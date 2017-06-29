15:31 29 июня

Мария Захарова высказалась по поводу обвинений российских дипломатов со стороны СБУ

Министерство иностранных дел России ответило на очередной антироссийский выпад со стороны Украины. Речь идёт о том, что сотрудников генерального консульства РФ в Одессе украинские спецслужбы обвинили в кураторстве якобы российского шпиона Игоря Ткаченко. Ранее сообщалось, что «агент Ткаченко» был задержан СБУ и якобы «признался» в осуществлении российскими дипломатами «подрывной антиукраинской деятельности в Одессе». Учитывая тот факт, что само существование российской дипмиссии на Украине с некоторых пор считается «подрывной антиукраинской деятельностью», можно себе представить, какая история была в итоге сотрудниками СБУ состряпана.

Мария Захарова высказалась по поводу обвинений российских дипломатов со стороны СБУ


Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментирует ситуацию так (цитата «Интерфакс» ):
В последние дни украинские СМИ обсуждают очередной информационный вброс Службы безопасности Украины о задержании в Одессе некоего гражданина Ткаченко. Его подозревают в какой-то противоправной деятельности. При этом в адрес Генерального консульства РФ в Одессе и его сотрудников прозвучали провокационные обвинения, которые базируются на ничем не подтвержденных заявлениях упомянутого гражданина, который был, как мы понимаем, просто назначен СБУ московским шпионом и заявил, что им руководят чуть ли не непосредственно российские дипломаты. Это абсолютная ерунда.



Мария Захарова призвала Киев (хотя, есть ли смысл?..) пресечь целенаправленные акции и провокации, препятствующие нормальному функционированию российских дипмиссий на украинской территории. По словам Марии Захаровой, в ответ на недружественные действия в отношении российских дипломатов со стороны Киева Россия оставляет право на адекватные ответные меры. О том, какие это конкретно меры, Мария Захарова не сообщает.


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Комментарии 18

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  1. Partyzan Сегодня, 14:09
    Мария Захарова призвала Киев
    ведьма что ли?
    Partyzan
    1. Чёрный Сегодня, 14:12
      Говорят в последнее время сотрудники СБУ боятся включать кондиционеры wassat .....адекватные меры - это каждому сотруднику СБУ по неисправному кондёру......
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 14:34
        А особенно они боятся электробритв , потому как сначала они прослушивают и записывают , а потом " чик по горлу и в колодец ". laughing
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 15:28
          особенно они боятся электробритв
          и пылесосов
          Partyzan
  2. ЛукичЪ Сегодня, 14:19
    [quote][/qМария Захарова призвала Киев (хотя, есть ли смысл?..) uote]
    лучше не скажешь
    ЛукичЪ
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
      Сергей , привет ! hi Призывать со стороны России Киев к чему-либо равносильно метанию бисера перед хрюшками .
      bouncyhunter
      1. ЛукичЪ Сегодня, 14:49
        Цитата: bouncyhunter
        Сергей , привет !

        Привет Павел hi
        Там с любой стороны уже призывать бесполезно. недогосударство с катушек сьехала
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:58
          Ну почему же ? Своих кукловодов они пока ещё слушают . Ключевое слово я выделил .
          bouncyhunter
          1. ЛукичЪ Сегодня, 15:17
            Цитата: bouncyhunter
            Ну почему же ? Своих кукловодов они пока ещё слушают .

            только похоже хозяева на них болт забило. убыточный проект
            ЛукичЪ
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:20
              Но майдауны не теряют надежды оказаться полезными .
              bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:23
    Было бы кого уговаривать, нужно действовать аналогично -поймать укроиских лазутчиков (гастеров с ближайшей строки ),зажать им яйца в тиски -выложат все , даже то чего и никогда не знали !В борьбе все средства хороши! sad
    Изгоняющий либероидов
  4. major071 Сегодня, 14:23
    Накидал на скорую руку, не судите строго:
    Обыск у шпиёна

    Проводили обыск без указа
    Понятых, соседей и друзей
    Просто, по Парашкину приказу
    В общем все не так как у людей

    СБУ шпиона расколола
    И конечно же изъяли у него
    Вот, читаю прям из протокола
    Что, зачем и сколько у него:
    Первым пунктом – удостоверенье
    С красной коркой и печатью ГРУ
    План на Украину нападенья
    С «Утверждаю. Путиным» в углу
    Флаг российский с мордою медведя
    Именной ПМ и надпись «От Шойгу»!
    Список запрещенных в Киеве комедий
    Пара стелек, видно к сапогу
    Парашют десантный и запаска
    Шлем защитный с красною звездой
    Книжка тостов, вроде на абхазском
    И открытка с Крупской молодой
    План Метро (ну точно же шифровка!)
    ППШ, два диска, сабля, пулемет
    «Петю – в розыск!» - ориентировка
    И билет на русский самолет…
    Доказательства, как видите, крутые
    В протокол внесли и обвинен шпион
    А ведь если б были понятые
    То и смысла б обыск был лишен
    wink drinks
    major071
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
      Спасибо , уважаемый ! hi drinks Ваши стихи как всегда - остры и злободневны ! good drinks
      bouncyhunter
  5. iliitchitch Сегодня, 14:32
    О , после озабоченностей призвала уже и адекватные меры принять . И доколе ???
    Мария , да у Вас прогресс . Заднее №№-ое кахлам предупреждение теперь будем выписывать ? По этим опухшим фейсам тейблы плачут давно ... Тэйблы есть всегда , а фэйсы прям "родные" , заслужили по ордену сутулова , чёрт бы их побрал , этих оленей с Большой Ложкой .
    iliitchitch
    1. роман66 Сегодня, 14:55
      да, хотелось бы уже ответить и неадекватно
      роман66
  6. wku Сегодня, 14:32
    а где Лавров? почему заявление спущено на столь низкий уровень?
    wku
  7. Koteg Сегодня, 14:34
    маша это вам не псаки_псаки это вам не маша
    Koteg
  8. tsvetkov1274 Сегодня, 14:38
    у шария все подробно описано-притянули за уши fool
    tsvetkov1274
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