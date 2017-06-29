Мария Захарова высказалась по поводу обвинений российских дипломатов со стороны СБУ

В последние дни украинские СМИ обсуждают очередной информационный вброс Службы безопасности Украины о задержании в Одессе некоего гражданина Ткаченко. Его подозревают в какой-то противоправной деятельности. При этом в адрес Генерального консульства РФ в Одессе и его сотрудников прозвучали провокационные обвинения, которые базируются на ничем не подтвержденных заявлениях упомянутого гражданина, который был, как мы понимаем, просто назначен СБУ московским шпионом и заявил, что им руководят чуть ли не непосредственно российские дипломаты. Это абсолютная ерунда.

Министерство иностранных дел России ответило на очередной антироссийский выпад со стороны Украины. Речь идёт о том, что сотрудников генерального консульства РФ в Одессе украинские спецслужбы обвинили в кураторстве якобы российского шпиона Игоря Ткаченко. Ранее сообщалось, что «агент Ткаченко» был задержан СБУ и якобы «признался» в осуществлении российскими дипломатами «подрывной антиукраинской деятельности в Одессе». Учитывая тот факт, что само существование российской дипмиссии на Украине с некоторых пор считается «подрывной антиукраинской деятельностью», можно себе представить, какая история была в итоге сотрудниками СБУ состряпана.Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментирует ситуацию так (цитата «Интерфакс» ):Мария Захарова призвала Киев (хотя, есть ли смысл?..) пресечь целенаправленные акции и провокации, препятствующие нормальному функционированию российских дипмиссий на украинской территории. По словам Марии Захаровой, в ответ на недружественные действия в отношении российских дипломатов со стороны Киева Россия оставляет право на адекватные ответные меры. О том, какие это конкретно меры, Мария Захарова не сообщает.