Пекин подтвердил подписание дорожной карты по военному сотрудничеству с Россией

Министр обороны Китая генерал-полковник Чан Ваньцюань, принимая участие в заседании министров обороны стран ШОС 7 июня в Астане, провел встречу с министром обороны РФ (генералом армии) Сергеем Шойгу. Главы двух оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы,

Это яркое свидетельство высокого уровня стратегического взаимодоверия и стратегического взаимодействия между двумя странами, которое будет способствовать совместному реагированию на новые угрозы в сфере безопасности, на новые вызовы, а также будет благоприятствовать совместной защите регионального мира и стабильности,