Пекин подтвердил подписание дорожной карты по военному сотрудничеству с Россией
КНР и Россия в ходе двусторонней встречи министров обороны подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной сфере на 2017-2020 годы, передает РИА Новости сообщение представителя китайского военного ведомства У Цяня.
Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с китайским коллегой Чан Ваньцюанем предложил подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между Китаем и Россией.
По его словам, в документе определен общий план сотрудничества в военной сфере между двумя странами.
Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с китайским коллегой Чан Ваньцюанем предложил подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между Китаем и Россией.
Министр обороны Китая генерал-полковник Чан Ваньцюань, принимая участие в заседании министров обороны стран ШОС 7 июня в Астане, провел встречу с министром обороны РФ (генералом армии) Сергеем Шойгу. Главы двух оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы,заявил сегодня на брифинге представитель НОАК.
По его словам, в документе определен общий план сотрудничества в военной сфере между двумя странами.
Это яркое свидетельство высокого уровня стратегического взаимодоверия и стратегического взаимодействия между двумя странами, которое будет способствовать совместному реагированию на новые угрозы в сфере безопасности, на новые вызовы, а также будет благоприятствовать совместной защите регионального мира и стабильности,сказал У Цянь, отметив, что стороны приступили к разработке детального плана реализации соглашения.
Использованы фотографии: flickr.com / poeloq
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