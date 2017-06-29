15:30 29 июня

Пекин подтвердил подписание дорожной карты по военному сотрудничеству с Россией

КНР и Россия в ходе двусторонней встречи министров обороны подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной сфере на 2017-2020 годы, передает РИА Новости сообщение представителя китайского военного ведомства У Цяня.



Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с китайским коллегой Чан Ваньцюанем предложил подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между Китаем и Россией.


Министр обороны Китая генерал-полковник Чан Ваньцюань, принимая участие в заседании министров обороны стран ШОС 7 июня в Астане, провел встречу с министром обороны РФ (генералом армии) Сергеем Шойгу. Главы двух оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы,
заявил сегодня на брифинге представитель НОАК.

По его словам, в документе определен общий план сотрудничества в военной сфере между двумя странами.

Это яркое свидетельство высокого уровня стратегического взаимодоверия и стратегического взаимодействия между двумя странами, которое будет способствовать совместному реагированию на новые угрозы в сфере безопасности, на новые вызовы, а также будет благоприятствовать совместной защите регионального мира и стабильности,
сказал У Цянь, отметив, что стороны приступили к разработке детального плана реализации соглашения.

Использованы фотографии: flickr.com / poeloq
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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:44
    КНР и Россия в ходе двусторонней встречи министров обороны подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной сфере на 2017-2020 годы,

    ... а вот это уже, как серпом по фаберже мерикатосам laughing
    a.s.zzz888
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:55
      КНР и Россия в ходе двусторонней встречи министров обороны подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной сфере на 2017-2020 годы

      Что и следовало ожидать...Короче США вешайтесь! soldier
      ОТДЕЛ
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:00
        ОТДЕЛ
        Что и следовало ожидать...Короче США вешайтесь! soldier

        ... что-то уж больно Вы быстры... а конгресс мерикатосовский чего скажет?...может у них с веревками напряг? laughing ... или с мылом?... laughing
        a.s.zzz888
  2. Владимир 38 Сегодня, 14:44
    Это уже не плохо, раскачиваются китайца долго.. Еще бы детали дорожно карты раскрыли.. Интересно, до чего договорились..
    Владимир 38
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:50
      Владимир 38 Сегодня, 14:44 Новый
      Это уже не плохо, раскачиваются китайца долго..

      ... эти никогда не спешат, просчитают миллион раз, нация-с...
      a.s.zzz888
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:48
    Еще не все новинки нашего ВПК китайцами куплены. ..
    Изгоняющий либероидов
  4. Altona Сегодня, 14:51
    Почему мы все время применяем словосочетание Road Map (дорожная карта) вместо "План действий"? Вообще, как я понял, Китай придерживается равноудаленной политики в международных делах.Нет у него горячей дружбы с кем то, хотя кроме России никто Китаю не помогал вылезти из передряг с притязаниями на него и оккупацией.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 15:04
      А кому мы не помогали? , но Китай это очень специфический партнер , с ним надо ухо востро держать.
      cniza
      1. Александр романов Сегодня, 15:11
        Цитата: cniza
        , но Китай это очень специфический партнер , с ним надо ухо востро держать.

        да да,они нас захватят wassat
        Александр романов
        1. cniza Сегодня, 15:14
          Захватить нет , а вот "купить" и влезть туда куда не надо это да.
          cniza
          1. Александр романов Сегодня, 15:15
            Цитата: cniza
            Захватить нет , а вот "купить" и влезть туда куда не надо это да.

            И что не купили до сих пор? С открытия саита слышу,что завтра Китаи нападет или всех купит
            Александр романов
            1. cniza Сегодня, 15:22
              Потому что Вас боятся laughing
              cniza
  5. Ихрек Сегодня, 14:56
    Нужен полноценный военный блок, иначе не выжить в этом мире, мире полном лжи, несправедливости.
    Ихрек
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:00
      Цитата: Ихрек
      Нужен полноценный военный блок, иначе не выжить в этом мире, мире полном лжи, несправедливости.

      Абсолютно согласен, это избавит мир от опасности крупной войны. Да и мелким странам позволит развиваться.
      Владимир 38
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:15
      И выделение дополнительных денег в его бюджет? Мало - СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ЕАС, Союзного государства РФ и РБ, СЕ?
      Прежде чем что-то создавать новое, может нужно провести инвентаризацию существующих организаций где мы участвуем......
      DOCTOR ZLO
  6. Altona Сегодня, 15:09
    Цитата: cniza
    А кому мы не помогали? , но Китай это очень специфический партнер

    ----------------------
    Я к тому, что у нас с Китаем протяженная общая граница и сухопутный выход в Европу через нас. Так что Китаю надо бы с нами получше задружиться.Дело ихнее конечно. Охота пуще рыбалки.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 15:15
      Несомненно , торговые интересы и транзит китайской продукции в Европу , это то что нам надо.
      cniza
  7. Платов Сегодня, 15:15
    Главное под этот договор не ослабить позиции на восточной границе... А то как с Гитлером бумажку подписали, а он ей подтерся и напал....
    Платов
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