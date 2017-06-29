15:30 29 июня

Кожин: контракт с Анкарой по С-400 согласован, но по деньгам вопрос пока не решен

Контракт с Турцией на поставку системы С-400 согласован, но пока не решен вопрос по кредиту, передает ТАСС сообщение помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина.



Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен,
сказал Кожин на Международном военно-морском салоне в Петербурге.


Ранее директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил агентству, что Россия и Турция «уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400». В то же время, сам контракт пока не подписан, а стороны обсуждают «нетехнические аспекты» сделки.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году и предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Весной заместитель главкома ВКС Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные поражать цели в ближнем космосе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. новичок Сегодня, 14:57
    ой ой. не понял какой кредит? да и несогласованность оплаты. блин, ну ё! что всё это значит? не отдавать до полного погашения контракта. не верю осману!
    новичок
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:05
      М-дя, вопрос денег - это самый важный вопрос. Надеюсь ума хватит в кредит не отдавать. Вообще, сомнительная сделка.. Тут еще и с деньгами не понятки.. Как бы, как с АЭС не получилось, наши продавцы могут.. Все в кредит раздать, а потом простить...
      Владимир 38
      1. новичок Сегодня, 15:09
        опасаюсь я, что ти формулировки : “вопроса кредита“ и “ нерешённости оплаты“ как то свяжут с турецким потоком.
        новичок
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:26
        Цитата: Владимир 38
        Как бы, как с АЭС не получилось, наши продавцы могут.. Все в кредит раздать, а потом простить...

        Строительство АЭС невыгодно РФ:
        Мнение по проекту сооружения АЭС Аккую в Турции высказал директор Института проблем энергетики (ИПЭ), бывший замминистра России по атомной энергии Булат Нигматулин. Эксперт считает, что проект строительства АЭС Аккую невыгоден России как с геополитической, так и с финансовой и экономической точек зрения.

        https://www.seogan.ru/vigodno-li-stroit-aes-akkuy
        u-v-turcii.html
        DOCTOR ZLO
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:27
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Строительство АЭС невыгодно РФ:

          Так и я о том же? Кириенко откат получил?
          Владимир 38
          1. Mystery12345 Сегодня, 15:30
            НАТО снабжаем современными средствами ПВО...сюрреализм.Мир сошёл с ума...
            Mystery12345
  2. Ихрек Сегодня, 14:58
    Лишь бы не пошло во вред нашей национальной безопасности. Всё таки, если верить нашему МО - это самая продвинутая система в мире (очень хочется в это верить).
    Ихрек
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 14:58
    Поторопись Эрдоган, как бы опять переворот не произошел, или покушение..!
    А там и бомбардировки за хим оружие ..)))
    ОТДЕЛ
  4. Чёрный Сегодня, 14:58
    Эх...зря мы османам эти комплексы продаём......зря...
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:13
      Слава ! hi Мало того , что в экспортном исполнении С-400 "подпилен" по характеристикам , так туда ещё и правильную цапу ввинтят , чтобы османы по нашим бахнуть не могли .
      bouncyhunter
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:25
        Павел hi вот испокон веков на Руси говорили "турку не верь "-нужно с них предоплату200 процентов брать am , потом только постовлять им оружие sad Хотя, честно говоря ,я бы туркам и перочинного ножа никогда бы не продал! !!!
        Изгоняющий либероидов
  5. wku Сегодня, 15:01
    "бабло" побеждает здравый смысл, продавать самое современное оружие вообще не принято, тем более в страну НАТО потенциального противника России , тем более в Турцию, перманентного врага России руководствуясь сиюминутной конъюнктурой в получении гешефта и от продажи системы и от лояльности постройки газопровода!
    да зачем кричать про русофобию, если Россия сама себя так опускает!?
    wku
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:03
      да зачем кричать про русофобию, если Россия сама себя так опускает!?


      продажей оружия? wassat

      в любом случае мы не первые тогда опущенные - а толи на 3 толи на 2 месте - еще не понятно кто из нас опущеннее - францы или мы

      но логика забавна)
      с-т Petrov
      1. wku Сегодня, 15:11
        Цитата: с-т Petrov
        продажей оружия?

        не продажей оружия, а продажей современного образца потенциальному противнику не только за деньги, но и за лояльность! вот что "нож в спине" животворящий делает! его ещё не вытащили, ковыряют им!
        и отдельно для вас не раскрывайте свой интеллект публикацией вышеприведённого вами смайла)))
        wku
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:14
          а продажей современного образца потенциальному противнику


          а кто у нас потенциальный друг? ну которому можно продавать с-400. Лукашенко?) Может Иран или Бразилия?) Или Венесуэла?)

          Или зачем вообще торговать оружием?) А что скажите по поводу продажи су-35 в Китай?
          Или по поводу оружейного завода в Иордании?

          и отдельно для вас не раскрывайте свой интеллект публикацией вышеприведённого вами смайла)))


          вау вау вау
          с-т Petrov
          1. wku Сегодня, 15:18
            Цитата: с-т Petrov
            а кто у нас потенциальный друг? ну которому можно продавать с-400

            до поставки на вооружение с500 - никому! так например Израиль пока не появится Меркава - 5 не продаст ни одной Меркава 4, но в случае с танками может и перебор, а с высокотехнологичной с 400 должно стать постулатом!
            wku
            1. Rokossovsky Сегодня, 15:28
              Цитата: wku
              так например Израиль пока не появится Меркава - 5 не продаст ни одной Меркава 4

              Да что вы говорите!
              Контракт с Сингапуром,видимо,не в счёт,да?!
              Rokossovsky
  6. notingem Сегодня, 15:03
    Странный контракт. Денег нет но вы держитесь
    notingem
  7. 16112014nk Сегодня, 15:04
    Сколько можно раздавать своё оружие нашим врагам за наши же деньги??? fool
    16112014nk
  8. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:21
    Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен, сказал Кожин на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

    Ахинея, какая-то, как может быть считаться контракт согласованным, при отсутствии согласования порядка и сроков оплаты Товара? Я таки думал, что главная задача "РОСОБОРОНЭКСПОРТА" извлечение прибыли из своей деятельности, а не тупо коллекционирование "согласованных" но не оплаченных контрактов.....
    DOCTOR ZLO
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