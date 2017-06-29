Кожин: контракт с Анкарой по С-400 согласован, но по деньгам вопрос пока не решен

Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен,

Контракт с Турцией на поставку системы С-400 согласован, но пока не решен вопрос по кредиту, передает ТАСС сообщение помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина.сказал Кожин на Международном военно-морском салоне в Петербурге.Ранее директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил агентству, что Россия и Турция «уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400». В то же время, сам контракт пока не подписан, а стороны обсуждают «нетехнические аспекты» сделки.С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году и предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Весной заместитель главкома ВКС Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные поражать цели в ближнем космосе.