Торгпред Украины: Мы потеряли 1 млрд долларов чистого экспорта из-за "агрессии России"
Украинский торговый представитель Наталья Микольская в ходе конференции в Киеве объявила об экономических потерях Украины в связи с санкциями против РФ и контрсанкциями со стороны России. При этом г-жа Микольская, сознательно вынося за скобки поддержку антироссийских санкцией Киевом, всё пытается свалить на так называемую «российскую агрессию». По словам украинского торгпреда, Украина потеряла пятую часть своего промышленного производства.
Микольскую цитирует УНИАН :
На этом фоне публикуются оценочные потери украинской экономики от масштабной хакерской атаки. Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил о том, что в результате кибератаки на банковский сектор и правительственные структуры Украины, которая состоялась 27 июня, Украина потеряла около 0,5% ВВП.
Сегодня на Украине «рухнул» сайт государственного казначейства, что парализовало систему отчётности в банковском секторе. При этом в самом ведомстве заявили, что это «не связано с хакерской атакой». Объяснение выглядит следующим образом:
И для этого требуется несколько часов, в течение которых сайт структуры «висит»? Получается, что сама обслуживающая компания наносит удар по экономике страны.
Напомним, что накануне немецкие спецслужбы опубликовали отчёт, в котором говорится, что источником хакерской атаки была сама Украина.
Микольскую цитирует УНИАН :
Только в экспорте в прошлом году мы потеряли 1 млрд долл. чистого экспорта из-за торговой агрессии России.
На этом фоне публикуются оценочные потери украинской экономики от масштабной хакерской атаки. Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил о том, что в результате кибератаки на банковский сектор и правительственные структуры Украины, которая состоялась 27 июня, Украина потеряла около 0,5% ВВП.
Сегодня на Украине «рухнул» сайт государственного казначейства, что парализовало систему отчётности в банковском секторе. При этом в самом ведомстве заявили, что это «не связано с хакерской атакой». Объяснение выглядит следующим образом:
Компания, обслуживающая оборудование Госказначейства, раз в месяц делает проверку и перезагрузку сервера.
И для этого требуется несколько часов, в течение которых сайт структуры «висит»? Получается, что сама обслуживающая компания наносит удар по экономике страны.
Напомним, что накануне немецкие спецслужбы опубликовали отчёт, в котором говорится, что источником хакерской атаки была сама Украина.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти