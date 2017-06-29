20:13 29 июня

Торгпред Украины: Мы потеряли 1 млрд долларов чистого экспорта из-за "агрессии России"

Украинский торговый представитель Наталья Микольская в ходе конференции в Киеве объявила об экономических потерях Украины в связи с санкциями против РФ и контрсанкциями со стороны России. При этом г-жа Микольская, сознательно вынося за скобки поддержку антироссийских санкцией Киевом, всё пытается свалить на так называемую «российскую агрессию». По словам украинского торгпреда, Украина потеряла пятую часть своего промышленного производства.

Торгпред Украины: Мы потеряли 1 млрд долларов чистого экспорта из-за "агрессии России"


Микольскую цитирует УНИАН :
Только в экспорте в прошлом году мы потеряли 1 млрд долл. чистого экспорта из-за торговой агрессии России.



На этом фоне публикуются оценочные потери украинской экономики от масштабной хакерской атаки. Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил о том, что в результате кибератаки на банковский сектор и правительственные структуры Украины, которая состоялась 27 июня, Украина потеряла около 0,5% ВВП.

Сегодня на Украине «рухнул» сайт государственного казначейства, что парализовало систему отчётности в банковском секторе. При этом в самом ведомстве заявили, что это «не связано с хакерской атакой». Объяснение выглядит следующим образом:
Компания, обслуживающая оборудование Госказначейства, раз в месяц делает проверку и перезагрузку сервера.


И для этого требуется несколько часов, в течение которых сайт структуры «висит»? Получается, что сама обслуживающая компания наносит удар по экономике страны.

Напомним, что накануне немецкие спецслужбы опубликовали отчёт, в котором говорится, что источником хакерской атаки была сама Украина.



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Комментарии 40

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  1. Altona Сегодня, 18:54
    Торговую и прочие виды арессии начал сам Киев. И началась эта торговая агрессия с подписания пресловутой ассоциации с ЕС. Так что кушайте, любители кружевных трусов, не обляпайтесь.Россия вводила только зеркальные меры.
    Altona
    1. iConst Сегодня, 18:58
      Цитата: Altona
      Торговую и прочие виды арессии начал сам Киев.

      Вы это кому внушаете? Типа "а посоны-то и не знали"!
      iConst
      1. maxim947 Сегодня, 19:15
        "Из-за нашей тупости" Думаю так многие восприняли данную фразу.
        maxim947
    2. cniza Сегодня, 19:01
      Она сама срезала сук на котором сидела.
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 19:07
        Она сама срезала сук

        Partyzan
        1. Толстоевский Сегодня, 19:24
          была уже такая же загадочная страна. Хазария 1.0
          Толстоевский
      2. Проксима Сегодня, 19:10
        Цитата: cniza
        Она сама срезала сук на котором сидела.

        Мазохизм какой-то.
        Проксима
      3. Соломон Кейн Сегодня, 19:10
        Она сама срезала сук на котором сидела.

        Вы хотели сказать, что сами отвернулись от пирога в сторону дешевых ,сухих печенек...
        Соломон Кейн
        1. cniza Сегодня, 19:19
          Как бы это помягче сказать , более глупых поступков история ещё не знала.
          cniza
        2. Masya Masya Сегодня, 19:24
          Цитата: Соломон Кейн
          сами отвернулись от пирога в сторону дешевых ,сухих печенек...

          которые теперь встали поперек горла... wink
          Masya Masya
      4. vovanpain Сегодня, 19:16
        Цитата: cniza
        Она сама срезала сук на котором сидела.

        День добрый Виктор! hi Ну кто то и рыбку ловит в этой мутной водичке. fellow
        drinks hi
        vovanpain
        1. cniza Сегодня, 19:24
          Приветствую hi , на российском телевидении целое "стадо" из Украины кормится , поливая нас дерьмом.
          cniza
        2. Соломон Кейн Сегодня, 19:28
          ...там ёще и Вадик ТрЮхан...
          Соломон Кейн
        3. Проксима Сегодня, 19:52
          Цитата: vovanpain
          Цитата: cniza
          Она сама срезала сук на котором сидела.

          День добрый Виктор! hi Ну кто то и рыбку ловит в этой мутной водичке. fellow
          drinks hi

          Да, морду то ему начистил Юрий Кот (прямо в эфире) очень знатно.
          Проксима
    3. Лелёк Сегодня, 19:02
      Цитата: Altona
      Так что кушайте, любители кружевных трусов


      Привет. Ляшок уже накушался и взвыл:
      Лелёк
      1. Partyzan Сегодня, 19:55
        Ляшок уже накушался и взвыл
        Partyzan
    4. Монос Сегодня, 19:04
      Да-а-а... агрессия дело такое.... затратное. Казалось бы придумал хитрый ход, обвинив во всём своём свинстве соседа, назвав его агрессором, а потом посчитал и узнал, что прое...фукал 1 лярд долларов. smile И отработать назад уже не можешь. "Патаму шта гладиолус..." laughing
      Монос
      1. Соломон Кейн Сегодня, 19:13
        Думается, что цифра там, гораздо большая, но озвучивать.....очена не удобно,однако.
        Соломон Кейн
      2. Partyzan Сегодня, 19:57
        обвинив во всём своём свинстве соседа,

        Partyzan
    5. Владимирец Сегодня, 19:26
      Цитата: Altona
      и прочие виды арессии начал сам Киев.

      В выступлениях всех украинских официальных лиц упоминание "российской агрессии" обязательно, как у нас в СМИ "организация запрещена в России" и "+16". yes
      Владимирец
  2. Partyzan Сегодня, 18:54
    немецкие спецслужбы опубликовали отчёт, в котором говорится, что источником хакерской атаки была сама Украина.
    респект фрицам good
    Partyzan
  3. Tusv Сегодня, 18:56
    Перевожу с мовы на Русский. Мы потеряли 20 лярдов зелени из за того, что Россия на войну не пришла
    Tusv
  4. Владимир 38 Сегодня, 18:57
    Вы (хохлы) из за свое безмерной тупости, жадности, скоро страну потеряете, что там 1 миллиард.
    Владимир 38
  5. Лелёк Сегодня, 19:00
    Только в экспорте в прошлом году мы потеряли 1 млрд долл. чистого экспорта из-за торговой агрессии России.

    Нечего пенять на зеркало, коль рожа крива. Ещё не вечер и будущее сулит бывшей Украине баааальшие неприятности и не только от российской границы.
    Лелёк
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:07
      Лев hi так кривая укроинская рожа смотрит в кривое зеркало, и не узнает себя в нем what
      Изгоняющий либероидов
      1. Лелёк Сегодня, 19:24
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        кривая укроинская рожа смотрит в кривое зеркало, и не узнает себя в нем

        Привет, Сергей.
        Узнаёт, но не признаёт, что кривая. А ведь все долги лягут на плечи незалежных свидомитов, а наделавшие долги благополучно смоются, вот чего до сих пор не поняли "скакуны". fool
        Лелёк
    2. Владимирец Сегодня, 19:48
      Цитата: Лелёк
      не только от российской границы.

      Установить волевым решением Рады мораторий на выплату долга, делов то. smile
      Владимирец
  6. Altona Сегодня, 19:03
    Цитата: iConst
    Вы это кому внушаете?

    -------------------------
    Я говорю с какой именно точки началась торговая война. И начал её как ни странно Янукович своими танцами с ассоциацией в ЕС.
    Altona
  7. intuzazist Сегодня, 19:05
    Цитата: cniza
    Она сама срезала сук на котором сидела.

    Ссука срезала сук?! Новый слоган Украины..............
    intuzazist
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:05
    Там один англицкий бало-бол обещался бомбить место, откуда вирус петя появился, так почему же дальше сотрясания воздуха дело не пошло -бомбы кончились? ?? sad
    Изгоняющий либероидов
  9. Altona Сегодня, 19:06
    Цитата: Лелёк
    Ляшок уже накушался

    --------------------------
    Ооо, дошло наконец-то.
    Altona
  10. Masya Masya Сегодня, 19:06
    Торгпред Украины: Мы потеряли 1 млрд долларов чистого экспорта из-за "агрессии России"

    толи ещё будет ой ёй ёй. laughing
    Masya Masya
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:10
      Masya Masya Коллега bully love
      толи ещё будет ой ёй ёй.
      Впереди просто апокалипсис.Заканчивается транзит газа в следующем году.Всё .Кина не будет. laughing
      Наблюдатель2014
      1. Svarog51 Сегодня, 20:13
        Тёзка, hi Позволю себе художественно дополнить Ваш комент. feel
        Svarog51
  11. Kot3713 Сегодня, 19:09
    Украинцы потеряли многое по своей тупости и глупости
    Kot3713
  12. Влад5307 Сегодня, 19:14
    Торгпред Украины: Мы потеряли 1 млрд долларов чистого экспорта из-за "агрессии России"

    Ну так сами отказались от торговых и промышленных связей с "немытой" Россией - вот теперь и кушай свое собственное еуропейское понимание выгоды! Полная Д.У.Р.А.!laughing
    Влад5307
    1. Толстоевский Сегодня, 19:26
      Как гласит одна из заповедей секты свидетелей боха-бандэры: "Назло врагам - козу продам, чтоб дети молока не пили".
      Толстоевский
  13. Толстоевский Сегодня, 19:23
    чтобы быть торгпредом окраины, недостаточно быть просто умственно отсталым. нужно быть ещё и крайне агрессивным русофобом
    Толстоевский
  14. Горный стрелок Сегодня, 19:37
    То, что вна РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ Гражданская война в киберпространстве - вот где ужас. Этот вирус, врезавший стране "под дых", когда она и так "через раз дышит"...похоже, не все смирились с властью нациков.
    Горный стрелок
  15. Best Сегодня, 20:11
    Не совсем уместно об этом говорить, но изложу. Я - детективщик. Без чтения детективов себя не представлял. Но в последние полтора года не взял в руки ни единой книги-детектива. Обнаружил: украинцы "изобрели" совершенно новый жанр в литературе (???). Т.е. для того, чтобы посмеяться над глупостью человеческой, ее видоизменениями и дальнейшим развитием достаточно просто ежедневно "пробежать" по сайтам и прочитать об Украине, об украх и их бытие. И этого уже достаточно!!! Никаких детективов, юмора и сатиры не нужно. То, что они вытворяют - уникально и неповторимо!!!! Новый жанр!!!!
    Best
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