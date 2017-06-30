СМИ: Кремль отказывается от "ручного" решения проблем при прямых выборах губернаторов
Журналисты газеты «Известия» Константин Дорофеев и Наталья Рожкова публикуют на страницах издания материал, в котором сообщается фактически о новой политике федерального центра в отношении региональных властей применительно к системе губернаторских выборов. Ссылаясь на источники в администрации президента, СМИ сообщает: новая политика Кремля состоит в том, что всю полноту ответственности за организацию и проведение выборов в регионах будут нести непосредственно губернаторы. Федеральный центр, как сообщается, при этом будет вести мониторинг законности в ходе проведения региональных выборов, не оказывая влияния на местные политические процессы.
Констатируется, что Кремль отказывается от так называемого «ручного» решения внутриполитических проблем в регионах. Обусловлено это тем, что региональные власти – власти на местах – по определению осведомлены о социально-экономической, политической и др. обстановке в регионе лучше, нежели чиновники из Москвы.
Напомним, что единым днём голосования в России в текущем году объявлено воскресенье 10 сентября. Прямые выборы глав субъектов федерации пройдут в таких регионах как Севастополь, Республика Бурятия, Республика Удмуртия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Карелия, Белгородская, Рязанская, Саратовская, Кировская, Калининградская, Ярославская, Томская, Свердловская области, а также Пермский край.
Кроме того, в целом ряде регионов России пройдут выборы в региональные парламенты.
Констатируется, что Кремль отказывается от так называемого «ручного» решения внутриполитических проблем в регионах. Обусловлено это тем, что региональные власти – власти на местах – по определению осведомлены о социально-экономической, политической и др. обстановке в регионе лучше, нежели чиновники из Москвы.
Напомним, что единым днём голосования в России в текущем году объявлено воскресенье 10 сентября. Прямые выборы глав субъектов федерации пройдут в таких регионах как Севастополь, Республика Бурятия, Республика Удмуртия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Карелия, Белгородская, Рязанская, Саратовская, Кировская, Калининградская, Ярославская, Томская, Свердловская области, а также Пермский край.
Кроме того, в целом ряде регионов России пройдут выборы в региональные парламенты.
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