09:09 30 июня

СМИ: Кремль отказывается от "ручного" решения проблем при прямых выборах губернаторов

Журналисты газеты «Известия» Константин Дорофеев и Наталья Рожкова публикуют на страницах издания материал, в котором сообщается фактически о новой политике федерального центра в отношении региональных властей применительно к системе губернаторских выборов. Ссылаясь на источники в администрации президента, СМИ сообщает: новая политика Кремля состоит в том, что всю полноту ответственности за организацию и проведение выборов в регионах будут нести непосредственно губернаторы. Федеральный центр, как сообщается, при этом будет вести мониторинг законности в ходе проведения региональных выборов, не оказывая влияния на местные политические процессы.

Констатируется, что Кремль отказывается от так называемого «ручного» решения внутриполитических проблем в регионах. Обусловлено это тем, что региональные власти – власти на местах – по определению осведомлены о социально-экономической, политической и др. обстановке в регионе лучше, нежели чиновники из Москвы.

СМИ: Кремль отказывается от "ручного" решения проблем при прямых выборах губернаторов



Напомним, что единым днём голосования в России в текущем году объявлено воскресенье 10 сентября. Прямые выборы глав субъектов федерации пройдут в таких регионах как Севастополь, Республика Бурятия, Республика Удмуртия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Карелия, Белгородская, Рязанская, Саратовская, Кировская, Калининградская, Ярославская, Томская, Свердловская области, а также Пермский край.

Кроме того, в целом ряде регионов России пройдут выборы в региональные парламенты.


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 06:35
    Отдают на откуп местным властям,умывают руки.
    Teberii
    1. сибиралт Сегодня, 06:44
      Как не голосуй, а будет тот, кого назначат. laughing
      сибиралт
      1. Владимир16 Сегодня, 07:42
        Тут скорее подходит фраза Дуремара:
        - А я тут ни причем, совсем тут не причем. hi

        Они, москали, денЮжку со ВСЕЙ РУСИ собрали, поделили, а как там вам в провинции живется это ваши провинциальные проблемы. Сами решайте как вам жить. Не до вас. Москва занята дележом бабала русского - сколько себе, а сколько матрасам отслюнявить. Головы заняты решением вопросов куда газ отправить да нефть пристроить. А тот факт, что у вас дома газа нет - это ваши провинциальные проблемы. Мы на федеральном уровне вам пенсионный возраст повысим и вы кони двинете чуть ранее чем пенсия наступит. А ежели наберетесь наглости и доживете до пенсии, то решайте эту проблему сами, на вашем провинциальном уровне. Ну и так далее...
        Владимир16
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:43
          значит так и будет Путин ездить бараки расселять...ну чтож,сам виноват,его "команда" не работает,только собственными "нуждами" заняты.
          андрей юрьевич
  2. Anarchist Сегодня, 06:36
    Наши выборы— фейк, чистой воды...
    Anarchist
    1. баклан Сегодня, 06:50
      Есть доказательства вашего утверждения? Нет? Тогда я так же могу утверждать, что вы агент госдепа США.
      баклан
      1. Serg65 Сегодня, 07:33
        Цитата: баклан
        Тогда я так же могу утверждать, что вы агент госдепа США.

        laughing Так он и говорит, что их выборы - фейк чистой воды.
        Serg65
      2. yuriy55 Сегодня, 07:58
        Цитата: баклан
        Есть доказательства вашего утверждения?

        Конечно есть...Вы что, слепой? Разве народ мог добровольно из года в год выбирать во власть воров? Или вы считаете, что только честные выборы, честная альтернатива кандидатам, открытый и прозрачный подсчёт голосов смогли выставить во власть воров-губернаторов, хапуг депутатов и министров-казнокрадов? Это мы сами установили себе МРОТ в 8600? А чего мы не выбрали МРОТ для депутатов ГД? Тысяч примерно 60 000? belay
        Были у нас товарищи в г. Кемерово, которые не сомневались в честности выборного мероприятия, пока не были назначены наблюдателями. И слова, с которыми они описывали это действо, были далеко не "культурной речью"...Но вы, лично, верьте...И воздастся вам... в стенах администрации... lol
        yuriy55
    2. Logall Сегодня, 06:52
      СМИ: Кремль отказывается от "ручного" решения проблем при прямых выборах губернаторов
      От решения проблем, вообще...
      Logall
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:00
        Цитата: Logall
        От решения проблем, вообще...

        А зачем?! - продавать дальше нефть с газом за бугор, на их век -то хватит, а дальше хоть трава не расти
        Стирбьорн
    3. Сергей Фоменко Сегодня, 07:03
      На счет ваших, ни кто и не сомневается...
      Сергей Фоменко
  3. samarin1969 Сегодня, 06:44
    Ничего хорошего в этом нет. Региональные элиты ещё более себя почувствуют безнаказанными "властелинами" с мечтами о независимости. Россия не Швейцария - должна быть "жесткая вертикаль власти". Все местные "депутатские корпуса" - очень дорогой и бесполезный ритуал.
    samarin1969
  4. Koteg Сегодня, 06:45
    хотят чтобы все проблемы решались на автомате_вот правда автомат настроить как следует не умеют_страна эффективно управляется только с прямых линий с президентом один день в году_новое слово в госустройстве_президентская республика_парламентская республика_республика прямой линии
    Koteg
  5. inkass_98 Сегодня, 07:02
    Практически о всех местных выборах уже сказано 10 лет назад, причем никакого внутреннего отторжения эта версия у меня не вызывает, актуально по сей день:
    inkass_98
  6. demo Сегодня, 07:19
    Сначала Президент выдвинул три кандидатуры.
    Которые, по определению, его устраивают.
    Потом из них выбрали одного.
    Потом он лихо начал разворачивать процессы собственного обогащения.
    Потом, в лучшем случае, он "утерял доверие Президента".
    И все начинается заново.
    А кто виноват?
    На кого упала тень?
    Кого посчитают некомпетентным?
    А тут и всеобщие выборы Президента.
    Надо убрать раздражающий и наносящий неприемлемый урон имиджу фактор.
    А то мы подумаем что Президенту только жуликов и мошенников на губернаторское кресло подсовывают.
    А так будет как в фильме Рязанова - "Сама, сама, сама! Не в ресторане, самообслуживание! Тайм из мани!"
    demo
    1. нектоV Сегодня, 09:03
      Можно подумать, если вас поставить губернатором поближе к "кормушке",то вы останетесь честным и принципиальным. Нужно вводить эффективную систему контроля за ними.
      нектоV
  7. Толстоевский Сегодня, 08:40
    Совершенно не важно - будут ли губернаторов назначать или они будут избираться прямым голосованием. Главное - своевременно их расстреливать. В исключительных случаях - садить пожизненно
    Толстоевский
Картина дня