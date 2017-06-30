Корвет «Совершенный» в ходе испытаний облетела авиация

В рамках проведения государственных испытаний "Совершенного" в морских полигонах боевой подготовки ТОФ летчики морской авиации совершили плановые облеты корвета с целью проверки радиолокационных систем корабля, комплексов противовоздушной обороны и систем связи. В частности в море проверялась работа систем корвета по обнаружению, опознаванию и сопровождению различных типов воздушных целей на больших и малых высотах и имеющих разные скоростные характеристики.

Согласно информации РИА Новости , начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев сообщил о задействовании авиации в целях проверки систем корвета проекта 20380 "Совершенный", спущенного со стапелей Амурского судостроительного завода для нужд ТОФ.Облет корабля выполняли корабельные вертолеты Ка-27, противолодочные самолёты Ил-38 и истребители МиГ-31.В ближайшее время предполагается отработать посадку вертолетов Ка-27 на палубу корвета.Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.