09:09 30 июня

Корвет «Совершенный» в ходе испытаний облетела авиация

Согласно информации РИА Новости , начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев сообщил о задействовании авиации в целях проверки систем корвета проекта 20380 "Совершенный", спущенного со стапелей Амурского судостроительного завода для нужд ТОФ.

В рамках проведения государственных испытаний "Совершенного" в морских полигонах боевой подготовки ТОФ летчики морской авиации совершили плановые облеты корвета с целью проверки радиолокационных систем корабля, комплексов противовоздушной обороны и систем связи. В частности в море проверялась работа систем корвета по обнаружению, опознаванию и сопровождению различных типов воздушных целей на больших и малых высотах и имеющих разные скоростные характеристики.





Облет корабля выполняли корабельные вертолеты Ка-27, противолодочные самолёты Ил-38 и истребители МиГ-31.

В ближайшее время предполагается отработать посадку вертолетов Ка-27 на палубу корвета.

Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.


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Комментарии 10

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  1. Anarchist Сегодня, 06:38
    А что не збили? А то есть сомнения...
    Anarchist
    1. iliitchitch Сегодня, 06:58
      Цитата: Anarchist
      А что не збили? А то есть сомнения...


      Оставь сомненья , всяк сюда входящий wassat . Всё у нас плохо , да караул просто .
      Но насчёт "артиллерийской поддержки" - это сильно .

      Корабль красивый , и антеннок всё меньше и меньше , обратили внимание ? Работа идёт , и это хорошо .
      iliitchitch
    2. Logall Сегодня, 07:00
      Сомнения, что с бронекатеров укров сможет здюжить?
      Logall
    3. 210окв Сегодня, 07:16
      Кого сбили?Нашу авиацию fool
      210окв
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:09
      Anarchist
      А что не збили? А то есть сомнения...
      Ха,ха laughing Ну ваще! fool
      В рамках проведения государственных испытаний "Совершенного" в морских полигонах боевой подготовки ТОФ летчики морской авиации совершили плановые облеты корвета с целью проверки радиолокационных систем корабля
      Наблюдатель2014
  2. datura23 Сегодня, 06:48
    Иди петуха галошей с забора сбей.
    datura23
  3. Koteg Сегодня, 06:52
    красивый корабль_ ато утюги как то не вдохновляют
    Koteg
    1. сибиралт Сегодня, 07:01
      Будет гонять "браконьеров" в своей акватории.
      сибиралт
      1. Koteg Сегодня, 07:12
        зря вы так_я считаю если ударное ракетное оружие есть то это серьезный боевой корабль_укропчикам например с их гюрзой о таком даже мечтать слишком смело и оптимистично
        Koteg
  4. tchoni Сегодня, 07:23
    Улыбнула параллель: хохля спустили 4 бронелодки, мы 4 корвета. Америкосы ...? авианосец, пару зимволтов..
    tchoni
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