Корвет «Совершенный» в ходе испытаний облетела авиация
Согласно информации РИА Новости , начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев сообщил о задействовании авиации в целях проверки систем корвета проекта 20380 "Совершенный", спущенного со стапелей Амурского судостроительного завода для нужд ТОФ.
Облет корабля выполняли корабельные вертолеты Ка-27, противолодочные самолёты Ил-38 и истребители МиГ-31.
В ближайшее время предполагается отработать посадку вертолетов Ка-27 на палубу корвета.
Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
В рамках проведения государственных испытаний "Совершенного" в морских полигонах боевой подготовки ТОФ летчики морской авиации совершили плановые облеты корвета с целью проверки радиолокационных систем корабля, комплексов противовоздушной обороны и систем связи. В частности в море проверялась работа систем корвета по обнаружению, опознаванию и сопровождению различных типов воздушных целей на больших и малых высотах и имеющих разные скоростные характеристики.
Облет корабля выполняли корабельные вертолеты Ка-27, противолодочные самолёты Ил-38 и истребители МиГ-31.
В ближайшее время предполагается отработать посадку вертолетов Ка-27 на палубу корвета.
Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
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