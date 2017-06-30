Москва и Пекин договорились совместно развивать остров Большой Уссурийский
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщает о проекте развития острова Большой Уссурийский. Это остров площадью до 350 кв.км, восточная часть которого административно относится к Хабаровскому краю РФ, а западная – к китайской провинции Хэйлунцзян. Китаю эта часть острова была передана в 2008 году. На российской части острова проживают до 400 человек. Через эту территорию проходят ЛЭП от Зейской и Бурейской ГЭС в Приморский край.
По словам Александра Галушки, в рамках контактов с официальными властями Китая были заключены договорённости о совместном развитии острова Большой Уссурийский. С китайской стороны соглашение подписано Госкомитетом по развитию и реформе.
RT приводит заявление российского министра:
Китайская сторона намеревается продолжить осуществление работ по укреплению берегов острова, которые размываются речными водами.
При этом отмечено, что Россия и Китай готовы продемонстрировать создание «пилотной зоны двустороннего сотрудничества» на примере Большого Уссурийской острова.
Пресс-служба Минвостокразвития:
Минвостокразвития России разработало концепцию развития российской части острова Большой Уссурийский, предусматривающую создание на острове территории опережающего развития с туристско-рекреационной направленностью.
Одним из ключевых вопросов для реализации проекта является согласование и обеспечение технических вариантов решений по строительству защитных сооружений. По оценкам, стоимость проектных работ по строительству гидротехнических сооружений на острове в рамках 1 этапа может варьироваться от 100 до 300 млн рублей, стоимость строительства – до 17,6 млрд рублей.
По словам Александра Галушки, в рамках контактов с официальными властями Китая были заключены договорённости о совместном развитии острова Большой Уссурийский. С китайской стороны соглашение подписано Госкомитетом по развитию и реформе.
RT приводит заявление российского министра:
Мы вместе должны разработать план развития острова, вместе решить вопросы о создании необходимой инфраструктуры, включая защитную инфраструктуру, вместе развивать туризм на острове.
Китайская сторона намеревается продолжить осуществление работ по укреплению берегов острова, которые размываются речными водами.
При этом отмечено, что Россия и Китай готовы продемонстрировать создание «пилотной зоны двустороннего сотрудничества» на примере Большого Уссурийской острова.
Пресс-служба Минвостокразвития:
Минвостокразвития России разработало концепцию развития российской части острова Большой Уссурийский, предусматривающую создание на острове территории опережающего развития с туристско-рекреационной направленностью.
Одним из ключевых вопросов для реализации проекта является согласование и обеспечение технических вариантов решений по строительству защитных сооружений. По оценкам, стоимость проектных работ по строительству гидротехнических сооружений на острове в рамках 1 этапа может варьироваться от 100 до 300 млн рублей, стоимость строительства – до 17,6 млрд рублей.
Использованы фотографии: Andrey Svinchukov (Blog.svinchukov.ru)
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