09:09 30 июня

Москва и Пекин договорились совместно развивать остров Большой Уссурийский

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщает о проекте развития острова Большой Уссурийский. Это остров площадью до 350 кв.км, восточная часть которого административно относится к Хабаровскому краю РФ, а западная – к китайской провинции Хэйлунцзян. Китаю эта часть острова была передана в 2008 году. На российской части острова проживают до 400 человек. Через эту территорию проходят ЛЭП от Зейской и Бурейской ГЭС в Приморский край.

Москва и Пекин договорились совместно развивать остров Большой Уссурийский


По словам Александра Галушки, в рамках контактов с официальными властями Китая были заключены договорённости о совместном развитии острова Большой Уссурийский. С китайской стороны соглашение подписано Госкомитетом по развитию и реформе.


RT приводит заявление российского министра:
Мы вместе должны разработать план развития острова, вместе решить вопросы о создании необходимой инфраструктуры, включая защитную инфраструктуру, вместе развивать туризм на острове.


Китайская сторона намеревается продолжить осуществление работ по укреплению берегов острова, которые размываются речными водами.

При этом отмечено, что Россия и Китай готовы продемонстрировать создание «пилотной зоны двустороннего сотрудничества» на примере Большого Уссурийской острова.

Пресс-служба Минвостокразвития:
Минвостокразвития России разработало концепцию развития российской части острова Большой Уссурийский, предусматривающую создание на острове территории опережающего развития с туристско-рекреационной направленностью.

Одним из ключевых вопросов для реализации проекта является согласование и обеспечение технических вариантов решений по строительству защитных сооружений. По оценкам, стоимость проектных работ по строительству гидротехнических сооружений на острове в рамках 1 этапа может варьироваться от 100 до 300 млн рублей, стоимость строительства – до 17,6 млрд рублей.

Использованы фотографии: Andrey Svinchukov (Blog.svinchukov.ru)
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
    Мы вместе должны разработать план развития острова, вместе решить вопросы о создании необходимой инфраструктуры, включая защитную инфраструктуру, вместе развивать туризм на острове.

    ... вроде бы всё по честному, как оно дальше пойдёт - увидим...
    a.s.zzz888
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:43
      На Востоке своеобразное понимание понятие "честность".
      Ингвар 72
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:46
        Ингвар 72 Сегодня, 07:43 ↑ Новый
        На Востоке своеобразное понимание понятие "честность".

        ... имею представление, живу в 1,5 км от границы с КНР... hi ... а землю они любят, особенно чужую... bully
        a.s.zzz888
        1. Iaaa Сегодня, 07:47
          Цитата: a.s.zzz888
          а землю они любят, особенно чужую...

          Так тесновато им на своих исконных....
          Iaaa
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:50
            Iaaa Сегодня, 07:47 ↑
            Цитата: a.s.zzz888
            а землю они любят, особенно чужую...
            Так тесновато им на своих исконных....

            .... хотелось бы сказать, что это их головная боль, но теперь уже и наша...
            a.s.zzz888
            1. Iaaa Сегодня, 08:00
              Цитата: a.s.zzz888
              это их головная боль, но теперь уже и наша...

              И такое ощущение, что наша головная боль становится все сильней.
              Iaaa
      2. Александр романов Сегодня, 07:53
        Цитата: Ингвар 72
        На Востоке своеобразное понимание понятие "честность".

        Игорь,даваи рассказываи,когда там новая дата захвата Китаем дальнего востока.Хочу послушать laughing
        Александр романов
    2. сибиралт Сегодня, 07:50
      Ага. Сошлись двое наших и тысяча китайцев, и решили жить вместе в одной деревне наравных. laughing
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
        сибиралт Сегодня, 07:50 ↑
        Сошлись двое наших и тысяча китайцев, и решили жить вместе в одной деревне. laughing

        ... сравнивая количество населения, как то так и выходит, только китайцев будет ещё поболее...
        a.s.zzz888
    3. aleksfill Сегодня, 07:50
      Гарант - трубоукладчик гарантирует - Китай без земли и российских ресурсов не останется.
      aleksfill
      1. Александр романов Сегодня, 07:54
        Цитата: aleksfill
        Гарант - трубоукладчик гарантирует - Китай без земли и российских ресурсов не останется.

        Ну тут главное,что то написать да?
        Александр романов
      2. rotmistr60 Сегодня, 08:05
        Гарант - трубоукладчик

        Интересно, как бы вы себя чувствовали если Россия не имела газопроводов в другие страны?
        rotmistr60
        1. aleksfill Сегодня, 08:18
          А вы себя уже не мыслите и не чувствуете без трубопроводов во все части света.
          Я плохо себя чувствую без собственных машино и станкостроения, без гражданского
          авиа и судостроения строения, без отечественного текстиля и ещё с отсутствием много
          чего отечественного производства, но зато с трубопроводами....
          aleksfill
    4. сибиралт Сегодня, 07:56
      А на кой отдали часть острова, погнав оттуда наших дачников? Теперь пассажирские самолеты влетающие из Хабаровска не могут не залетать на территорию Китая. А вместо наших городских рыбаков, там вовсю рыбачат китайцы. Скоро Амур будет весь китайским, кроме левого берега.
      сибиралт
      1. cariperpaint Сегодня, 08:52
        а думаете тот аэропорт который китайцы напротив Казакевичево отгрохали только в одну сторону сможет самолеты отправлять?)))
        cariperpaint
  2. Iaaa Сегодня, 07:45
    Чего то я не пойму. Так мы с Китаем дружим, или как?
    Стратегическое партнёрство России и Китая поставлено на паузу?

    Сегодня, 05:21

    Ох, уж эти политические игры
    Iaaa
    1. Александр романов Сегодня, 07:55
      Цитата: Iaaa
      Ох, уж эти политические игры

      Ох уж эти авторы фантазеры
      Александр романов
      1. Iaaa Сегодня, 08:04
        Цитата: Александр романов
        Ох уж эти авторы фантазеры

        А Вы не любите фантастику???
        А сбываются их предсказания, сбываются.
        Iaaa
        1. Александр романов Сегодня, 08:06
          Цитата: Iaaa
          А сбываются их предсказания, сбываются.

          Правда?И когда полетим на Сириус?
          Александр романов
          1. Iaaa Сегодня, 08:23
            Цитата: Александр романов
            И когда полетим на Сириус?

            Пока не знаю. Надо будет Гамильтону черкнуть пару строк, спросить. Он то точно знает. Как только ответ получу, так сразу в личку Вам скину. Лады??????
            Iaaa
  3. Monster_Fat Сегодня, 07:54
    Китайцы медленно, но верно отжимают у России территории-не брезгуют ничем, даже совместным развитием"-главное под любым предлогом эти территории занять. Я не раз работал с китайцами и скажу одно-китайцы не терпят никакого такого "совместного развития"-везде где они появляются они используют только свои ресурсы-рабочую силу, снабжение и прочее и не пускают местных вообще лезть в их дела и выкачивают из местных ресурсов все по- максимуму, затем, когда экономически уже все выкачано или конъюктура изменилась-молча, без предупреждения все бросают и уматывают в Китай, оставляя местным полностью выработанную и загаженную отходами территорию...
    Monster_Fat
    1. Александр романов Сегодня, 07:59
      Цитата: Monster_Fat
      Китайцы медленно, но верно отжимают у России территории-не брезгуют ничем,

      Пиши еще
      Александр романов
      1. Смог Сегодня, 08:13
        Цитата: Александр романов
        Пиши еще

        Ну что еще можно дождаться от романова? Впитанная с молоком матери дворянская интеллигентность так и прет!!
        Аж через край плещет! laughing
        Смог
    2. cariperpaint Сегодня, 08:56
      фигню говорите. полную. в 90 годах этих совместных предприятий столько строили... и всех. повторю всех китайцев как партнеров тупо кидали наши))) развивались и выпинывали из бизнеса. что бы просто торговать на обычном рынке китайцам приходится просить наших оформить места ибо им их невозможно это делать. из леса их выпнули полностью. в строительство их не пускают от слова совсем. зачем выдумывать на пустом месте то?
      cariperpaint
  4. Altona Сегодня, 07:58
    Китайцы уже Байкал осваивают, вытесняя русский бизнес, а они "решили" остров "освоить" совместно. Пфф...
    Altona
  5. Ив762 Сегодня, 08:01
    Есть кредитование (сойдёт);
    Есть инвестирование (хуже);
    Есть аренда наконец (где-то рядом отирается известный пушной зверь)…
    - старые как мир.
    Зачем ещё какое-то «совместное освоение»? Что это ва-аще за нафиг такой?
    От этих новых форм, как далеко сим территориям останется до перехода к Китаю?
    Ив762
  6. Lesorub Сегодня, 08:28
    14 октября 2008 года по окончании демаркации российско-китайской границы остров Тарабаров и половина острова Большой Уссурийский были переданы Китаю. Восточная часть острова входит в городскую черту Хабаровска - Так Держать - Александр Галушка!!! Скоро и Хабаровск интегрируется в Китай ))))
    Lesorub
  7. EvilLion Сегодня, 08:44
    Ну прямо обалдеть какая новость. Нафиг никому ненужный кусочек земли за 100500 км от цивилизации, но зато развитие. Туризм, блин. Кто вообще слышал про это остров? Я даже не спрашиваю почему кто-то должен захотеть туда поехать.

    Про китайцев неинтересно от слова вообще, они в своем Китае жили, когда никаких русских и даже славян не существовало, им тысяч лет не хватило, чтобы островок заселить, могли уже давно до Урала дойти. Почему-то только наоборот, русские от Волги дошли до Чукотки лет за 100, а потом и в Америку перебрались.

    У Байкала бы для начала что-то развили, а раскосые "братья навек" (которые для нормального европейца не отличаются от инопланетян) где-нибудь в Средней Азии.
    EvilLion
  8. EvilLion Сегодня, 08:53
    Ах да, китайцы - это народ рабов, которых гнули в последние тысячи лет все и вся, миру им предложить нечего, кроме работы за миску риса и чайнатаунов, так что китайский вопрос предельно скучен. Это 140-150, может даже до 200, если часть территории СССР собрать, россиян могут хорошо жить, независимо от того, нравится это "золотому миллиарду", или нет, да и ракеты, как и многократная выдача западу люлей никуда не делись. А полтора миллиарда китайцев, это чтобы они потребляли, как белые люди?? Ну уж дудки, тогда остальному (белому) миру не хватит. Недопустимо! Нам же достаточно понимать, что анатомически они вроде на нас похожи, так что куда стрелять знаем. А ядерной бомбе вообще пофиг.
    EvilLion
  9. петька слесарь Сегодня, 08:56
    у этих- за Амуром- снято ограничение на количество детей в семье, т.е.они начнут или уже начали дико размножаться
    для новых поколений термитов надо много новых территорий, так что заселение России термитами, начатое в 90-х - с вещевых рынков, подкрепленное огуречной мафией в 2000-х , продолжается и будет продолжаться - Большой Уссурийский - этому пример
    страшно, что наши чинуши, прекрасно все осознавая, все-таки допускают расширение колонии термитов в России
    Конечно, чинушам выгоднее за бабло допустить на территорию России пришлых, чем своим гражданам обеспечить условия проживания и работу
    Лавры продавцов Аляски не дают покоя нынешним чинушам! Надо же как-то войти в историю
    петька слесарь
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:04
      наши чинуши, прекрасно все осознавая, все-таки допускают расширение колонии термитов в России


      "Наши чинуши" в Рашке жить не планируют, от слова "вообще", у них уже приготовлена "тихая гавань" где-нибудь "за кордоном"....потому им будущие проблемы России-"по-барабану"...
      Monster_Fat
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