09:09 30 июня

Валюта Катара в связи с экономическими санкциями сорвалась в штопор

Давно истекли все сроки ультиматума, который выдвигался отдельными странами в адрес Катара. Напомним, что страны, разорвавшие дипломатические отношения с эмиратом, требовали от официальной Дохи либо закрыть, либо изменить информационную политику «Аль-Джазиры», прекратить финансовые и иные контакты с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ), а также разорвать дипотношения с Ираном и выдворить из эмирата турецкий военный контингент. Катар назвал такие требования невыполнимыми и отметил, что ультиматум от Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран – давление на «катарский суверенитет».

Валюта Катара в связи с экономическими санкциями сорвалась в штопор


Сегодня информационный портал Катара Doha News сообщает о том, что давление на эмират перешло в финансовый сектор. Так, всё большее число стран отказывается обслуживать операции с применением катарской национальной валюты – риала. Речь в первую очередь идёт о невозможности обмена катарского риала на местные валюты. При этом санкции против катарского риала действуют не только в тех странах, которые разорвали с ним дипотношения. Известно о том, что обмен невозможен в странах Юго-Восточной Азии, в Индии, Британии.
Британская система обслуживания национальных валют Travelex сообщает, что приостановлена покупка нацвалюты Катара на неопределённый срок.


Это привело к тому, курс риала рухнул до минимума с 2005 года. Мало того, впервые за долгое время был понижен суверенный кредитный рейтинг эмирата. По шкале S&P он составляет AA-. Это достаточно высокая планка, но для Катара, который за последние годы вообще не сталкивался с экономическими проблемами, это удар как по экономике, так и по репутации.

Власти Катара назвали происходящее «сговором зарубежных стран». И с этим, на самом деле, трудно спорить.

Использованы фотографии: https://twitter.com/dohanews
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Комментарии 10

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:57
    Да, вот он, звериный оскал капитализма. Тут как в волчьей стае. Подставился - сожрали laughing
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 08:01
      изменить информационную политику «Аль-Джазиры», прекратить финансовые и иные контакты с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ), а также разорвать дипотношения с Ираном и выдворить из эмирата турецкий военный контингент

      Подставился - сожрали
      и не подставился сожрали, по тому как - Турция член НАТО, значит НАТО тоже террористы?
      pjastolov
      1. Flinky Сегодня, 08:19
        НАТО тоже террористы?

        После того, что они сделали с Югославией - это риторический вопрос.
        Flinky
    2. BerBer Сегодня, 08:38
      Жрут не самого слабого, а самого вкусного. Другим государствам пример - они тоже могут стать блюдом.
      BerBer
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:58
    Сегодня информационный портал Катара Doha News сообщает о том, что давление на эмират перешло в финансовый сектор.

    ... этого и следовало ожидать... если честно, думал раньше мерикатосы "наступят" на экономику Катара ...
    a.s.zzz888
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:00
    Валюта Катара в связи с экономическими санкциями сорвалась в штопор
    Пусть на рубли срочно перейдут.
    Наблюдатель2014
    1. Stas157 Сегодня, 08:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пусть на рубли срочно перейдут.

      Звучит как насмешка!)) Да кому нужен этот деревянный? Сами россияне свои излишки в рублях не держат! Лукашенко, так вообще проклял рубль - грозился что все расчеты будут в долларах. Если уж относительно небольшое падение катарского реала - штопор, то обрушение рубля в моменте с 30 до 80 как назвать? И кстати, за один реал 15 деревянных дают! Динамика явно не в пользу рубля во временной перспективе.
      Stas157
  4. Flinky Сегодня, 08:20
    Надо срочно входить в газовый бизнес Катара.
    Flinky
  5. новичок Сегодня, 08:20
    да так этому катару и надо. помню как катарский пред. пыжился что то из себя выдавить перед нашим Чуркиным. так что мелкая разменная монета_ катар_ использовали до тех пор, пока не поизнасилась.
    новичок
  6. uhu189 Сегодня, 08:54
    Уж кого-кого, а нам Катар жалеть точно не стоит. Достаточно вспомнить избиение нашего посла катарскими спецслужбами, и следы терактов, которые туда вели... Сдохнут, вернее потеряю суверенитет или обнищают - и слава богу, ещё одним мразотным государственным образованием будет меньше...
    uhu189
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