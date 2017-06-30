Валюта Катара в связи с экономическими санкциями сорвалась в штопор

Давно истекли все сроки ультиматума, который выдвигался отдельными странами в адрес Катара. Напомним, что страны, разорвавшие дипломатические отношения с эмиратом, требовали от официальной Дохи либо закрыть, либо изменить информационную политику «Аль-Джазиры», прекратить финансовые и иные контакты с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ), а также разорвать дипотношения с Ираном и выдворить из эмирата турецкий военный контингент. Катар назвал такие требования невыполнимыми и отметил, что ультиматум от Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран – давление на «катарский суверенитет».Сегодня информационный портал Катарасообщает о том, что давление на эмират перешло в финансовый сектор. Так, всё большее число стран отказывается обслуживать операции с применением катарской национальной валюты – риала. Речь в первую очередь идёт о невозможности обмена катарского риала на местные валюты. При этом санкции против катарского риала действуют не только в тех странах, которые разорвали с ним дипотношения. Известно о том, что обмен невозможен в странах Юго-Восточной Азии, в Индии, Британии.Британская система обслуживания национальных валют Travelex сообщает, что приостановлена покупка нацвалюты Катара на неопределённый срок.Это привело к тому, курс риала рухнул до минимума с 2005 года. Мало того, впервые за долгое время был понижен суверенный кредитный рейтинг эмирата. По шкале S&P он составляет AA-. Это достаточно высокая планка, но для Катара, который за последние годы вообще не сталкивался с экономическими проблемами, это удар как по экономике, так и по репутации.Власти Катара назвали происходящее «сговором зарубежных стран». И с этим, на самом деле, трудно спорить.