США намерены продать Тайваню оружие на 1,4 млрд. долл.
Согласно информации РИА Новости , официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт сообщила о намерении Белого дома реализовать Тайваню оружие на 1,4 млрд. долл., не сворачивая при этом политику "одного Китая".
Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что указанная передача вооружений наряду с введением санкций против китайских компаний вызовут негативный эффект в двусторонних отношениях.
После поражения в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши укрылись в 1949 году на Тайване. Связи между материковым Китаем и островным государством возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов контакты между сторонами ведутся через неправительственные организации.
США первоначально признавали Тайвань как легитимное правительство всего Китая, но изменили свою позицию в 1972 году. Согласно Шанхайскому коммюнике, США признают, что Тайвань является частью единого Китая. США при этом поддерживают активные неофициальные отношения с Тайбэем.
Администрация уведомила конгресс о семи контрактах на общую сумму около 1,4 млрд. долл. Но я должна отметить, что наша давняя политика "одного Китая" не меняется. Тут есть преемственность политики, США продают Тайваню оборонные технологии на протяжении примерно 15 лет.
Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что указанная передача вооружений наряду с введением санкций против китайских компаний вызовут негативный эффект в двусторонних отношениях.
Все эти действия – санкции против китайских компаний и особенно продажа оружия Тайваню – без сомнения негативно повлияют на взаимное доверие между двумя сторонами, как противоречащие духу саммита во Флориде.
После поражения в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши укрылись в 1949 году на Тайване. Связи между материковым Китаем и островным государством возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов контакты между сторонами ведутся через неправительственные организации.
США первоначально признавали Тайвань как легитимное правительство всего Китая, но изменили свою позицию в 1972 году. Согласно Шанхайскому коммюнике, США признают, что Тайвань является частью единого Китая. США при этом поддерживают активные неофициальные отношения с Тайбэем.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти