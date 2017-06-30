США намерены продать Тайваню оружие на 1,4 млрд. долл.

Администрация уведомила конгресс о семи контрактах на общую сумму около 1,4 млрд. долл. Но я должна отметить, что наша давняя политика "одного Китая" не меняется. Тут есть преемственность политики, США продают Тайваню оборонные технологии на протяжении примерно 15 лет.

Все эти действия – санкции против китайских компаний и особенно продажа оружия Тайваню – без сомнения негативно повлияют на взаимное доверие между двумя сторонами, как противоречащие духу саммита во Флориде.