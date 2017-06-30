09:10 30 июня

США намерены продать Тайваню оружие на 1,4 млрд. долл.

Согласно информации РИА Новости , официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт сообщила о намерении Белого дома реализовать Тайваню оружие на 1,4 млрд. долл., не сворачивая при этом политику "одного Китая".

Администрация уведомила конгресс о семи контрактах на общую сумму около 1,4 млрд. долл. Но я должна отметить, что наша давняя политика "одного Китая" не меняется. Тут есть преемственность политики, США продают Тайваню оборонные технологии на протяжении примерно 15 лет.


США намерены продать Тайваню оружие на 1,4 млрд. долл.



Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что указанная передача вооружений наряду с введением санкций против китайских компаний вызовут негативный эффект в двусторонних отношениях.

Все эти действия – санкции против китайских компаний и особенно продажа оружия Тайваню – без сомнения негативно повлияют на взаимное доверие между двумя сторонами, как противоречащие духу саммита во Флориде.


После поражения в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши укрылись в 1949 году на Тайване. Связи между материковым Китаем и островным государством возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов контакты между сторонами ведутся через неправительственные организации.

США первоначально признавали Тайвань как легитимное правительство всего Китая, но изменили свою позицию в 1972 году. Согласно Шанхайскому коммюнике, США признают, что Тайвань является частью единого Китая. США при этом поддерживают активные неофициальные отношения с Тайбэем.


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Комментарии 18

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  1. Stranger03 Сегодня, 07:57
    США первоначально признавали Тайвань как легитимное правительство всего Китая, но изменили свою позицию в 1972 году. Согласно Шанхайскому коммюнике, США признают, что Тайвань является частью единого Китая. США при этом поддерживают активные неофициальные отношения с Тайбэем.


    Налицо политика разделяй и влавствуй. США выгодны конфликты, так создавался проект Украина, так поддерживается проект Тайваня. Ничего нового.
    Stranger03
    1. pjastolov Сегодня, 07:58
      реализовать Тайваню оружие на 1,4 млрд. долл., не сворачивая при этом политику "одного Китая".
      а это как? или я чего то не понимаю в колбасных огрызках? recourse
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:09
        Политика "одного Китая" это сказка из США . И Тайвань матрасы прикармливают исключительно в пику Пекину . Матрасам не нужны мир и стабильность нигде , кроме собственного королевства .
        bouncyhunter
    2. Владимир16 Сегодня, 07:59
      О в Китае тоже праздник - САНКЦИИ!!! wassat
      Хотелось бы чтобы санкции привелик отказу от бакса, как международного средства взаиморасчетов.
      По сути американцы санкциями спасают свою экономику. Они обязаны выполнять любую прихоть за БАКСЫ. Так как и Китай и даже мы набрали этих обязательств американских огромное кол-во, то имеем полное право заставить работать на себя матрасню. Но они батрачить на нас не желают. В связи с этим вводят санкции. А по сути просто отказываются выполнять свои обязательства. Тем самым показывая, что доллар лишь бумага и правительство матрасси не отвечает за него.
      Но так как все активы толстосумов именно в баксах, они (толстосумы) продолжают жить с баксом. Матрасы кинули весь мир, вернее тех, кто считает что весь мир у них в кармане. МОЛОДЦЫ!!! hi Медведев тот еще фрукт ежели продолжает менять сырье на бумагу и отправлять сырье западу и бумагу им же. ГЕНИЙ!!! angry
      И зачем матрасам воевать с русскими если у русских ест диман???
      Владимир16
      1. МПК105 Сегодня, 08:05
        Доброе утро,Володенька...Цифирь в нике-это возраст..?Тогда это многое объясняет...
        МПК105
    3. новичок Сегодня, 08:02
      точнее, это политика: и рыбку съесть, и ... сесть.
      новичок
  2. Logall Сегодня, 07:58
    Под Китай, как и под большинство в этом регионе, копают. О доиграются...
    Logall
    1. Anarchist Сегодня, 08:05
      И ведь продадут:
      " А не будут покупать, отключим газ" т.е. устроят переворот...
      Anarchist
      1. МПК105 Сегодня, 08:09
        good hi
        Позволил себе присоединиться к Вам,Дядьки....
        МПК105
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
    ... ждём резкого и категоричного официального заявления КНР... а оно будет жёстким, надеюсь...
    a.s.zzz888
    1. Großer Feldherr Сегодня, 08:27
      Последнее китайское придупреждение? lol
      Großer Feldherr
  4. Stranger03 Сегодня, 08:00
    Цитата: Logall
    Под Китай, как и под большинство в этом регионе, копают. О доиграются...

    Не дай то бог. Ладно, если закончится парой затрещин и потопленных авиапосудин. Но две ядерные супердержавы, если схлестнутся, мало никому не покажется.
    "Лишь бы не было войны", цитата из России.
    Stranger03
    1. новичок Сегодня, 08:06
      так сколько лет уже янки поставляют оружие тайбею, вроде как ничего не происходит. покричат и угомонятся.
      новичок
    2. Кот Всапогах Сегодня, 08:07
      если схлестнутся, как вы говорите, я думаю, что мы в стороне не окажемся , т.к. это будет шанс, покончить с их "господством раз и навсегда!! вот такое у меня мнение hi
      Кот Всапогах
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:04
    Ай да ну. Ничего личного, просто бизнес. Оружие Тайваню для защиты от марсиан, видимо? wassat
    Горный стрелок
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 08:16
    Размах у матрасников впечатляет - то саудитам, то тайцам на "ярды" впаривают...
    Вождь краснокожих
  7. Толстоевский Сегодня, 08:35
    тащат на убой тайвань на войну с Китаем. Это так по-общечеловечески
    Толстоевский
  8. Topotun Сегодня, 09:05
    Вот Китай рад будет. Иногда удивляешься политике штатов. Такое впечатление, что они в сухом лесу начинают разбрасывать горящие спички. А потом очень удивляются почему все вышло через ж... не так как они планировали.
    Topotun
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