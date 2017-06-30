13:42 30 июня

Российские истребители 6 раз за неделю поднимались в воздух для перехватов

Истребители ВКС России за минувшую неделю 6 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов, сообщают Известия со ссылкой на газету «Красная звезда».



Какие именно самолеты были перехвачены, газета не сообщает. Неделю назад издание писало о 14 вылетах для перехвата и сопровождения самолетов-разведчиков за неделю.


Уточняется, что всего за прошедшие 7 дней иностранные самолеты провели 15 разведывательных полетов у границ России. Восемь из них принадлежат Соединенным Штатам.

Газета напоминает, что последний, получивший широкую известность инцидент в воздухе между российскими и западными самолетами произошел 21 июня, когда к Ту-154 с министром обороны Сергеем Шойгу на борту подлетел польский F-16. От самолета главы Минобороны его отогнал российский истребитель, совершив маневр перехвата.

Ту-154 сопровождался эскортом, в который входили истребители морской авиации Су-27.

Использованы фотографии: https://twitter.com/US_EUCOM
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Комментарии 32

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  1. Вас Влад Сегодня, 09:54
    Тренируют нас почти каждый день,но не чего, кто тренирован тот подготовлен wink
    Вас Влад
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
      Странно , что не было привычных западных воплей о "непрофессионализме" русских лётчиков . Что-то не так ...
      bouncyhunter
      1. Вас Влад Сегодня, 09:59
        Цитата: bouncyhunter
        Странно , что не было привычных западных воплей о "непрофессионализме" русских лётчиков . Что-то не так ...

        Так это же у наших границ Павел!Наш не профессионализм начинается в дали от наших границ!
        Вас Влад
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
          Так ведь западникам не важен территориальный принцип , Владислав . Достаточно вспомнить вопли о "непрофессионализме югославских лётчиков , которые коварно напали на бомбардировщики , мирно бомбившие Югославию ."
          bouncyhunter
          1. Вас Влад Сегодня, 10:17
            Цитата: bouncyhunter
            Так ведь западникам не важен территориальный принцип , Владислав . Достаточно вспомнить вопли о "непрофессионализме югославских лётчиков , которые коварно напали на бомбардировщики , мирно бомбившие Югославию ."

            Тут не много другой расклад,надо демонизировать Россию в глазах западной общественности,не правильно будет освещать провокации запада на Российских границах!Вот где то в дали от России, где Русские совсем оборзели и не дают безопасно летать,вот это пойдёт в тираж.
            Вас Влад
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
              Да это понятно . Русофобия хорошо продаётся , потому градус напряжённости надо поддерживать на должном уровне .
              bouncyhunter
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
        bouncyhunter Сегодня, 09:57 ↑ Новый
        Странно , что не было привычных западных воплей о "непрофессионализме" русских лётчиков . Что-то не так ...

        hi , Павел! Походу в госдепии аврал... laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
          Типа , не до воплей ? wink
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
            bouncyhunter Сегодня, 10:11 ↑
            Типа , не до воплей ? wink

            ...ага, чернила срочно разводят, перья чистят...
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:23
              Лучше бы сходили к Мудрому Гудвину и мозгов у него попросили ...
              bouncyhunter
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:10
                bouncyhunter Сегодня, 10:23 ↑
                Лучше бы сходили к Мудрому Гудвину и мозгов у него попросили ...

                Пардон, отлучался. Павел, а вот с этим у них как раз и напряг, нет такого вещества в их черепной коробке, одна к.кола булькает!! laughing
                a.s.zzz888
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:16
                  Цитата: a.s.zzz888
                  Павел, а вот с этим у них как раз и напряг, нет такого вещества в их черепной коробке, одна к.кола булькает!!

                  Лучше просто "Паша" , так привычнее . А по по поводу того , что у них в черепе булькает - так это не кола , хотя тоже коричневого цвета . lol
                  bouncyhunter
                  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:20
                    bouncyhunter

                    ... по первой части - принято! good .. а в отношении цвета ДРУГОГО вещества, то мерикатосы на большее и не заслуживают!...
                    a.s.zzz888
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:23
                      Вот поэтому я их к Гудвину за мозгами и отправляю : вдруг сжалится над "исключительными" ? wink
                      bouncyhunter
      3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 10:38
        Странно , что не было привычных западных воплей о "непрофессионализме" русских лётчиков

        Просто наши летчики уже на столько все профессионально делают, что уже комар носа не подточит, не говоря уже о матрасах и иже с ними.
        Vasya_Piterskiy
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
          Так ведь матрасы - великие спецы по фейкам и надуванию мух . Не важно , что ничего нештатного не было . Важно провопить на весь мир о "непрофессиональных действиях русских" .
          bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:03
      Цитата: Вас Влад
      Тренируют нас почти каждый день,но не чего, кто тренирован тот подготовлен wink

      В 90-х вообще наши не поднимались в воздух (керосина не было и приказа..) А летали они не меньше чем сейчас , а может и больше..Пора привыкать мужики ко всему этому! Шугануть бы по хорошему натовцев, чтобы не слишком наглели (наши пилоты это умеют лихо делать..)
      ОТДЕЛ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    Ту-154 сопровождался эскортом, в который входили истребители морской авиации Су-27.

    ... а чего же этот "эскорт" допустил подлёт врага?!? request ... или игра в кошки-мышки? bully
    a.s.zzz888
    1. Вас Влад Сегодня, 09:56
      Цитата: a.s.zzz888
      . а чего же этот "эскорт" допустил подлёт врага?!? ... или игра в кошки-мышки?

      Ну не сбивать же их в самом деле,оттеснили их, показали что им здесь не рады!
      Вас Влад
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
        Вас Влад
        Ну не сбивать же их в самом деле,оттеснили их, показали что им здесь не рады!

        ... вопрос не в сбитии борта, а в ДОПУЩЕНИИ к самолёту, обе стороны знали кто летит в нём...и представьте на минутку, если бы наши стали "втискиваться" к мерикатосному борту с их "бешеным псом"?!, и каковы бы были последствия?
        a.s.zzz888
        1. Вас Влад Сегодня, 10:21
          Я понимаю о чём вы!Но и нас можно понять, зачем сейчас накалять обстановку на фоне западной истерии.
          Вас Влад
      2. rotmistr60 Сегодня, 10:49
        показали что им здесь не рады!

        И не только - наш еще показал свое вооружение дав понять, что шутить с НАТОвцем не собираются.
        rotmistr60
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 09:54
    ...и что больше всего мне нравится: отсутствие истерики по этому поводу у РФ.
    КОТ БАЮН
  4. Topotun Сегодня, 09:54
    Так перехват или сопровождение? Если сопровождение - это нормально. Эта банда врядли скоро угомониться. А вот если уже про перехват речь пошла... То все намного серьезнее.
    Topotun
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:16
      Цитата: Topotun
      Так перехват или сопровождение?

      Сперва перехват, а потом сопровождение...Во времена СССР(на северных границах воздушных) помнится повадился натовский разведчик постоянно границы наши воздушные нарушать и потом быстро уходить в нетралку (прекрасно зная , что его не перехватят наши , аэродромы слишком далеко и ПВО не всегда могло достать) Так вот, после появления новейших сверхзвуковых перехватчиков Миг-31 (когда вдруг перед янки с тыла появился неожиданно странный истребитель со звездами..) и угрожающе помахал крыльями с ракетами (говорят даже кулак показал)) Больше таких попыток не повторялось...!
      ОТДЕЛ
  5. Ванёк Сегодня, 09:58
    Меньше одного раза в день...

    А может напрасно паникуем, а?
    Ванёк
    1. armata37 Сегодня, 11:00
      В смысле паникуем? Обычная новость: сколько раз подлетали к границе. Вы о какой панике пишите?
      armata37
  6. МПК105 Сегодня, 10:03
    Это ещё мало...Помню,на ГКП,когда ПВО стояли на стенке,в рацию нашего парохода мнадцать раз на-дню лётчики НАТОвские с ухмылочками-
    -Рус Иван,выходи драться...Я пришёл.Ты где там...Выходи...
    МПК105
    1. Vz.58 Сегодня, 11:30
      Это из кино "В бой идут одни «старики»"?
      Vz.58
      1. МПК105 Сегодня, 11:37
        Нет.Это из кино про "Бригаду Кораблей Охраны Водного Района Балтийской Военно-Морской Базы Дважды Краснознамённого Балтийского Флота." hi Видел такой фильм? wink drinks Я несколько лет смотрел-УВЛЕКАТЕЛЬНО,однако... laughing laughing good
        МПК105
        1. Vz.58 Сегодня, 12:50
          Год, месяц, день? Прослушаем переговоры. Если кто такое сказал, найдём и привлечём, правда только деньгами. Если этого не было - снимай звёздочки
          Vz.58
  7. Vz.58 Сегодня, 11:28
    Когда НАТО поднимает свои истребители для сопровождения российских стратегов - НАТО сделало в памперсы, когда Россия поднимает свои истребители для сопровождения самолётов НАТО - пилоты НАТО сделали в памперсы. А ещё был такой уй (уё), по-словенски ДЯДЯ , Геббельсом звали
    Vz.58
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