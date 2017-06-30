Российские истребители 6 раз за неделю поднимались в воздух для перехватов
Истребители ВКС России за минувшую неделю 6 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов, сообщают Известия со ссылкой на газету «Красная звезда».
Какие именно самолеты были перехвачены, газета не сообщает. Неделю назад издание писало о 14 вылетах для перехвата и сопровождения самолетов-разведчиков за неделю.
Уточняется, что всего за прошедшие 7 дней иностранные самолеты провели 15 разведывательных полетов у границ России. Восемь из них принадлежат Соединенным Штатам.
Газета напоминает, что последний, получивший широкую известность инцидент в воздухе между российскими и западными самолетами произошел 21 июня, когда к Ту-154 с министром обороны Сергеем Шойгу на борту подлетел польский F-16. От самолета главы Минобороны его отогнал российский истребитель, совершив маневр перехвата.
Ту-154 сопровождался эскортом, в который входили истребители морской авиации Су-27.
Какие именно самолеты были перехвачены, газета не сообщает. Неделю назад издание писало о 14 вылетах для перехвата и сопровождения самолетов-разведчиков за неделю.
Уточняется, что всего за прошедшие 7 дней иностранные самолеты провели 15 разведывательных полетов у границ России. Восемь из них принадлежат Соединенным Штатам.
Газета напоминает, что последний, получивший широкую известность инцидент в воздухе между российскими и западными самолетами произошел 21 июня, когда к Ту-154 с министром обороны Сергеем Шойгу на борту подлетел польский F-16. От самолета главы Минобороны его отогнал российский истребитель, совершив маневр перехвата.
Ту-154 сопровождался эскортом, в который входили истребители морской авиации Су-27.
Использованы фотографии: https://twitter.com/US_EUCOM
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