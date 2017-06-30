Весенний призыв к сегодняшнему дню выполнен на 72 процента
Более 102 тысяч человек отправлены в войска в рамках весеннего призыва в РФ, что составляет 72% от установленной нормы, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова.
Весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля текущего года.
По его мнению, это связано с «повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения».
Говоря о весенней призывной кампании в Крыму, Тонкошкуров сообщил, что военные комиссариаты призовут там 2,4 тыс. человек.
Напомним, с этого года призывники из Крыма будут служить в соединениях и частях на всей территории России.
В соответствии с указом президента Российской Федерации, подлежит призыву и направлению в войска 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тысяч призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва,сказал Тонкошкуров на заседании призывной комиссии в ВВО.
Весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля текущего года.
По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%, если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем наполовину – на 56,7%,отметил генерал.
По его мнению, это связано с «повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения».
Говоря о весенней призывной кампании в Крыму, Тонкошкуров сообщил, что военные комиссариаты призовут там 2,4 тыс. человек.
Весной всего с полуострова будет призвано 2,4 тысячи человек, из них из Республики Крым – 2 тысячи человек и 400 человек – из Севастополя,сказал он.
Напомним, с этого года призывники из Крыма будут служить в соединениях и частях на всей территории России.
Использованы фотографии: https://mirprava.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти