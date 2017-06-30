13:41 30 июня

Весенний призыв к сегодняшнему дню выполнен на 72 процента

Более 102 тысяч человек отправлены в войска в рамках весеннего призыва в РФ, что составляет 72% от установленной нормы, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова.



В соответствии с указом президента Российской Федерации, подлежит призыву и направлению в войска 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тысяч призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва,
сказал Тонкошкуров на заседании призывной комиссии в ВВО.


Весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля текущего года.

По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%, если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем наполовину – на 56,7%,
отметил генерал.

По его мнению, это связано с «повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения».

Говоря о весенней призывной кампании в Крыму, Тонкошкуров сообщил, что военные комиссариаты призовут там 2,4 тыс. человек.

Весной всего с полуострова будет призвано 2,4 тысячи человек, из них из Республики Крым – 2 тысячи человек и 400 человек – из Севастополя,
сказал он.

Напомним, с этого года призывники из Крыма будут служить в соединениях и частях на всей территории России.

Использованы фотографии: https://mirprava.com
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Комментарии 20

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  1. МПК105 Сегодня, 10:10
    Хватит призывать...Кто желает-пусть идёт и служит этим всем разным,аки пёс смердячий ....А кто не испытывает любови к властям,пусть не идёт....У вас своя свадьба,у нас своя свадьба...
    МПК105
    1. mayday Сегодня, 10:16
      Цитата: МПК105
      Хватит призывать...Кто желает-пусть идёт и служит этим всем разным,аки пёс смердячий ....А кто не испытывает любови к властям,пусть не идёт....


      Предже чем подписывать контракт, надо срочку отслужить, прочувствовать долю рядового, чтобы потом адекватно командовать.
      Вы гляньте на европейские контингенты: избалованные, расхлябанные, колу пьют гамбургеры хавают.. разве это закалка? - У нас хоть и год, но дрюканут - на всю жизнь запомнишь..
      mayday
      1. Zoldat_A Сегодня, 10:28
        Цитата: mayday
        У нас хоть и год, но дрюканут - на всю жизнь запомнишь..

        Глупое решение было срочку до года сократить... Чему за год срочника научить можно? Строем в столовую ходить? По своему опыту знаю - основная боеспособная ударная сила - годки, черпаки. Молодняк на БВ отправишь - так одни цинки.... На черпаках-дедах вся служба и держалась....
        Zoldat_A
        1. mayday Сегодня, 10:35
          Цитата: Zoldat_A
          Глупое решение было срочку до года сократить... Чему за год срочника научить можно?


          Возможно Вы и правы. Мне кажется это сделали с уклоном на контракт. За год ты успеваешь проникнуться службой и далее есть выбор: на гражданку, либо на контракт, а за два просто на гражданку - отдыхать и лечиться..
          mayday
        2. armata37 Сегодня, 10:44
          А чему за 2 можно научить? В том то и дело: служит солдат год, научится обращаться с оружием, поймет тяготы службы и далее либо домой, либо на контракт. Дома будет своим делом занят, а на контракте продолжит службу и развитие профессиональных навыков владения оружием.
          armata37
          1. МПК105 Сегодня, 10:46
            hi Нас за пару месяцев научили ВСЕМУ...И по-БЧ-2,и по-БЧ-3...
            МПК105
            1. armata37 Сегодня, 11:27
              Да и мне 1 год отслужилось замечательно. Тут дело в том, что товарищ выше пишет о нелепости введения службы 1 год.
              armata37
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:31
      Цитата: МПК105
      А кто не испытывает любови к властям,пусть не идёт...

      Да вас за такие слова расстрелять мало...САБОТАЖНИК! Слава Богу молодежь таких как вы перестала слушать..И гордится своей Родиной идет служить с удовольствием! Помню я таких горлопанов в 90-х, когда в форме боялись выходить за пределы части.. negative
      ОТДЕЛ
      1. mayday Сегодня, 10:45
        Цитата: ОТДЕЛ
        Слава Богу молодежь таких как вы перестала слушать..И гордится своей Родиной идет служить с удовольствием!


        Так какую мотивацию сделали, младший сержант получает 20к + надбавки, в регионах такие деньги считаются достойной оплатой труда.
        mayday
    3. сибиралт Сегодня, 11:01
      Как же так планируется, если не знают где взять призывников? belay Да там выпускников манагеров пруд пруди.
      сибиралт
    4. Зяблицев Сегодня, 11:05
      МПК105

      Что за пораженческо-либерально-ссыкливая фраза??? Россия, исходя исключительно из одних только физико-географических условий, огромных территорий, да еще с учетом многонациональности и многоконфессиональности населения не может и не имеет права отказываться от призыва, это вопрос выживаемости государства! И тот кто этого не понимает либо дур.к, либо предатель! Надеюсь Вы просто заблуждаетесь немного... hi
      Зяблицев
    5. Bronevick Сегодня, 11:55
      А кто плац подметать вилами будет? Кто траву красить будет?
      Bronevick
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 10:38
    Вопрос....? Почему,как раньше в партизаны не берут?Я бы с радостью)))
    ПРАВОкатор
    1. armata37 Сегодня, 10:46
      Едьте в ЛДНР, там как раз для вас найдется место.
      armata37
  3. Altona Сегодня, 11:26
    Цитата: armata37
    А чему за 2 можно научить?

    -------------------------
    Учили вообще то полгода в учебке-на специалиста или сержанта, потом полтора года ты служил. Дело не только в службе как таковой, просто учишься лучше коммуницировать с сослуживцами, понимать суть многих вещей по службе, в общем набираешься жизненного, служебного и прочего опыта, который на гражданке ты приобрел бы в три раза дольше. Однообразие просто с ума сводило, молодой человек сидит в замкнутом периметре в одной и той же одежде два года. Поэтому службу надо бы как то разбавлять иногда сменой обстановки.
    Altona
  4. Altona Сегодня, 11:31
    Цитата: ОТДЕЛ
    когда в форме боялись выходить за пределы части..

    ---------------------------
    Солдат в России святой человек вообще то. Если попросит чего, нельзя отказывать. Он человек подневольный и зависимый, у него ни крошки хлеба, ни листка махорки, ни капли воды может не оказаться. Я как то обратился помню с какой то просьбой на вокзале, когда в армии служил, так мне одна женщина сигарет купила, еды какой то, говорит, сын тоже служит, может и ему кто-нибудь также поможет.
    Altona
  5. mahoney Сегодня, 11:41
    Какой смысл загребать всех, есть же те кто хотят служить, они потом и на контракт идут.
    А это один год жизни выбросил.....
    mahoney
  6. wku Сегодня, 12:18
    что- то жидко 72% на конец июня, больше наверное и не собираются, наверное денег нет на содержание и материальное довольствие! вЯличаем!
    wku
  7. Ещетотгусь Сегодня, 12:35
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: МПК105
    А кто не испытывает любови к властям,пусть не идёт...

    Да вас за такие слова расстрелять мало...САБОТАЖНИК! Слава Богу молодежь таких как вы перестала слушать..И гордится своей Родиной идет служить с удовольствием! Помню я таких горлопанов в 90-х, когда в форме боялись выходить за пределы части.. negative


    Чейта расстрелять то??? - Имеет мнение человек и по-своему он прав! Я, как добровольно ушедший в армию в 1991-ом году, сейчас бы не пошел....- раньше служили ВСЕ...теперь только рабочие и крестьяне, читай лохопеты....в той же Англии служба в армии за честь, вона, даже принц в Афгане служил, а у наших власть имущих детишки не служат, все по Парижам, Нью-Йоркам и Лондонам тусят... hi
    Ещетотгусь
  8. Абраша Сегодня, 13:05
    В современной рыночной России (платное образование, медицина, нищенские зарплаты) существующий ныне призыв должен быть отменен. Все работы только по контракту при обоюдном согласии сторон. Лабуду про становление «мужчиной», «долг» стране, «обязан»..., - это исключительно для кланов чиновников и госслужащих из вортикали, которые действительно должны стране.
    Абраша
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