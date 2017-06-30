Весенний призыв к сегодняшнему дню выполнен на 72 процента

В соответствии с указом президента Российской Федерации, подлежит призыву и направлению в войска 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тысяч призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва,

По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%, если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем наполовину – на 56,7%,

Весной всего с полуострова будет призвано 2,4 тысячи человек, из них из Республики Крым – 2 тысячи человек и 400 человек – из Севастополя,