В китайском Синьцзяне пройдут 4 конкурса игр АрМИ-2017
Минобороны Китая занимается подготовкой соревнований в четырех дисциплинах, которые в рамках Международных армейских игр пройдут в городском уезде Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая), передает ТАСС сообщение агентства «Синьхуа».
По данным агентства, «Вооруженные силы КНР в рамках игр также проведут выставки вооружений и культурные мероприятия для общественности и военнослужащих государств-участников».
Как сообщалось ранее, армейские игры в этом году пройдут 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. Основным отличием соревнований 2017 года станет значительное расширение количества военнослужащих, соревнующихся в профессиональном мастерстве.
Согласно информации российского военного ведомства, к существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: «соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран-членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль"».
Игры продлятся 14 дней, с 29 июля по 12 августа.
Военнослужащие девяти стран мира, в том числе Китая, России и Казахстана, примут участие в "Суворовском натиске" (соревнования подразделений на боевых машинах), конкурсах по ведению противовоздушного боя, техническому обслуживанию вооружений, а также радиационной, химической и биологической разведке,говорится в сообщении.
По данным агентства, «Вооруженные силы КНР в рамках игр также проведут выставки вооружений и культурные мероприятия для общественности и военнослужащих государств-участников».
Как сообщалось ранее, армейские игры в этом году пройдут 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. Основным отличием соревнований 2017 года станет значительное расширение количества военнослужащих, соревнующихся в профессиональном мастерстве.
Согласно информации российского военного ведомства, к существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: «соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран-членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль"».
Игры продлятся 14 дней, с 29 июля по 12 августа.
Использованы фотографии: http://newstes.ru
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