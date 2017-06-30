13:43 30 июня

В китайском Синьцзяне пройдут 4 конкурса игр АрМИ-2017

Минобороны Китая занимается подготовкой соревнований в четырех дисциплинах, которые в рамках Международных армейских игр пройдут в городском уезде Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая), передает ТАСС сообщение агентства «Синьхуа».

В китайском Синьцзяне пройдут 4 конкурса игр АрМИ-2017


Военнослужащие девяти стран мира, в том числе Китая, России и Казахстана, примут участие в "Суворовском натиске" (соревнования подразделений на боевых машинах), конкурсах по ведению противовоздушного боя, техническому обслуживанию вооружений, а также радиационной, химической и биологической разведке,
говорится в сообщении.


По данным агентства, «Вооруженные силы КНР в рамках игр также проведут выставки вооружений и культурные мероприятия для общественности и военнослужащих государств-участников».

Как сообщалось ранее, армейские игры в этом году пройдут 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. Основным отличием соревнований 2017 года станет значительное расширение количества военнослужащих, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

Согласно информации российского военного ведомства, к существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: «соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран-членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль"».

Игры продлятся 14 дней, с 29 июля по 12 августа.

Использованы фотографии: http://newstes.ru
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:30
    Не плохо было бы и там занять первые места .
    Spartanez300
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:39
      Цитата: Spartanez300
      Не плохо было бы и там занять первые места .

      Главное не места , а военное братство, разных стран..Запад в таких не любитель участвовать, у них другие методы.. soldier
      ОТДЕЛ
    2. НасРать Сегодня, 11:45
      К новости о Китае:


      Четыре Су-35С ВВС НОАК в сопровождении Ил-76 следуют к месту службы

      НасРать
      1. wku Сегодня, 12:44
        Цитата: НасРать
        Четыре Су-35С ВВС НОАК в сопровождении Ил-76 следуют к месту службы

        как я рад за Китай! особенно за то, что купили у России СУ 35, года через четыре его клонами будет завален рынок вооружений и Китай наконец обгонит Россию по совокупным продажам оружия!
        wku
  2. Topotun Сегодня, 12:15
    Гораздо интереснее - будет ли прямая трансляция? Задолбали всякими ток-шоу, Вот лучше бы эти гры показали. Даже если наши военные не выиграют - все равно интересно. Да и борьба честнее .Все лучше чем болеть за наших же футболистов (тем более заранее знаешь от футболистов нечего ждать)...
    Topotun
    1. wku Сегодня, 12:47
      в том-то и дело, что это шоу и победитель назначается за ранее по предварительной договорённости, а прямая трансляция будет скушна и очень долгой! пипл хавать не будет!
      wku
    2. болот Сегодня, 12:49
      Цитата: Topotun
      Гораздо интереснее - будет ли прямая трансляция?

      Вряд ли,будут наверно включение в новостях а по Звезде,через пару месяцев док.фильм покажут как Российская армия лидирует на некоторых этапах. smile И дело не в бабках.
      болот
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