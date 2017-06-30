13:42 30 июня

В Румынии упал в пропасть грузовик с военными

В Румынии в пропасть упал грузовик, перевозивший 13 военнослужащих, передает Лента.ру сообщение агентства Agerpress.

В Румынии упал в пропасть грузовик с военными


«В результате аварии погибли три человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Как заявил министр обороны страны Адриан Цуцуяну, наиболее пострадавших солдат на вертолетах перевезут для лечения в Бухарест, – говорится в публикации.


На месте происшествия работает следственная бригада.

Сообщается, что вчера завершилось учение спецназа Румынии и Молдовы, в ходе которого военнослужащие отработали штурм позиций условного противника. Кроме того, бойцы показали умение выживать в дикой местности.

Как заявили в румынском военном ведомстве, в следующем месяце на территории страны пройдет учение Saber Guardian (SG 17), в котором примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 22 стран-партнеров.

«В маневрах примут участие около 25 тысяч военнослужащих из стран-партнеров, будут привлечено более 2000 технических средств. Проведение учений требует сотрудничества и координации между Министерством обороны и Министерством регионального развития, правительством, европейскими фондами, Министерством транспорта, Министерством внутренних дел, окружными советами и муниципалитетами в районах, где будут проходить SG 17», – говорится в релизе Минобороны.

Использованы фотографии: LucianVideoEEV - European Emergency Vehicles / YouTube
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Комментарии 14

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  1. mayday Сегодня, 12:43
    Кроме того, бойцы показали умение выживать в дикой местности.


    Это их так тренировали??
    mayday
    1. Machete Сегодня, 12:49
      Полный реализм.
      Надо сначала выжить при падении в пропасть, а потом ещё бродить раненым в дикой местности и выживать.
      Киборги, прямо, какие-то.
      Machete
      1. Татьяна Сегодня, 13:11
        Если по-человечески, то людей жалко. А с другой стороны, если бы Румыния не митализировалась в угоду НАТО, т.е. в угоду Пентагону, то жертв таких у румын тоже могло бы не быть. А так, поди, румынские дороги натовцы все быстро раздолбали.
        Татьяна
    2. Shurik70 Сегодня, 12:50
      Да рядовое событие.
      У нас, что-ли никто не гибнет на воен.учениях, тур.походах?
      Ничего интересного. Разве что они на этом автомобиле штурм укрепленной позиции отрабатывали, тогда да...
      Shurik70
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:53
        Цитата: Shurik70
        Да рядовое событие.

        Наши в Приднестровье учения проводят ...
        ОТДЕЛ
        1. Logall Сегодня, 12:57
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: Shurik70
          Да рядовое событие.

          Наши в Приднестровье учения проводят ...

          Думаете, от испуга? Я думаю, просто раздолбаи...
          Logall
      2. Anarchist Сегодня, 12:53
        Ромале верхом и на брычках умеют, а этой техникой, только так. Увы
        Anarchist
    3. сибиралт Сегодня, 13:12
      Да просто мало пропастей в Румынии. Вот и нет навыка. winked
      сибиралт
  2. с-т Petrov Сегодня, 12:44
    Солдаты НАТО! Вас обманывают! Вы не миротворцы! Сложите оружие! Вы воюете на чужой территории. Своим вероломным нападением вы нарушили покой мирной страны. Вас настигнет справедливое возмездие и гнев народа, который еще не терпел поражения ни в одной войне. Бросайте оружие, перестаньте быть марионетками в руках ваших лидеров!


    stop это вы еще на войну к русским не приехали.

    с-т Petrov
  3. Василенко Владимир Сегодня, 12:52
    от то новость так новость
    а в Лимпопо бармалей гориллу в жены взял, то же в топ запустите?!
    Василенко Владимир
  4. wku Сегодня, 12:55
    вообще на порядочных ресурсах принято закрывать комментарии при таких новостях. постыдно "воевать" с мёртвыми погибшими при несчастном случае. я не поклонник США но по случаю гибели моряков было очень много мерзких комментариев!
    wku
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:27

      0
      wku Сегодня, 12:55 Новый
      вообще на порядочных ресурсах принято закрывать комментарии при таких новостях. постыдно "воевать" с мёртвыми погибшими при несчастном случае

      DOCTOR ZLO
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:21
    Сообщается, что вчера завершилось учение спецназа Румынии и Молдовы, в ходе которого военнослужащие отработали штурм позиций условного противника.

    Не для взятия ли блок-постов ПМР, товарищи отрабатывают сие действия?
    DOCTOR ZLO
  6. Incvizitor Сегодня, 13:31
    С момента вступления в НАТО они-террористы, так что, почему то, не жаль request
    Incvizitor
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