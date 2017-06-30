В Румынии упал в пропасть грузовик с военными
В Румынии в пропасть упал грузовик, перевозивший 13 военнослужащих, передает Лента.ру сообщение агентства Agerpress.
«В результате аварии погибли три человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Как заявил министр обороны страны Адриан Цуцуяну, наиболее пострадавших солдат на вертолетах перевезут для лечения в Бухарест, – говорится в публикации.
На месте происшествия работает следственная бригада.
Сообщается, что вчера завершилось учение спецназа Румынии и Молдовы, в ходе которого военнослужащие отработали штурм позиций условного противника. Кроме того, бойцы показали умение выживать в дикой местности.
Как заявили в румынском военном ведомстве, в следующем месяце на территории страны пройдет учение Saber Guardian (SG 17), в котором примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 22 стран-партнеров.
«В маневрах примут участие около 25 тысяч военнослужащих из стран-партнеров, будут привлечено более 2000 технических средств. Проведение учений требует сотрудничества и координации между Министерством обороны и Министерством регионального развития, правительством, европейскими фондами, Министерством транспорта, Министерством внутренних дел, окружными советами и муниципалитетами в районах, где будут проходить SG 17», – говорится в релизе Минобороны.
«В результате аварии погибли три человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Как заявил министр обороны страны Адриан Цуцуяну, наиболее пострадавших солдат на вертолетах перевезут для лечения в Бухарест, – говорится в публикации.
На месте происшествия работает следственная бригада.
Сообщается, что вчера завершилось учение спецназа Румынии и Молдовы, в ходе которого военнослужащие отработали штурм позиций условного противника. Кроме того, бойцы показали умение выживать в дикой местности.
Как заявили в румынском военном ведомстве, в следующем месяце на территории страны пройдет учение Saber Guardian (SG 17), в котором примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 22 стран-партнеров.
«В маневрах примут участие около 25 тысяч военнослужащих из стран-партнеров, будут привлечено более 2000 технических средств. Проведение учений требует сотрудничества и координации между Министерством обороны и Министерством регионального развития, правительством, европейскими фондами, Министерством транспорта, Министерством внутренних дел, окружными советами и муниципалитетами в районах, где будут проходить SG 17», – говорится в релизе Минобороны.
Использованы фотографии: LucianVideoEEV - European Emergency Vehicles / YouTube
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти