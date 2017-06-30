17:38 30 июня

Литва отправит в Афганистан больше военнослужащих

С момента распада СССР и превращения Литвы в независимое (на бумаге) государство власти этой страны высказывали бурную радость по поводу того, что теперь «с советской диктатурой покончено», и литовские парни будут служить на своей Родине. Одним из упрёков в адрес Москвы служило то, что литовских молодых людей наравне со всеми гражданами СССР отправляли для участие в военной операции на территорию Афганистана.

Теперь литовские власти вынуждены находить правильные слова для объяснения гражданам, что отправлять литовских парней в Афганистан в составе натовского контингента – «здорово». В составе советского – оккупация, в составе натовского – свобода и демократия.

Это откровенное двуличие официального Вильнюса всё чаще замечают и в самой Литве. Так, власти дали очередной к тому повод, заявив, что литовский военный контингент в Афганистане в ближайшее время вырастет.


Напомним, что на днях генсек НАТО Столтенберг заявил, что 15 из 29 членов Североатлантического военного блока выразили «желание» увеличить своё военное присутствие на афганской территории. Среди возжелавших и Литва.

На сегодняшний день в составе натовского контингента 21 литовский военнослужащий. В скором времени станет на 7 больше из батальона связи. Об этом сообщает портал Delfi .

Сейм же Литвы дал добро на увеличение численности литовского военного контингента в Афганистане до 50 человек. Заявлено, что литовские солдаты «окажут помощь афганскому народу в противодействии талибам».

Литва отправит в Афганистан больше военнослужащих


Литовские пользователи соцсетей уже предложили Сейму идти до конца и объявить о военном положении в стране и всеобщей мобилизации «на войну с талибами» (Талибан* - террористическая группировка, запрещённая в РФ).

Использованы фотографии: Corsodetasa.fo.ru
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Комментарии 22

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  1. болот Сегодня, 14:48
    Давайте ,давайте Литовцы.Помните что вы в Афганистане охраняете бывшие рубежи СССР и сейчас СНГ.
    Не забудьте принять Н ое количество беженцев.
    Без доли сарказма пишу,спасибо вам!Серьезно!
    болот
    1. сибиралт Сегодня, 14:51
      Литовским парням на Запад бы сдернуть, а не на войну. laughing Да там уже все больше НАТОвских хлопцев.
      сибиралт
      1. болот Сегодня, 14:54
        Цитата: сибиралт
        Литовским парням на Запад бы сдернуть, а не на войну

        Да кули там на западе делать,только низкоквалифицированным трудом заниматься а там под прикрытием американцев или немцев можно не плохую деньгу заработать,да лет в 35 на пенсию выйти,серьезно.
        болот
        1. Комментарий был удален.
      2. тол100в Сегодня, 15:05
        Цитата: сибиралт
        Литовским парням на Запад бы сдернуть, а не на войну. Да там уже все больше НАТОвских хлопцев.

        Да там уже больше задне-про НАТОвских! А хлопцев, чи дивчин, не разумию!
        тол100в
    2. vovanpain Сегодня, 15:00
      а сегодняшний день в составе натовского контингента 21 литовский военнослужащий. В скором времени станет на 7 больше из батальона связи. О

      Мощно yes Талибан замер от удивления. yes
      Это откровенное двуличие официального Вильнюса всё чаще замечают и в самой Литве

      У них память короткая. feel
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 15:50
        Забывшие свою историю , не имеют будущего , а они на этом пути.
        cniza
  2. Moskovit Сегодня, 14:49
    Талибы пошли сдаваться. На 7 белоголовых шайтанов будет больше, они так дальше воевать не смогут....
    Moskovit
  3. RUSOIVAN Сегодня, 14:49
    Там хоть хозяева корма насыпят.
    RUSOIVAN
  4. Serg65 Сегодня, 14:49
    Заявлено, что литовские солдаты «окажут помощь афганскому народу в противодействии талибам».

    талибам!!! Однозначно wassat
    Serg65
    1. болот Сегодня, 14:56
      Цитата: Serg65
      талибам!!! Однозначно

      Уже вам надо знать врага в лицо,опасны ИГИЛовцы,чем талибцы.
      болот
    2. VALERIK_097 Сегодня, 14:57
      А (с ручного тормоза) ручники кто с них снимать будет,вояки блин.
      VALERIK_097
      1. болот Сегодня, 15:08
        Цитата: VALERIK_097
        А (с ручного тормоза) ручники кто с них снимать будет,вояки блин.

        Вот что что а прибалты в Афгане довольно жестки были,когда в 40 армии служили.
        Знакомый сказывал,он за речкой довольно долго прослужить успел,разведчик.Да же в драках,спарингах,собраны эмоций ноль.Норды,эсты-вообще отморозки.
        болот
    3. тол100в Сегодня, 15:20
      Цитата: Serg65
      талибам!!! Однозначно

      Будут рабами на плантациях мака!
      тол100в
  5. сруль рабинович Сегодня, 14:53
    ну всё , трындец , все талибы теперь разбегутся !!!!!!!!!!!
    сруль рабинович
  6. новичок Сегодня, 14:54
    нормаоьная селекционная работа. своих бычков в афганскую скотобойню. а себе на ферму привозят саксонских и готских быков.
    новичок
  7. seregatara1969 Сегодня, 15:15
    Сейму идти до конца и объявить о военном положении в стране и всеобщей мобилизации «на войну с талибами» (Талибан* - террористическая

    с талибами можно ! а с игил как быть в афганистане ? кто из них свои среди чужих ?
    seregatara1969
    1. Подрезчик Сегодня, 15:34
      Жаль конечно злословить, но Сейм вспомнит об этом, когда гробы цинковые пойдут...
      Подрезчик
  8. afrikanez Сегодня, 15:47
    Интересно а сами талибы в курсе, что им на помощь придет какая то Литва?
    afrikanez
  9. adma Сегодня, 16:02
    Половину вооружённых сил отправят...А кто ж родину защищать будет?
    adma
  10. Incvizitor Сегодня, 16:15
    Пусть в Литве видят что есть ещё народы, за счёт западной дер.кратии живущие хуже них и возрадуются.
    Incvizitor
  11. Толстоевский Сегодня, 16:25
    Фигасе... Ещё пятерых?
    Толстоевский
  12. surovts.valery Сегодня, 17:19
    Заявлено, что литовские солдаты «окажут помощь афганскому народу в противодействии талибам».

    На территории бывшей Литовской ССР проживают наверняка больше заявленной выше численности литовских военных, ветеранов-афганцев Советской Армии. Пусть бы спросили у них для начала, какому "афганскому народу" и кому "в противодействии" их нынешние вояки "окажут помощь".
    surovts.valery
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