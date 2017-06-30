Литва отправит в Афганистан больше военнослужащих
С момента распада СССР и превращения Литвы в независимое (на бумаге) государство власти этой страны высказывали бурную радость по поводу того, что теперь «с советской диктатурой покончено», и литовские парни будут служить на своей Родине. Одним из упрёков в адрес Москвы служило то, что литовских молодых людей наравне со всеми гражданами СССР отправляли для участие в военной операции на территорию Афганистана.
Теперь литовские власти вынуждены находить правильные слова для объяснения гражданам, что отправлять литовских парней в Афганистан в составе натовского контингента – «здорово». В составе советского – оккупация, в составе натовского – свобода и демократия.
Это откровенное двуличие официального Вильнюса всё чаще замечают и в самой Литве. Так, власти дали очередной к тому повод, заявив, что литовский военный контингент в Афганистане в ближайшее время вырастет.
Напомним, что на днях генсек НАТО Столтенберг заявил, что 15 из 29 членов Североатлантического военного блока выразили «желание» увеличить своё военное присутствие на афганской территории. Среди возжелавших и Литва.
На сегодняшний день в составе натовского контингента 21 литовский военнослужащий. В скором времени станет на 7 больше из батальона связи. Об этом сообщает портал Delfi .
Сейм же Литвы дал добро на увеличение численности литовского военного контингента в Афганистане до 50 человек. Заявлено, что литовские солдаты «окажут помощь афганскому народу в противодействии талибам».
Литовские пользователи соцсетей уже предложили Сейму идти до конца и объявить о военном положении в стране и всеобщей мобилизации «на войну с талибами» (Талибан* - террористическая группировка, запрещённая в РФ).
Теперь литовские власти вынуждены находить правильные слова для объяснения гражданам, что отправлять литовских парней в Афганистан в составе натовского контингента – «здорово». В составе советского – оккупация, в составе натовского – свобода и демократия.
Это откровенное двуличие официального Вильнюса всё чаще замечают и в самой Литве. Так, власти дали очередной к тому повод, заявив, что литовский военный контингент в Афганистане в ближайшее время вырастет.
Напомним, что на днях генсек НАТО Столтенберг заявил, что 15 из 29 членов Североатлантического военного блока выразили «желание» увеличить своё военное присутствие на афганской территории. Среди возжелавших и Литва.
На сегодняшний день в составе натовского контингента 21 литовский военнослужащий. В скором времени станет на 7 больше из батальона связи. Об этом сообщает портал Delfi .
Сейм же Литвы дал добро на увеличение численности литовского военного контингента в Афганистане до 50 человек. Заявлено, что литовские солдаты «окажут помощь афганскому народу в противодействии талибам».
Литовские пользователи соцсетей уже предложили Сейму идти до конца и объявить о военном положении в стране и всеобщей мобилизации «на войну с талибами» (Талибан* - террористическая группировка, запрещённая в РФ).
Использованы фотографии: Corsodetasa.fo.ru
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