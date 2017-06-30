17:38 30 июня

На Украине заявили о задержании двух российских пограничников

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали сегодня двух российских пограничников, находившихся на территории Херсонской области, передает Интерфакс заявление главы украинского ведомства Виктора Назаренко.

На Украине заявили о задержании двух российских пограничников


Сегодня, 30 июня, около 2.30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу, написал Назаренко в «Фейсбуке».


По его словам, впоследствии было установлено, «задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ России».

В свою очередь представитель украинской погранслужбы Олег Слободян сообщил о том, что ведомство уже получило обращение российской стороны с просьбой предоставить информацию по этому инциденту.

Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом, они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине, сказал Слободян.

По его словам, на данный момент «украинские пограничники совместно с заинтересованными структурами проводят фильтрационные мероприятия в отношении задержанных, а также устанавливают их личности».

После соответствующих мер будет принято решение о их передаче компетентным органам, добавил представитель украинского ведомства.

Фамилии задержанных не указываются. Их фотографии размещены на страничке Назаренко в "Фейсбуке".




Использованы фотографии: https://vistanews.ru, https://www.facebook.com
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Комментарии 55

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  1. Новый пользователь Сегодня, 15:21
    Второй вообще китаец, что они там делали?
    Новый пользователь
    1. Vik66 Сегодня, 15:23
      Не китаец, а бурят ! Танкист-подводник... Только т-с-с-с !!! winked
      Vik66
      1. Новый пользователь Сегодня, 15:28
        Так вроде на лодке приплыли, может просто рыбу ловили. Если есть снасти в лодке то всё понятно.
        Новый пользователь
        1. Vik66 Сегодня, 15:29
          Там под лодкой, снизу, танк замаскированный, хохлы его не нащупали lol
          Vik66
          1. Новый пользователь Сегодня, 15:32
            Цитата: Vik66
            снизу, танк замаскированный

            lol китайский бурят и не такое может
            Новый пользователь
            1. Vik66 Сегодня, 15:35
              Не, бурят наш, российский ! Вон как прищурился laughing
              Vik66
    2. Paranoid50 Сегодня, 15:25
      Цитата: Новый пользователь
      Второй вообще китаец, что они там делали?

      Рабинович,а не подскажете,что по всему миру делают миллионы евреев вне границ Израиля? А новость нуждается в подтверждении - что там было и как оно было.
      Paranoid50
      1. сруль рабинович Сегодня, 15:29
        а причём тут Рабинович ? hi
        сруль рабинович
        1. Paranoid50 Сегодня, 15:30
          hi
          Цитата: сруль рабинович
          а причём тут Рабинович ?

          Когда-то он им был...hi
          Paranoid50
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:38
          Сруль hi -это ваш тезка в смысле его первого ника на сайте "рабинович"! hi Можете его расстрелять, а можете просто ему бороду сбрить lol а потом расстрелять laughing
          Изгоняющий либероидов
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:42
            надо быть ДБ чтоб будучи погранцом быть схваченным укропастухами
            с-т Petrov
          2. сруль рабинович Сегодня, 15:44
            ну что же, расстрелять так расстрелять ! am
            сруль рабинович
      2. тол100в Сегодня, 15:50
        Цитата: Paranoid50
        что там было и как оно было.

        Верить СБУ и Рабиновичам (не обижая Фамилию), просто себя себя не уважать! Хоть-бы зеленые тельники одели на них! ! Историю ПВ СССР учить надо! ПВ не сдаются!
        тол100в
    3. vovanpain Сегодня, 15:40
      Хрен его знает what Дело ясное,что дело темное request Что они делали на лодке?Как оказались на другой стороне?Почему без документов?Ой е вопросов море?Ясен пень только хохлозадые раздуют это до небес. what
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 15:45
        Доброго времени Владимир! hi
        Какой то не оконченный "роман" , вброс непонятки.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 16:03
          Цитата: cniza
          Какой то не оконченный "роман" , вброс непонятки.

          День Добрый Витя drinks hi Тут хрен поймешь,новость подана так,гадай как хочешь. request
          Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом, они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине, сказал Слободян.

          Вообще то этому укроармянобарану следует знать,что это обычный запрос,кто,что,где и когда.Тут согласен с коллегой
          Цитата: Маз
          Пока нет официального заявления, не названы звания,, должности, вч , место дислокации - это из раздела очередной киевской бредятины

          С уважением коллеги. drinks hi
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 16:08
            Эх , сегодня питница , а они ребусы подбрасывают. drinks
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:23
              Это ты намекаешь что пора с них к концу недели "жидкий налог" получать ? wink Ну типа : "Ваши ребусы фиг без поллитры поймёшь . Гони на разгадку !" lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:27
                Вот так всегда , раз и все по полочкам ... а вообще и вправду пора подумать о завершении трудового дня , да и недели и... drinks . Я уже в холодильничек зарядил - заранее.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:31
                  Надо бы и мне озаботиться , а то барометр падает ...
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:38
                    Лишь бы А.З. не упала , а так мы же всегда успеем.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:51
                      Мы - да . А они ? lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:06
                        "Кто не спрятался я не виноват" , все путем...
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 17:09
                      Цитата: cniza
                      "Кто не спрятался я не виноват" , все путем...

                      Всё по-чесноку ! good drinks
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:11
                        Так что переходим к столу? drinks
                        cniza
                    3. bouncyhunter Сегодня, 17:30
                      Цитата: cniza
                      Так что переходим к столу?

                      Да не совсем , друже . У меня тут парочка весьма интересных диалогов продолжается . wink
                      bouncyhunter
        2. тол100в Сегодня, 16:11
          Цитата: cniza
          вброс непонятки

          Вот Вы и ответили на пустой вопрос. Просто провокация!
          тол100в
          1. cniza Сегодня, 16:23
            Понятно , что не благодарность , но просто так ничего не бывает .
            cniza
      2. тол100в Сегодня, 15:51
        Цитата: vovanpain
        ?Ясен пень только хохлозадые раздуют это до небес

        Эти раздуют выхлопом гороха!
        тол100в
      3. DMoroz Сегодня, 16:35
        По словам россиян, они выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и оказались на материковой части соседнего государства, сообщает RNS.
        http://iz.ru/node/613031
        DMoroz
    4. Маз Сегодня, 15:48
      Пока нет официального заявления, не названы звания,, должности, вч , место дислокации - это из раздела очередной киевской бредятины
      Маз
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:24
    Заблудились ночью на лодке. И что? Теперь будем раздувать ? Помню, в 14-м там в Россию несколько сотен вояк "заблудилось", так их еще и лечили.
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 15:37
      А документы их где?Не успели сфабриковать,или просто со слов задержанных?Хотя ночью в море вполне могли и причалить не туда.Вопрос конечно интересный-какого ляда ?Решили на собственный зад приключений поискать?
      210окв
      1. APASUS Сегодня, 17:15
        Цитата: 210окв
        А документы их где?Не успели сфабриковать,или просто со слов задержанных?Хотя ночью в море вполне могли и причалить не туда.Вопрос конечно интересный-какого ляда ?Решили на собственный зад приключений поискать?

        Там вроде учения идут у пограничников и это группа для имитации нарушения границы и эти нарушители не туда повернули,короче заплутали
        APASUS
    2. Подрезчик Сегодня, 15:39
      Ну, все!!! Опять ФСБ и ГРУ против мирных украинцев козни строят!
      Подрезчик
  3. Кащенко Сегодня, 15:26
    На фото пограничники? Если это так,то... Господи,помоги защитить границы,ибо с такими бойцами остается уповать только на помощь небес..
    Кащенко
    1. Tusv Сегодня, 15:45
      Цитата: Кащенко
      На фото пограничники?

      Не ну первая фотка почти один в один муж сестры моей жены и отец моих трех племяшек.Он погранец. но он при сестре моей жены и надолго не отлучался
      Tusv
  4. John_f Сегодня, 15:27
    рыбаков наверно поймали и ничего лучше не придумали как сказать что это фэсэбэшики кремля...
    John_f
    1. тол100в Сегодня, 15:56
      Цитата: John_f
      рыбаков наверно поймали

      Не обижайте рыбаков! Если так обработают, то космонавтом на Альфа-Центавр записаться можно.В СБУ (ЦРУ) работают такие сказочники ....
      тол100в
  5. keinz Сегодня, 15:35
    рыбу ловили, ветер прибил, раздуть не получится!
    keinz
  6. wku Сегодня, 15:43
    за горилкой дешёвой ходили , а может до женского полу? может и за тем и за другим: лица такие "начитанные", как в лохматом анекдоте! спалились! жаль ребят!
    wku
  7. Инжнер-сапер Сегодня, 15:46
    Не в тему, конечно...
    Ну чем же это фотографировали? Или теперь нормальным фотоаппаратом "за п.а.д.л.о" стало фотографировать?
    Инжнер-сапер
  8. инженерный Сегодня, 15:48
    Ну хоть бы для правдоподобности одели бы их в зеленые футболки, что ли, а то как то оба на лохмандеев смахивают.
    инженерный
  9. rruvim Сегодня, 15:51
    Бурятские конно-танкисты?
    rruvim
  10. cariperpaint Сегодня, 15:53
    два балбеса
    cariperpaint
    1. Oznob Сегодня, 15:58
      Если это действительно ПВ ... Вот и пусть там остаются, так позориться неприемлимо. ящетаю
      Oznob
  11. kaschey Сегодня, 15:58
    Отпустите пацанов, они больше не будут вести наблюдение за Вашим подводным флотом.
    Обещаем.
    kaschey
  12. dsm100 Сегодня, 16:07
    Какие это пограничники?! Хохлы там совсем с катушек слетели?
    dsm100
  13. Толстоевский Сегодня, 16:21
    надо в ответ отлавливать животных стадами
    Толстоевский
  14. NUR Сегодня, 16:37
    Вот занесло их теперь долго придется домой возвращаться. Не повезло балбесам.
    NUR
  15. faiver Сегодня, 16:41
    если это погранцы то по почему не в форме?
    faiver
  16. Герман 4223 Сегодня, 17:09
    Может берегом ошиблись? Или приключений захотелось?
    Герман 4223
  17. Владимир Матвеев Сегодня, 17:17
    Погранцы в гражданской форме?))) Ну хохлы вы даёте!)))
    Владимир Матвеев
  18. mahoney Сегодня, 17:19
    Уволить задним числом и никаких проблем...
    mahoney
  19. beer-youk Сегодня, 17:23
    Ничуть не удивлен. Наши "герои"-пограничники даже в советские времена от других военнослужащих отличались полным отсутствием навыков ориентирования на местности. В начале 80-х мой батальон (связи) почти сутки искал двух капитанов-охотников в лесу площадью 80 гектаров. А тут водная гладь!
    beer-youk
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