На Украине заявили о задержании двух российских пограничников
Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали сегодня двух российских пограничников, находившихся на территории Херсонской области, передает Интерфакс заявление главы украинского ведомства Виктора Назаренко.
Сегодня, 30 июня, около 2.30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу, написал Назаренко в «Фейсбуке».
По его словам, впоследствии было установлено, «задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ России».
В свою очередь представитель украинской погранслужбы Олег Слободян сообщил о том, что ведомство уже получило обращение российской стороны с просьбой предоставить информацию по этому инциденту.
Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом, они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине, сказал Слободян.
По его словам, на данный момент «украинские пограничники совместно с заинтересованными структурами проводят фильтрационные мероприятия в отношении задержанных, а также устанавливают их личности».
После соответствующих мер будет принято решение о их передаче компетентным органам, добавил представитель украинского ведомства.
Фамилии задержанных не указываются. Их фотографии размещены на страничке Назаренко в "Фейсбуке".
Сегодня, 30 июня, около 2.30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу, написал Назаренко в «Фейсбуке».
По его словам, впоследствии было установлено, «задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ России».
В свою очередь представитель украинской погранслужбы Олег Слободян сообщил о том, что ведомство уже получило обращение российской стороны с просьбой предоставить информацию по этому инциденту.
Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом, они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине, сказал Слободян.
По его словам, на данный момент «украинские пограничники совместно с заинтересованными структурами проводят фильтрационные мероприятия в отношении задержанных, а также устанавливают их личности».
После соответствующих мер будет принято решение о их передаче компетентным органам, добавил представитель украинского ведомства.
Фамилии задержанных не указываются. Их фотографии размещены на страничке Назаренко в "Фейсбуке".
Использованы фотографии: https://vistanews.ru, https://www.facebook.com
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