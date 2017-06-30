Зачитан предварительный вариант присяги для приёма в гражданство России

Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.

Сегодня опубликован предварительный текст присяги, которую должен будет произносить человек, которого принимают в гражданство Российской Федерации. Сообщается, что именно этот текст выбран Государственной Думой РФ. Текст озвучил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. При этом известно, что в основу положен текст, предложенный главой упомянутого комитета Павлом Крашенинниковым. РИА Новости приводит предварительный текст присяги:Этот текст был обсуждён сегодня в составе рабочей группы с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина. Теперь текст присяги должны рассмотреть в парламентских фракциях и предложить свои поправки. В согласованном варианте все поправки и итоговый вариант текста будут внесены на голосование во вторник на будущей неделе.Насколько введение присяги при процедуре принятия в гражданство РФ послужит позитивным моментом с точки зрения защиты интересов России? - отдельный вопрос. И в самой Думе хватает лиц, которые вчера, широко раскрывая рот, оперным голосом пели гимн страны, а сегодня поливают страну грязью за её пределами. Получается, что для одних присяга (военная, депутатская и др.) - святое, для других - просто набор букв.