17:38 30 июня

Зачитан предварительный вариант присяги для приёма в гражданство России

Сегодня опубликован предварительный текст присяги, которую должен будет произносить человек, которого принимают в гражданство Российской Федерации. Сообщается, что именно этот текст выбран Государственной Думой РФ. Текст озвучил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. При этом известно, что в основу положен текст, предложенный главой упомянутого комитета Павлом Крашенинниковым.

РИА Новости приводит предварительный текст присяги:
Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.


Зачитан предварительный вариант присяги для приёма в гражданство России



Этот текст был обсуждён сегодня в составе рабочей группы с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина. Теперь текст присяги должны рассмотреть в парламентских фракциях и предложить свои поправки. В согласованном варианте все поправки и итоговый вариант текста будут внесены на голосование во вторник на будущей неделе.

Насколько введение присяги при процедуре принятия в гражданство РФ послужит позитивным моментом с точки зрения защиты интересов России? - отдельный вопрос. И в самой Думе хватает лиц, которые вчера, широко раскрывая рот, оперным голосом пели гимн страны, а сегодня поливают страну грязью за её пределами. Получается, что для одних присяга (военная, депутатская и др.) - святое, для других - просто набор букв.

Использованы фотографии: Finstars.org
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Комментарии 34

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  1. rruvim Сегодня, 16:13
    Буду "мучить" своего садовника, киргиза. Что-бы заучил.
    rruvim
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:17
      Буду "мучить" своего садовника, киргиза. Что-бы заучил.


      а раньше жили в одной стране и были равными. служили в одной армии и погибали на одних войнах и стремились к одной цели. от оно как бывает

      а теперь табачок в рознь, окопы разные и экзамены по русскому языку, для получения сертификата

      с-т Petrov
      1. rruvim Сегодня, 16:21
        Я, к тому, что чиновники придумывают себе занятия, которые безполезны. Какая присяга? Что за чушь? А Киргизов я уважаю, т.к. мои родственники из Канта. Иногда там бываю.
        rruvim
      2. Tusv Сегодня, 16:35
        Цитата: с-т Petrov
        а теперь табачок в рознь,

        У меня куча знакомых, которых выперли из Казахстана, Узбекестана. На русской туркменке мой брат женат. Так что пусть учат Русский или сидят в своих кишлаках на попе ровно
        Tusv
        1. Pirogov Сегодня, 17:04
          Цитата: Tusv
          У меня куча знакомых, которых выперли из Казахстана, Узбекестана. На русской туркменке мой брат женат. Так что пусть учат Русский или сидят в своих кишлаках на попе ровно

          Согласен . Просто законы удивляют ,половина Киргизии получает российские пособия на детей и ещё куча всяких благ ,а мне русскому если приехать с Украины то мало того ,что я если продам на Украине даже две квартиры свою и жены ,мне не хватит и на одну ,например в Подольске куда бы я переехал так как моя родня по отцу вся оттуда . Ведь я наркотиками не торгую ,а значит буду в случае переезда снимать жильё,а с двумя детьми как то стрёмно . Вопрос жилья останавливает многих моих знакомых ,кому за 40 и у кого двое или трое детей. Вот и получается ,что русские российским чинушам ненужны ,а нужны киргизы ,таджики и т.д. при всём моём уважении ко всем национальностям но такая ситуация мне не понятна.
          Pirogov
    2. Тралл Сегодня, 16:20
      Цитата: rruvim
      Буду "мучить" своего садовника, киргиза. Что-бы заучил.

      Мой мажордом эстонец и все украинки горничные уже выучили, аж от зубов отскакивает smile
      Тралл
      1. новичок Сегодня, 16:25
        ну не фига се, господа буржуи.
        новичок
      2. Fei_Wong Сегодня, 17:05
        Не знал, что в Белоруссии ещё практикуется крепостничество. Хотя... какой Бацька Президент, такие и нравы. =3
        аж от зубов отскакивает smile

        Алсо, почему-то вспомнилась славная морская традиция офицеров многих стран - бить матросню по зубам биноклем. Если зубы хорошие (а бинокль - не очень) - то он точно отскочит.
        Fei_Wong
    3. vovanpain Сегодня, 16:26
      Цитата: rruvim
      Буду "мучить" своего садовника, киргиза. Ч

      Вот моей жене татарке присягать не надо,с детства помнит. wink
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 16:32
        И нас захлестнула модная волна ... "бить надо не за слова , а за дела".
        cniza
      2. Tusv Сегодня, 16:44
        Цитата: vovanpain
        Вот моей жене татарке присягать не надо

        Та с татарами не все так однозначно. Толи мы их, толи они нас. Орда в общем
        Tusv
      3. болот Сегодня, 17:37
        Цитата: vovanpain
        Вот моей жене татарке присягать не надо,с детства помнит

        Цитата: Tusv
        Та с татарами не все так однозначно. Толи мы их, толи они нас. Орда в общем

        Вы видать настоящих татаров не видовали laughing
        Молится ,если жена,надо на них. laughing Они есть ГЛАВА СЕМЬИ, laughing
        болот
    4. болот Сегодня, 16:32
      Цитата: rruvim
      Буду "мучить" своего садовника, киргиза. Что-бы заучил.

      А что реально киргиз?Те довольно свободнолюбивые,могут и революцию за бабахать. laughing
      болот
    5. сибиралт Сегодня, 16:33
      Они бы еще придумали присягу для чиновников и депутатов. laughing
      сибиралт
      1. AID.S Сегодня, 17:06
        Цитата: сибиралт
        Они бы еще придумали присягу для чиновников и депутатов.

        Этим надо в лоб онлайн вэб-камеры вживлять при инагурации...
        AID.S
    6. Владыка Ситх Сегодня, 16:42
      Думаю, не для таджиков и киргизов, а для жителей бывших Украины готовят.
      Владыка Ситх
  2. новичок Сегодня, 16:18
    а где ж слова: “а если я нарушу присягу, то пусть народный гнев...“ ?
    новичок
  3. bubalik Сегодня, 16:21
    добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.


    текст выбран Государственной Думой РФ
    ,,,вот с них и нужно начинать,,,
    bubalik
  4. Толстоевский Сегодня, 16:24
    концовка должна быть такая: "Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара российского закона, всеобщая ненависть презрение русского народа".
    Толстоевский
    1. rruvim Сегодня, 16:31
      Всё Володинские инновации. "Уважать" историю... Что - чечены и татары её будут уважать? Признают. Однозначно. Они граждане России... А "трудолюбивые" мигранты? Но прочитают перед паспортисткой сей документ, и забудут. Если смогут прочитать...
      rruvim
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:26
    Вот и пусть депутаты первыми принимают! wassat
    Горный стрелок
  6. Гнусный скептик Сегодня, 16:26
    Когда коту заняться нечем...
    Гнусный скептик
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:32
    Нужно было обьявить конкурс на лучший вариант присяги среди населения -я вполне серьезно, может быть кто то более лучший вариант предложил бы!
    Изгоняющий либероидов
    1. rruvim Сегодня, 16:40
      Лучший вариант: "Хочу жить в России. Аллах Акбар!" Вот и вся "присяга"... Ещё заставить Депардье это вымолвить.
      rruvim
  8. болот Сегодня, 16:34
    На таджикский язык хоть перевели? laughing
    болот
    1. rruvim Сегодня, 16:43
      Перевели на Фарси, справо-налево... yes
      rruvim
      1. болот Сегодня, 17:11
        Смешно,но вам валят именно ирано ,язычными не назвал.Сарты.Туркоязычное население с Арийскими генами,чистые Арийцы,население Ц.Азии.
        болот
    2. An60 Сегодня, 16:45
      Сперва на идиш. laughing
      An60
      1. болот Сегодня, 17:15
        Цитата: An60
        Сперва на идиш.

        ИДИШ,скоро евреям придется включать в культурное наследие мира.Язык,то потихоньку а так же и носители языка исчезает,еврит побеждает.
        По родственникам сужу.
        болот
  9. n0isy Сегодня, 16:50
    Вот так из-за бешеного принтера появятся в стране неграждане.
    n0isy
  10. rruvim Сегодня, 16:52
    Позвонил сейчас одному знакомому Прорабу. У него кто только не работают: и таджики. и киргизы, и пара казахов в начальниках. Рассказал ему про идею присяги РФ. Он ответил: "Да прямо сейчас присягнут! Конец месяца. Зарплата..."
    rruvim
  11. APASUS Сегодня, 17:11
    Очередная показуха чиновников .Помниться они уже принимали экзамены у аборигенов для разрешения на работу в России,а они как прибывали языка не зная ,так и дальше прибывают.Знаю одну контору,где хрен знает как объясниться
    Вот теперь будут присягу принимать.
    APASUS
  12. wku Сегодня, 17:20
    не многословно, надо, чтоб по объему текста приблизительно, как советская присяга в армии.
    и главное "если же я нарушу свою торжественную присягу пусть меня покарает рука моих товарищей" подобное нужно добавить, только вместо армейских "товарищей" что-нибудь про Сограждан или Народный Суд и вообще хорошо это дело настоящему поэту поручить но сегодня нет таковых к сожалению!
    wku
  13. к174ун7 Сегодня, 17:36
    Вношу предложение о дополнении к присяге: " Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара российского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся и паразитов России."
    к174ун7
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