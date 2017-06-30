17:38 30 июня

Вертолёт ВВС Израиля нанёс удар по позициям САА

Военное командование Сирии сообщает о тенденции на учащение обстрелов позиций сирийской правительственной армии со стороны Израиля. Буквально несколько часов назад в Минобороны САР сообщали о том, что боевики, близкие к «Аль-Каиде» (террористическая группировка, запрещённая в РФ) попытались расширить зону своего влияния на юге страны, что привело к новыми боестолкновениям. САА начали операцию по противодействию террористам, которые прижимаются к израильской границе в районе Голанских высот.

Вертолёт ВВС Израиля нанёс удар по позициям САА


Террористы, используя своё положение, по сути, получают прямую поддержку от израильской армии, которая обстреливает сирийские войска.
В ходе боя один из снарядов САА разорвался в северной части Голанских высот. Израиль расценил это как атаку своей территории и устроил ракетный обстрел позиций сирийских войск, ведущих военную операцию против террористов.


Что обращает на себя особое внимание: официальные власти Израиля признали случайность попадания сирийского снаряда на территорию, которую они считают своей. Однако это не остановило их от приказа на нанесение удара по сирийским войскам. Удар наносился с воздуха – с применением вертолёта ВВС Израиля. По некоторым данным, есть жертвы среди сирийских военных.

Кстати, в результате разрыва сирийского боеприпаса никто не пострадал.

Важное дополнение: позиции боевиков израильский вертолёт не обстреливал.

Использованы фотографии: Jerusalem Post
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Комментарии 41

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  1. Комментарий был удален.
    1. новичок Сегодня, 16:36
      надоело , уже пора бы приземлить нападающих.
      новичок
      1. Pirogov Сегодня, 16:43
        Цитата: новичок
        надоело , уже пора бы приземлить нападающих.

        Каким образом ? Израиль за широкой спиной Америки чувствует себя уверенно да и сами они могут отпор дать ,а Россия вмешиваться не будет ,вы не забывайте какое лобби у евреев в России.
        Pirogov
        1. новичок Сегодня, 16:49
          причём тут Россия? что у сирийцев пзрк кончились? да и пусть докажут, что это не бармалеи а сар. да и говорить не о чем. вот маз, интересную версию излржил.
          новичок
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:55
            Сирийцам пора давать "Вербу" - пусть приземляют

            у бабахов давно уже стингеры есть. пора ответочку
            с-т Petrov
            1. новичок Сегодня, 16:57
              полагаю, они уже там.
              новичок
          2. Pirogov Сегодня, 17:08
            Цитата: новичок
            причём тут Россия? что у сирийцев пзрк кончились? да и пусть докажут, что это не бармалеи а сар. да и говорить не о чем. вот маз, интересную версию излржил.

            Да я двумя руками с вами согласен. Но чтобы сирийцы дали отпор Израилю в это не верю .
            Pirogov
            1. новичок Сегодня, 17:21
              дадут они ещё прикурить агрессору. так видите элитные части заняты по горло в других регионах страны. да и решится всё, когда станет ясно, будут ли янки бить по сирии повторно. вот тогда действительно увидим, кто чего стоит.
              новичок
    2. Тралл Сегодня, 16:37
      Для полноты картины не хватает того, чтобы басмачи сбили израильский вертолет
      Тралл
    3. Комментарий был удален.
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:41
      Толстоевский hi на фото игиловец, или израильтянин ? ?? lol
      Изгоняющий либероидов
    5. болот Сегодня, 16:46
      Цитата: Толстоевский
      как это мило

      когда они маленькие а так самки детенышей едят.
      Те кто в клетках,мясо мочевиной отдает.А вкусны с ямы,перетрахиваются, а результат по весу как это крольченок,они Австралию по сельхозке,хоть травят,на колени поставили.
      болот
  2. Подрезчик Сегодня, 16:34
    Ну, случайность! Понятно, что артиллеристы САР не снайпера, но ведь израильские военные не пострадали! А почему не мочат бородатых, или мало Израиль от террористов пострадал?
    Подрезчик
    1. Cataphract Сегодня, 16:39
      Цитата: Подрезчик
      А почему не мочат бородатых

      они там все "бородатые". хизбалла совместно с КСИР и САА мочат опозицию, попутно постреливая в сторону Израиля, и ежу понятно что Израиль в ответ, в свою очередь, будет мочить всех откуда прилетело.
      Cataphract
    2. Pirogov Сегодня, 16:44
      Цитата: Подрезчик
      Ну, случайность! Понятно, что артиллеристы САР не снайпера, но ведь израильские военные не пострадали! А почему не мочат бородатых, или мало Израиль от террористов пострадал?

      Просто бывают свои онижедетитеррористы и чужие.............
      Pirogov
    3. bouncyhunter Сегодня, 16:55
      Саня ! hi Я вас таки умоляю - ви не путайте где заканчивается дядя Изя и где начинается Асад . wink
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 16:59
        Паша! hi По моему дядя Изя не заканчивается нигде! wink
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
          Таки ты прав - проклятый телеграф кругом понатыкал своих столбов с проводами ... Ой вэй ... crying
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:14
            Дядя Изя всегда решает свои проблемы за чужой счет и платить по счетам не любит.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:33
              А зачем ему это делать ? Он всегда найдёт того , кто это сделает вместо него . yes
              bouncyhunter
    4. Fei_Wong Сегодня, 16:59
      А почему не мочат бородатых, или мало Израиль от террористов пострадал?

      От ЭТИХ - Израиль только выигрывает, как и США. "Своих не бьём".
      Fei_Wong
    5. APASUS Сегодня, 17:04
      Цитата: Подрезчик
      Ну, случайность! Понятно, что артиллеристы САР не снайпера, но ведь израильские военные не пострадали!

      А причем тут вообще артиллеристы САР
      Уже даже союзники Израиля в открытую говорят о поддержке Израилем бабаев .


      Уж на сколько американцы поддерживают Израиль и то в СМИ появились совсем не радужные картинки с участием Цахал.
      Американский The Wall Street Journal зашел с другой стороны и опросил боевиков незаконных вооруженных формирований, орудующих на Голанских высотах.
      Так, шестеро боевиков заявили изданию, что израильская армия поддерживает регулярный контакт с «оппозиционными» вооруженными группировками, а помощь властей Израиля заключается в секретных выплатах командирам таких группировок, за счет которых выплачиваются зарплаты боевикам и приобретается оружие и боеприпасы.
      APASUS
  3. fedor13 Сегодня, 16:36
    Вот как так, 40 лет бродить и влезть таким гемороем везде.С уважением к жене уроженкой Израиля.
    fedor13
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:36
    Жалко что Израиль не граничит с сша - к примеру, представим вдруг что в сша игил сверепствует, "демократию " понимаешь отбирают, а с воздуха их израильтяне гасят -красотища! !! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. DMB_95 Сегодня, 16:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Жалко что Израиль не граничит с сша

      Жалко , что Израиль не на острове посреди океана . Всех бы устроило такое .
      DMB_95
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 16:40
    То есть отнеслись формально.
    Понятно - повод есть - почему бы и не выстрелить в ответ?
    Только очень уж не любят богоизбранные такого вот ФОРМАЛЬНОГО отношения к себе любимым.
    Чуть что - сразу же вопли про антисемитизм....
    Гены пальцем не раздавишь....
    Про то, что бы у себя возле границы бармалеев "подчистить", даже и речи нет.
    Асад же враг! Да и америка расстроится.....
    Правильно говорю, потомки Авраамовы?
    КОТ БАЮН
    1. Vladimir74 Сегодня, 17:29
      Цитата: КОТ БАЮН
      Про то, что бы у себя возле границы бармалеев "подчистить", даже и речи нет.



      Не бармалеев,а оппозицию с которой и Россия ведёт переговоры .

      Цитата: КОТ БАЮН
      Асад же враг!


      Конечно враг, если Сирия и Израиль в состоянии войны уже десятки лет.
      Зачем Израилю на границе Хизбалла и проиранские силы, которые будут совершать теракты против Израиля.

      Оппозиция охраняет границы и от ИГИЛ и от проиранских сил.

      Было бы удивительно, если бы Израиль не поддерживал оппозиционные силы, которые создают буфер от шиитских и сунистких террористов.
      Vladimir74
  6. Маз Сегодня, 16:41
    Кажется странным и раздражает, мол, вот мол подлые израильтяне, и так часто ... но только до того момента как добавляешь в эту статью дополнительное условие , что удар ЦАХАЛа согласован с нашими военными в Сирии и , мало того, ещё и ,наведён нашими ССО по объектам бородатых . Поэтому и так часто , и так безнаказанно, и вовсе не по позициям сирийской армии. Да , коллеги, сам опупел как узнал. А склад в Хомсе - деза для тех кому такие удары не по нраву - коалиции. Уважуха парням из генштабов АОИ и РФ. Так и надо их на ноль множить. Вместе
    Маз
    1. новичок Сегодня, 16:54
      можно полюбопытствовать, информация из надёжных источников? если так, хвала и почёт нашим ВС, израильтянам тоже.
      новичок
    2. Dym71 Сегодня, 16:58
      Цитата: Маз
      и вовсе не по позициям сирийской армии.

      А СМИ арабские брешут?
      https://www.almasdarnews.com/article/israeli-mili
      tary-launches-fresh-attack-syrian-army-troops-gol
      an-heights/
      Dym71
    3. Paranoid50 Сегодня, 17:15
      Цитата: Маз
      А склад в Хомсе - деза для тех кому такие удары не по нраву - коалиции

      Дык,на днях проходила инфа об обстреле Израилем позиций САА . В итоге оказалось : евреи глушили нусру. Хе,интересно получается - "двойная деза". Но лишь бы дело делалось, если бармалеев мочить - то милости просим, хоть всем ЦАХАЛом.
      Paranoid50
    4. kpotr Сегодня, 17:36
      Маз,вас еврей укусил?
      kpotr
  7. 32363 Сегодня, 16:42
    а ничего небудет в ответ, потому что......далее смотрим с 6.45 минуты

    32363
  8. Приговор Сегодня, 16:54
    Ну, евреи воспользовались очередным поводом пострелять. Не сомневаюсь, что в лучших советских традициях "весь Израиль, как один человек, единодушно осуждает подлую сирийскую мину" посмевшую залететь и разорваться... на сирийскую же территорию... wassat
    Ща придёт шайка врунов и чего-нибудь наплетёт или просто будет хамить, как это, видимо, у них принято... fool
    Приговор
    1. Fei_Wong Сегодня, 17:03
      Ща придёт шайка врунов и чего-нибудь наплетёт или просто будет хамить, как это, видимо, у них принято...

      Вообще да, жду. Уже сейчас схожу за попкорном, дабы было чем закусывать, когда начнётся это весёлое шоу. Сине-белые временами бывают весьма забавны в своей аргументации.
      Fei_Wong
  9. Deadушка Сегодня, 16:57
    Как раз Петро в Кнессете выступал, может заразил чем.
    А то у него речь больного человека была. request
    Deadушка
  10. Incvizitor Сегодня, 17:01
    О какая истерика у всех кураторов ИЛИЛ, совсем видать прижало laughing
    Incvizitor
  11. rruvim Сегодня, 17:04
    Молодцы! Люблю ЦАХАЛ. Ещё с 1949 года...
    rruvim
    1. fzr1000 Сегодня, 17:33
      Красотку нашел что ль? Бяядааа, однако.
      fzr1000
    2. Fei_Wong Сегодня, 17:34
      Ну вот разве что в конце 40-х его ещё и можно было любить. Потому-то СССР и вообще продавил в ООН создание Израиля (Запад был против, да).
      Плоды "благодарности" от евреев до сих пор пожимаем как мы, так и сирийцы.
      Fei_Wong
  12. ver_ Сегодня, 17:17
    Цитата: Pirogov
    Цитата: новичок
    надоело , уже пора бы приземлить нападающих.

    Каким образом ? Израиль за широкой спиной Америки чувствует себя уверенно да и сами они могут отпор дать ,а Россия вмешиваться не будет ,вы не забывайте какое лобби у евреев в России.

    ..почему то не переселяются на свою историческую родину усе юдо..? Только те - за которыми грехи некоторые - территория как на Дону в своё время *.. с Дона выдачи нет , с Израиля выдачи нет*..
    ver_
  13. Ментат Сегодня, 17:18
    Цитата: Pirogov
    Цитата: новичок
    надоело , уже пора бы приземлить нападающих.

    Каким образом ? Израиль за широкой спиной Америки чувствует себя уверенно да и сами они могут отпор дать ,а Россия вмешиваться не будет ,вы не забывайте какое лобби у евреев в России.

    Причём тут «лобби евреев в России»? Несёте ахинею и не моргнёте. Россия находится в Сирии с чётко обозначенным кругом задач. У нас с Сирией не подписан союзный договор, который и только который может являться основанием для вмешательства в её межгосударственные конфликты. В данном же случае даже межгосударственного конфликта в формальном виде нет, есть пограничный инцидент.

    Далее, у России нет и не было никаких враждебных планов «наказания Израиля». В стороне от этого находится факт, что никакого отпора крошечное государство Израиль передовым армиям мира оказать не в состоянии.

    Если руководство России примет решение оказания воздействия на государство Израиль, это будет в первую очередь переговорный процесс. Срочным и неоднократным визитам Нетаньяху в Москву мы уже были свидетелями.
    Ментат
  14. МВГ Сегодня, 17:34
    Ой, нарвется кто то на неприятности, прямо напрашиваются. Как всегда, качают права формально, без оглядки на реальность. А США этим обязательно воспользуется и пойдут чужие граждане умирать за интересы "друзей всего мира"
    МВГ
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