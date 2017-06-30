Вертолёт ВВС Израиля нанёс удар по позициям САА

Военное командование Сирии сообщает о тенденции на учащение обстрелов позиций сирийской правительственной армии со стороны Израиля. Буквально несколько часов назад в Минобороны САР сообщали о том, что боевики, близкие к «Аль-Каиде» (террористическая группировка, запрещённая в РФ) попытались расширить зону своего влияния на юге страны, что привело к новыми боестолкновениям. САА начали операцию по противодействию террористам, которые прижимаются к израильской границе в районе Голанских высот.Террористы, используя своё положение, по сути, получают прямую поддержку от израильской армии, которая обстреливает сирийские войска.В ходе боя один из снарядов САА разорвался в северной части Голанских высот. Израиль расценил это как атаку своей территории и устроил ракетный обстрел позиций сирийских войск, ведущих военную операцию против террористов.Что обращает на себя особое внимание: официальные власти Израиля признали случайность попадания сирийского снаряда на территорию, которую они считают своей. Однако это не остановило их от приказа на нанесение удара по сирийским войскам. Удар наносился с воздуха – с применением вертолёта ВВС Израиля. По некоторым данным, есть жертвы среди сирийских военных.Кстати, в результате разрыва сирийского боеприпаса никто не пострадал.Важное дополнение: позиции боевиков израильский вертолёт не обстреливал.