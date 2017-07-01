11:30 01 июля

«Газпром» пытается взыскать с Украины 1,7 млрд. долл.

Согласно информации RT , председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возглавляемое им предприятие намерено обжаловать в суде Швеции промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

С его слов, взыскание с НАК «Нафтогаз Украины» в пользу «Газпрома» превышает, согласно предварительной оценке, 1,7 млрд. долл.

Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и «Газпром» принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции.

— пояснил А. Миллер.




Как указывалось украинской стороной, в соответствии с промежуточным решением, принятым в конце мая Стокгольмским арбитражем в связи со спором между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту на поставки газа на Украину, суд отменил условие «бери или плати» (take or pay), обозначенное в договоре.

Современные киевские власти заявили, что данное решение является важной победой нового, "демократического" режима. Однако вся доказательная база украинской стороны была собрана и представлена в Стокгольм при президентстве Виктора Януковича, пытавшегося таким путем оспорить заключенные Юлией Тимошенко договоренности.

В любом случае окончательное решение еще не принято.

Принцип take or pay до недавнего времени повсеместно применялся поставщиками углеводородов. Он предусматривает, что вне зависимости от фактической выборки газа оплата производится за те объемы, которые прописаны в контракте. Это связано со спецификой газодобычи: производителю необходимо обеспечить должный уровень добычи соответствующими мощностями и создать или поддерживать в надлежащем виде инфраструктуру по доставке газа.


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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 06:53
    Юридически оно понятно-следует обжаловать..А чисто практически-дело бесполезное..Дуракам и халявщикам на Украине закон не писан..
    210окв
    1. Stranger03 Сегодня, 06:59
      Дело не в дураках и халявщиках, а в юридических обязательствах двух сторон в суде. Поскольку Газпром в первой стадии суда не смог доказать свою правоту, тот тут два путя:
      1. либо юристы Газпрома облажались
      2. либо суд Стокгольма оказался слишком политизированным
      Есть третий путь, когда юристы Нафтогаза оказались на высоте, но тут как-то сомнительно. Не то, что юристы Нафтогаза полные лохи, а то, что договор, подписанный Тимошенко, все-таки составлялся на основе существующей мировой практики. И врядли там так много лозеек, за которые можно было бы зацепиться. Впрочем, чтобы рассуждать, надо читать решение суда и желательно в оригинале. По другому это все глупые домыслы.
      Stranger03
      1. 210окв Сегодня, 07:01
        Согласен с Вами.Моё мнение-тут пункт №2..
        210окв
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:16
          Пора бы уже забыть этот долг...С хохлов еще никто долги не взыскал за всю историю! А то еще так извернутся, что мы им будем должны..))))
          ОТДЕЛ
          1. moskowit Сегодня, 07:55
            Вот что предлагает Украина...И с гос.долгом так же будет....
            moskowit
            1. Александр романов Сегодня, 08:08
              Цитата: moskowit
              Вот что предлагает Украина

              Есть такое волшебное слово ТРАНЗИТ. Выделываться и колотить понты можно долго,но потом трубу можно будет сдать в металлолом .
              Александр романов
        2. Чёрный Сегодня, 09:03
          Если бы бюджет РФ, не был так зависим от продажи сырья , таких ситуаций не возникало бы. Кто бы что не говорил, а покупать энергоресурсы (газ, нефть, у нас будут всегда. Иначе эконмика Европы станет гораздо менее конкуреетноспособной. Другое дело , что сейчас и нам смерти подобно прекратить поставки. Вот и приходится на многое закрывать глаза. А будь бюджет РФ гораздо менее зависим от продажи сырья, и расклад был бы другой......помните как в комедии " не будете брать лотерейные билеты - отключим газ" МЫ БЫ ДИКТОВАЛИ УСЛОВИЯ ИГРЫ.
          Чёрный
      2. To be or not to be Сегодня, 08:57
        С газом есть всего две проблемы:
        - добыть и продать газ и лучше за бугор
        - выпустить в атмосферу газ и остаться с носом
        Газпрому и России в газовой сфере объявлена война.
        Пока удар успешно держат.Вмешательство в Сирию из той же газовой сферы. Да еще успешная реализация Турецкого потока на ЮГ Европы и Северный поток -2.
        А суды -бои местного значения ..как ранее говорили в сводках Информ бюро
        To be or not to be
      3. avt Сегодня, 09:10
        Цитата: 210окв
        Дуракам и халявщикам на Украине закон не писан..

        Глупость изволили сморозить !Как раз этот арбитраж писан и ещё как!
        Цитата: Stranger03
        1. либо юристы Газпрома облажались

        Юристы выкатили пересчёт без Харьковских скидок за базирование ЧФ , мол Крым наш и идите в мамкину норку мехом внутрь.....да вообще без всяких скидок и прикрытие глаз на условие - не выбираешь заявленную квоту - всё одно плати по указанному в договоре.
        Цитата: Stranger03
        2. либо суд Стокгольма оказался слишком политизированным

        Суд реально присудил то о чём на Руине неглупый Марочко кажись говорил , когда бандерлоги ещё скакали от радость принятия промежуточного решения - платить по долгам ДО 2013 года ПРИДЁТСЯ. Что собственно Стокгольмский арбитраж в очередном
        в суде Швеции промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
        и подтвердил bully Ну а теперь Газпром продолжает .....делать приятно Руине через...Нафтогаз вводя ему
        решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции.
        по понятной рагулям технике захер мазо bully Точно так же , как ранее ВВП на правиле в Лондонском суде , отказавшись от предложения гарантов выплатить потихому 3 ярда$,пользует Руину с другой стороны. Причём прелесть этой ситуации в том , что не смотря на реальные
        Цитата: Stranger03
        . либо суд Стокгольма оказался слишком политизированным

        пристрастия западнюки ВЫНУЖДЕНЫ ,дабы не поломать собственноручно выстроенную финансовую систему, дать публично поиметь хитровывернутых в свидомом величии великихукров ! bully
        avt
        1. avt Сегодня, 09:44
          Цитата: avt
          Марочко кажись говорил

          Попутал -извиняйте . Марунич у них там по энергетике и эту пэрэрмогу расписывал.
          avt
    2. pjastolov Сегодня, 07:53
      Юридически оно понятно-
      а если денег нет, а вообще нет, для себя делить нет, чем отдавать?
      pjastolov
      1. Александр романов Сегодня, 08:08
        Цитата: pjastolov
        чем отдавать?

        Натурои
        Александр романов
        1. pjastolov Сегодня, 08:13
          а вы какой ориентации?
          pjastolov
          1. Александр романов Сегодня, 08:18
            Цитата: pjastolov
            а вы какой ориентации?

            В земельной
            Александр романов
            1. pjastolov Сегодня, 08:20
              В земельной
              а это куда?
              pjastolov
              1. Александр романов Сегодня, 08:36
                Цитата: pjastolov
                а это куда?

                От туда сюда
                Александр романов
                1. pjastolov Сегодня, 08:39
                  От туда сюда
                  в страшных войсках - стройбат, не служил, а если полоски мерять - всегда hi
                  pjastolov
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    ... теперь это на долго... и в зависимости от политической конъюнктуры, будет и решение суда... как-то так видимо...
    a.s.zzz888
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:01
    Скорее всего это будет долго и нудно и со всей вероятностью безрезультатно , потому как Запад везде и всячески старается нагадить России .
    Spartanez300
  4. cariperpaint Сегодня, 07:10
    здрасте))) кто же так новости озаглавил? ))) газпром УЖЕ ВЫЙГРАЛ 1.7 ярда. но считают что им должны больше. при чем тут пытается????????
    cariperpaint
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    суд отменил условие «бери или плати» (take or pay), обозначенное в договоре

    "Обожаю" всякие международные и европейские суды. Смотришь на их решения и диву даешься - а судьи кто? Задним числом отменить условие договора подписанного обеими сторонами это нужно уметь. А судиться придется долго, даже если будет принято окончательное решение в пользу "Газпрома" денег от украинской стороны он не дождется.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:37
      Гена , здравствуй ! hi
      Цитата: rotmistr60
      даже если будет принято окончательное решение в пользу "Газпрома" денег от украинской стороны он не дождется.

      От себя добавлю : пока из-за лужи "вказивка" оплатить долг не поступит . А это вряд ли произойдёт .
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 07:44
        Ох, помучается еще Газпром с этим долгом, и получит ли его, неизвестно!
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:05
          Можно будет снимать ремейк "Хождение по мукам" . Доброутрик , Саня ! soldier drinks
          bouncyhunter
          1. Подрезчик Сегодня, 08:17
            Приветствую, Паша! Насчет ремейка это ты в точку!
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
              Да тут киношным образованием владеть не надо ...
              bouncyhunter
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:48
        Привет, Паша! hi Тут не так из-за лужи, как укоренившееся особенно в последние годы европейское отношение к России.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:55
          Удоды тоскливые они и в Европе удоды , уж извини за резкость - пишу то , что думаю .
          bouncyhunter
  6. Комментарий был удален.
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  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
    Похоже что в реальности ничего мы не получим -укроина просто откажется платить , а мы в очередной раз пожуем сопли. ..
    Изгоняющий либероидов
  8. Nemo Сегодня, 07:29
    Никто не отменял условие «бери или плати» (take or pay), там изменено количество газа по этому условию и то только начиная с 2014 года.
    Nemo
  9. Егоза Сегодня, 09:33
    Зря пытаются. Денег нет и не будет. Лучше бы уж сразу заявили, что землей возьмут, пока Грйсман все не скупил. laughing
    Егоза
  10. Pilat2009 Сегодня, 09:34
    Цитата: Чёрный
    Вот и приходится на многое закрывать глаза

    По моему вот сейчас Украина как раз вынуждена играть по европейским правилам-сначала проплачивает обьемы,потом отбирает.Другой разговор что наш газ они давно не качают из мазохистских побуждений-им проще за евроденьги качать реверс.Ну а Газпрому следует заключать контракты исходя из требований европейского законодательства.Фишка в том,что закон обратной силы не имеет и как стокгольмский суд принял сторону хохлов неизвестно,скорее всего контракт не соответствовал требованиям ЕвроЭнергопакета 2009 года
    Pilat2009
  11. Pilat2009 Сегодня, 09:39
    Цитата: avt
    Точно так же , как ранее ВВП на правиле в Лондонском суде , отказавшись от предложения гарантов выплатить потихому 3 ярда$,пользует Руину с другой стороны

    То есть он отказался от реальных денег ?И на что он расчитывает?
    Pilat2009
  12. kunstkammer Сегодня, 09:41
    Цитата: Stranger03
    И врядли там так много лозеек, за которые можно было бы зацепиться.

    подозреваю, что в Газпроме не юристы тупые, а контракты составляются так что сотни лазеек имеется. И это не для того, чтобы "обрадовать" суд в Стокгольме, а для возможности любую сделку сделать коррупционной.
    Глядя на "скромное" лицо Миллера... голубой воришка из 12 стульев - дитё малое!
    kunstkammer
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