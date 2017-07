«Газпром» пытается взыскать с Украины 1,7 млрд. долл.

Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и «Газпром» принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции.

Согласно информации RT , председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возглавляемое им предприятие намерено обжаловать в суде Швеции промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».С его слов, взыскание с НАК «Нафтогаз Украины» в пользу «Газпрома» превышает, согласно предварительной оценке, 1,7 млрд. долл.— пояснил А. Миллер.Как указывалось украинской стороной, в соответствии с промежуточным решением, принятым в конце мая Стокгольмским арбитражем в связи со спором между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту на поставки газа на Украину, суд отменил условие «бери или плати» (take or pay), обозначенное в договоре.Современные киевские власти заявили, что данное решение является важной победой нового, "демократического" режима. Однако вся доказательная база украинской стороны была собрана и представлена в Стокгольм при президентстве Виктора Януковича, пытавшегося таким путем оспорить заключенные Юлией Тимошенко договоренности.В любом случае окончательное решение еще не принято.Принцип take or pay до недавнего времени повсеместно применялся поставщиками углеводородов. Он предусматривает, что вне зависимости от фактической выборки газа оплата производится за те объемы, которые прописаны в контракте. Это связано со спецификой газодобычи: производителю необходимо обеспечить должный уровень добычи соответствующими мощностями и создать или поддерживать в надлежащем виде инфраструктуру по доставке газа.