Бельгия планирует закупить французские бронемашины Jaguar и Griffon
Согласно информации блога bmpd , интернет-портал defencebelgium.wordpress.com сообщил о том, что 22 июня правительство Бельгии одобрило закупку в интересах бельгийских вооруженных сил 60 новых французских бронированных машин EBRC Jaguar и 417 бронированных машин VBMR Griffon с колесной формулой 6х6, созданных в рамках французской программы Scorpion.
Финансирование поставок предполагается в объеме 1,1 млрд. евро. Отгрузка техники ожидается в 2025-2030 годы.
Бронемашины Jaguar с 40-мм пушкой и ПТРК призваны прийти на замену колесным бронетранспортерам Pandur I (59 машин в ВС Бельгии), которые главным образом играют разведывательную роль. Griffon должны заменить БТР Piranha IIIC (268 ед.) и бронированные машины Dingo 2 (218 ед.).
В случае заключения сделки, Бельгия станет первым иностранным заказчиком машин Jaguar и Griffon.
Французская армия в период 2018-2031 годов планирует закупить 1668 бронированных машин Griffon (для замены парка БТР VAB) и 248 бронированных машин Jaguar (для замены бронированных машин AMX-10RC и ERC-90S) .
Jaguar
Финансирование поставок предполагается в объеме 1,1 млрд. евро. Отгрузка техники ожидается в 2025-2030 годы.
Бронемашины Jaguar с 40-мм пушкой и ПТРК призваны прийти на замену колесным бронетранспортерам Pandur I (59 машин в ВС Бельгии), которые главным образом играют разведывательную роль. Griffon должны заменить БТР Piranha IIIC (268 ед.) и бронированные машины Dingo 2 (218 ед.).
Griffon
В случае заключения сделки, Бельгия станет первым иностранным заказчиком машин Jaguar и Griffon.
Французская армия в период 2018-2031 годов планирует закупить 1668 бронированных машин Griffon (для замены парка БТР VAB) и 248 бронированных машин Jaguar (для замены бронированных машин AMX-10RC и ERC-90S) .
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