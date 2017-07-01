22:09 01 июля

Спущен на воду буксир проекта 23470 «Андрей Степанов» для ВМФ РФ

Как сообщает интернет-портал sdelanounas.ru , 29 июня ПАО «Ярославский судостроительный завод» осуществило спуск на воду второго морского буксира проекта 23470 «Андрей Степанов» для нужд ВМФ РФ (заложен 27 июля 2015 года).

Спущен на воду буксир проекта 23470 «Андрей Степанов» для ВМФ РФ


Судно предназначено для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; выполнения эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.




В кормовой оконечности судна расположена площадка для приёма и взлёта вертолетов.

Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.

Главные размерения судна: длина наибольшая, м 69,75; ширина наибольшая, м 15,0; высота борта до ВП, м 6,7; осадка наибольшая, м 5,2.

30 июня 2017 года на крымском судостроительном заводе «Залив» (Керчь) состоялась закладка малого гидрографического судна «Амур» проекта 19910 для ВМФ России.



Оно стало десятым судном, заложенным на «Заливе» в последние годы. Выполняемые «Амуром» задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования (СНО); выполнение гидрографических работ в объеме возможностей устанавливаемого оборудования; перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых СНО и гидрографических подразделений на необорудованном побережье.

«Залив» продолжает строительство кабельных судов «Волга» и «Вятка» проекта 15130.



Недалеко от них, в правом верхнем углу фотографии, можно увидеть строящиеся патрульные корабли «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160.



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Комментарии 23

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  1. Zibelew Сегодня, 17:45
    И краны на "Заливе" жовто-блакитного переможного цвета. Начнут в Крыму возрождать кораблестроение с корветов 22160, 22800, а там что нибудь более крупное из военных кораблей заложить и спустить получится. Главное чтобы у людей была работа.
    Zibelew
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:49
      Тагерьян hi зато работают на благо России, а цвет -перекрасить не проблема.
      Изгоняющий либероидов
      1. svp67 Сегодня, 17:56
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        а цвет -перекрасить не проблема.

        А чем цвет то плох. Работает не окраска, а краны. И работают на Россию. Можно и в "звезды и полосы" их перекрасить, лишь бы они не простаивали, а работали на благо нашего Отечества.
        svp67
        1. Владимир16 Сегодня, 18:29
          Цитата: Zibelew
          Главное чтобы у людей была работа.

          Нужно чтобы жизнь у людей в России была в радость. Пора бы уходить от лозунгов. hi
          Владимир16
      2. Zibelew Сегодня, 18:08
        Сергей hi Цвет можно и так оставить. Главное завод работает, в отличие от Николавеских верфей. С 3-й минуты виден крейсер Украина. Видео 2017 года.
        Zibelew
        1. rruvim Сегодня, 18:30
          Отличное место для съёмок фильма по мотивам S.T.A.L.K.E.R.
          rruvim
      3. сибиралт Сегодня, 19:25
        А буксиры для этих буксиров уже есть или новые делать надо?
        сибиралт
    2. Shkodnick Сегодня, 17:51
      уж лучше выкрашенные и работоспособные,нежели ржавые и дышащие на ладан.
      Shkodnick
      1. gabonskijfront Сегодня, 18:02
        В моём детстве менты в такой цветовой гамме щеголяли
        gabonskijfront
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:06
      Это Вас угнетает?
      DOCTOR ZLO
    4. donavi49 Сегодня, 18:24
      Ну там засов сменили и краны вроде починили. Другое дело - что там краны слабенькие и изношенные, плюс точность.

      Однако решить быстро вопрос с кранами не выйдет. У ZPMC очередь 3 года даже на 300 тонники.
      donavi49
      1. Inok10 Сегодня, 18:55
        Цитата: donavi49
        Ну там засов сменили и краны вроде починили.

        ... laughing ... а, фото то из Хранцузкого Сент-Назара «STX Europe» строительство Норвежского круизного лайнера «Norwegian Epic» 2009 год от Рождества Христова ... да уж ... tongue
        Inok10
        1. donavi49 Сегодня, 19:20
          Так я пример крана просто привел. На Заливе такого хайтека нет sad . Только два стареньких советских Голиафа. Более того - первая верфь с современным крановым комплексом в стране будет - ДВ Звезда.
          donavi49
          1. Inok10 Сегодня, 19:33
            Цитата: donavi49
            Так я пример крана просто привел. На Заливе такого хайтека нет

            ... там и 600 т. корпусного блока хватит, за глаза ... 2х320 т. ... более чем ... hi
            Цитата: donavi49
            Только два стареньких советских Голиафа.

            ... Старый конь, борозды не портит .. тем паче отдыхал "в/на Украине" 25 лет последние ... hi
            Цитата: donavi49
            Более того - первая верфь с современным крановым комплексом в стране будет - ДВ Звезда.

            ... именно ... потом следом с закрытым эллингом и Голиафом на 1200 т. идет "Северная верфь" к 2023 ... hi
            ... у меня только один вопрос ... Николаев, ну как же так ты ? ... даже оснастку Kёне и ту на металлом сдали ... теперь памятник Советскому судостроению ... wink
            Inok10
  2. exo Сегодня, 17:49
    Америке,только остаётся завидовать! По буксирам,мы скоро их,сделаем :)
    exo
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:50
    Вот и заводам на полуострове работа пошла.
    Изгоняющий либероидов
    1. svp67 Сегодня, 17:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот и заводам на полуострове работа пошла.

      Вот, что НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ. А ведь там еще "куча" интересных заводов есть. Так, что есть куда прикладывать усилия. Да и курорт пора бы в человеческий вид приводить, по комфорту и по ценам.
      svp67
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:04
        Даже спорить не стану -работы там реально непочатый край hi
        Изгоняющий либероидов
      2. Роман 11 Сегодня, 18:08
        Цитата: svp67
        Да и курорт пора бы в человеческий вид приводить, по комфорту и по ценам.

        А кто займётся? Частный бизнес. Государство только тарифы умеет поднимать - у нас же ж самая богатая страна. Самых бедных, тех кто под санкциями, конечно освободили ....... от налогов, как знать может и от тарифов освободят? laughing
        Роман 11
  4. rruvim Сегодня, 18:06
    Что-то крупные буксиры и патрульные корабли пошли. Почти, как круизные суда sad
    rruvim
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:41
    Нехилая железяка.А к крейсеру-это куда пройти?
    ВЕРЕСК
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:07
      И чего его на мель закинули?Странные фотки.
      ВЕРЕСК
  6. san4es Сегодня, 19:16

    recourse Итерестно сколько корпус $$ стоит? На вселенский потоп, хорошо пойдёт
    san4es
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