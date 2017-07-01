Спущен на воду буксир проекта 23470 «Андрей Степанов» для ВМФ РФ
Как сообщает интернет-портал sdelanounas.ru , 29 июня ПАО «Ярославский судостроительный завод» осуществило спуск на воду второго морского буксира проекта 23470 «Андрей Степанов» для нужд ВМФ РФ (заложен 27 июля 2015 года).
Судно предназначено для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; выполнения эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.
В кормовой оконечности судна расположена площадка для приёма и взлёта вертолетов.
Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.
Главные размерения судна: длина наибольшая, м 69,75; ширина наибольшая, м 15,0; высота борта до ВП, м 6,7; осадка наибольшая, м 5,2.
30 июня 2017 года на крымском судостроительном заводе «Залив» (Керчь) состоялась закладка малого гидрографического судна «Амур» проекта 19910 для ВМФ России.
Оно стало десятым судном, заложенным на «Заливе» в последние годы. Выполняемые «Амуром» задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования (СНО); выполнение гидрографических работ в объеме возможностей устанавливаемого оборудования; перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых СНО и гидрографических подразделений на необорудованном побережье.
«Залив» продолжает строительство кабельных судов «Волга» и «Вятка» проекта 15130.
Недалеко от них, в правом верхнем углу фотографии, можно увидеть строящиеся патрульные корабли «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160.
Судно предназначено для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; выполнения эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.
В кормовой оконечности судна расположена площадка для приёма и взлёта вертолетов.
Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.
Главные размерения судна: длина наибольшая, м 69,75; ширина наибольшая, м 15,0; высота борта до ВП, м 6,7; осадка наибольшая, м 5,2.
30 июня 2017 года на крымском судостроительном заводе «Залив» (Керчь) состоялась закладка малого гидрографического судна «Амур» проекта 19910 для ВМФ России.
Оно стало десятым судном, заложенным на «Заливе» в последние годы. Выполняемые «Амуром» задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования (СНО); выполнение гидрографических работ в объеме возможностей устанавливаемого оборудования; перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых СНО и гидрографических подразделений на необорудованном побережье.
«Залив» продолжает строительство кабельных судов «Волга» и «Вятка» проекта 15130.
Недалеко от них, в правом верхнем углу фотографии, можно увидеть строящиеся патрульные корабли «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160.
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