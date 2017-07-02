Израиль снова ответил ударом по сирийским войскам на перелет шальных снарядов

В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь,

Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну. Однако мы не потерпим нарушений нашего суверенитета. Израиль считает сирийский режим ответственным за любое посягательство на наши границы и примет должные меры,