11:32 02 июля

Израиль снова ответил ударом по сирийским войскам на перелет шальных снарядов

Израильская армия атаковала позиции правительственных войск Сирии, с позиций которых были выпущены два снаряда по контролируемой еврейским государством части Голанских высот, передает РИА Новости .

Израиль снова ответил ударом по сирийским войскам на перелет шальных снарядов


Это уже 5-й обмен ударами за неделю. И хотя прилеты снарядов с сирийской стороны израильтяне считают случайными, тем не менее, они всегда на них отвечают, атакуя позиции САА.


В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь,
говорится в релизе военного ведомства Израиля.

Сообщается, что вчера на севере занятых Израилем Голанских высот разорвались два снаряда, не причинивших ущерба.

Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну. Однако мы не потерпим нарушений нашего суверенитета. Израиль считает сирийский режим ответственным за любое посягательство на наши границы и примет должные меры,
сказал после обстрела представитель ведомства Ронен Манелис.

Перелеты снарядов продолжаются с конца прошлой недели, сопровождая боестолкновения в приграничной провинции Кунейтра. Ответными ударами израильтяне, согласно армейским сводкам, за неделю «уничтожили два сирийских танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков».

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Комментарии 132

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  1. Koteg Сегодня, 08:14
    израиль поступает плохо?_асад хороший_стрелять по хорошим плохо_логика
    Koteg
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:19
      Израиль снова ответил ударом по сирийским войскам на перелет шальных снарядов

      Бородатым можно и не воевать с сирийской армией: им достаточно пустить несколько снарядов в сторону Израиля, а тот всё сделает за них. sad
      СРЦ П-15
      1. Koteg Сегодня, 08:24
        не надо думать что командование цахала так наивны_они прекрасно в курсе откуда и из чьих стволов прилетают снаряды на территорию израиля
        Koteg
        1. Михаил Крапивин Сегодня, 08:29
          О да. Командование цахала заподозрить в наивности ну никак нельзя. Евреи прекрасно знают, когда можно ударить исподтишка и в спину, пользуясь тем, что сирийцы бьются насмерть с серьёзным врагом и не могут достойно ответить. Молодцы евреи, бравые воины.
          Михаил Крапивин
          1. art030765 Сегодня, 10:42
            почему изподтишка бьют как надо в соответствии со своими требованиями все стороны конфликта в сирии предупреждены требований два: территорию израиля не обстреливать хезболле оружие не передовать все а дальше че хотите то иделайте хотите с террористами воюйте хотите верблюдов пасите
            art030765
        2. сибиралт Сегодня, 08:29
          А кто может подтвердить, что это территория Израиля, кроме самого Израиля? am
          сибиралт
          1. Koteg Сегодня, 08:36
            это вопрос совести и справедливости а не мнения "международного сообщества"_как и в случае с принадлежностью крыма например
            Koteg
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:41
              Цитата: Koteg
              как и в случае с принадлежностью крыма например

              Не сравнивайте хрен с пальцем! Жители Голлан проводили референдум о вхождении в состав Израиля?
              СРЦ П-15
              1. Koteg Сегодня, 08:48
                хрен с пальцем это двойные стандарты чтоли?а если бы провели думаете результат был бы какой?
                Koteg
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:59
                  Цитата: Koteg
                  хрен с пальцем это двойные стандарты чтоли?

                  Это по вашему двойные стандарты, а по нашему стандарт один: это нехрен сравнивать!
                  СРЦ П-15
                  1. Koteg Сегодня, 09:01
                    дада про наших разведчиков и про их шпионов наслышан наслышан
                    Koteg
                2. Ursus Сегодня, 09:14
                  А если не провели, то и результат - никакой; игра в слова. Проведите, и обсудим.
                  Ursus
                  1. Koteg Сегодня, 09:22
                    для вас референдум имеет такое сакральное значение?или для "международного сообщества"?история крыма и косова показала референдум это всего лишь латинское слово и само по себе мало что решает
                    Koteg
                    1. Fei_Wong Сегодня, 10:19
                      А для вас не имеет значения, добровольно или насильно присоединяются те либо иные территории? Думаю, нет, не имеет. Иначе бы не несли такую пургу, гребя под одну гребёнку Крым и Голаны.
                      Fei_Wong
                      1. Koteg Сегодня, 10:45
                        а если бы на российский крым напали всу?как по вашему имели бы мы право на силовую ответку на чужой территории?
                        Koteg
        3. СРЦ П-15 Сегодня, 08:29
          Цитата: Koteg
          они прекрасно в курсе откуда и из чьих стволов прилетают снаряды на территорию израиля

          Ну во первых: это территория не Израиля, а Сирии, а во вторых: почему Вы так уверены, что снаряды выпущены именно из стволов сирийской армии? Израиль уже сказал, что независимо от того, чьи это снаряды, отвечать они будут только по Сирийской армии, потому что это территория Сирии и она в ответе за действия на её территории.
          СРЦ П-15
          1. Koteg Сегодня, 08:34
            я верю в адекватность и профессионализм армейского и политического руководства израиля и данным их разведки_ а вот адекватность и профессионализм сирийских военных не зависимо от принадлежности к асаду или оппозиции вызывает сомнения
            Koteg
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:39
              Цитата: Koteg
              а вот адекватность и профессионализм сирийских военных не зависимо от принадлежности к асаду или оппозиции вызывает сомнения

              Вы еврей? Сирийские военные относятся только к Асаду, а никак не к оппозиции. Люди взявшие оружие в руки против власти являются преступниками, а не сирийскими военными!
              СРЦ П-15
              1. Koteg Сегодня, 08:43
                я норманн_люди взявшие оружие в руки против власти являются преступниками?ополчение донбасса преступники по вашему?
                Koteg
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:50
                  Цитата: Koteg
                  ополчение донбасса преступники по вашему?

                  Ополчение Донбасса встало на защиту своего народа от террора нацистов, власти как таковой там в то время не было. А пришедшая "власть" продолжила уничтожение мирного населения, хотя обещала закончить войну.
                  СРЦ П-15
                  1. Koteg Сегодня, 08:56
                    насчет ополчения донбасса полностью согласен_израиль взял под контроль эту территорию чтобы эффективно защищать свое населения от некоторых неадекватных арабских деятелей которые поставили целью уничтожать население и государство израиля_по вашему мирные жители израиля имеют меньше прав на жизнь чем население донбасса?
                    Koteg
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:06
                      Цитата: Koteg
                      израиль взял под контроль эту территорию чтобы эффективно защищать свое населения от некоторых неадекватных арабских деятелей

                      А со своей территории, нельзя было защищать своё население? Может и России тоже взять Прибалтику, для защиты своего населения от НАТО?
                      СРЦ П-15
                      1. Koteg Сегодня, 09:13
                        может и придется_человек предполагает а Бог располагает
                        Koteg
                2. Ursus Сегодня, 09:02
                  Норманн, еврей.. Одно другому не мешает
                  Ursus
                  1. Koteg Сегодня, 09:14
                    вы наверное путаете понятия иудей и еврей
                    Koteg
                    1. Ursus Сегодня, 09:34
                      Да это вы тут с утра всех путаете
                      Ursus
                      1. Koteg Сегодня, 09:40
                        погуглите для себя
                        Koteg
              2. art030765 Сегодня, 10:45
                в нашей истории люди бравшие оружие против власти были борцами за светлое будущее почему в сирии не так?
                art030765
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:09
                  Цитата: art030765
                  в нашей истории люди бравшие оружие против власти были борцами за светлое будущее почему в сирии не так?

                  Потому, что в Сирии, против власти, воюет сброд боевиков со всего мира! А главный застрельщик тут как бы не причём. Мы поддерживая Асада, поддерживаем целостность Сирии, чего не скажешь о западе во время их "военных кампаний" в Югославии, Ираке, Ливии, да и сейчас в Сирии. Мы стремимся в Сирии помочь навести ПОРЯДОК, а запад во главе с США приносят туда только ХАОС и разрушения! Улавливаете разницу?
                  СРЦ П-15
                2. Koteg Сегодня, 11:16
                  вы думаете оппозиция не считает что они за светлое будущее борятся?
                  Koteg
            2. rotmistr60 Сегодня, 08:44
              я верю в адекватность и профессионализм...

              Осталось только встать на колено и облобызать израильский флаг. Но перед этим нужно будет сделать одну необходимую процедуру.
              А я верю, что за военные преступления все равно Израилю придется ответить.
              rotmistr60
              1. Koteg Сегодня, 08:50
                при чем здесь израильский флаг?и процедура?вы антисемит?или нервишки сдают?
                Koteg
                1. Ursus Сегодня, 09:00
                  Дайте определение антисемитизму. Уж потрудитесь нам объяснить, какой именно смысл вкладываете в это понятие
                  Ursus
                  1. Koteg Сегодня, 09:08
                    Антисемити́зм (нем. Antisemitismus) — одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как этнической или религиозной группе. Основан на предрассудках и является одной из разновидностей ксенофобии
                    Koteg
                    1. Ursus Сегодня, 09:18
                      Можно ненавидеть весь мир и считать всех вторым сортом, а себя богоизбранным. Озлобить весь мир против себя, а потом вопить гевалт. Главное, про антисемитизм не забыть.

                      А скажите, как же нужно всех достать, чтоб даже антисемитизм изобрели?))
                      Ursus
                      1. Koteg Сегодня, 09:29
                        они достали тем что как бы их ни пинали ни давили а они не отказались от своего имени веры и культуры(как и армяне например) в отличии от многих других народов которые такой стойкостью не отличались_может поэтому их так и ненавидели завидуя_по моему это достойно уважения
                        Koteg
                2. rotmistr60 Сегодня, 09:01
                  Нет не антисемит и нервишки не сдают. Я высказался по поводу вашей веры в профессионализм Израиля долбящего сирийские войска и неадекватность сирийских войск воюющих с террористами. Но ваш прогиб перед Израилем думается будет засчитан.
                  rotmistr60
                  1. Koteg Сегодня, 09:07
                    прогибаетесь только вы пока под генеральную урапатриотическую линию_я же служу только Богу и руководствуюсь только принципами Божественной справедливости выраженными в первом завете Господа нашего
                    Koteg
                    1. rotmistr60 Сегодня, 09:13
                      я же служу только Богу

                      Чуть не прослезился. Так зачем тогда вы лезете в мирские дела, да еще поддерживаете тех кто наносит удары по войскам законного правительства суверенной страны. Или это акт "божественной справедливости"? И урапатриотизм не к месту и не по делу приплели. Поддержка Сирии - это по вашему урапатриотизм?
                      rotmistr60
                      1. Koteg Сегодня, 09:37
                        1)служу Богу в миру по мере сил 2)в сирии идет гражданская война как и на украине например и основные стороны конфликта РАВНОЛЕГИТИМНЫ 3) оголтелая безаппеляционная поддержка правительства асада-урапатриотизм
                        Koteg
                    2. Ursus Сегодня, 09:19
                      Как зовут Вашего Бога?
                      Ursus
                      1. Koteg Сегодня, 09:32
                        Святая троица(Бог отец Бог сын Святой дух)
                        Koteg
            3. Грица Сегодня, 10:24
              я верю в адекватность и профессионализм армейского и политического руководства израиля и данным их разведки
              Все эти данные доблестной и справедливой израильской разведки можно засунуть в анус. Так как в любом случае стрелять евреи будут именно по САА. Потому как так проще - они менее рассредоточены, позиции их известны и всегда считались врагами Израиля. А вот всякие оппозиционеры ими теперь обласканы и лечатся у них. Им положена защита. Удивляюсь, как еще еврее их не приняли всех через границу с распростертыми объятиями как германия.
              Грица
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:34
            Сирийцам прям больше стрелять некуда , кроме как по Израилю! А евреи и рады (два снаряда к ним прилетело ..) и сразу авиацию поднимают радостные такие..Тьфу блин! Скучно им в Израиле видать..?
            ОТДЕЛ
            1. KUOLEMA Сегодня, 08:43
              Ну да они же не терпят молча ))))у них с ответкой все мазево wassat
              KUOLEMA
            2. Михаил Крапивин Сегодня, 08:45
              Надеюсь, бородатые дети из ИГ отблагодарят Израиль по взрослому за всю оказанную им Израилем помощь. Чтобы Израиль понял кому надо оказывать помощь, а кому не надо. Евреи такие умные, что когда нибудь сами себя перехитрят. Закупился попкорном и терпеливо жду этого момента.
              Михаил Крапивин
              1. наблюдательный парень Сегодня, 08:53
                Цитата: Михаил Крапивин
                Надеюсь, бородатые дети из ИГ отблагодарят Израиль по взрослому за всю оказанную им Израилем помощь.

                Это уже будет называться «holocaust».Как вообще можно сравнивать жизнь какого-то араба с жизнью еврея.Нельзя так делать.
                наблюдательный парень
              2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:58
                Цитата: Михаил Крапивин
                Евреи такие умные, что когда нибудь сами себя перехитрят.

                Вряд ли..Опять контрибуцию хотят получать , как от немцев! Доведут арабов , что они всем скопом кинутся на них , громя все кругом..А потом начнется вой на весь мир о "бедных евреях и геноциде.." ..Все это уже давно известно и предсказуемо.! Главное России в их список не попасть, а как им хочется, мы богатая страна и они это знают..
                ОТДЕЛ
              3. Ursus Сегодня, 09:01
                Всенепременно отблагодарят. Вне всяких сомнений.
                Ursus
        4. GRF Сегодня, 08:45
          Цитата: Koteg
          не надо думать что командование цахала так наивны_они прекрасно в курсе откуда и из чьих стволов прилетают снаряды на территорию израиля

          Конечно наивны аль тупы, не важно, ибо видать не понимают -почему-прилитело. И что пока это -почему- не будет ликвидировано, будут случайные прилеты, пусть уже и из других стволов, и если это не так, то цахал - террорис и враг человечества, ну того, что не прогрессивное...

          Так что как ни крути, гнусноватенько поступают...
          GRF
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:05
            Цитата: GRF
            Так что как ни крути, гнусноватенько поступают...

            В спину стрелять им не привыкать..! Так что осторожней с ними нужно быть, сперва улыбаются и таки да конечно..А потом держи!!!!
            ОТДЕЛ
            1. ventel Сегодня, 09:23
              Цитата: ОТДЕЛ
              Цитата: GRF
              Так что как ни крути, гнусноватенько поступают...

              В спину стрелять им не привыкать..! Так что осторожней с ними нужно быть, сперва улыбаются и таки да конечно..А потом держи!!!!

              Отдел вы так уверено защищяете арабов хотя если вспомнить времена СССР то сколько раз арабские друзья нам в спину плевали но вы этого не замечаете.
              ventel
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:59
                Цитата: ventel
                Отдел вы так уверено защищяете арабов хотя если вспомнить времена СССР то сколько раз арабские друзья нам в спину плевали но вы этого не замечаете.

                Круче чем Украинаи другие "братья" , нам еще никто за всю историю не плевал и не стрелял в спину..Так что арабы пока наши лучшие друзья на данный момент..!(как это не грустно признавать..)) Но факт , есть факт!
                ОТДЕЛ
                1. ventel Сегодня, 10:29
                  Ну тогда я бы вам посоветовал касочку одеть ато арабские друзья вам уже грабли приготовили.
                  ventel
                  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:38
                    Цитата: ventel
                    Ну тогда я бы вам посоветовал касочку одеть ато арабские друзья вам уже грабли приготовили.

                    Да справимся с этими..А вот с Израилем сложней! Эти бьют больно по фин. сфере (лобби у них по всему миру и у нас и у террористов...) А вот сейчас постреливать начали и заметьте мужики особого урона не наносят..ПРОСТО ПРОВОЦИРУЮТ падлы! И ехидные коменты тут отстегивают..
                    ОТДЕЛ
                2. art030765 Сегодня, 10:54
                  респект вам арабы лучшие друзья то то иран катар с газом в европу лезут а саудиты предлагают нпз восточной европы переделать под арабскую нефть я уж молчу как они ссср отплатили за поддержку в войне с израилем в самый подходящий момент цены на нефть опустили вам лично по жизни таких друзей да побольше
                  art030765
                  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:16
                    Цитата: art030765
                    респект вам арабы лучшие друзья то то иран катар с газом в европу лезут а саудиты предлагают нпз восточной европы переделать под арабскую нефть я уж молчу как они ссср отплатили за поддержку в войне с израилем в самый подходящий момент цены на нефть опустили вам лично по жизни таких друзей да побольше

                    Ну крики ,здесь не уместны...Все знаем это и даже больше! А Сирию не сдадим(евреям), вплоть до третьей мировой ..Это дело принципа уже! Иначе опять супостаты под Москвой и кругом окажутся , а наши тут "товарищи" будут хихикать ехидно и выставлять факты их Вики , что мы обязаны сдаться..хе хе.. negative
                    ОТДЕЛ
        5. dorz Сегодня, 10:04
          Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну

          Является при этом активным непосредственным участником конфликта.
          dorz
    2. ИванИванов Сегодня, 10:44
      Цитата: Koteg
      израиль поступает плохо?_асад хороший_стрелять по хорошим плохо_логика

      Из Сирии прилет случайный, с Израиля прицельный. разница.
      ИванИванов
      1. Koteg Сегодня, 10:58
        а вы уверены в случайности?вопрос номер один_а знаете на чьей стороне воюет Хезболла?вопрос номер два
        Koteg
  2. Владимирец Сегодня, 08:16
    "Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну."

    Такая позиция прямо умиляет.
    Владимирец
    1. GRF Сегодня, 09:00
      А термин государство террорист?
      GRF
  3. Pashhenko Nikolay Сегодня, 08:17
    Интересно на сколько шальные снаряды перелетают границу?На сколько это превышает кво для артиллерии?
    Pashhenko Nikolay
    1. igor67 Сегодня, 08:27
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      Интересно на сколько шальные снаряды перелетают границу?На сколько это превышает кво для артиллерии?

      Какая кво? Там прямо у границы друзкая деревня и два кибуца, это просто везение, что ещё ни разу не попали, били вчера вечером, как стемнело и спала жара, стреляли плотно, но в этот раз дальше от Кунейтры наверно
      igor67
      1. PN Сегодня, 08:31
        Просто вы террористы и всего то.
        PN
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:46
        Игррь67 -так почему же вы имея средства контрбаторейной борьбы, и непрерывно находящиеся в воздухе беспилотники бьете не туда, откуда по вам пальнули, а именно по сирийским правительственным войскам?
        Изгоняющий либероидов
        1. igor67 Сегодня, 09:03
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Игррь67 -так почему же вы имея средства контрбаторейной борьбы, и непрерывно находящиеся в воздухе беспилотники бьете не туда, откуда по вам пальнули, а именно по сирийским правительственным войскам?

          А с чего вы решили, что это были снаряды выпущенные кем то другим, а не артиллерией Асада, я понимая , что мой комент не авторитет, но я вчера слышал кононаду, орудия били , И еще я не разу не читал, даже здесь на сайте, что у бабахо в районе ГОЛАН есть крупнокаллиберная Артиллерия
          igor67
          1. Banshee Сегодня, 11:01
            Цитата: igor67
            А с чего вы решили, что это были снаряды выпущенные кем то другим, а не артиллерией Асада

            Цитата: igor67
            И еще я не разу не читал, даже здесь на сайте, что у бабахо в районе ГОЛАН есть крупнокаллиберная Артиллерия


            Хм... А действительно, есть или все-таки нет? По идее, должны же быть аэро или там спутниковые снимки позиций... Кто все-таки стрелял? У снаряда, понятное дело, не спросить, но есть же другие варианты подтверждений.
            Banshee
  4. МПК105 Сегодня, 08:19
    Да вы берегов вообще не видите?

    Вы вообще потеряли чувство меры и действительности... am
    МПК105
  5. Комментарий был удален.
  6. Zaurbek Сегодня, 08:20
    Это скрытая поддержка боевиков. Там все стороны стреляют, Но АОИ точечно поражает САА. Заодно лечит раненных боевиков, кстати. И боеприпасы находить начали произведенные в Израиле. Это все, что бы в итоге Голаны не отдавать Сирии. Нет Сирии, нет претензий.
    Zaurbek
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 08:36
      В другой теме вчера наши коллеги под звездой давида популярно нам тупым объяснили, что евреи лечат ну абсолютно всех раненых на Голанских высотах, не делая никаких различий, а то что абсолютно все раненые оказываюся бойцами ИГ, это чистое совпадение. И оружием с боеприпасами они бородачам не помогают, и своих командиров не присылают поруководить, нет, это совсем таки неправда. А подтверждающие фотографии не с тех ракурсов сделаны. А так евреи молодцы, да.
      Михаил Крапивин
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:02
        Цитата: Михаил Крапивин
        А так евреи молодцы, да.

        Веселый народец и особенно их логика восприятия всего в мире... bully
        ОТДЕЛ
      2. igor67 Сегодня, 09:23
        Цитата: Михаил Крапивин
        В другой теме вчера наши коллеги под звездой давида популярно нам тупым объяснили, что евреи лечат ну абсолютно всех раненых на Голанских высотах, не делая никаких различий, а то что абсолютно все раненые оказываюся бойцами ИГ, это чистое совпадение. И оружием с боеприпасами они бородачам не помогают, и своих командиров не присылают поруководить, нет, это совсем таки неправда. А подтверждающие фотографии не с тех ракурсов сделаны. А так евреи молодцы, да.

        на видео раненые дети, но по вашему это боевики ИГ,в нашей Цфатовской больнице.У нас в больницеарабский медперсонал,профессора,врачи ,медсестры наверно процентов 70 будет
        igor67
      3. igor67 Сегодня, 09:26
        или вот, тут с да же с Ирака малолетние
        боевики
        igor67
        1. Михаил Крапивин Сегодня, 09:57
          Пропаганда - она такая пропаганда, особенно если она израильская. Вы американцев попросите, они вам и не такие душещипательные ролики снимут, с их голливудом.
          Михаил Крапивин
        2. Грица Сегодня, 10:48
          "Белые каски" это случайно не ваши ребятки? Они тоже научились красивые ролики с детьми снимать
          Грица
  7. Комментарий был удален.
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:26
    Израиль научит косоруких сирийских артиллеристов правильно готовить данные для стрельбы? Боюсь, это бесполезно. Значит, снаряды так и будут лететь туда, а ответка - прилетать обратно.
    Горный стрелок
    1. viktor. Сегодня, 08:35
      В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, то есть кто угодно мог стрельнуть по израилю но скорее не какие снаряды там не падают а вот именно Сирийская армия несёт потери от израильских снарядов а не игил.
      viktor.
  9. Spartanez300 Сегодня, 08:31
    Ну два снаряда прилетели это скорее всего подстава , а при ответке Израиля по сирийским правительственным силам почему Сирия не отвечает ? ничего не понятно кто по кому бьет и кто прав кто виноват .
    Spartanez300
  10. Комментарий был удален.
  11. rotmistr60 Сегодня, 08:41
    Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну

    Практически еженедельные удары по сирийской армии и это называется политикой невмешательства? Вы в границах своего государства и прихваченных у других территорий совсем спятили и почувствовали себя неуязвимыми под крылом Сша.
    rotmistr60
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:43
    Вопрос израильтянам-если с Сирийской стороны на вашу территорию ветром занесет ливень с градом, тоже бомбить сирийцев будите?
    Изгоняющий либероидов
  13. Stas157 Сегодня, 09:05
    . И хотя прилеты снарядов с сирийской стороны израильтяне считают случайными, тем не менее, они всегда на них отвечают, атакуя позиции САА.
    Это какими же аморальным надо быть, чтобы осознавая непредномеренность и случайность действий с сирийской стороны, потом за это убивать людей прицельными бомбежками! Я хорошо понимаю всю ненависть и гнев, которые испытывают сирийцы, да и другие арабы тоже, к тем кто записал себя в "избранные". Все эти слёзы богоизбранных по поводу холокоста и геноцида устроенного когда то фашистами с евреями, вызывают усмешку и отвращение, после того, что творит сама еврейская военщина.
    Унылое молчание Кремля, или невнятное возмущение по этому поводу, является прямым потворством происходящему.
    Stas157
    1. viktor. Сегодня, 09:14
      hi Скоро они будут говорить что холокост устроил СССР а гитлер их спасал yes там как хозяин скажет так и будет.
      viktor.
    2. Комментарий был удален.
    3. Shahno Сегодня, 10:53
      Уважаемые россияне . Но евреев вы недолюбливаете. Но уважайте хотя бы решения вашего президента. Может он что нибудь во внешней политике знает поболе. В любви излишней к евреям его не заподозришь. И не думаю что в Кремле сионистский заговор. Может быть все проще на БВ востоке сложилось три центра силы. Да да именно три. Коалиция,РФ и Израиль. И будучи умным и опытным деятетелем во внешней политике ВВП это хорошо осознает,и говорит он с БиБи и с Трампом,а не только с Трампом. Вы можете сказать что мол Израиль за спиной штатов. Но Израиль не входит в коалицию действует самостоятельно и в интересах своего народа. И именно на БВ еше не понятно кто у кого здесь за спиной(штаты или мы). Тем более что быть за сильной спиной это еще не показатель. Примером тому Сирия.
      Shahno
  14. tchoni Сегодня, 09:15
    ну, любовь у них такая, в стиле садо-мазо. Любят, знач, сирийцы , когда их иудеи насилуют....
    tchoni
    1. Aleksandr21 Сегодня, 09:40
      Цитата: tchoni
      ну, любовь у них такая, в стиле садо-мазо. Любят, знач, сирийцы , когда их иудеи насилуют....


      Интересно, а каким вы предлагаете ответ ? Учитывая нынешнюю ситуацию в Сирии и боеспособность Сирийских ВС.... тут речь уже о разделе Сирии идёт, т.к. армия на протяжение длительного времени ведёт борьбу за выживание, и уже чудо (не без помощи России) что армия в Сирии ещё существует и наступает по многим фронтам. Предлагаете долбануть по Израилю в ответ ? И что будет ? Сирия уже отказалась от химического оружия несколько лет назад под гарантии России и международного сообщества, а касательно обычных вооружений и соотношения сил тут можно вообще без комментариев.
      Aleksandr21
  15. marsel1524 Сегодня, 09:17
    В этой войне у каждого свои интересы, под шумок израиль осуществил прикрытие своих прокси. кстати на Отваге промелькнуло фото вскрытой морковки
    marsel1524
    1. А. Привалов Сегодня, 09:35
      Это фото с израильского сайта посвящённого Второй ливанской.
      https://www.lebanonwar2.idf.il/%D7%99%D7%95%D7%9E
      %D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/%D7%94%D7%A
      7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%9
      5%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%93%D7%9
      5%D7%A8%D7%99%D7%94/
      А. Привалов
      1. marsel1524 Сегодня, 09:48
        Угу, нашел только ваша ссылка нерабочая : https://www.lebanonwar2.idf.il/%D7%99%D7%95%D7%9E
        %D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/%D7%94%D7%A
        7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%9
        5%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%93%D7%9
        5%D7%A8%D7%99%D7%94/
        marsel1524
    2. Михаил Крапивин Сегодня, 10:00
      Чудное фото, такой отличный ракурс на этот раз.. Хотя нашим коллегам под звездой давида не понравится, они такие привереды в том, что касается ракурсов.
      Михаил Крапивин
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:42
        Цитата: Михаил Крапивин
        Чудное фото, такой отличный ракурс на этот раз.. Хотя нашим коллегам под звездой давида не понравится, они такие привереды в том, что касается ракурсов.

        Вон сразу активировались и даже новенькие кинулись в бой ..! laughing Они не исправимые понтовщики и вруны!
        ОТДЕЛ
  16. aleks700 Сегодня, 09:26
    Во что странно. Ну наносишь удар, так наноси и по террористам, а не только по Асаду. Так справедливей.
    aleks700
  17. Ilja2016 Сегодня, 09:31
    Надо создать специальный трибунал по действиям Израиля в Сирии, Палестине и Ливане. Тщательно расследовать и в международный розыск.
    Ilja2016
    1. Cataphract Сегодня, 09:49
      Цитата: Ilja2016
      Надо создать специальный трибунал по действиям Израиля в Сирии, Палестине и Ливане.

      а "тщательно" расследовать будут конечно же хезболла, асад и иранский ксир? fellow
      Цитата: Ilja2016
      Тщательно расследовать и в международный розыск.

      хотя уже я вижу и вердикт вынесен, не удивительно что на "расследования" все чихать хотели.
      Cataphract
    2. Михаил Крапивин Сегодня, 10:04
      Цитата: Ilja2016
      Надо создать специальный трибунал по действиям Израиля в Сирии, Палестине и Ливане. Тщательно расследовать и в международный розыск.

      Зачем? Евреи в своё время показали нам как надо действовать - создать специальные расстрельные команды - и военных преступников...того.., так сказать на месте преступления, без суда и следствия.. Израиль, борясь с терроризмом и военными преступниками по сути узаконил терроризм на уровне государства, красавчики.
      Михаил Крапивин
      1. Грица Сегодня, 11:00
        Израиль, борясь с терроризмом и военными преступниками по сути узаконил терроризм на уровне государства, красавчики
        Израиль уже давно превратился не в террористическое, а в самое настоящее фашистское государство. А всё стонут, несчастные, как их, бедных, немцы убивали и притесняли. Только никто из евреев не посмотрел, сколько во вторую мировую погибло китайцев, советских, поляков, сербов и других. По сравнению с такими потерями, жертвы евреев - на уровне арифметической погрешности. А они все сопли по роже размазывают, что самые несчастные. Вот так и не заметили, как превратились в террористов и фашистов.
        Грица
  18. Ilja2016 Сегодня, 09:32
    Цитата: rotmistr60
    Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну

    Практически еженедельные удары по сирийской армии и это называется политикой невмешательства? Вы в границах своего государства и прихваченных у других территорий совсем спятили и почувствовали себя неуязвимыми под крылом Сша.

    Это называется агрессия. А наши молчат. А надо дать по зубам агрессору.
    Ilja2016
    1. Cataphract Сегодня, 09:52
      Цитата: Ilja2016
      Это называется агрессия. А наши молчат. А надо дать по зубам агрессо

      это называется двойные стандарты, когда дело касается Израиля.
      Совет Безопасности ООН в резких выражениях осудил боевые действия в районе сирийско-израильской границы и потребовал вывода всех вооруженных формирований из демаркационной зоны.
      В резолюции, составленной представителями США и России и принятой единогласно, выдвинуто требование немедленного вывода подразделений сирийской армии и мятежников из приграничной полосы.
      Резолюция также продлевает мандат UNDOF до 31 декабря.

      но конечно же зачем замечать очевидные вещи?
      Cataphract
  19. Ilja2016 Сегодня, 09:34
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Михаил Крапивин
    А так евреи молодцы, да.

    Веселый народец и особенно их логика восприятия всего в мире... bully

    У них кругом одни враги. Иран находится за тысячу километров и тот враг.
    Ilja2016
  20. Ursus Сегодня, 09:35
    Koteg,
    Например, русские? Сколько ни давили, а задавить не смогли, и от веры не отказались. И богоизбранными себя не считают. Достойно уважения?
    Ursus
    1. Koteg Сегодня, 10:00
      не будем про русских_не надо тут лайки на себя накликать_ вам до маршала местного все равно далеко
      Koteg
      1. Ursus Сегодня, 10:05
        Почему не будем? Русские недолюди?

        Звания и лайки-все пустое и для меня ценности не представляет
        Ursus
        1. Koteg Сегодня, 10:29
          на публику все это а не для истины_вот почему
          Koteg
    2. Михаил Крапивин Сегодня, 10:08
      Цитата: Ursus
      Koteg,
      Например, русские? Сколько ни давили, а задавить не смогли, и от веры не отказались. И богоизбранными себя не считают. Достойно уважения?

      Ещё как отказывались от веры, сколько выкрестов с перепугу после каждого погрома появлялось. Так же, как и католичество принимали и по другому изощрялись, выживая. Мастера выживания. А теперь зубы благодетелям показываете, отъелись и заматерели..
      Михаил Крапивин
  21. Ursus Сегодня, 09:37
    Koteg,
    Вы не норманн. Вы-шабес-гой. Определение потрудитесь найти сами
    Ursus
    1. Комментарий был удален.
  22. Ilja2016 Сегодня, 09:42
    Цитата: ventel
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: GRF
    Так что как ни крути, гнусноватенько поступают...

    В спину стрелять им не привыкать..! Так что осторожней с ними нужно быть, сперва улыбаются и таки да конечно..А потом держи!!!!

    Отдел вы так уверено защищяете арабов хотя если вспомнить времена СССР то сколько раз арабские друзья нам в спину плевали но вы этого не замечаете.

    Это когда же нам плюнули? А?
    Ilja2016
  23. Ursus Сегодня, 09:46
    Koteg,
    Это не имя, а определение. Вопрос звучал иначе.
    Ursus
    1. Комментарий был удален.
  24. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Koteg Сегодня, 11:03
              только владимира владимировича в евреи не записывайте или уже?вы наверное грузин
              Koteg
  25. Ilja2016 Сегодня, 09:52
    Цитата: Cataphract
    Цитата: Ilja2016
    Надо создать специальный трибунал по действиям Израиля в Сирии, Палестине и Ливане.

    а "тщательно" расследовать будут конечно же хезболла, асад и иранский ксир? fellow
    Цитата: Ilja2016
    Тщательно расследовать и в международный розыск.

    хотя уже я вижу и вердикт вынесен, не удивительно что на "расследования" все чихать хотели.

    У вас кругом одни враги мерещатся. Так можно и с ума сойти.
    Ilja2016
  26. Ursus Сегодня, 09:56
    Цитата: Koteg
    для вас референдум имеет такое сакральное значение?или для "международного сообщества"?история крыма и косова показала референдум это всего лишь латинское слово и само по себе мало что решает

    Если для Вас термин " международное право" - пустой звук, то и "референдум" - просто латинское слово
    Ursus
    1. Koteg Сегодня, 10:09
      эти два понятия в современном мире не имеют однозначного толкования поэтому и все эти терки вокруг крыма и косова не прекращаются_международное право что дышло: куда повернул (повернешь) , туда и вышло
      Koteg
  27. Ursus Сегодня, 10:06
    Цитата: Koteg
    вы пустобрех-пустолайка_гугл вам и вашему подвиду в помощь

    Да-да. Вас в дверь гони, вы в окно норовите влезть.
    Ursus
  28. dojjdik Сегодня, 10:16
    нормально сегодня два а завтра уже 22 пора уже с евреям такими же методами как и они с Сирией
    dojjdik
  29. Ursus Сегодня, 10:19
    Цитата: Koteg
    эти два понятия в современном мире не имеют однозначного толкования поэтому и все эти терки вокруг крыма и косова не прекращаются_международное право что дышло: куда повернул (повернешь) , туда и вышло

    Так с Голанами та же история. Только без референдума. Вообще - беззаконие, но Вы можете продолжать доказывать, что белое-это квадратное
    Ursus
    1. Комментарий был удален.
  30. Ursus Сегодня, 10:21
    Цитата: Koteg
    троица и есть имя Бога_но атеистам коммунистам это на партсобраниях не втолковали_ для них имя их бога марксленинсталин

    Не стоит всех, несогласных с Вашим местечковым мнением, обзывать непотребно. Нехорошо это.
    Ursus
    1. Koteg Сегодня, 10:25
      это вы про себя этот коммент написали и про своего шабесагоя?
      Koteg
  31. Ursus Сегодня, 10:29
    Цитата: Koteg
    это вы про себя этот коммент написали и про своего шабесагоя?

    Я всего-лишь оцениваю Вас по Вашим поступкам, а Вы, не найдя ничего лучшего меня в коммуняки записали огульно. Я Вам давал для этого повод? Или Вы как большинство женщин мыслите эмоциями: что не знаю, то придумаю, лишь бы пообидней?
    Ursus
    1. Комментарий был удален.
  32. alta Сегодня, 10:30
    Странно, что страны, граничащие с Сирией (Ливан, Турция, Иордания) воюют и их войска находятся на территории Сирии , но это комментаторов не волнует .... волнует только Израиль.
    Израиль 4 раза воевал с Сирией и всегда побеждал ..... понятно желание Сирии столнуть Россию и Иран с Израилем.
    Следует знать , что ВВС Израиля входит в пятерку сильнейших в мире (Ведущие авиационные эксперты составили список пяти сильнейших военно-воздушных сил мира, который опубликовало издание National Interest. Это - США, Китай, Россия, Израиль и Великобритания)
    При этом подготовка израильских летчиков считается лучшим в мире .... поэтому никто с Израилем открыто воевать не будет ....
    Кстати ,,патриотам,, следует помнить, что Израиль, пожалуй, единственная страна Запада, не разорвавшая экономических и политических связей с Россией ...
    alta
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 10:46
      А не напомните, на каких израильских самолетах летают лучшие в мире израильские асы? Что, Израиль не делает своих самолетов? Какая печаль.. Не дай Бог что то с вашими американскими друзьями случится, как же вы жить будете, в окружении жертв ваших прошлых агрессий? Плохо и недолго?
      Михаил Крапивин
      1. alta Сегодня, 11:07
        Историю надо было знать: США начала поддерживать Израиль после разгрома, в 1967г, Израилем коалиции Египта, Сирии, Иордании, Ирака ... тогда самолеты были французские ....
        Кстати, Израиль учавствует в проектировании, изготовлени и испытании истребителей-невидимок F-35 Lightning II, выполненный по технологии Stealth.
        Израильские конструкторы создали для F-35 оригинальное крыло, композитные материалы, элементы авионики и высокотехнологичный шлем пилота, многие элементы которого засекречены.
        alta
  33. Fei_Wong Сегодня, 10:30
    Цитата: Koteg
    я верю в адекватность и профессионализм армейского и политического руководства израиля и данным их разведки

    Всё понятно. В Летающего Макаронного Монстра вы тоже верите? А в честное и беспристрастное расследование WADA о российских спортсменах? В данные разведки "по соцсетям" и "мамай клянус!" белых касок, однозначно "доказывающие" применение хим.оружия сзобным тираном Асадом?
    Список подобных вопросов можно продолжать до бесконечности...
    Fei_Wong
    1. Комментарий был удален.
      1. Fei_Wong Сегодня, 11:01
        А вы верите, что их не совершала, скажем, Коалиция? Причём нагло, демонстративно (у всего мира) и попросту отмахиваясь от всего случившегося?
        Преступления на войне неизбежны с любых сторон. Но вот у кого они входят в СИСТЕМУ и модус операнди - та сторона и является реальным и безусловным преступником.
        Кстати, можно задать личный вопрос: у вас сейчас какая ставка за строчку и куда отсылаете скриншоты с пруфами "проделанной работы"? Просто любопытно стало.
        Fei_Wong
        1. Koteg Сегодня, 11:09
          где то я слышал подобное_ааа вспомнил в 2014 на цензоре_да да меня еще в ольгинцы и фсбшники записали_родственников на украине нет?не проживали тогда там?
          Koteg
          1. Fei_Wong Сегодня, 11:23
            Извините, но диалог с вами я заканчиваю, ибо раскусил. Чем меньше будем совершенно бесплодно полемизировать, тем меньше вам заплатят. Ничего личного.

            Другим посетителям ВО тоже не советую продолжать пререкания с Котег'ом: ему только этого и надо.
            Fei_Wong
  34. Ursus Сегодня, 10:31
    Цитата: Koteg
    гаишник без палочки в руках не гаишник?уголовник с палочкой полосатой гаишник?

    Не играйте в слова. Для этого интеллект нужен
    Ursus
  35. dojjdik Сегодня, 10:32
    единственный выход эт война с израилем любая диверсионная "топорная" или приграничная-тогда у нас никаких украин не будет и города наши будут целы а может и руководство наше избавится от еврейского засилья
    dojjdik
  36. Комментарий был удален.
  37. Fei_Wong Сегодня, 10:45
    Цитата: alta
    Кстати ,,патриотам,, следует помнить, что Израиль, пожалуй, единственная страна Запада, не разорвавшая экономических и политических связей с Россией ...

    Хих, вот повеселил. Потому что евреям это - каквсигда - гораздо более выгодно, нежели России. Сколько там у вас "дважды евреев Советского Союза" проживает? Сколько из них имеют двойное гражданство, и то и дело привыкли курсировать между РФ и Израилем?
    И, кстати, это вообще пушка (вот это):
    единственная страна Запада, не разорвавшая экономических и политических связей с Россией

    Кто чего там с Россией на Западе разорвал? Как в политике, так и в бизнесе. Руину не считаем, грех смеяться над убогими. До сих пор и политики в Кремль вагонами к Путину едут, и новые заводы на деньги западных финансистов в России открываются (чтобы санкции обойти, понятное дело). Не, реально... Вас случаем не Бараком Хуссейновичем зовут? Так залогиньтесь, зачем прятаться под ником? Только он всерьёз верил в "изоляцию" России и в её "разорванную в клочья экономику".
    Так что, большая просьба, поменьше подобной лжи пишите. Хотя я отлично понимаю, что вам хочется "обелить" Израиль и выставить его как некого "почти-друга" России. Спасибо, но с такими друзьями и врагов не надо.
    P.S. Это вообще ноу коммент и facepalm.jpg:
    При этом подготовка израильских летчиков считается лучшим в мире .... поэтому никто с Израилем открыто воевать не будет ....

    Полный абзац. Богоизбранный народ во всей своей красе. И вы забыли, что самые лучшие в мире лётчики, танкисты, солдаты, моряки, патриоты и тэ дэ - в Незалежной. Вам любой свидомит это как дважды два докажет.
    Fei_Wong
    1. alta Сегодня, 11:17
      Историю свою надо знать ... на страницах этого портала в 2013г. была опубликована статья ,,Советские летчики против ВВС Израиля. Победа с сухим счетом? ,, : 40 лет тому Советские военные летчики, вступившие в воздушный бой с израильскими истребителями, потеряли 5 машин, не сбив при этом ни одного самолета противника. ....
      Сравните количество часов в воздухе военных летчиков разных стран .... это один из показателей профессионализма летчика ...
      alta
  38. zollstab Сегодня, 10:55
    Не спорьте с Котяхом-он осведомлен и оччень вонюч!
    zollstab
    1. Fei_Wong Сегодня, 11:03
      Нет, он просто на зарплате (см. мой вопрос к нему чуть выше).
      Знакомый типаж и знакомые песни. Ничего личного, чувак просто работает.
      Fei_Wong
  39. Taran 75 Сегодня, 11:08
    Цитата: Koteg
    при чем здесь израильский флаг?и процедура?вы антисемит?или нервишки сдают?

    а почему у вас Российский флаг ? ви еврей ?
    Taran 75
  40. Fei_Wong Сегодня, 11:14
    Цитата: Koteg
    а если бы на российский крым напали всу?как по вашему имели бы мы право на силовую ответку на чужой территории?

    Что за фигня, "зарплатный" вы наш? Напали бы - мы бы им на нашей же российской территории и вломили бы. Не более, но и не менее. Но я вижу, к чему вы ведёте, пытаясь притянуть за уши плохонькую аналогию. Не выйдет, дорогой. Сирийцы НЕ нападают на Голаны, не воюют с Израилем. Они воюют с ИГИЛ. Пара случайных снарядов, причём не нанёсших ущерба - это космическая разница с предлагаемым вами сценарием "ВСУ vs. Крым", где было бы прямое противостояние и боевой конфликт.
    Спасибо, кстати. Этим постом вы окончательно раскрыли себя, как интернет-тролля, получающего зарплату откуда-то "из-за бугра" за свои провокационные посты. К сожалению, вы не слишком сечёте в матчасти.
    Fei_Wong
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