Израиль снова ответил ударом по сирийским войскам на перелет шальных снарядов
Израильская армия атаковала позиции правительственных войск Сирии, с позиций которых были выпущены два снаряда по контролируемой еврейским государством части Голанских высот, передает РИА Новости .
Это уже 5-й обмен ударами за неделю. И хотя прилеты снарядов с сирийской стороны израильтяне считают случайными, тем не менее, они всегда на них отвечают, атакуя позиции САА.
Сообщается, что вчера на севере занятых Израилем Голанских высот разорвались два снаряда, не причинивших ущерба.
Перелеты снарядов продолжаются с конца прошлой недели, сопровождая боестолкновения в приграничной провинции Кунейтра. Ответными ударами израильтяне, согласно армейским сводкам, за неделю «уничтожили два сирийских танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков».
Это уже 5-й обмен ударами за неделю. И хотя прилеты снарядов с сирийской стороны израильтяне считают случайными, тем не менее, они всегда на них отвечают, атакуя позиции САА.
В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь,говорится в релизе военного ведомства Израиля.
Сообщается, что вчера на севере занятых Израилем Голанских высот разорвались два снаряда, не причинивших ущерба.
Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну. Однако мы не потерпим нарушений нашего суверенитета. Израиль считает сирийский режим ответственным за любое посягательство на наши границы и примет должные меры,сказал после обстрела представитель ведомства Ронен Манелис.
Перелеты снарядов продолжаются с конца прошлой недели, сопровождая боестолкновения в приграничной провинции Кунейтра. Ответными ударами израильтяне, согласно армейским сводкам, за неделю «уничтожили два сирийских танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков».
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Алаеддин
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