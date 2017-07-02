В РФ создан новый пусковой контейнер для антиторпед
КБ «Малахит» впервые представило на Международном салоне в Петербурге многоразовый транспортно-пусковой контейнер (ТПК) для торпед и антиторпед, передает ТАСС сообщение представителя конструкторского бюро.
По его словам, «контейнер герметичен и обеспечивает сухое хранение торпед, средств радиоэлектронной борьбы и антиторпед». «Когда подается команда на применение его полезной нагрузки, он заполняется водой и система управления производит выстрел», – уточнил собеседник.
Сообщается, что «транспортно-пусковой контейнер обеспечивает применение торпед и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 метра на глубине до 400 метров».
Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" им. академика Н. Исанина спроектировало многоцелевые АПЛ четвертого поколения семейства "Ясень". Также бюро создает проекты малых и сверхмалых субмарин и глубоководных подводных аппаратов и работает над созданием атомной подлодки 5-го поколения.
Транспортно-пусковой контейнер многоразового использования отличается относительной простотой и легкостью конструкции. Его можно разместить между прочным и легким корпусом подлодки или в ее надстройке,сказал представитель КБ.
По его словам, «контейнер герметичен и обеспечивает сухое хранение торпед, средств радиоэлектронной борьбы и антиторпед». «Когда подается команда на применение его полезной нагрузки, он заполняется водой и система управления производит выстрел», – уточнил собеседник.
Подготовка ТПК к выстрелу занимает считанные секунды. Применение таких контейнеров в малых подводных лодках позволяет увеличить вооружение, снизить вес лодки, облегчить регламентное обслуживание и ремонт,рассказал он.
Сообщается, что «транспортно-пусковой контейнер обеспечивает применение торпед и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 метра на глубине до 400 метров».
Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" им. академика Н. Исанина спроектировало многоцелевые АПЛ четвертого поколения семейства "Ясень". Также бюро создает проекты малых и сверхмалых субмарин и глубоководных подводных аппаратов и работает над созданием атомной подлодки 5-го поколения.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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