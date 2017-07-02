В РФ создан новый пусковой контейнер для антиторпед

Транспортно-пусковой контейнер многоразового использования отличается относительной простотой и легкостью конструкции. Его можно разместить между прочным и легким корпусом подлодки или в ее надстройке,

Подготовка ТПК к выстрелу занимает считанные секунды. Применение таких контейнеров в малых подводных лодках позволяет увеличить вооружение, снизить вес лодки, облегчить регламентное обслуживание и ремонт,