11:32 02 июля

В РФ создан новый пусковой контейнер для антиторпед

КБ «Малахит» впервые представило на Международном салоне в Петербурге многоразовый транспортно-пусковой контейнер (ТПК) для торпед и антиторпед, передает ТАСС сообщение представителя конструкторского бюро.



Транспортно-пусковой контейнер многоразового использования отличается относительной простотой и легкостью конструкции. Его можно разместить между прочным и легким корпусом подлодки или в ее надстройке,
сказал представитель КБ.


По его словам, «контейнер герметичен и обеспечивает сухое хранение торпед, средств радиоэлектронной борьбы и антиторпед». «Когда подается команда на применение его полезной нагрузки, он заполняется водой и система управления производит выстрел», – уточнил собеседник.

Подготовка ТПК к выстрелу занимает считанные секунды. Применение таких контейнеров в малых подводных лодках позволяет увеличить вооружение, снизить вес лодки, облегчить регламентное обслуживание и ремонт,
рассказал он.

Сообщается, что «транспортно-пусковой контейнер обеспечивает применение торпед и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 метра на глубине до 400 метров».

Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" им. академика Н. Исанина спроектировало многоцелевые АПЛ четвертого поколения семейства "Ясень". Также бюро создает проекты малых и сверхмалых субмарин и глубоководных подводных аппаратов и работает над созданием атомной подлодки 5-го поколения.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 18

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  1. Tusv Сегодня, 10:10
    Многоразовый это сильно. Чето представился голодный модуль в поисках торпед
    Tusv
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:17
      спроектировало многоцелевые АПЛ четвертого поколения семейства "Ясень".

      "Я спросил у Ясеня..где она любимая (Америка) .." (помните песню "С легким паром..?"))))
      Ясень не ответил мне и исчез в дали... drinks
      Я спросил у "Тополя", где моя любимая..? (грустная песня либерастов..)))
      ОТДЕЛ
  2. voyaka uh Сегодня, 10:15
    А что такое "анти-торпеда"?
    voyaka uh
    1. Владимирец Сегодня, 10:24
      Цитата: voyaka uh
      "анти-торпеда"?

      Противоторпеда, так, вроде, привычней.
      Владимирец
    2. Seriomilander Сегодня, 10:26
      Анти-торпедами, видимо, называют противоторпеды, например, реактивную противоторпеду М-15 из комплекса Пакет-НК.
      Пакет-НК — малогабаритный противолодочный комплекс, предназначенный для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль.
      Seriomilander
      1. фигвам Сегодня, 10:45
        Наверно это он ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОЙ КОНТЕЙНЕР
        фигвам
      2. voyaka uh Сегодня, 10:56
        Спасибо. Я, конечно, заинтересовался, как такую штуку наводить на цель (на торпеду атакующую корабль)

        И вот, что я прочитал:
        "Реактивная противоторпеда М-15 (АТ) способна уничтожать торпеды атакующие корабль на дальности до 1400 метров и глубине до 800 метров. Оснащена акустической и инерциальной системой самонаведения.

        Ну инерциальную часть можно сразу отбросить. Как инерциалка может помочь попасть по движущемуся объекту? belay
        Остается акустика. Стреляем "на шум" и попадаем в быстро движущийся под водой объект...
        Реально ли это? recourse
        voyaka uh
        1. Manul Сегодня, 11:30
          Цитата: voyaka uh
          и попадаем в быстро движущийся под водой объект...

          Не думаю, что стоит задача попасть как Робин Гуд стрелой в стрелу. Достаточно подрыва на минимально безопасном расстоянии от подлодки, чтобы заставить вывести из строя торпеду противника (может вопрос вообще стоит в выведении из строя приборов самонаведения торпеды, а не ее полной анигиляции).Уж пусть лучше лодку ощутимо тряхнет, чем она получит такой "подарочек".
          Manul
    3. сибиралт Сегодня, 10:27
      А что такое ПВО или ПРО? fellow
      сибиралт
      1. Tusv Сегодня, 11:01
        Цитата: сибиралт
        А что такое ПВО или ПРО?

        Нету таких у нас. Мы таперича ВКС bully
        Tusv
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:28
      voyaka uh
      А что такое "анти-торпеда"?
      Пол торпеды.Или торпеда в миниатюре.Как ракета на истребители малой дальности.
      Наблюдатель2014
    5. Geisenberg Сегодня, 10:40
      Цитата: voyaka uh
      А что такое "анти-торпеда"?


      Примерно то же самое, что антисемит, только среди торпед )
      Geisenberg
    6. фигвам Сегодня, 10:50
      Цитата: voyaka uh
      А что такое "анти-торпеда"?

      Противо-подводная оборона).
      фигвам
  3. 210окв Сегодня, 10:16
    Это похоже уже вооружение для следующего поколения "Хаски"..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
      И не только для них , как я понял из статьи . Интересная разработка .
      bouncyhunter
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:32
    Малогабаритные подлодки... Истребители подводные, с минимальным экипажем. Им бы ещё ЯЭУ малогабаритные, и автономность суток 10. Экипаж 6-7 человек. Глубина погружения до 500 и скорость - до 40 узлов. Получится новая, асимметричная угроза. Таких "пираний" под сотню в 500 мильной зоне. Отличная оборона получится. И не совсем прибрежная wassat
    Горный стрелок
    1. Котище Сегодня, 10:58
      Мокситный флот мы уже строили как надводный: серия торпедных катеров "Г", так и подводный "Малютки"!
      Платформы должны обладать достаточностью и универсальностью. Никто в трех милную зону од удар "баллв" и "бастионов" к нам не полезет. А вот на дальник подступах это тема.
      P.s. вспоминается "Лира"!
      Котище
  5. Удав КАА Сегодня, 11:26
    Это -- хорошая новость! Особенно для подводников. В сочетании с приборами ГПД и имитаторами повысятся шансы на выживание...
    По оценкам наших спецов применение "Пакета" против атакующей торпеды повышает шансы ее уничтожения в 3-3,5 раза по сравнению с РБУ+ГПД.
    Конечно многое (если не все) зависит от гидрологии и состояния ГАК. Но данные по "Малышке" обнадеживают: двухскоростная, Rгсн -- до 2,5км(!), мощное БЗО -- 80кг ТНА...Д хода приличная.
    На западе этим тоже занимаются. Активные комплексы ПТЗ с аниторпедами имеются в ФРГ — SeaSpider, США — Tripwire (TTDS), Италии и Франции — MU90HK. Но спецы говорят, что наш -- круче. Правда дорогой крайне: под 600 млн целковых тянет. Но жизнь экипажа дороже. Поэтому огромное спасибо "регионовцам" за их изделие.
    ИМХО.
    Удав КАА
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