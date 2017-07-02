16:14 02 июля

ВС Турции проведут в САР новую операцию совместно с сирийской оппозицией

Свободная сирийская армия (ССА) при поддержке турецких военных завершила подготовку к новой операции в контролируемом силами курдов регионе Африн на северо-западе Сирии, передает РИА Новости сообщение газеты Sabah.



Напомним, в Анкаре считают формирования самообороны сирийских курдов частью террористической организации, действующей заодно с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).


По словам сирийских источников, «первыми целями операции будут город Тель Рифат и авиабаза Минак». Наступление должно начаться из Аааза, Кель Джибрина и Мари в восточном направлении и от Идлиба – в западном.

Сообщается, что турецкое руководство проводит консультации с Москвой в связи с началом новой операции в САР.

Ранее пресс-служба турецкого президента анонсировала переговоры, которые должны пройти в Стамбуле между Тайипом Эрдоганом и министром обороны России Сергеем Шойгу. Встреча назначена на 15 часов в воскресенье.

Использованы фотографии: AP Photo / Emrah Gurel
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Комментарии 20

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:49
    Сдувается ИГ ? Ага. Конечно....у них помощников хоть попой жуй и все с деньгами и оружием.

    Вообще признанная терроритстической организация пользуется поддержкой сша и Турции -вот как нефиг нафиг - в открытую! Это что за дела? Можно на них как то наехать по этому поводу?
    DEZINTO
    1. poquello Сегодня, 13:53
      Цитата: DEZINTO
      Сдувается ИГ ? Ага. Конечно....у них помощников хоть попой жуй и все с деньгами и оружием.

      а где про игил то? туркоманы с курдами дерутся
      poquello
      1. DEZINTO Сегодня, 13:55
        Ну конечно, турки только курдами в этом муравейнике отдельно аккуратно занимаются. Ни капельки не влияя на боевые действия в Сирии. Почти не сбивая наши самолёты, так местечковые разборки....
        DEZINTO
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:03
          Чертей в большинстве своем русские уничтожили, теперь начинается главное..Раздел Сирии на куски , много набежало стран! Почему Украины нет или прибудут попозже..?
          Пришлют ведь жирных бандеровцев в форме ОУН , все татуировках ...Ведь так и будет господа..?
          ОТДЕЛ
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:08
            Цитата: ОТДЕЛ
            Почему Украины нет или прибудут попозже..?

            Скакуасы пусть у себя разберутся : куда им Сирию делить , если 404-ая сама на грани дележа ?
            bouncyhunter
            1. Тралл Сегодня, 14:32
              Развалины освобождённой Пальмиры. Надписями на Рейхстаге гордимся, а здесь, почему-то, стыдно за авторов наскальных рисунков. what
              Тралл
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
                Если это не фотошоп - согласен , некрасиво и как-то гопотой попахивает ...
                bouncyhunter
                1. сибиралт Сегодня, 14:41
                  Похоже, жена Хрущева свою надпись оставила. laughing
                  сибиралт
                  1. cniza Сегодня, 16:09
                    Цитата: bouncyhunter
                    Если это не фотошоп - согласен , некрасиво и как-то гопотой попахивает ...


                    Не верю , что кто то из наших мог это сделать , это или фото - жаба , или намеренная провокация.
                    cniza
          2. vovanpain Сегодня, 14:43
            Цитата: ОТДЕЛ
            Почему Украины нет или прибудут попозже..?

            Авопрос Виталик,это кто же хохолят пустит туда? laughing Пушечного мяса там хватает,как это ни цинично звучит,на побегушках тоже есть кому бегать wink
            vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 14:39
      Да не ИГ сдулся, а Эрдоган. Курды на днях пообещали потеснить протурецкие силы на севере Сирии. Вот Эрдоган и заметался.
      сибиралт
  2. poquello Сегодня, 13:50
    вспомнят не раз курды как игиловцам американские птуры продали
    poquello
    1. Logall Сегодня, 13:57
      Цитата: poquello
      вспомнят не раз курды как игиловцам американские птуры продали

      Дождались турки. Курды впухать начнут. У США союзники самое то. Побольше им таких. Скоро и на "святую землю" вступить решаться. Ирдоган силу почувствовал. Как бы шею себе не сломал, выше бошки скокать...
      Logall
  3. APASUS Сегодня, 13:55
    Турки хотят построить на территории Сирии своеобразный пояс от курдов.Все бы ничего ,но они на прямую раскалывают страну.Как потом поступят наши,ведь пока нам по пути с турками в определенных моментах,но в общем то турки ведут страну к расколу
    APASUS
    1. poquello Сегодня, 14:14
      Цитата: APASUS
      Турки хотят построить на территории Сирии своеобразный пояс от курдов.Все бы ничего ,но они на прямую раскалывают страну.Как потом поступят наши,ведь пока нам по пути с турками в определенных моментах,но в общем то турки ведут страну к расколу

      не обязательно, возможен вариант с автономией туркоманов в составе Сирии, тогда поля для ходов у курдов ограничиваются
      poquello
      1. APASUS Сегодня, 14:43
        Цитата: poquello
        не обязательно, возможен вариант с автономией туркоманов в составе Сирии, тогда поля для ходов у курдов ограничиваются

        Туркоманы это прежде всего не турки и селения их очень ограниченно находятся ,не вдоль всей границы
        APASUS
        1. poquello Сегодня, 14:58
          Цитата: APASUS
          Цитата: poquello
          не обязательно, возможен вариант с автономией туркоманов в составе Сирии, тогда поля для ходов у курдов ограничиваются

          Туркоманы это прежде всего не турки и селения их очень ограниченно находятся ,не вдоль всей границы

          дык и евреев на голанах не было, а здесь всё в пределах одной страны
          poquello
  4. Taran 75 Сегодня, 14:03
    [media=https://www.youtube.com/watch?v=KqM1XM4Dxz
    c а как вам это видео ? ввод Российских войск в Африн
    Taran 75
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:14
    Туркоманам против курдов - не светит. И раньше не светило. А теперь, когда курдов ы поддерживают - тем более. Интересные там расклады. В этой Сирии. Когда народ прочухал, что Асад побеждает, в армию пошёл записываться, сотнями в день. ( два полка в месяц, однако!).
    Да только те ещё вояки. Не в коня корм...
    Горный стрелок
    1. poquello Сегодня, 15:05
      Цитата: Горный стрелок
      Туркоманам против курдов - не светит.

      Как там у Маяковского... Мы говорим туркоманы - подразумеваем Турция. Конечно весь сброд что они набрали по 300 долларов за месяц не туркоманы и не вояки, но армия турецкая участвует.
      poquello
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