ВС Турции проведут в САР новую операцию совместно с сирийской оппозицией
Свободная сирийская армия (ССА) при поддержке турецких военных завершила подготовку к новой операции в контролируемом силами курдов регионе Африн на северо-западе Сирии, передает РИА Новости сообщение газеты Sabah.
Напомним, в Анкаре считают формирования самообороны сирийских курдов частью террористической организации, действующей заодно с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
По словам сирийских источников, «первыми целями операции будут город Тель Рифат и авиабаза Минак». Наступление должно начаться из Аааза, Кель Джибрина и Мари в восточном направлении и от Идлиба – в западном.
Сообщается, что турецкое руководство проводит консультации с Москвой в связи с началом новой операции в САР.
Ранее пресс-служба турецкого президента анонсировала переговоры, которые должны пройти в Стамбуле между Тайипом Эрдоганом и министром обороны России Сергеем Шойгу. Встреча назначена на 15 часов в воскресенье.
Напомним, в Анкаре считают формирования самообороны сирийских курдов частью террористической организации, действующей заодно с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
По словам сирийских источников, «первыми целями операции будут город Тель Рифат и авиабаза Минак». Наступление должно начаться из Аааза, Кель Джибрина и Мари в восточном направлении и от Идлиба – в западном.
Сообщается, что турецкое руководство проводит консультации с Москвой в связи с началом новой операции в САР.
Ранее пресс-служба турецкого президента анонсировала переговоры, которые должны пройти в Стамбуле между Тайипом Эрдоганом и министром обороны России Сергеем Шойгу. Встреча назначена на 15 часов в воскресенье.
Использованы фотографии: AP Photo / Emrah Gurel
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти