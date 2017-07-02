16:14 02 июля

В Китае стартовала ракета «Великий поход–5»

Ракета-носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») со спутником «Шицзянь-18» в воскресенье успешно стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань (КНР), передает РИА Новости .



Старт состоялся сегодня в 19.23 по местному времени (14.23 мск). Это второй пуск для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5" и 250-й для ракет-носителей «Великий поход» в целом.


Ракета со спутником «Шицзянь-18» была доставлена на космодром еще 6 мая.

Сообщается, что в апреле проведен успешный пуск «первого из шести телекоммуникационных спутников серии "Шицзянь" для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте». Тогда с помощью носителя «Чанчжэн-3B» был запущен аппарат «Шицзянь-13».

Ранее сообщалось, что в текущем году Китай намерен вывести на орбиту шесть телекоммуникационных спутников, которые обеспечат скоростной интернет «в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах».

Справка агентства: «"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени – пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для носителя используется жидкий кислород и жидкий водород».

Использованы фотографии: http://www.skyscrapercity.com
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Комментарии 17

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  1. Irokez Сегодня, 15:14
    Мде-е-е-е-е. Тайконвты скоро заселят космос. На Земле маловато места вот и будут на Луне и Марсе, а это не шутка. Народ трудолюбивый и не так много кушает, что полезно в длительных полётах и станциях с минимум продовольствия и условий.
    Irokez
    1. Walanin Сегодня, 15:20
      Только не тайконавты а космонавты. Слово "тайконавт" это выдумка российской желтой прессы.
      Walanin
    2. vovanpain Сегодня, 15:36
      Что сказать Молодцы китайцы,делают дело и не пиарятся. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 15:59
        Цитата: vovanpain
        Что сказать Молодцы китайцы,делают дело и не пиарятся. yes


        Приветствую Владимир! hi
        Тихим сапом делают своё дело и ехидненько ухмыляются , как мы "бодаемся" с США.
        cniza
      2. novobranets Сегодня, 16:02
        Цитата: vovanpain
        делают дело и не пиарятся.
        Хвастаться им пока особо нечем.
        Ракета должна вывести на орбиту экспериментальный спутник «Шицзянь-18», но не смогла этого сделать, передает ТАСС. Причины ЧП выясняются. По некоторым данным, проблемы возникли вскоре после пуска.
        novobranets
    3. 210окв Сегодня, 15:38
      Дело не в том что мало кушает народ.А в подходе к этому делу и наличие сильнейшей экономики и средств.
      210окв
      1. Orionvit Сегодня, 15:55
        Вот только сильнейшая экономика ориентирована на запад и штаты, и основана на долларе. Это сейчас они на коне. Подождём следующего мирового экономического кризиса и посмотрим на крупнейшую экономику мира. Посыпется вместе со всеми. Поглядим тогда, как они будут вкладываться в космос.
        Orionvit
    4. сибиралт Сегодня, 15:56
      Да, уж. И куда же делись китайские МКС?
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:19
    На "Ангара" похожа эта их «Великий поход–5»?
    Наблюдатель2014
    1. donavi49 Сегодня, 15:40
      Нет. И потом - график смотрите. Сколько Ангара там летать планирует? Чанчжэн же пошел в серию.

      В октябре-ноябре будет следующий старт с миссией аналогичной Луна-15, но только с большим набором инструментов на месте посадки. В планах забор 2кг вещества с разных глубин. В отличии от Луны-15 - китайцы отрабатывают будущие пилотируемые миссии. Поэтому на Луну будет спускаться небольшой исследовательский модуль. Он проведет комплекс исследований, наполнит образцами капсулы в возвращаемом на орбиту блоке.

      Блок выйдет на орбиту и состыкуется с возвращаемым аппаратом и полетят домой. Все на автоматике.

      В 2018 году - планируется новая миссия с ровером и планируемой длительностью в год (ну а реально, пока не сломается).

      Все лунные миссии будут летать на этой ракете. Также эта ракета выведет китайскую станцию Тянхе. Также эта ракета повезет марсианский ровер в 19-20 году.
      donavi49
      1. Orionvit Сегодня, 15:58
        Цитата: donavi49
        следующий старт с миссией аналогичной Луна-15

        Нужно попросить, что бы хоть снимок сделали наконец, американского хлама на луне. А то все летают, снимают, а доказательств до сих пор нет.
        Orionvit
        1. voyaka uh Сегодня, 16:09
          Японцы снимали, индусы.
          voyaka uh
  3. Helicopter122 Сегодня, 15:38
    Скорее на советскую Энергию.
    Helicopter122
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:40
    По параметрам - "Протон". ТОлько на криогенных топливах.
    Горный стрелок
  5. Стабилиози Сегодня, 15:41
    Пуск самой мощной китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»), осуществленный в воскресенье с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, прошел неудачно.
    Стабилиози
  6. donavi49 Сегодня, 15:42
    И да - не взлетела. Возможно это подвинет лунную станцию на некоторое время.

    China's launch of Long March-5 Y2 carrier rocket fails
    donavi49
  7. Смог Сегодня, 15:48
    Вроде как неудачный запуск
    Китай неудачно запустил ракету-носитель тяжелого класса «Великий поход-5»
    15:22 02.07.2017
    Подробности того, что случилось с ракетой, не уточняются.

    2:21/ 2:51


    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
    01707021457-293e.htm
    В Китае с космодрома Вэньчан неудачно запущена ракета-носитель тяжелого класса «Великий поход - 5». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

    Подробности того, что случилось с ракетой, не уточняются. На борту носителя находился спутник связи «Шицзянь-18» (The Long March 5-Y2).
    [media=https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/co
    ntent/201707021457-293e.htm]
    Смог
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