В Китае стартовала ракета «Великий поход–5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») со спутником «Шицзянь-18» в воскресенье успешно стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань (КНР), передает РИА Новости .
Старт состоялся сегодня в 19.23 по местному времени (14.23 мск). Это второй пуск для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5" и 250-й для ракет-носителей «Великий поход» в целом.
Ракета со спутником «Шицзянь-18» была доставлена на космодром еще 6 мая.
Сообщается, что в апреле проведен успешный пуск «первого из шести телекоммуникационных спутников серии "Шицзянь" для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте». Тогда с помощью носителя «Чанчжэн-3B» был запущен аппарат «Шицзянь-13».
Ранее сообщалось, что в текущем году Китай намерен вывести на орбиту шесть телекоммуникационных спутников, которые обеспечат скоростной интернет «в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах».
Справка агентства: «"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени – пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для носителя используется жидкий кислород и жидкий водород».
Старт состоялся сегодня в 19.23 по местному времени (14.23 мск). Это второй пуск для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5" и 250-й для ракет-носителей «Великий поход» в целом.
Ракета со спутником «Шицзянь-18» была доставлена на космодром еще 6 мая.
Сообщается, что в апреле проведен успешный пуск «первого из шести телекоммуникационных спутников серии "Шицзянь" для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте». Тогда с помощью носителя «Чанчжэн-3B» был запущен аппарат «Шицзянь-13».
Ранее сообщалось, что в текущем году Китай намерен вывести на орбиту шесть телекоммуникационных спутников, которые обеспечат скоростной интернет «в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах».
Справка агентства: «"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени – пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для носителя используется жидкий кислород и жидкий водород».
Использованы фотографии: http://www.skyscrapercity.com
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