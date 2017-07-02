В Ираке террористы расправились с имамом, упомянувшем о смерти аль-Багдади
Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) расправились с имамом, который во время молитвы решил упомянуть о предполагаемой смерти главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС сообщение канала Al Sumaria.
Источник в руководстве иракской провинции Найнава рассказал телеканалу, что группа сторонников ИГ, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе города Мосул, убила имама Абу-Катиба, который входил в близкое окружение главаря группировки, обвинив его в «распространении крамолы среди приверженцев аль-Багдади». Убили только за то, что во время выступления на общей пятничной молитве Абу-Катиб высказался «о возможной смерти» главаря террористов.
Собеседник канала сообщил также, что боевики в Таль-Афаре ввели особое наказание: «50 ударов плетью, тому из членов группировки, кто хотя бы заговорит о вероятности ликвидации аль-Багдади».
Напомним, недавно иранские СМИ опубликовали фотоснимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. Так, медийная компания ИРИБ разместила две фотографии тела главаря ИГ и, для сравнения, два его прижизненных снимка.
В середине июня Минобороны РФ сообщило, что в конце мая в Сирии в результате авиаудара ВКС России, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.
Источник в руководстве иракской провинции Найнава рассказал телеканалу, что группа сторонников ИГ, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе города Мосул, убила имама Абу-Катиба, который входил в близкое окружение главаря группировки, обвинив его в «распространении крамолы среди приверженцев аль-Багдади». Убили только за то, что во время выступления на общей пятничной молитве Абу-Катиб высказался «о возможной смерти» главаря террористов.
Собеседник канала сообщил также, что боевики в Таль-Афаре ввели особое наказание: «50 ударов плетью, тому из членов группировки, кто хотя бы заговорит о вероятности ликвидации аль-Багдади».
Напомним, недавно иранские СМИ опубликовали фотоснимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. Так, медийная компания ИРИБ разместила две фотографии тела главаря ИГ и, для сравнения, два его прижизненных снимка.
В середине июня Минобороны РФ сообщило, что в конце мая в Сирии в результате авиаудара ВКС России, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.
Использованы фотографии: AFP / TAUSEEF MUSTAFA
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