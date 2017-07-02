23:50 02 июля

В Ираке террористы расправились с имамом, упомянувшем о смерти аль-Багдади

Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) расправились с имамом, который во время молитвы решил упомянуть о предполагаемой смерти главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС сообщение канала Al Sumaria.



Источник в руководстве иракской провинции Найнава рассказал телеканалу, что группа сторонников ИГ, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе города Мосул, убила имама Абу-Катиба, который входил в близкое окружение главаря группировки, обвинив его в «распространении крамолы среди приверженцев аль-Багдади». Убили только за то, что во время выступления на общей пятничной молитве Абу-Катиб высказался «о возможной смерти» главаря террористов.


Собеседник канала сообщил также, что боевики в Таль-Афаре ввели особое наказание: «50 ударов плетью, тому из членов группировки, кто хотя бы заговорит о вероятности ликвидации аль-Багдади».

Напомним, недавно иранские СМИ опубликовали фотоснимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. Так, медийная компания ИРИБ разместила две фотографии тела главаря ИГ и, для сравнения, два его прижизненных снимка.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что в конце мая в Сирии в результате авиаудара ВКС России, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

Использованы фотографии: AFP / TAUSEEF MUSTAFA
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Комментарии 18

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  1. san4es Сегодня, 20:37
    ...АНТИ-фейк NEWS
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:42
      Убили только за то, что во время выступления на общей пятничной молитве Абу-Катиб высказался «о возможной смерти» главаря террористов.

      "Что творят канадцы на площадке ? Куда смотрит арбитр ? Не-е-е-т , такой хоккей нам не нужен !" (с) Н.Н.Озеров .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 20:46
        Цитата: bouncyhunter
        Убили только за то, что во время выступления на общей пятничной молитве Абу-Катиб высказался «о возможной смерти» главаря террористов.

        "Что творят канадцы на площадке ? Куда смотрит арбитр ? Не-е-е-т , такой хоккей нам не нужен !" (с) Н.Н.Озеров .

        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:51
          Чё-то как-то так ! good
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 20:53
            Этот "хоккей" или такой "хоккей" нам не нужен.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:57
              Да он никому не нужен , кроме Фашингтонского обкома .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 20:59
                Паша , мир опять на грани больших потрясений , вернее он их не избежит , но лишь бы без войны.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:02
                  Вот тут уже всё будет зависеть от выдержки и благоразумия главных игроков .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 21:13
                    Игра нервов и кто сможет блефануть без козырей.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:19
                      Именно так .
                      bouncyhunter
                    2. Masya Masya Сегодня, 21:23
                      Цитата: cniza
                      Игра нервов и кто сможет блефануть без козырей.

                      штаты- катала....
                      Masya Masya
        2. demo Сегодня, 21:26
          Шикарно! Спасибо.
          demo
  2. 210окв Сегодня, 20:38
    Сдох максим,ну и фиг с ним..
    210окв
  3. Вал31rus Сегодня, 20:40
    Смерть джихадистам и прочему мусору...
    Вал31rus
  4. ЛукичЪ Сегодня, 20:48
    Собеседник канала сообщил также, что боевики в Таль-Афаре ввели особое наказание: «50 ударов плетью, тому из членов группировки, кто хотя бы заговорит о вероятности ликвидации аль-Багдади».

    мне вот интересно, какие ещё тараканы в их головах? ужас....
    ЛукичЪ
    1. san4es Сегодня, 20:55
      Цитата: ЛукичЪ

      мне вот интересно, какие ещё тараканы в их головах? ужас....

      stop Лучше вам не знать
      san4es
      1. ЛукичЪ Сегодня, 21:08
        Цитата: san4es
        Лучше вам не знать

        я тоже так думаю
        ЛукичЪ
  5. Masya Masya Сегодня, 21:11
    группа сторонников ИГ, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе города Мосул, убила имама Абу-Катиба, который входил в близкое окружение главаря группировки,

    ВЕРА, где же ВЕРА? пауки жрут друг друга.... а прикрываться то уже нечем.... с другой стороны не сомневаюсь, что уже придумали очиститель типа хлорки.... раз... и белые, пушистые...
    Masya Masya
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