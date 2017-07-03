В Эстонию прибыло венгерское подразделение
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Сил обороны Эстонии сообщила о прибытии на эстонский аэродром Тарту подразделения венгерских военнослужащих на борту транспортного самолета США C-17 Globemaster.
Их присутствие в стране приурочено к учениям "Training Bridge 2017", по завершении которых они останутся в стране в порядке трехмесячной ротации.
- заявил командир 2-й пехотной бригады полковник Ээро Ребо (Eero Rebo).
Прибывшее подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 25-й пехотной бригады вооруженных сил Венгрии . Предполагается их размещение в городе Выру (Voru), где они будут взаимодействовать со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии. Приданную подразделению технику (BTR-80) предполагается доставить в Эстонию 3 июля по железной дороге.
БТР-80 и БТР-80А были переданы Венгрии в счет оплаты советского долга, где прошли модернизацию и получили наименование BTR-80M и BTR-80AM.
Их присутствие в стране приурочено к учениям "Training Bridge 2017", по завершении которых они останутся в стране в порядке трехмесячной ротации.
Служба вместе с венграми предоставляет нам возможность усовершенствовать сотрудничество с союзниками.
- заявил командир 2-й пехотной бригады полковник Ээро Ребо (Eero Rebo).
Прибывшее подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 25-й пехотной бригады вооруженных сил Венгрии . Предполагается их размещение в городе Выру (Voru), где они будут взаимодействовать со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии. Приданную подразделению технику (BTR-80) предполагается доставить в Эстонию 3 июля по железной дороге.
BTR-80M ВС Венгрии в Литве, 2014 год
BTR-80АM ВС Венгрии в Литве, 2014 год
БТР-80 и БТР-80А были переданы Венгрии в счет оплаты советского долга, где прошли модернизацию и получили наименование BTR-80M и BTR-80AM.
Использованы фотографии: http://pulemjotov.livejournal.com/397966.html
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