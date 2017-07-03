07:37 03 июля

В Эстонию прибыло венгерское подразделение

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Сил обороны Эстонии сообщила о прибытии на эстонский аэродром Тарту подразделения венгерских военнослужащих на борту транспортного самолета США C-17 Globemaster.

Их присутствие в стране приурочено к учениям "Training Bridge 2017", по завершении которых они останутся в стране в порядке трехмесячной ротации.

Служба вместе с венграми предоставляет нам возможность усовершенствовать сотрудничество с союзниками.

- заявил командир 2-й пехотной бригады полковник Ээро Ребо (Eero Rebo).


Прибывшее подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 25-й пехотной бригады вооруженных сил Венгрии . Предполагается их размещение в городе Выру (Voru), где они будут взаимодействовать со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии. Приданную подразделению технику (BTR-80) предполагается доставить в Эстонию 3 июля по железной дороге.


BTR-80M ВС Венгрии в Литве, 2014 год



BTR-80АM ВС Венгрии в Литве, 2014 год


БТР-80 и БТР-80А были переданы Венгрии в счет оплаты советского долга, где прошли модернизацию и получили наименование BTR-80M и BTR-80AM.

Использованы фотографии: http://pulemjotov.livejournal.com/397966.html
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Uncle Lee Сегодня, 04:43
    Мадьяры, то чего туда прутся ? Еще и на наших БТРах !
    Uncle Lee
    1. brasist Сегодня, 04:56
      Поступил приказ от полосатых вот и припёрлись а за непослушание могли бы и пинка для ускорения получить,хотя для них пинок как дань уважения...
      brasist
      1. Teberii Сегодня, 05:06
        Капля по капле ,камень точит.Так и они собирают силы у наших границ.
        Teberii
    2. 210окв Сегодня, 06:16
      Нифигасе-с перепугу шпротные их за "злобных русских" примут..Побегут в НАТЕ жаловаться.. wassat
      210окв
    3. sgazeev Сегодня, 07:19
      Цитата: Uncle Lee
      Мадьяры, то чего туда прутся ? Еще и на наших БТРах !

      Забыли негласный приказ,мадьяр в плен не брать
      Бесчинства, которые совершили на нашей земле потомки Аттилы, привели к тому, что русские солдаты, отказывались брать мадьяр в плен, и уничтожали их на месте, как взбесившихся животных. Советское командование неофициально поддержало бойцов, дав команду — мадьяр в плен не брать.

      После 212 дней боёв за Воронеж, советские войска освободили город, взяли в плен 75000 гитлеровцев. Из двух дивизий состоящих из венгров, ни одного пленного не было. По некоторым данным в воронежской земле осталось лежать 160 000 венгров.
      sgazeev
    4. Orionvit Сегодня, 07:29
      Цитата: Uncle Lee
      Еще и на наших БТРах

      Мне интересно, какой такой советский долг венгрии?
      БТР-80А были переданы Венгрии в счет оплаты советского долга,
      Советский Союз, весь варшавский договор вылизывал, лелеял, вооружал, содержал, жили они как у Христа за пазухой. И потом какие то долги.
      Orionvit
    5. Подрезчик Сегодня, 07:33
      Чего это у эстонцев 2 пехотные БРИГАДЫ? Силища!!!
      Подрезчик
  2. wazza Сегодня, 04:48
    СССР был Венгрии чего-то должен? Горбач лично "брал взаймы"?
    wazza
    1. Чёрный Сегодня, 05:16
      В Эстонию прибыло венгерское подразделение

      Там шо, под видом учений секАс-туры для солдат нато организовали? laughing
      Чёрный
    2. nizhegorodec Сегодня, 05:55
      Цитата: wazza
      СССР был Венгрии чего-то должен?

      может и брали что то в долг, нормальная практика, но меня больше волнует то, что мы то долги отдали
      БТР-80 и БТР-80А были переданы Венгрии в счет оплаты советского долга
      а почему ж простили долги тем, кто нам должен?
      nizhegorodec
      1. wazza Сегодня, 05:57
        по репарациям вообще они были СССР должны
        wazza
    3. Смог Сегодня, 07:09
      Цитата: wazza
      СССР был Венгрии чего-то должен?

      Во, во. Хренею от этого. Кормили, кормили "братьев" по "разуму" да еще и должны остались. Чудны дела твои, Господи.
      Смог
  3. Познающий Сегодня, 04:55
    Ну приехали, поболтаются, и отчалят после того как учения "Запад 2017" закончатся...
    Познающий
    1. Logall Сегодня, 05:14
      Страшны им наши учения. А вместе, не так страншно. Будут у костра рассказывать про "Страшных русских", пить, что-нибудь горячее и держаться за руки.
      "Чёрной—черной ночью, на таких же, но черных БТРах, приедут чёрные зелёные человечки..........."
      Logall
      1. Познающий Сегодня, 05:24
        Самое главное что бы "хороводы" вокруг костра с "исключительными" не водили... feel
        Познающий
  4. lexx2038 Сегодня, 05:30
    Каждой твари по паре - что бы в случае чего, всех повязать кровью. Это как гопник собирает кодлу, одному страшновато, а толпой, друг друга подбадривая...
    lexx2038
  5. Злой 55 Сегодня, 05:55
    видели мы эту "возможность усовершенствовать сотрудничество с союзниками" с 41 по 45 г.г. прошлого века..мало, видеть,Балтошпротам досталось.
    Злой 55
  6. Ken71 Сегодня, 06:37
    Пора нам вступать в НАТО все наши уже там.
    Ken71
  7. dedBoroded Сегодня, 06:58
    По сценарию учений все заняты привычным делом- прибалты палят хаты, а мадьяры шмонают по хлевам и погребам.
    dedBoroded
  8. NUR Сегодня, 06:59
    Вот и советское оружие на границе с Россией появилось, и солдаты бывших союзников.
    NUR
    1. Orionvit Сегодня, 07:34
      Советское оружие с границ России никуда не исчезало. Мало того, оно уже три года, как на этой самой "границе"' во всю воюет. И воюют на нём даже не бывшие союзники, а бывшие братья.
      Orionvit
Картина дня