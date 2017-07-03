Индия намерена оснастить Су-30МКИ тремя ракетами BrahMos
Как сообщает интернет-портал Lefeistdefence.com , компании BrahMos поручено создать для боевой авиации опытный образец новой облегченной крылатой ракеты с массой в два раза меньше существующего варианта BrahMos-А для испытаний к 2021 году.
Предполагается, что тремя новыми ракетами, которые, предположительно, получат обозначение BrahMos-NG, будут оснащаться истребители Су-30МКИ ; модернизированные истребители МиГ-29UPG, истребители Dassault Rafale и палубные истребители МиГ-29К будут её использовать с одной или двух точек подвески. Окончательное решение о степени оснащенности конкретной модели будет принято по итогам моделирования, запланированного в текущем году.
ВВС Индии первоначально желали видеть Су-30МКИ с 3 ракетами BrahMos-А класса «земля – воздух» (с крыльевых и двух фюзеляжных точек подвески). Но расчеты ОКБ «Сухого» и Hindustan Aeronautics Limited привели к выводу, что данный вариант оснащения рискован и экономически не оправдан.
Субмарины предполагается оснащать вариантом BrahMos-3. В отличие от базовой модификации, запускаемой из вертикальной шахты, миниатюрная ракета предназначена для пуска из торпедных аппаратов.
Предполагается, что тремя новыми ракетами, которые, предположительно, получат обозначение BrahMos-NG, будут оснащаться истребители Су-30МКИ ; модернизированные истребители МиГ-29UPG, истребители Dassault Rafale и палубные истребители МиГ-29К будут её использовать с одной или двух точек подвески. Окончательное решение о степени оснащенности конкретной модели будет принято по итогам моделирования, запланированного в текущем году.
Варианты подвески КР BrahMos-A и BrahMos-NG на истребителе Су-30МКИ
ВВС Индии первоначально желали видеть Су-30МКИ с 3 ракетами BrahMos-А класса «земля – воздух» (с крыльевых и двух фюзеляжных точек подвески). Но расчеты ОКБ «Сухого» и Hindustan Aeronautics Limited привели к выводу, что данный вариант оснащения рискован и экономически не оправдан.
Су-30МКИ ВВС Индии
Субмарины предполагается оснащать вариантом BrahMos-3. В отличие от базовой модификации, запускаемой из вертикальной шахты, миниатюрная ракета предназначена для пуска из торпедных аппаратов.
Использованы фотографии: https://www.livefistdefence.com/2017/06/the-iaf-wants-a-3-x-brahmos-load-out-option.html
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