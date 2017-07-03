11:40 03 июля

Индия намерена оснастить Су-30МКИ тремя ракетами BrahMos

Как сообщает интернет-портал Lefeistdefence.com , компании BrahMos поручено создать для боевой авиации опытный образец новой облегченной крылатой ракеты с массой в два раза меньше существующего варианта BrahMos-А для испытаний к 2021 году.

Предполагается, что тремя новыми ракетами, которые, предположительно, получат обозначение BrahMos-NG, будут оснащаться истребители Су-30МКИ ; модернизированные истребители МиГ-29UPG, истребители Dassault Rafale и палубные истребители МиГ-29К будут её использовать с одной или двух точек подвески. Окончательное решение о степени оснащенности конкретной модели будет принято по итогам моделирования, запланированного в текущем году.


Варианты подвески КР BrahMos-A и BrahMos-NG на истребителе Су-30МКИ



ВВС Индии первоначально желали видеть Су-30МКИ с 3 ракетами BrahMos-А класса «земля – воздух» (с крыльевых и двух фюзеляжных точек подвески). Но расчеты ОКБ «Сухого» и Hindustan Aeronautics Limited привели к выводу, что данный вариант оснащения рискован и экономически не оправдан.


Су-30МКИ ВВС Индии


Субмарины предполагается оснащать вариантом BrahMos-3. В отличие от базовой модификации, запускаемой из вертикальной шахты, миниатюрная ракета предназначена для пуска из торпедных аппаратов.

Использованы фотографии: https://www.livefistdefence.com/2017/06/the-iaf-wants-a-3-x-brahmos-load-out-option.html
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Комментарии 9

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:42
    ... полагаю получится, подвесить брамсик под сушкой...
    a.s.zzz888
    1. seti Сегодня, 08:53
      Не плохо бы этот конструкторский задел применить и к нашим сушкам. И толкать ракеты на экспорт. В упрощеном варианте - дело конечно выгодное.
      seti
    2. Tusv Сегодня, 09:34
      Цитата: a.s.zzz888
      полагаю получится, подвесить брамсик под сушкой...

      Та Брамсик давно уже обавиачили, но теперь надо три и чтобы Миги с Рафалями могли носить Джоржу Бушу Индийский физкультпривет laughing
      Tusv
      1. tomket Сегодня, 11:00
        Цитата: Tusv
        но теперь надо три и чтобы Миги с Рафалями могли носить Джоржу Бушу Индийский физкультпривет

        Индия вообще то китайцам будет такие приветы передавать...
        tomket
  2. iliitchitch Сегодня, 09:03
    Крайне облегчённый , да просто крайне экономичный вариант . Эх , Индия , Индия . Легко-то можно и не отскочить ... Экономные вы наши .
    Когда жизнь за шкирку прицепит , может и поздновато быть уже . И , что характерно , варианты облегчёнными не бывают .
    iliitchitch
  3. А1845 Сегодня, 10:37
    идея в том, чтобы перевести брамос на 21"?
    интересно, он будет чем-то отличаться от калибров?
    А1845
  4. mvg Сегодня, 10:49
    Цитата: Tusv
    Цитата: a.s.zzz888
    полагаю получится, подвесить брамсик под сушкой...

    Та Брамсик давно уже обавиачили, но теперь надо три и чтобы Миги с Рафалями могли носить Джоржу Бушу Индийский физкультпривет laughing

    Не было стрельб. Не придумывайте. Только подвешивали под брюшко сушки. А вообще то в мире не так много ПКР воздушного базирования. Экзосет и Гвинпин у НАТО, X31A у нас и ее китайский аналог. Все остальное, типа новой японской XASM, штатовской LRASM, норвежской - это в будущем. Стратегическая X-22, если еще летают Ту-16 и Оникс, ни разу не слышал о воздушном пуске его.
    mvg
    1. тлауикол Сегодня, 11:24
      а гарпун и рбс ?
      тлауикол
  5. mvg Сегодня, 11:38
    Цитата: тлауикол
    а гарпун и рбс ?

    Я и написал Гвинпин ))) а у шведов (RBS), так же, как и Оникс, вроде написано, что с самолетов можно, но вооружают фрегаты. Да и реально уж очень смахивает на Гарпун, по характеристикам чуть ли не в 1:1. И уж точно не такой тираж, как у АГМ-84, думаю сделали 100 шт, для себя, немцев и поляков.
    mvg
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