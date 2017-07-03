11:40 03 июля

Россия представила план по решению северокорейской проблемы

Москва разработала план по решению проблемы Корейского полуострова и предлагает Соединенным Штатам отказаться от порочной логики эскалации ситуации, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Россия представила план по решению северокорейской проблемы


У нас есть определенные идеи в виде конкретного плана, которым мы поделились с участниками этого процесса. Мы предлагаем США отказаться от порочной логики эскалации, когда на шаг одной стороны следует контршаг, усиливающий, как предполагается, давление на противоположную сторону. А в итоге образуется спираль нагнетания, из которой очень трудно выбраться. Поэтому прежде всего необходимо заморозить ситуацию, добиться некоего статус-кво, а дальше двигаться по методологии пошагового снижения напряженности и наращивания динамики в поиске политических развязок,
сказал Рябков в интервью газете «Известия».


По словам дипломата, Москва призывает США «включиться в эту работу», хотя и понимает, что «с учетом раскручиваемой уже много лет кампании демонизации КНДР абстрагироваться от этой логики давления американцам трудно».

Но это безальтернативный путь. Нажим в конечном счете может сдетонировать в столкновение. Это было бы катастрофой для столь значимого для всех региона,
добавил он.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщал, что Москва разработала дорожную карту решения северокорейской проблемы и готова обсуждать ее с партнерами. По его словам, Москва, продвигая эту инициативу, действует «в координации с китайскими партнерами».

Использованы фотографии: https://www.smileplanet.ru
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Комментарии 22

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  1. iliitchitch Сегодня, 09:25
    Ну , народ у нас в МИДе . Ленту Мёбиуса не переворачивайте уже . С америгой договариваться . Можно ещё с крокодилом или с акулой попытаться .
    iliitchitch
    1. Logall Сегодня, 09:29
      Цитата: iliitchitch
      Ну , народ у нас в МИДе . Ленту Мёбиуса не переворачивайте уже . С америгой договариваться . Можно ещё с крокодилом или с акулой попытаться .

      Договариваться нужно. Всем ШОС договориться и вломить США...
      Logall
      1. Венд Сегодня, 10:14
        Цитата: Logall
        Цитата: iliitchitch
        Ну , народ у нас в МИДе . Ленту Мёбиуса не переворачивайте уже . С америгой договариваться . Можно ещё с крокодилом или с акулой попытаться .

        Договариваться нужно. Всем ШОС договориться и вломить США...

        Надо просто США свалить с Корейского полуострова и дать корейскому народу самим решить эту ситуацию. Они уже пытались, так США влезли со своими требованиями.
        Венд
    2. сибиралт Сегодня, 09:48
      Китай заявил в ООН протест на размещение США систем ПРО в Южной Корее, почеркнув, что это является прямой угрозой их безопасности и России. А Рябков озабочен проблемой Пхеньяна, подыгрывая американцам. Ребята, Вы уж делайте что-то сообща с Китаем.
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 09:50
        Зачем бежать в переди паровоза со своими планами...пусть Китай тоже репу почешет.
        Чёрный
      2. vovanpain Сегодня, 09:59
        Цитата: сибиралт
        Ребята, Вы уж делайте что-то сообща с Китаем.

        Так вроде с Китаем и делают. hi
        По его словам, Москва, продвигая эту инициативу, действует «в координации с китайскими партнерами».
        vovanpain
      3. iliitchitch Сегодня, 10:13
        Цитата: сибиралт
        Китай заявил в ООН протест на размещение США систем ПРО в Южной Корее, почеркнув, что это является прямой угрозой их безопасности и России. А Рябков озабочен проблемой Пхеньяна, подыгрывая американцам. Ребята, Вы уж делайте что-то сообща с Китаем.


        Коллега , в России есть , что б им , "умники" , которые вопить начинают про "агрессивный" Китай и про отъём у нас Дальнего Востока .
        Да грохнем мы тех недоделок американгских в два ствола (можем в в оддну репу , кстати) . Нам на двоих тыщ 10 лет , а это ещё что за чёрный прыщ от Волта Диснея ?
        iliitchitch
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:28
    США никогда не принимала не примет идеи России это им чуждо , в их понимании правильно только то что они предлагают так что это пустое сотрясание воздуха .
    Spartanez300
  3. 3Горыныч Сегодня, 09:28
    [quoteМосква, продвигая эту инициативу, действует «в координации с китайскими партнерами».][/quote] Вот это самая важная мысль этой статьи ...
    3Горыныч
  4. Гардамир Сегодня, 09:32
    Опять все коленки исписали?
    Гардамир
  5. dag Сегодня, 09:33
    а в чем план то ?
    dag
    1. роман66 Сегодня, 09:36
      в сейфе у Лаврова laughing
      роман66
    2. дядя Мурзик Сегодня, 09:49
      dag вернуть арабам их территории! wassat
      дядя Мурзик
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:34
    Мы предлагаем США отказаться от порочной логики эскалации...

    Ну ребята-дипломаты вы и даете. Уже всему миру понятно, что Сша даже не собираются договариваться с Россией (пока угроза уничтожения Сша и всего мира не станет реальной), а мы все лелеем надежды на призрачные договоры-уговоры.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
      Гена , здравствуй ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Уже всему миру понятно, что Сша даже не собираются договариваться с Россией (пока угроза уничтожения Сша и всего мира не станет реальной), а мы все лелеем надежды на призрачные договоры-уговоры.

      Зато когда жареный петух матрасов в задницу клюнет и прибегут с Россией договариваться - у нас есть отмазка : "А мы вам предлагали , а вы отказались" . Слабое утешение , если честно ...
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:51
        Паша привет! hi Как только почувствуют реальную угрозу своим воякам (пилотам) в Сирии, так сразу возникнет желание разговаривать. Вот только разговор они ведут обычно в одни ворота. В первую очередь. что выгодно Сша, а остальное может быть решим позже. Хватит уже играть в поддавки. И судя по всему руководство это поняло.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
          Извини , сразу не ответил - парад смотрел .
          Цитата: rotmistr60
          судя по всему руководство это поняло.

          Я тоже очень надеюсь что период сюсюканья с матрасами уходит в прошлое .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:11
            Судя по последним заявлениям МИДа и ВВП тоже надеюсь, что сюсюканья прекратились. Но для профилактики не мешало бы дать между рог.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
              Цитата: rotmistr60
              для профилактики не мешало бы дать между рог.

              Это точно , да и наглядный пример тем , кто любит говорить по приказу хозяина хороший получится .
              bouncyhunter
      2. Masya Masya Сегодня, 10:00
        Цитата: bouncyhunter
        Слабое утешение , если честно ...

        и как то не верится, что прибегут... ещё пару стран разбомбят и опять на плаву... love
        Masya Masya
  7. Tusv Сегодня, 09:39
    Что то у меня вооброжалка понедельничная. Расширение это понизить 38 параллель до тридцатой?
    Tusv
  8. Masya Masya Сегодня, 09:56
    Москва призывает США «включиться в эту работу»,

    а они ещё и не выключались! сабантуй с их " легкой" руки!!!
    Masya Masya
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