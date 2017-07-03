Россия представила план по решению северокорейской проблемы
Москва разработала план по решению проблемы Корейского полуострова и предлагает Соединенным Штатам отказаться от порочной логики эскалации ситуации, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
По словам дипломата, Москва призывает США «включиться в эту работу», хотя и понимает, что «с учетом раскручиваемой уже много лет кампании демонизации КНДР абстрагироваться от этой логики давления американцам трудно».
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщал, что Москва разработала дорожную карту решения северокорейской проблемы и готова обсуждать ее с партнерами. По его словам, Москва, продвигая эту инициативу, действует «в координации с китайскими партнерами».
У нас есть определенные идеи в виде конкретного плана, которым мы поделились с участниками этого процесса. Мы предлагаем США отказаться от порочной логики эскалации, когда на шаг одной стороны следует контршаг, усиливающий, как предполагается, давление на противоположную сторону. А в итоге образуется спираль нагнетания, из которой очень трудно выбраться. Поэтому прежде всего необходимо заморозить ситуацию, добиться некоего статус-кво, а дальше двигаться по методологии пошагового снижения напряженности и наращивания динамики в поиске политических развязок,сказал Рябков в интервью газете «Известия».
По словам дипломата, Москва призывает США «включиться в эту работу», хотя и понимает, что «с учетом раскручиваемой уже много лет кампании демонизации КНДР абстрагироваться от этой логики давления американцам трудно».
Но это безальтернативный путь. Нажим в конечном счете может сдетонировать в столкновение. Это было бы катастрофой для столь значимого для всех региона,добавил он.
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщал, что Москва разработала дорожную карту решения северокорейской проблемы и готова обсуждать ее с партнерами. По его словам, Москва, продвигая эту инициативу, действует «в координации с китайскими партнерами».
Использованы фотографии: https://www.smileplanet.ru
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