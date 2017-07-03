В Беларуси отмечают День Независимости
В понедельник Беларусь празднует День Независимости – с парадом, памятными акциями, массовыми гуляниями и концертами, передает РИА Новости .
Этот праздник в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от фашистов.
С утра на площадке у стелы «Минск - город-герой» состоится военный парад. «В этом году парад будет масштабнее, чем обычно: 27 расчетов техники, что в два раза больше, чем в прошлом году. Планируется, что в параде будут задействованы около 500 единиц колесной и гусеничной техники, включая 220 единиц боевой техники», – говорится в публикации.
В нем примут участие представители 30 соединений и воинских частей, 5 учреждений образования. Всего же в проведении парада будет задействовано около 6 тысяч человек.
Сообщается, что в параде задействованы «новейшие образцы техники, находящиеся на вооружении белорусской армии, и последние разработки отечественного военпрома, например, системы залпового огня "Полонез", бронированные машины "Кайман", беспилотники».
В небе над Минском горожане и гости столицы увидят учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, вертолеты Ми-8 МТВ-5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Впервые в этом году продемонстрируют свое мастерство летчики министерства по чрезвычайным ситуациям на вертолетах АS-355 и Ми-26 и ДОСААФ на самолетах Як-52 и вертолетах Ми-2.
Агентство отмечает, что «особенностью воздушного парада в этом году станет пролет в составе летного эшелона звена боевых вертолетов Ка-52, самолетов Су-34 и Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации».
Всего в авиационной части парада примут участие около 60 воздушных судов.
После прохождения военной техники у зрителей будет возможность подробнее ознакомиться с боевыми машинами: командование пообещало организовать выставку из нескольких десятков единиц, рядом с которыми все желающие смогут сфотографироваться.
Этот праздник в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от фашистов.
С утра на площадке у стелы «Минск - город-герой» состоится военный парад. «В этом году парад будет масштабнее, чем обычно: 27 расчетов техники, что в два раза больше, чем в прошлом году. Планируется, что в параде будут задействованы около 500 единиц колесной и гусеничной техники, включая 220 единиц боевой техники», – говорится в публикации.
В нем примут участие представители 30 соединений и воинских частей, 5 учреждений образования. Всего же в проведении парада будет задействовано около 6 тысяч человек.
Сообщается, что в параде задействованы «новейшие образцы техники, находящиеся на вооружении белорусской армии, и последние разработки отечественного военпрома, например, системы залпового огня "Полонез", бронированные машины "Кайман", беспилотники».
В небе над Минском горожане и гости столицы увидят учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, вертолеты Ми-8 МТВ-5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Впервые в этом году продемонстрируют свое мастерство летчики министерства по чрезвычайным ситуациям на вертолетах АS-355 и Ми-26 и ДОСААФ на самолетах Як-52 и вертолетах Ми-2.
Агентство отмечает, что «особенностью воздушного парада в этом году станет пролет в составе летного эшелона звена боевых вертолетов Ка-52, самолетов Су-34 и Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации».
Всего в авиационной части парада примут участие около 60 воздушных судов.
После прохождения военной техники у зрителей будет возможность подробнее ознакомиться с боевыми машинами: командование пообещало организовать выставку из нескольких десятков единиц, рядом с которыми все желающие смогут сфотографироваться.
Использованы фотографии: TUT.BY / Ольга Шукайло
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