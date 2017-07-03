11:40 03 июля

В Беларуси отмечают День Независимости

В понедельник Беларусь празднует День Независимости – с парадом, памятными акциями, массовыми гуляниями и концертами, передает РИА Новости .



Этот праздник в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от фашистов.


С утра на площадке у стелы «Минск - город-герой» состоится военный парад. «В этом году парад будет масштабнее, чем обычно: 27 расчетов техники, что в два раза больше, чем в прошлом году. Планируется, что в параде будут задействованы около 500 единиц колесной и гусеничной техники, включая 220 единиц боевой техники», – говорится в публикации.

В нем примут участие представители 30 соединений и воинских частей, 5 учреждений образования. Всего же в проведении парада будет задействовано около 6 тысяч человек.

Сообщается, что в параде задействованы «новейшие образцы техники, находящиеся на вооружении белорусской армии, и последние разработки отечественного военпрома, например, системы залпового огня "Полонез", бронированные машины "Кайман", беспилотники».

В небе над Минском горожане и гости столицы увидят учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, вертолеты Ми-8 МТВ-5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Впервые в этом году продемонстрируют свое мастерство летчики министерства по чрезвычайным ситуациям на вертолетах АS-355 и Ми-26 и ДОСААФ на самолетах Як-52 и вертолетах Ми-2.

Агентство отмечает, что «особенностью воздушного парада в этом году станет пролет в составе летного эшелона звена боевых вертолетов Ка-52, самолетов Су-34 и Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации».

Всего в авиационной части парада примут участие около 60 воздушных судов.

После прохождения военной техники у зрителей будет возможность подробнее ознакомиться с боевыми машинами: командование пообещало организовать выставку из нескольких десятков единиц, рядом с которыми все желающие смогут сфотографироваться.

Использованы фотографии: TUT.BY / Ольга Шукайло
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. cniza Сегодня, 10:37
    Всех братьев белорусов ещё раз в Праздником ! drinks
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 10:45
      Присоединяюсь к поздравлениям! hi drinks Интересно,парадный лимузин-китайский.."Красное знамя"
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 10:59
        Молодцы белорусы, что свой День независимости Р. Беларусь после распада СССР отмечают в знатный исторически памятный день - День освобождения БССР от германских фашистов в 1944 году - т.е. во время ВОВ!
        С национальным праздником Вас, граждане Р. Беларусь!
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 11:03
          Братья и сёстры! Будьте счастливы!
          Татьяна
          1. Владимир16 Сегодня, 11:28
            С праздником вас белорусы!
            А от кого независимость? От русских? Тяжко нам было вместе?

            Пора вместе праздновать единение славян - русских, белорусов и всех остальных русов. Ведь государство единое уже есть. Нужно наполнить это государство единством во всех отношениях.
            Владимир16
    2. vovanpain Сегодня, 10:47
      Еще раз с Праздником вас братья!Счастья и здоровья вам и всего самого лучшего! drinks drinks И мы один народ и мы вместе.! drinks drinks hi
      vovanpain
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:03
        С Праздником вас, родные беларусцы! Желаю вашей стране процветания, достатка и мирного неба! Ещё хочется, чтобы военный парад был в наших странах не по отдельности, а один общий, т.е. чтобы мы были вместе одной страной. Счастья тебе, Беларусь! drinks hi
        СРЦ П-15
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:12
        Всем огромное спасибо за поздравления и тёплые слова !!! hi drinks drinks drinks
        bouncyhunter
        1. Татьяна Сегодня, 11:16
          Пашенька! wink Ура!!! hi love С праздником страны! drinks
          Всего Вам самого наилучшего! fellow
          Татьяна
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
            Спасибо , Танюша !!! hi love Я сильно переживал что из-за непогоды отменят авиационную часть парада , но Бог услышал мои молитвы и не лишил меня возможности лишний раз полюбоваться моими любимыми "Аллигаторами" . good С Праздником , Беларусь !!! Всем неравнодушным ещё раз огромное спасибо !!! drinks drinks drinks
            bouncyhunter
        2. Доктор Зорге Сегодня, 11:22
          С праздником! И солнце вышло!
          Доктор Зорге
        3. Подрезчик Сегодня, 11:24
          Паша, подтверди мои слова - у нас майдана не БУДЕТ!!!! am
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
            Васаби в известное место всяким оппам и нацикам , а не майдан , Саня !!! soldier
            bouncyhunter
    3. To be or not to be Сегодня, 11:02
      От кого НЕЗАВИСИМОСТЬ?
      To be or not to be
      1. Доктор Зорге Сегодня, 11:22
        От немецко-фашистской акупации.
        Доктор Зорге
        1. Подрезчик Сегодня, 11:36
          Правильно, Михаил! Мы в годы ВОВ и от бендеровцев натерпелись...
          Подрезчик
    4. Зяблицев Сегодня, 11:12
      Не вижу повода не поздравить белорусов с праздником! drinks
      К нему можно относиться по разному, но вряд ли кто станет отрицать, что это всяко выходной день! laughing Впрочем, если быть серьезным и брать не подноготную, а официальную версию праздника - освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, то да - простому народу Белой Руси досталось пожалуй больше всех!
      Зяблицев
    5. сибиралт Сегодня, 11:21
      Беларусь с тяжелыми боями отстояла свою независимость от СССР! С чем поздравлять -то? belay
      Праздник и должен называться "День освобождения Минска от фашистских оккупантов". Мы же празднуем снятие ленинградской блокады или освобождение Сталинграда, без которых не было бы и независимости БССР.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:37
    Всех белорусов с праздником. И пожелание невозможности майдана по украинскому сценарию.
    rotmistr60
    1. Подрезчик Сегодня, 10:45
      Спасибо за поздравление! А майдана-не будет!!!
      Подрезчик
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:47
        На что и надеемся вместе с вами. drinks
        rotmistr60
        1. Pancir026 Сегодня, 11:07
          Цитата: rotmistr60
          На что и надеемся вместе с вами.

          Абсолютно поддерживаю и присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям.
          Последние новости о кооперации меж РФ и РБ,радуют.так держать!
          Pancir026
      2. Pancir026 Сегодня, 11:19
        Цитата: Подрезчик
        А майдана-не будет!!!

        Правильно,не бывать мятежу у братов.
        Вставьте, будь ласка, видео вашего ПАРАДА.красота!!
        https://www.youtube.com/watch?v=_kLktHATBqI
        Pancir026
  3. Spartanez300 Сегодня, 10:37
    С праздником братский народ Белоруссии !!! Желаю вам всегда жить в мире и дружбе с Россией !!! drinks
    Spartanez300
  4. Masya Masya Сегодня, 10:41
    Этот праздник в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от фашистов.

    верная дата!!! украинцы учитесь! Паша поздравляю! love и всех белорусов!!! love love love
    Masya Masya
    1. Лопатов Сегодня, 10:45
      Цитата: Masya Masya
      украинцы учитесь!

      России тоже стоило бы поучиться
      Лопатов
      1. Tusv Сегодня, 10:57
        Цитата: Лопатов
        России тоже стоило бы поучиться

        Не ну ЕБН устроил нам свой день независимости от зарплаты, Мы теперь скромные,просто 12 отмечаем свой день варения.
        С праздником Сябры
        Tusv
    2. Подрезчик Сегодня, 10:47
      Спасибо за поздравления, братья! Символично, что сегодня, на нашем празднике, вместе с нашими ВВС учавствуют и летчики ВКС России!
      Подрезчик
      1. Доктор Зорге Сегодня, 10:56
        Авиация вне всяких сравнений! И солнце почти проглянуло!
        С Праздником!
        Доктор Зорге
      2. Подрезчик Сегодня, 11:23
        Забыл добавить! Там где ВКС России-другим делать НЕЧЕГО!!!
        Подрезчик
    3. Вождь краснокожих Сегодня, 10:51
      Белоруссов поздравляю с праздником. Всего самого лучшего - главное мирного неба над головой. А чему украинцам учиться не подскажете? Дате? Так даже в СССР день победы на день "с опозданием" праздновали, а про 23 февраля вообще молчу, к чему "привязали".
      Лучше давайте посмотрим, что ехать будет. А то над прибалтами да укропами смеялись - мол почти все старье, не наше, так европейское. Сколько новинок бацька выставит?
      Вождь краснокожих
      1. Доктор Зорге Сегодня, 10:55
        Нормально новинок выставили. Я даже про такие беспилотники и не знал.
        Доктор Зорге
      2. Masya Masya Сегодня, 11:01
        Так даже в СССР день победы на день "с опозданием" праздновали, а про 23 февраля вообще молчу, к чему "привязали".
        Лучше давайте посмотрим, что ехать будет. А то над прибалтами да укропами смеялись - мол почти все старье, не наше, так европейское. Сколько новинок бацька выставит?

        высказались.... легче стало?
        Masya Masya
        1. Доктор Зорге Сегодня, 11:04
          Пусть украинцы завидуют.
          Заводы работают :)
          Доктор Зорге
    4. ruskih Сегодня, 11:02
      Мариша, спасибо!!! love Спасибо всем за поздравления!!!! love
      ruskih
      1. Masya Masya Сегодня, 11:11
        Елена! отдельное поздравление!!! просто... будь!!! love love love
        Masya Masya
        1. ruskih Сегодня, 11:18
          Ещё раз СПАСИБО!!!!! love love love
          ruskih
  5. Вольный Казак Сегодня, 10:48
    От чистого сердца Поздравляю братский народ Белоруссии с Праздником. Мира Вам братцы! drinks
    Вольный Казак
    1. Доктор Зорге Сегодня, 10:57
      Спасибо!
      Сейчас техника гражданская пойдёт.
      Доктор Зорге
  6. Доктор Зорге Сегодня, 10:54
    С праздником!
    К52 как прошли!
    Вживую наблюдал!
    Доктор Зорге
    1. sir_obs Сегодня, 11:08
      После военного парада, показали то, что Беларусь производит для народного хозяйства. машины, автобусы, тракторы и много чего еще. Есть на что посмотреть, молодцы. С праздником!
      sir_obs
      1. Доктор Зорге Сегодня, 11:18
        Спасибо! Рад, что прямую трансляцию на Россию сделали. Это важно. Чтобы наши враги терпели поражение на информационном поле.
        Доктор Зорге
  7. Доктор Зорге Сегодня, 10:57
    Батька прямо пиндам намекнул, что враг не пройдёт!
    Доктор Зорге
  8. Доктор Зорге Сегодня, 10:58
    Спасибо России 24 за прямую трансляцию на территорию России.
    Доктор Зорге
  9. Доктор Зорге Сегодня, 10:59
    Сейчас кран супер-пупер пойдёт, с китаёзами сделали :)
    А трактора какие идут сейчас МТЗ.
    Доктор Зорге
  10. Доктор Зорге Сегодня, 11:02
    Агропромышленная техника, Гомсельшаш. Агропродукция, молочка и тд. Отличный парад!
    Новая техника Амкадор - техника для дорог и строительства. Огромные машины.
    Значит могём!!!
    Доктор Зорге
  11. Доктор Зорге Сегодня, 11:08
    Отлично совместили военный парад и гражданскую технику.
    Беспилотники и дирижабль. Мне понравилось. Вселяет надежду.
    Ещё раз с днём освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков!
    Доктор Зорге
  12. Доктор Зорге Сегодня, 11:12
    Тракторный балет вообще круть!
    В этом году очень хорошая организация парада и сценарий.
    Доктор Зорге
  13. Доктор Зорге Сегодня, 11:25
    Для нас как и для нашей общей истории это очень значимая дата. Операция Багратион набирает силу. До Победы становится всё меньше и меньше, чуть меньше года.
    Доктор Зорге
  14. Dym71 Сегодня, 11:38
    В праздник надо бы и музыку поставить!

    Мира и добра тебе, Беларусь!
    Dym71
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