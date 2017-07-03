Японская пресса размышляет, когда Россия "вернёт" Курилы
Японская пресса подводит итоги первого «делового» посещения делегацией Страны восходящего солнца островов Южно-Курильской гряды. Речь идёт о делегации, состоявшей из представителей японского бизнеса, которые намерены участвовать в совместных проектах на Курилах.
Издание Йомиури Шимбун (Yomiuri Shimbun) пишет, что бизнесмены после посещения островов поделились впечатлениями о том, что российская сторона, если можно так выразиться, не горит большим желанием запускать совместные проекты. Представители японского бизнеса заявляют, что российская сторона относится с подозрением к «японскому желанию поучаствовать в развитии» Южных Курил.
При этом заявлено, что местные власти (власти Южных Курил и всей Сахалинской области) рассчитывают на японскую «помощь в развитии региона», однако федеральное правительство не готово «интенсифицировать работу на этом направлении».
Далее в материале японских журналистов отмечается, что представители бизнес-кругов Японии надеются на то, что ситуация изменится «к лучшему» (для Токио) после выборов 2018 года в России. Посыл такой: перед выборами Владимир Путин не готов принимать непопулярное в России решение, а вот после выборов...
Обращает на себя внимание следующий факт: ведя разговор о совместном бизнес-развитии островов Южно-Курильской гряды, японская пресса всякий раз переходит на «территориальный спор». В этой связи вполне можно говорить о лицемерии со стороны Токио: ведь если вести речь о развитии туризма, рыболовства, инфраструктуры на Курилах, то нужно в таком случае делать упор именно на бизнес-проекты, а не переводить разговор в русло «когда Путин передаст Курилы». Если ситуация с японской стороны и дальше будет развиваться по тому же сценарию, то вряд ли у японцев должен возникать вопрос, почему же это в России к их предложениям относятся с недоверием.
Издание Йомиури Шимбун (Yomiuri Shimbun) пишет, что бизнесмены после посещения островов поделились впечатлениями о том, что российская сторона, если можно так выразиться, не горит большим желанием запускать совместные проекты. Представители японского бизнеса заявляют, что российская сторона относится с подозрением к «японскому желанию поучаствовать в развитии» Южных Курил.
При этом заявлено, что местные власти (власти Южных Курил и всей Сахалинской области) рассчитывают на японскую «помощь в развитии региона», однако федеральное правительство не готово «интенсифицировать работу на этом направлении».
Далее в материале японских журналистов отмечается, что представители бизнес-кругов Японии надеются на то, что ситуация изменится «к лучшему» (для Токио) после выборов 2018 года в России. Посыл такой: перед выборами Владимир Путин не готов принимать непопулярное в России решение, а вот после выборов...
Обращает на себя внимание следующий факт: ведя разговор о совместном бизнес-развитии островов Южно-Курильской гряды, японская пресса всякий раз переходит на «территориальный спор». В этой связи вполне можно говорить о лицемерии со стороны Токио: ведь если вести речь о развитии туризма, рыболовства, инфраструктуры на Курилах, то нужно в таком случае делать упор именно на бизнес-проекты, а не переводить разговор в русло «когда Путин передаст Курилы». Если ситуация с японской стороны и дальше будет развиваться по тому же сценарию, то вряд ли у японцев должен возникать вопрос, почему же это в России к их предложениям относятся с недоверием.
Использованы фотографии: Maestro-travel.news
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти