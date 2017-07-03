11:40 03 июля

Японская пресса размышляет, когда Россия "вернёт" Курилы

Японская пресса подводит итоги первого «делового» посещения делегацией Страны восходящего солнца островов Южно-Курильской гряды. Речь идёт о делегации, состоявшей из представителей японского бизнеса, которые намерены участвовать в совместных проектах на Курилах.

Издание Йомиури Шимбун (Yomiuri Shimbun) пишет, что бизнесмены после посещения островов поделились впечатлениями о том, что российская сторона, если можно так выразиться, не горит большим желанием запускать совместные проекты. Представители японского бизнеса заявляют, что российская сторона относится с подозрением к «японскому желанию поучаствовать в развитии» Южных Курил.

При этом заявлено, что местные власти (власти Южных Курил и всей Сахалинской области) рассчитывают на японскую «помощь в развитии региона», однако федеральное правительство не готово «интенсифицировать работу на этом направлении».


Японская пресса размышляет, когда Россия "вернёт" Курилы


Далее в материале японских журналистов отмечается, что представители бизнес-кругов Японии надеются на то, что ситуация изменится «к лучшему» (для Токио) после выборов 2018 года в России. Посыл такой: перед выборами Владимир Путин не готов принимать непопулярное в России решение, а вот после выборов...

Обращает на себя внимание следующий факт: ведя разговор о совместном бизнес-развитии островов Южно-Курильской гряды, японская пресса всякий раз переходит на «территориальный спор». В этой связи вполне можно говорить о лицемерии со стороны Токио: ведь если вести речь о развитии туризма, рыболовства, инфраструктуры на Курилах, то нужно в таком случае делать упор именно на бизнес-проекты, а не переводить разговор в русло «когда Путин передаст Курилы». Если ситуация с японской стороны и дальше будет развиваться по тому же сценарию, то вряд ли у японцев должен возникать вопрос, почему же это в России к их предложениям относятся с недоверием.

Использованы фотографии: Maestro-travel.news
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Комментарии 16

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  1. cniza Сегодня, 11:22
    Никогда и точка.
    cniza
    1. Венд Сегодня, 11:28
      Цитата: cniza
      Никогда и точка.

      Ну чтобы понять это нужна адекватность. У японцев этого не наблюдается.
      Венд
      1. cniza Сегодня, 11:33
        Это их проблемы , пусть тешатся.
        cniza
        1. samoletil18 Сегодня, 11:38
          Никогда не говорите "никогда". Вот войдёт Япония в состав России, как за это "никогда" отвечать? wink
          samoletil18
    2. Подрезчик Сегодня, 11:33
      Я вот не гражданин России, Виктор, но мне тоже кажется-никогда!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 11:36
        Пусть историю поучат и поймут без наших коментариев. Белоруссия и Россия рано или поздно , но построят единое государство.
        cniza
    3. Logall Сегодня, 11:38
      Мы до сих пор не заключали мирного договора. Значит находимся в состоянии войны. Чуть что, можно долбануть чем-нибудь ядрёным. И это будет лигитимно...
      Logall
    4. сибиралт Сегодня, 11:39
      Пока Япония не выдворит американские базы со свой территории, никаких разговоров, даже о совместном бизнесе на Курилах, не может быть. Неужто нельзя об этом прямо заявить?
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 11:22
    Вы можете размышлять так и еще двести лет.Мы вас не торопим.. wassat
    210окв
  3. Spartanez300 Сегодня, 11:25
    Россия испокон веков свои территории не раздавала а только приумножала , вот о чем Японии нужно поразмышлять .
    Spartanez300
  4. петька слесарь Сегодня, 11:26
    пусть лучше с амерами за Оканаву размышляют
    петька слесарь
  5. Masya Masya Сегодня, 11:28
    пословица у нас есть... " думкою богатеет"!!! wink
    Masya Masya
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:28
    Японская пресса размышляет, когда Россия "вернёт" Курилы

    Очень понравилось заглавие статьи. Японцы по своему менталитету могут размышлять долго и тщательно подходя к этому процессу. Поэтому считаю, что им не стоит мешать, т.к. размышления могут затянуться на много лет. А там однажды проснемся, а Японии уже и нет.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 11:31
      Цитата: rotmistr60
      А там однажды проснемся, а Японии уже и нет.

      Господи прости! Смоет на фиг? Британию с собой пусть заберет!!! wink
      Masya Masya
  7. Tusv Сегодня, 11:35
    Садитесь два по Русскому. Глагол Ввернём пишется с двумя буквами "В"
    Tusv
  8. iliitchitch Сегодня, 11:39
    Сидят там на вулканах и мозг нам пытаются парить . Острова им подай . Хрен вам , а не Курилы . Там мало того , что экономическая зона , так там нам и америгу шугать надо , чтобы ручонки свои шаловливые не совали , куда не надо .
    iliitchitch
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