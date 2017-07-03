11:40 03 июля

Госдеп заявил о «свободе судоходства» в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты продолжат использовать свое право на «свободное судоходство» в Южно-Китайском море, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа.

Госдеп заявил о «свободе судоходства» в Южно-Китайском море


В воскресенье Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.


У США есть всеобъемлющая программа "Свободы судоходства", которая направлена на то, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям в целях сохранения прав, свобод и использования моря и воздушного пространства, гарантированных всем странам в соответствии с международным правом,
сказал агентству представитель Госдепа.

Он отметил, что США «продолжают регулярные операции в рамках данной программы и будут продолжать это делать в будущем».

Резюме этих операций всегда сообщаются публично в ежегодном докладе министерства обороны о свободе судоходства,
добавил дипломат.

Ранее Пекин также призвал Вашингтон прекратить действия, серьезно нарушающие суверенитет КНР и угрожающие ее безопасности. В китайском МИД заявили, что правительство страны оставляет за собой право принимать «все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности».

Использованы фотографии: Chen Fei / xinhua
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