Госдеп заявил о «свободе судоходства» в Южно-Китайском море

У США есть всеобъемлющая программа "Свободы судоходства", которая направлена на то, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям в целях сохранения прав, свобод и использования моря и воздушного пространства, гарантированных всем странам в соответствии с международным правом,

Резюме этих операций всегда сообщаются публично в ежегодном докладе министерства обороны о свободе судоходства,