Госдеп заявил о «свободе судоходства» в Южно-Китайском море
Соединенные Штаты продолжат использовать свое право на «свободное судоходство» в Южно-Китайском море, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа.
В воскресенье Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.
Он отметил, что США «продолжают регулярные операции в рамках данной программы и будут продолжать это делать в будущем».
Ранее Пекин также призвал Вашингтон прекратить действия, серьезно нарушающие суверенитет КНР и угрожающие ее безопасности. В китайском МИД заявили, что правительство страны оставляет за собой право принимать «все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности».
В воскресенье Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.
У США есть всеобъемлющая программа "Свободы судоходства", которая направлена на то, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям в целях сохранения прав, свобод и использования моря и воздушного пространства, гарантированных всем странам в соответствии с международным правом,сказал агентству представитель Госдепа.
Он отметил, что США «продолжают регулярные операции в рамках данной программы и будут продолжать это делать в будущем».
Резюме этих операций всегда сообщаются публично в ежегодном докладе министерства обороны о свободе судоходства,добавил дипломат.
Ранее Пекин также призвал Вашингтон прекратить действия, серьезно нарушающие суверенитет КНР и угрожающие ее безопасности. В китайском МИД заявили, что правительство страны оставляет за собой право принимать «все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности».
Использованы фотографии: Chen Fei / xinhua
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