Рогозин: успешные действия РФ в Сирии повлекли за собой увеличение количества контрактов на вооружения

Можно сколько угодно ездить по различным выставкам и объяснять, что наше оружие хорошее, но лучшим критерием оценки эффективности нашего оружия является его боевое применение, что и произошло в Сирии. Поэтому особый эффект – резкий рост контрактов на закупку российских средств поражения и российских боевых систем, авиации, прежде всего, говорит в пользу того, что мы оснастили армию и флот очень хорошим оружием, чему мы очень рады, и оборонщики полностью удовлетворены результатами своей работы,

Безусловно, проблемные моменты выявлялись. Практика – лучший критерий оценки работы машин и людей,

В результате, все замечания наших военных были учтены в оперативном режиме,