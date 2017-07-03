15:10 03 июля

Рогозин: успешные действия РФ в Сирии повлекли за собой увеличение количества контрактов на вооружения

Успешные действия ВС РФ в Сирии привели к «резкому росту» количества контрактов на закупку российских средств поражения и боевых систем, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Рогозин: успешные действия РФ в Сирии повлекли за собой увеличение количества контрактов на вооружения


Можно сколько угодно ездить по различным выставкам и объяснять, что наше оружие хорошее, но лучшим критерием оценки эффективности нашего оружия является его боевое применение, что и произошло в Сирии. Поэтому особый эффект – резкий рост контрактов на закупку российских средств поражения и российских боевых систем, авиации, прежде всего, говорит в пользу того, что мы оснастили армию и флот очень хорошим оружием, чему мы очень рады, и оборонщики полностью удовлетворены результатами своей работы,
сказал Рогозин агентству.


При этом российский ВПК вполне справляется со своими задачами. Загрузка «не превышает возможностей нашей промышленности в работе в мирное время», сказал он, отвечая на вопрос, «насколько увеличилась загрузка мощностей оборонной промышленности РФ в связи с операцией в Сирии, особенно в части производства боеприпасов».

Все недостатки военной техники, выявленные в Сирии, были учтены российскими предприятиями.

Безусловно, проблемные моменты выявлялись. Практика – лучший критерий оценки работы машин и людей,
отметил Рогозин.

По его словам, российские специалисты всегда сопровождают эти операции, и по всем выявленным вопросам военно-промышленная комиссия и Минромторг приняли конкретные решения.

В результате, все замечания наших военных были учтены в оперативном режиме,
заключил вице-премьер.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 32

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  1. Самаритянин Сегодня, 12:28
    Ну так и "презентация" не дешёвая...
    Но в любом случае это бесценный опыт!
    Самаритянин
    1. сибиралт Сегодня, 12:37
      Может еще кого побомбить для бизнеса? А то мы все к США с претензиями. belay
      сибиралт
      1. okko077 Сегодня, 14:02
        Самоуспокоенность главный наш враг. Опыт в Сирии показал , что решаем мы поставленные задачи по-старому , но на новой технике. Что мы слепы и глухи и не научились использовать достижения информационных технологий. Мы не знаем , где находится враг ,не контролируем ситуацию в реальном времени. Это происходит и на востоке Украины и на бывших рубежах СССР. У нас нет Боевых Информационных Систем, в состав которых должны быть интегрированы БПЛА, самолёты - разведчики, РЛС, спутники, самолёты , вертолёты, РСЗО, САУ и др. У нас всё отдельно, и это отдельность будет стоить нам территории и огромных потерь. А наше командование и ГШ даже не упоминает об этом кризисе. Нас готовят к будущему коллапсу спокойно и уверенно, надувая щёки и вешая звёзды себе на грудь. Подумаешь, какая малость ,мы не знаем .где находится враг, мы не знаем где цели. не знаем . что делает противник. Зато у нас лучшая техника и мы учимся на учениях уничтожать врага,которого придумываем сами...Ну пошлём 1000 разведчиков ползком, на машинах, самолётах, вертолётах- вернутся 100, ну проанализируем и ударим, правда враг уедет уже, ..ну пошлём ещё 1000... У нас страна большая, людей много....И техника у нас новая и производители недостатки устранили по опыту в Сирии...
        okko077
        1. okko077 Сегодня, 14:21
          Да, кстати, на фото старинный СУ-24М. Очень устаревший самолёт и дорогой в эксплуатации, хорошо , что Гефест прилепили...Зачем такое фото к этой статье о новой технике? Просто у нас нет маленьких бомберов , сгноили все . В Сирии СУ-24М используется не по назначению , как и СУ-34.... А впереди на стабилизаторах стоят пенопластовые красные бочечьки с верёвочками , чтобы стабилизатор вниз без давления не опускался, и при запуске не взмывал резко вверх и не угрожал ТС и не выводились агрегаты из строя...Ну прям, сплошная инновация...
          okko077
    2. Комментарий был удален.
    3. analgin Сегодня, 13:48
      Цитата: Самаритянин
      Ну так и "презентация" не дешёвая...
      Но в любом случае это бесценный опыт!

      Ну, если борьба против "папуасов" на пикапах, это "бесценный" опыт, то не хочется даже думать, что произойдёт, случись встретиться с более продвинутым противником...
      analgin
      1. krot Сегодня, 14:17
        США только против папуасов и воевала всю жизнь.. и ничего)) Даже во время Второй Мировой Войны вступили, когда немчуру во всю гнали уже по Европе! Так что и на папуасиках пока поработаем! А случись с более продвинутым противником- получим еще один опыт)) одним больше, одним меньше)))
        krot
  2. Logall Сегодня, 12:29
    Сбить, что-нибудь американское, вообще контракты посыпятся...
    Logall
    1. Самаритянин Сегодня, 12:33
      Цитата: Logall
      Сбить, что-нибудь американское, вообще контракты посыпятся...

      Там много чего может посыпаться...
      Самаритянин
      1. Walanin Сегодня, 13:03
        Экономика России например
        Walanin
    2. 3officer Сегодня, 12:36
      Цитата: Logall
      Сбить, что-нибудь американское, вообще контракты посыпятся...

      В игре "Царь горы" главное не залезть на вершину,а попробовать удержаться на ней what
      3officer
  3. Spartanez300 Сегодня, 12:31
    В итоге повышается обороноспособность страны .
    Spartanez300
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:31
    ... ну как бы этим заявлением он не первый отметился... ранее, и Темнейший заявлял, но всё равно приятно...
    a.s.zzz888
  5. anjey Сегодня, 12:37
    контракты это хорошо но это вторично,первично показать силу и мощь России
    anjey
  6. Влад5307 Сегодня, 12:41
    Ну так после амерзских топориков, долетевших до цели в очень уменьшенном кол-ве от исходного, оценки качества нашего оружия поднялись. Да и боевое применение всегда лучше чем полигонное - выгода двойная!
    Влад5307
  7. Владимир Постников Сегодня, 12:42
    Поэтому особый эффект – резкий рост контрактов на закупку российских средств поражения и российских боевых систем

    Типичная работа журналиста, коим Рогозин и является по образованию.
    Что такое резкий рост контрактов? Лично меня количество контрактов не интересует. Гораздо интереснее сумма контрактов. Здесь тоже резкий рост?
    Загрузка «не превышает возможностей нашей промышленности в работе в мирное время»
    А вот это новость. Иначе говоря, снарядов и бомб (я даже не говорю про Калибры) у нас вполне достаточно (а именно они и расходуются в Сирии в больших количествах), и мы готовы и дальше расходовать их в Сирии и продавать на сторону не в ущерб самим себе? Это интересная новость, но я в нее не верю. Я не верю Рогозину. Журналист, все-таки, хотя и доктор технических наук.
    Владимир Постников
    1. Владимирец Сегодня, 12:48
      Цитата: Владимир Постников
      бомб (я даже не говорю про Калибры) у нас вполне достаточно (а именно они и расходуются в Сирии в больших количествах), и мы готовы и дальше расходовать их в Сирии и продавать на сторону не в ущерб самим себе? Это интересная новость, но я в нее не верю.

      Ну почему же, высокоточные боеприпасы, судя по доступным видео, расходуются достаточно ограниченно, как не посмотришь всё ФАБ-100, да ФАБ-250 цепляют, а это совсем не новинки и на хранении их, думается, достаточно много.
      Владимирец
      1. Владимир Постников Сегодня, 12:54
        Цитата: Владимирец
        Ну почему же, высокоточные боеприпасы, судя по доступным видео, расходуются достаточно ограниченно, как не посмотришь всё ФАБ-100, да ФАБ-250 цепляют, а это совсем не новинки и на хранении их, думается, достаточно много.

        Прочитайте внимательно мой комментарий еще раз.
        Обратите внимание, что я написал:
        я даже не говорю про Калибры

        У нас много чего на хранении с советских времен. Речь как раз о том, что "хранение" восполнять надо, и уже по сегодняшним ценам. Советская "халява" неуклонно уменьшается. Внимательно читайте.
        Владимир Постников
        1. Владимирец Сегодня, 13:06
          Цитата: Владимир Постников
          Речь как раз о том, что "хранение" восполнять надо, и уже по сегодняшним ценам. Советская "халява" неуклонно уменьшается.

          https://topwar.ru/85134-rossiyskie-proizvoditeli-
          aviabomb-rabotayut-v-tri-smeny.html
          http://gnppregion.ru/produktsiya/aviatsionnoe-voo
          ruzhenie
          http://bazalt.ru/ru/aviatcionnye_bombovye_sredstv
          a_porazheniya/

          Это к вопросу о производстве.
          Владимирец
          1. Владимир Постников Сегодня, 13:18
            Цитата: Владимирец
            Это к вопросу о производстве.

            Что Вы мне эту рекламу подсовываете? Там только в одной из трех ссылок сообщается, что завод перешел на работу в 3 смены в связи с поставками в Сирию. Так это в связи с поставками в Сирию, а речь о восполнении СВОИХ запасов. Так что и эта новость не несет никакой конкретики.
            Почитайте лучше вот эту статью:
            http://vpk-news.ru/articles/27612
            Именно она посвящена вопросам производства, а не Ваша рекламная "лабуда".
            Владимир Постников
            1. Владимирец Сегодня, 13:23
              Цитата: Владимир Постников
              Так это в связи с поставками в Сирию, а речь о восполнении запасов.

              Вам не приходит в голову, что производимые боеприпасы могут восполнять запасы, расходуемые в ВД?
              Цитата: Владимир Постников
              http://vpk-news.ru/articles/27612
              Именно она посвящена вопросам производства

              Причем здесь снаряды? Я вроде говорил про РВ и АБ? request А чего не про холодильники? Я дал Вам ссылки производств, изготавливающих авиабомбы, причем здесь реклама?
              Владимирец
              1. Владимир Постников Сегодня, 13:41
                Цитата: Владимирец
                Причем здесь снаряды? Я вроде говорил про РВ и АБ? request А чего не про холодильники? Я дал Вам ссылки производств, изготавливающих авиабомбы, причем здесь реклама?

                Вы шутник или тролль?
                Цитата: Владимирец
                Причем здесь снаряды?

                Я как бы писал про снаряды, а не про холодильники.
                Цитата: Владимирец
                Я дал Вам ссылки производств, изготавливающих авиабомбы, причем здесь реклама?

                Что за детский лепет? Вы когда-нибудь задумывались, почему производства изготавливающие авиабомбы размещают открытые сайты в Интернете? С какой целью и для чего? Думайте, прежде чем писать.
                Владимир Постников
                1. Владимирец Сегодня, 13:47
                  Цитата: Владимир Постников
                  Прочитайте внимательно мой комментарий еще раз.

                  Цитата: Владимир Постников
                  Обратите внимание

                  Цитата: Владимир Постников
                  Внимательно читайте.

                  Цитата: Владимир Постников
                  не Ваша рекламная "лабуда".

                  Цитата: Владимир Постников
                  Что за детский лепет?

                  Цитата: Владимир Постников
                  Думайте, прежде чем писать.

                  Вы в детском саду работаете? Обычно там воспитатели говорят безаппеляционно.
                  Цитата: Владимир Постников
                  Вы когда-нибудь задумывались, почему производства изготавливающие авиабомбы размещают открытые сайты в Интернете? С какой целью и для чего?

                  И что?! belay Из этого следует, что они их не производят? fool
                  Владимирец
                  1. Владимир Постников Сегодня, 13:55
                    Цитата: Владимирец
                    И что?! belay Из этого следует, что они их не производят?

                    Из этого следует, что я заканчиваю Вам отвечать. Не вижу смысла продолжать.
                    Владимир Постников
    2. Стирбьорн Сегодня, 13:01
      Цитата: Владимир Постников
      Типичная работа журналиста, коим Рогозин и является по образованию.
      Что такое резкий рост контрактов? Лично меня количество контрактов не интересует. Гораздо интереснее сумма контрактов. Здесь тоже резкий рост?

      Да в том то и дело, что опять никакой конкретики - Путин начал, потом за ним подхватил какой то советник по обороне, ну и Рогозин в стороне остаться не может! По факту, никаких контрактов не предъявлено - связанных с Сирией с тем более. Интересы все упираются в кредит со стороны России, как те же турки, Филиппины и тд. Особенно, жалко это все смотрится на фоне Трампа, заключившего оружейные контракты с саудами (за сто миллиардов) и Катаром (15), ну и по мелочи - Тайвань (1.6), индусы(1.0)
      Стирбьорн
    3. nik-karata Сегодня, 13:10
      Журналист, все-таки, хотя и доктор технических наук.

      Если б я был другом Путина или Медведева, наверное был бы уже академиком РАН.
      К счастью я не их друг... soldier
      nik-karata
      1. Genry Сегодня, 13:49
        Цитата: nik-karata
        Если б я был другом Путина или Медведева, наверное был бы уже академиком РАН.
        К счастью я не их друг...

        Я тоже счастлив, что в РАН не будет такого академика как вы. good good
        Genry
    4. Deadушка Сегодня, 14:06
      Цитата: Владимир Постников
      Что такое резкий рост контрактов? Лично меня количество контрактов не интересует. Гораздо интереснее сумма контрактов. Здесь тоже резкий рост?

      Так не он один такой, Кожин же не отстает: "Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос... "
      Похоже из одного инкубатора "птенцы".
      Deadушка
  8. wku Сегодня, 13:00
    пустое всё это! где цифры? на что увеличилось? Турция С400 хочет закупить, чтобы освоить наши технологии да ещё по башлять ими в США или ещё кому-нибудь. Кто за последние годы покупает нашу бронетехнику за живые деньги - никто! только за "списуемые" кредиты, 24 Су- 35 продали Китаю, через 4 года его аналоги, но более дешёвые будет продавать Китай, ну КА-52к в Египет от отчаяния что пролёт с мистралями! "батутному" блогеру случайно оказавшемся в Правительстве, как показывают последние события с т-50, Арматой, новыми БМП и БТР, новым стрелковым вооружением, космодромом Восточный - доверять нельзя!
    wku
  9. Нормаль ок Сегодня, 13:05
    Поэтому особый эффект – резкий рост контрактов на закупку российских средств поражения и российских боевых систем, авиации, прежде всего, говорит в пользу того, что мы оснастили армию и флот очень хорошим оружием, чему мы очень рады, и оборонщики полностью удовлетворены результатами своей работы,
    сказал Рогозин агентству.

    Бла, бла, бла. Цифры, - в студию!
    Нормаль ок
  10. Кент0001 Сегодня, 13:06
    Ну че, догогним и перегоним? По продаже вооружений? Если послушать Рогозина то наверное да....,причём скоро.
    Кент0001
  11. Altona Сегодня, 13:32
    Цитата: Самаритянин
    Ну так и "презентация" не дешёвая...

    ----------------------------
    Дык всё равно же учения близкие к боевым проводились бы. Утилизация старых боеприпасов лучше кому-нибудь на голову, нежели на полигоне да еще с привлечением специалистов по разоружению. Утилизация старой техники тоже головная боль, а тут пихнули союзнику, пользуйся. Опять же и демонстрация возможностей как потенциальному заказчику так и потенциальному противнику-это можно отнести к расходам на рекламу. Но наш клиент всё равно-это потребитель простого, неприхотливого и дешёвого, то есть "негр Африки преклонных годов" или "китайчонок Ли бананово-лимонной страны". Американская и немецкая техника изначально создается с большим комфортом для экипажа и вообще "дорохо, бахато, прыстижно", поэтому саудитам, например, она интереснее.
    Altona
  12. alta Сегодня, 14:20
    действия ВС РФ в Сирии привели к «резкому росту» количества контрактов на закупку российских средств поражения и боевых систем

    Если за полтоа года сирийской кампании израсходовано около 100 млрд рублей , то сколько вооружений надо продать, чтобы сирийскую компанию окупить ...
    alta
    1. stalkerwalker Сегодня, 14:34
      Цитата: alta
      действия ВС РФ в Сирии привели к «резкому росту» количества контрактов на закупку российских средств поражения и боевых систем
      Если за полтоа года сирийской кампании израсходовано около 100 млрд рублей , то сколько вооружений надо продать, чтобы сирийскую компанию окупить ...

      Вы таки поинтересуйтесь у бандеровских друзiв - какой вонЫ профит с войны имеют....
      stalkerwalker
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