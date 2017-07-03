Рогозин: успешные действия РФ в Сирии повлекли за собой увеличение количества контрактов на вооружения
Успешные действия ВС РФ в Сирии привели к «резкому росту» количества контрактов на закупку российских средств поражения и боевых систем, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.
При этом российский ВПК вполне справляется со своими задачами. Загрузка «не превышает возможностей нашей промышленности в работе в мирное время», сказал он, отвечая на вопрос, «насколько увеличилась загрузка мощностей оборонной промышленности РФ в связи с операцией в Сирии, особенно в части производства боеприпасов».
Все недостатки военной техники, выявленные в Сирии, были учтены российскими предприятиями.
По его словам, российские специалисты всегда сопровождают эти операции, и по всем выявленным вопросам военно-промышленная комиссия и Минромторг приняли конкретные решения.
Можно сколько угодно ездить по различным выставкам и объяснять, что наше оружие хорошее, но лучшим критерием оценки эффективности нашего оружия является его боевое применение, что и произошло в Сирии. Поэтому особый эффект – резкий рост контрактов на закупку российских средств поражения и российских боевых систем, авиации, прежде всего, говорит в пользу того, что мы оснастили армию и флот очень хорошим оружием, чему мы очень рады, и оборонщики полностью удовлетворены результатами своей работы,сказал Рогозин агентству.
При этом российский ВПК вполне справляется со своими задачами. Загрузка «не превышает возможностей нашей промышленности в работе в мирное время», сказал он, отвечая на вопрос, «насколько увеличилась загрузка мощностей оборонной промышленности РФ в связи с операцией в Сирии, особенно в части производства боеприпасов».
Все недостатки военной техники, выявленные в Сирии, были учтены российскими предприятиями.
Безусловно, проблемные моменты выявлялись. Практика – лучший критерий оценки работы машин и людей,отметил Рогозин.
По его словам, российские специалисты всегда сопровождают эти операции, и по всем выявленным вопросам военно-промышленная комиссия и Минромторг приняли конкретные решения.
В результате, все замечания наших военных были учтены в оперативном режиме,заключил вице-премьер.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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