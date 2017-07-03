15:11 03 июля

Зачем военную технику направили к зданию ВРУ в Киеве?

Сегодня из Киева приходят сообщения о том, что к зданию Верховной рады с раннего утра перебрасывается военная техника. Информация подтверждает директор украинского центра стратегических разработок Андрей Ницой. Из его поста в социальной сети Фейсбук:

Во двор Верховной рады Украины заехала бронетехника. 07.10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений Оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то "сюрприз"?


Зачем военную технику направили к зданию ВРУ в Киеве?



Через некоторое время другие пользователи Сети заявили, что речь идёт именно о выставке "последних достижений" Укоборонпрома, которую, что примечательно, решили устроить во дворе здания ВРУ - в день начала семинара под эгидой НАТО.



На этом фоне председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что "число сторонников вступления Украины в НАТО год от года растёт". По словам Парубия, "сегодня за вступление высказываются 50% украинцев". Парубий:

И этот показатель чрезвычайно важен и свидетельствует об увеличении понимания в нашей стране роли НАТО.


Судя по всему, мнение 50% украинцев, которые против вступления в НАТО, для Киеве уже не важно...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003621825008&pnref=story
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Комментарии 30

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  1. Владимирец Сегодня, 12:50
    "По словам Парубия, "сегодня за вступление высказываются 50% украинцев"."

    Учитывая то, что даже Парубий постеснялся назвать цифру выше половины, реальное число сторонников вступления в НАТО руководящую верхушку совсем не радует. what
    Владимирец
    1. Подрезчик Сегодня, 12:53
      Это они от народа обороняться будут. Не думаю, что там все довольные и счастливые, и радостно живется!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 13:07
        Им уже пора занимать " круговую " оборону , "клевать" их будут не по детски.
        cniza
      2. INVESTOR Сегодня, 13:38
        Хотелось бы видеть новый кровавый майдан, где озверевшая толпа будет рвать всю верхушку, от Порошенко до депутатов. fellow
        INVESTOR
        1. Чёрный Сегодня, 13:53
          Предлагаю начать демонстрацию техники с торжественного выстрела по трибуне laughing
          Чёрный
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:06
      Женя , привет ! hi Очередная часть Марлезонского балета ? (Я уже сбился со счёта которая .)
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 13:07
        Цитата: bouncyhunter
        Очередная часть Марлезонского балета ? (Я уже сбился со счёта которая .)

        Часть 348-я, "Скромная". smile Привет, Паша. hi
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:11
          Цитата: Владимирец
          Часть 348-я, "Скромная".

          Вот спасибо тебе , мил-человек ! Подсказал . drinks
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 13:19
            Мыльная опера продолжается.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:21
              Вить , это по длительности может "Самты-Барбару" переплюнуть ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:45
                И конца пока не видно , похоже переплюнет.
                cniza
      2. 210окв Сегодня, 13:20
        Паша hi !Это балет превратился в бесконечный фарс..
        Цитата: bouncyhunter
        Женя , привет ! hi Очередная часть Марлезонского балета ? (Я уже сбился со счёта которая .)
        210окв
    3. Berkut24 Сегодня, 13:15
      реальное число сторонников вступления в НАТО руководящую верхушку совсем не радует.

      Если посмотреть на Черногорию, то для вступления в НАТО достаточно мнения одного человека.
      Berkut24
    4. Самаритянин Сегодня, 13:21
      Цитата: Владимирец
      "По словам Парубия, "сегодня за вступление высказываются 50% украинцев"."
      Учитывая то, что даже Парубий постеснялся назвать цифру выше половины, реальное число сторонников вступления в НАТО руководящую верхушку совсем не радует. what

      Всё так, да только кто этот народ спросит?! НАТА пальчиком поманит и побегут и волосы назад...
      Самаритянин
  2. самоход Сегодня, 12:54
    а кто считал сторонников и противников вступления в НАТО?
    вообще - кто интересовался мнением граждан Украины касаемо реформ, касаемо принятых решений? так понимаю господ мнение холопов не интересует...
    печально...
    #мынерабы-рабынемы.
    самоход
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:09
      Цитата: самоход
      а кто считал сторонников и противников вступления в НАТО?

      так у них переписи населения кажется с 91 года никогда небыло. они сами толком не знают сколько их
      ЛукичЪ
      1. самоход Сегодня, 13:34
        увы, но это печаль (касаемо переписи населения). вроде как в начале 90-х было 52 млн. человек. теперь, дай-то Бог 35 млн. наберется. и дело далеко не в соотношении рожденных и умерших за этот период. больше дело в желающих жить в этой стране и желающих жить вне этой страны. увы...
        самоход
      2. Искандер Ш Сегодня, 13:38
        Цитата: ЛукичЪ
        так у них переписи населения кажется с 91 года никогда небыло.


        Это Вы с Узбекистаном путаете. На Украине была перепись в 2001.
        Искандер Ш
        1. ЛукичЪ Сегодня, 14:02
          Цитата: Искандер Ш
          Это Вы с Узбекистаном путаете. На Украине была перепись в 2001.

          может быть, спорить не буду
          ЛукичЪ
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
    Андрей Парубий заявил, что "число сторонников вступления Украины в НАТО год от года растёт".

    ... а это чахоточное само верит, чего нагородило? laughing
    a.s.zzz888
    1. venik Сегодня, 13:02
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а это чахоточное само верит, чего нагородило?

      =========
      Ну, откуда же, батенька! У него ведь даже справочка (со школы еще) "о "легком" отставании в умственном развитии"...... Тут уж кажется "эскулапы" чего-й то "недоглядели" - тут уж не "легкая форма", а явно - "ТЯЖЕЛАЯ"....
      venik
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
        venik Сегодня, 13:02 ↑
        Ну, откуда же, батенька! У него ведь даже справочка (со школы еще) "о "легком" отставании в умственном развитии"..

        ... это его основной документ будет, когда судить будут, если не грохнут раньше... wassat
        a.s.zzz888
      2. ЛукичЪ Сегодня, 13:10
        Цитата: venik
        тут уж не "легкая форма", а явно - "ТЯЖЕЛАЯ"....

        да скорее всего уже критическая
        ЛукичЪ
  4. Влад5307 Сегодня, 13:06
    И этот показатель чрезвычайно важен и свидетельствует об увеличении понимания в нашей стране роли НАТО.

    Вот с.у.к.а. врет и не краснеет и не заикается! Ну ничего придет время и громодяне повесят его за язык на фонарном столбе!
    Влад5307
  5. wku Сегодня, 13:11
    да в Москве бронетехника вообще очень часто бывает, не только при выступлениях оппозиции, но и по случаю праздников всяких, где большие скопления людей, для перестраховки и охлаждения пыла у потенциальных злоумышленников, что правильно , а тут на фото два броневика, и громкий заголовок про ввод бронетехники!
    на Украине "хатоскрайники" не устроят майдана без одобрения США и ЕЭС, а если такое разрешение и финансирование будет, то ни кто не посмеет вывести БТ, как было на майдане 14го когда единственный БТР демонстративно закидали "коктелями" для красивой картинки по ТВ, возможно, что под заказ!
    wku
  6. Altona Сегодня, 13:16
    На этом фоне председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что "число сторонников вступления Украины в НАТО год от года растёт". По словам Парубия, "сегодня за вступление высказываются 50% украинцев".
    ----------------------------
    На фоне антирусской истерии и психоза сей факт неудивителен. Украина придумывает себе сущностей, сама в них начинает верить и сама себя убеждает, что так должно и быть.Я не говорю про всех, но неадекватно и альтернативно мыслящих там все богаче и богаче с каждым днем.
    Altona
  7. Altona Сегодня, 13:19
    Цитата: wku
    а тут на фото два броневика

    ----------------------------
    Я представляю разрыв свидомого мозга и пукана, если бы с одного из этих броневичков выступил Ленин. laughing
    Altona
  8. Искандер Ш Сегодня, 13:39
    События на Украине конечно увеличивают рост числа сторонников НАТО.
    Искандер Ш
  9. Толстоевский Сегодня, 13:57
    а я, грешным делом, решил, что наша кукуевскаямразота решила перерезать друг дружку... какая жалость... но, не будем терять надежды
    Толстоевский
  10. Слава Беркуту Сегодня, 14:47
    Через некоторое время другие пользователи Сети заявили, что речь идёт именно о выставке "последних достижений" Укоборонпрома
    Что, прям сразу ОБА достижения?! И азовский мусорный бак с домофоном, и миномет-суицидник??? Сразу с крупных козырей зашли! Теперь Ната не отвертится. Войти, конечно, не войдет в майданостан, но леденец за щеку точно должна положить Порубию
    Слава Беркуту
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