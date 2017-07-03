Зачем военную технику направили к зданию ВРУ в Киеве?

Во двор Верховной рады Украины заехала бронетехника. 07.10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений Оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то "сюрприз"?

И этот показатель чрезвычайно важен и свидетельствует об увеличении понимания в нашей стране роли НАТО.

Сегодня из Киева приходят сообщения о том, что к зданию Верховной рады с раннего утра перебрасывается военная техника. Информация подтверждает директор украинского центра стратегических разработок Андрей Ницой. Из его поста в социальной сети Фейсбук:Через некоторое время другие пользователи Сети заявили, что речь идёт именно о выставке "последних достижений" Укоборонпрома, которую, что примечательно, решили устроить во дворе здания ВРУ - в день начала семинара под эгидой НАТО.На этом фоне председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что "число сторонников вступления Украины в НАТО год от года растёт". По словам Парубия, "сегодня за вступление высказываются 50% украинцев". Парубий:Судя по всему, мнение 50% украинцев, которые против вступления в НАТО, для Киеве уже не важно...