15:10 03 июля

В Афганистане ликвидировали более 40 боевиков "Талибана"

По меньшей мере 43 боевика радикального движения "Талибан"* ликвидированы в результате воздушных и наземных операций сил Афганистана в провинции Гильменд на юге страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News .



Сообщается, что спецоперации были проведены в ночь с воскресенья на понедельник в районе Нава при поддержке иностранных сил. Как сообщили в офисе губернатора провинции, также в ходе операций были ранены по меньшей мере 27 боевиков. Среди ликвидированных есть три полевых командира боевиков.


Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: https://www.novorosinform.org/
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Комментарии 3

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  1. Подрезчик Сегодня, 13:18
    Ликвидировали? Ну и славно, воздух чище!
    Подрезчик
  2. Искандер Ш Сегодня, 13:27
    Мертвому припарка. Наркобароны фактически владеют страной.
    Искандер Ш
  3. Влад5307 Сегодня, 13:34
    Цитата: Искандер Ш
    Мертвому припарка. Наркобароны фактически владеют страной.

    И находятся они в Пентагоне и Вашинтоне!
    Влад5307
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