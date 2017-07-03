15:11 03 июля

Литовская прокуратура назвала обвиняемыми по делу о событиях в Вильнюсе ещё двоих россиян

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Литвы сообщает о том, что ведомство предъявило обвинение ещё двум гражданам России по делу о событиях января 1991 года в центре Вильнюса. Напомним, что 13 января 1991 года в Вильнюсе погибли 14 человек. Официальные власти «независимой» Литвы обвиняют в расстрелах военнослужащих ВС СССР и сотрудников советских спецслужб. При этом всех тех, кто пытается выяснить, каким же образом в числе вещдоков оказались ружейные боеприпасы (неужели советские солдаты были вооружены ружьями?), в Литве объявляют чуть ли не врагами народа и противниками демократии.

РИА Новости приводит перевод сообщение литовской прокуратуры:
В переданном Генпрокуратурой в понедельник деле вильнюсскому окружному суду обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях предъявлены двум гражданам России, согласно пяти статьям УК Литвы.


Литовская прокуратура назвала обвиняемыми по делу о событиях в Вильнюсе ещё двоих россиян



При этом отмечается, что обвинение изначально планировалось выдвинуть в отношении 9 человек, однако досудебное расследование в отношении семерых было по разным причинам приостановлено.

Заявлено, что досудебное расследование будет возобновлено, «если в отношении этих лиц появятся важные данные». Выходит, что следствие было начато, когда вообще никаких «важных» данных в отношении этих граждан, не было. Это вполне в духе Литвы, которая в своей русофобии переходит все мыслимые и немыслимые границы, забывая об элементарных нормах международного права и конкретно о правах человека.

Использованы фотографии: Vilnews.com
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Комментарии 23

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  1. Подрезчик Сегодня, 13:16
    Сколько лет то прошло? Демократия у вас, вы в евросоюзе и Нато, чего еще нато? Тогда опять о ружейных гильзах...
    Подрезчик
    1. 210окв Сегодня, 13:21
      Горбачев не в их числе?Нет?А жаль. am
      210окв
      1. DEZINTO Сегодня, 13:26
        Горбачеа они в попу расцелуют если увидят поблизости.
        DEZINTO
    2. сибиралт Сегодня, 13:51
      В то время Литва была Литовской Советской Социалистической республикой, а армия была общая советская. А кто стрелял в их майдан, пусть проконсультируются у украинских нацистов. laughing
      сибиралт
    3. vovanpain Сегодня, 13:54
      Чем меньше клоп,тем больше вони. negative
      vovanpain
    4. vch Сегодня, 14:06
      Даже читать такие "новости" уже совсем неинтересно......Надо просто немного подождать, пока они сами вымрут, а потом решать, что с этими землями делать. Такими темпами, с которыми они расползаются по всему миру, похоже ждать осталось не долго......
      vch
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:16
    У Дали Грибкиной и её стада ещё осталось что-нибудь , в чём Россия и СССР не виноваты ? Кто-нибудь в курсе ? fool Вот же настоящие гейропейцы - строго держатся в современном тренде русофобии .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 13:54
      Даля получила команду "голос".
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:57
        Лучше бы кувалдой по башке получила . fool
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 14:58
          Ещё не вечер , получит.
          cniza
    2. Orionvit Сегодня, 14:22
      Всё таки хочу дожить (а лучше конечно поучаствовать) до тех времён, когда приебалты и прочие бывшие "братья", будут выгребать по полной. Когда им припомнят всё, по пунктам. Надеюсь ничего не забудут. Теперь, глядя с высоты прошедших десятилетий, на на эти пресловутые "вильнюсские события", лишний раз убеждаешься, что нужно было давить танками. Впрочем, так же как и на майдане.
      Orionvit
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
        Вы не одиноки в своих мыслях и желаниях . hi
        bouncyhunter
  3. Монос Сегодня, 13:16
    Что-то мне подсказывает, что первый майдан был в Вильнюсе.
    Монос
    1. сибиралт Сегодня, 13:55
      Еще раньше майдан был в Грузии. Но независимость они объявили в марте после февральской в Литве. Но самый первый майдан был в Азербайджане 19-21 января 1990 года. Но тот тогда смогли задавить.
      сибиралт
  4. nik-karata Сегодня, 13:18
    в духе Литвы, которая в своей русофобии переходит все мыслимые и немыслимые границы

    Вообще уже вся проебалтика от земли оторвалась. Русофобы и педерасты заполонили всю гейропу. На днях с братом "посрался" на эту тему. Живёт в Германии....
    nik-karata
    1. Orionvit Сегодня, 14:15
      На то и расчёт, пропаганда работает. Наверняка, брат считает вас "путинским зомби", а себя "свободным европейцем".
      Orionvit
  5. Искандер Ш Сегодня, 13:21
    Военнослужащие и сотрудник служб действовали в рамках закона. Если бы Горби не был бы таким сыклом не было ни каких событий, но история не терпит сослагательного наклонения.

    А оф. власти Литвы действуют не из-за повальной русофобии, а из того, что не чего предложить литовцам ни в плане экономики, ни в плане работы. Вот и гонять русофобию.
    Искандер Ш
  6. Spartanez300 Сегодня, 13:21
    Нормы международного права в отношении россиян в Литве не приветствуются , а насчет духа человеческого так в этой стране его просто нет .
    Spartanez300
    1. Orionvit Сегодня, 14:25
      Цитата: Spartanez300
      Нормы международного права в отношении россиян в Литве не приветствуются

      Говорите прямо, ни не приветствуются, а полностью игнорируются.
      Orionvit
  7. Смог Сегодня, 13:25
    Маленькая, независимая, гордая , но охрененно бедная Литва продает единственное полезное ископаемое земли литовской- русофобию.Больше продавать нечего.
    Смог
  8. Tusv Сегодня, 13:26
    Бибисы это нечто. Даже Поленья отдыхают. Суждения на уровне обиженного ребенка с великими башнями Гедемина в башке
    Tusv
  9. anjey Сегодня, 13:33
    с 90х почерк однотипный-что и в киеве в 2014-цру работает под копирку
    anjey
    1. anjey Сегодня, 13:36
      лабусы очень упорные и примерные русофобы и совсем недалекие,их как ткнули в Россию пальцем они в такой позе и живут
      anjey
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