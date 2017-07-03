Литовская прокуратура назвала обвиняемыми по делу о событиях в Вильнюсе ещё двоих россиян

В переданном Генпрокуратурой в понедельник деле вильнюсскому окружному суду обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях предъявлены двум гражданам России, согласно пяти статьям УК Литвы.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Литвы сообщает о том, что ведомство предъявило обвинение ещё двум гражданам России по делу о событиях января 1991 года в центре Вильнюса. Напомним, что 13 января 1991 года в Вильнюсе погибли 14 человек. Официальные власти «независимой» Литвы обвиняют в расстрелах военнослужащих ВС СССР и сотрудников советских спецслужб. При этом всех тех, кто пытается выяснить, каким же образом в числе вещдоков оказались ружейные боеприпасы (неужели советские солдаты были вооружены ружьями?), в Литве объявляют чуть ли не врагами народа и противниками демократии. РИА Новости приводит перевод сообщение литовской прокуратуры:При этом отмечается, что обвинение изначально планировалось выдвинуть в отношении 9 человек, однако досудебное расследование в отношении семерых было по разным причинам приостановлено.Заявлено, что досудебное расследование будет возобновлено, «если в отношении этих лиц появятся важные данные». Выходит, что следствие было начато, когда вообще никаких «важных» данных в отношении этих граждан, не было. Это вполне в духе Литвы, которая в своей русофобии переходит все мыслимые и немыслимые границы, забывая об элементарных нормах международного права и конкретно о правах человека.