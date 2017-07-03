США и Япония договорились продолжить давление на КНДР

С учетом раскручиваемой уже много лет кампании демонизации КНДР, абстрагироваться от этой логики давления американцам трудно. Но это безальтернативный путь. Нажим, в конечном счете, может сдетонировать в столкновение. Это было бы катастрофой для столь значимого для всех региона,

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились о продолжении совместного давления на Пхеньян, передает Интерфакс сообщение представителя японского правительства.Лидеры двух стран подтвердили свои намерения в ходе телефонного разговора. По словам представителя правительства, они «обсудили вопросы, связанные с координацией позиций двух стран на предстоящей 7-8 июля в Гамбурге встрече "большой двадцатки"».Трамп также провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе разговора, президент США «обратил внимание на растущую угрозу, вызываемую развитием Северной Кореей ядерной и ракетной программ», говорится в релизе Белого дома.Кроме того, Трамп затронул вопрос о необходимости соблюдения баланса в торгово-экономических отношениях между двумя странами.По данным пресс-службы Белого дома, президент США надеется на встречи с японским и китайским лидерами на полях гамбургского саммита.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что продолжение нажима со стороны Вашингтона на Пхеньян может привести к столкновению.сказал российский дипломат.