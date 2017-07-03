15:11 03 июля

США и Япония договорились продолжить давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились о продолжении совместного давления на Пхеньян, передает Интерфакс сообщение представителя японского правительства.



Лидеры двух стран подтвердили свои намерения в ходе телефонного разговора. По словам представителя правительства, они «обсудили вопросы, связанные с координацией позиций двух стран на предстоящей 7-8 июля в Гамбурге встрече "большой двадцатки"».


Трамп также провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе разговора, президент США «обратил внимание на растущую угрозу, вызываемую развитием Северной Кореей ядерной и ракетной программ», говорится в релизе Белого дома.

Кроме того, Трамп затронул вопрос о необходимости соблюдения баланса в торгово-экономических отношениях между двумя странами.

По данным пресс-службы Белого дома, президент США надеется на встречи с японским и китайским лидерами на полях гамбургского саммита.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что продолжение нажима со стороны Вашингтона на Пхеньян может привести к столкновению.

С учетом раскручиваемой уже много лет кампании демонизации КНДР, абстрагироваться от этой логики давления американцам трудно. Но это безальтернативный путь. Нажим, в конечном счете, может сдетонировать в столкновение. Это было бы катастрофой для столь значимого для всех региона,
сказал российский дипломат.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Nicholas Kamm
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 13:23
    И чем давить собираетесь?Надавить реально на КНДР может лишь Китай.К угрозам военным в КНДР не восприимчивы.
    210окв
    1. Монос Сегодня, 13:28
      Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились о продолжении совместного давления на Пхеньян

      А что по этому поводу думают товарищ Си и товарищ Ын?
      Монос
      1. Искандер Ш Сегодня, 13:31
        Цитата: Монос
        А что по этому поводу думают товарищ Си



        Товарищ Си, с удовольствием по бывал бы на похоронах очередного Ына. КНДР раздражает Китай, куда больше чем кажется.
        Искандер Ш
        1. Чёрный Сегодня, 13:39
          Они так давят, шо у Ынки скоро морда треснет wassat
          Чёрный
    2. Искандер Ш Сегодня, 13:33
      Цитата: 210окв
      Надавить реально на КНДР может лишь Китай.



      До, КНДР провел пуски ракет во время важной встречи между США и Китаем. Си тогда с таким лицом сидел, как будто ложку протухшего риса съел. Вот и всё давление.
      Искандер Ш
      1. vovanpain Сегодня, 14:10
        Цитата: Искандер Ш
        До, КНДР провел пуски ракет во время важной встречи между США и Китаем. Си тогда с таким лицом сидел, как будто ложку протухшего риса съел. Вот и всё давление.

        Ну и? Думаете,могут только полосатики? laughing Ну надавили,аж 3 авианосца послали и чего?А ничего,трамп понадувал грозно щеки и усе. wink Санкции?Так на КНДР санкций больше,чем блох на барбоске yes Так Ким только толще и толще делается и не парится нисколько,да и Китаю абсолютно начхать на то что думают Синдзо Абе и Дональд Трамп.Си спокойно торгует с КНДР и не парится,но краник в любой момент может перекрыть.ключик то у него находитсяТрамперу дома бы у себя для начала порядок навести,а потом и квакать про других что то. hi
        vovanpain
        1. Искандер Ш Сегодня, 14:44
          Цитата: vovanpain
          Ну и? Думаете,могут только полосатики? Ну надавили,аж 3 авианосца послали и чего?А ничего,трамп понадувал грозно щеки и усе. Санкции?Так на КНДР санкций больше,чем блох на барбоске Так Ким только толще и толще делается и не парится нисколько,да и Китаю абсолютно начхать на то что думают Синдзо Абе и Дональд Трамп.Си спокойно торгует с КНДР и не парится,но краник в любой момент может перекрыть.ключик то у него находитсяТрамперу дома бы у себя для начала порядок навести,а потом и квакать про других что то.



          КНДР торгует с Китаем laughing

          В КНДР шахты закрываются, Пхеньян банально не может, поддерживать техническую базу. Вы хоть одну статью про КНДР и отношения КНДР с Китаем читали?

          Если бы не интересы США на полуострове, Китай давно бы перестал кидать подачки Ынам и голодный корейский народ развесил бы всю семейку вместе с генералами на столбах Пхеньяна.
          Искандер Ш
    3. сибиралт Сегодня, 13:41
      Пусть надавят на Израиль, и выяснят есть ли у них ядро и кто позволил сделать? КНДР своих соседей не бомбит и их самолеты не сбивает.
      сибиралт
    4. самоход Сегодня, 13:42
      мнение Японии для КНДР - совсем не мнение (ибо это вторая, после Южной Кореи, страна, которая (не дай Бог) познает возможности ракетных войск КНДР в случае чего). мнение США влияет больше на мнение стран, граничащих с КНДР, чем на саму Северную Корею (ибо воевать открыто с семейством Кимов страшно). соответственно ваше мнение для КНДР это всего лишь ваше мнение (не более)
      самоход
  2. nik-karata Сегодня, 13:23
    Ещё бы "Табаки" пошёл супротив "Шерхана" (м/ф "Маугли"). Как минимум было бы смешно, а то и удивительно! belay
    nik-karata
  3. Владимир 38 Сегодня, 13:23
    Было бы удивительно если бы не договорились.. Кто нибудь может себе представить, что бы Абэ послал лесом Трампа))
    Владимир 38
    1. Logall Сегодня, 13:38
      Японцы забыли Хиросиму? КНДР потопят их остров со всей инфроструктурой...
      США далеко, но как всегда подставляют союзников...
      Logall
  4. Владимирец Сегодня, 13:28
    "Кроме того, Трамп затронул вопрос о необходимости соблюдения баланса в торгово-экономических отношениях между двумя странами"

    Ну и чтобы три раза не вставать, за милых дам! yes
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
      США и Япония договорились продолжить давление на КНДР

      Уже от одного заголовка смешно . Когда это барин с холопами договаривался ? lol
      bouncyhunter
      1. iliitchitch Сегодня, 13:40
        Цитата: bouncyhunter
        Уже от одного заголовка смешно . Когда это барин с холопами договаривался ?


        Были такие мечты у тов.Некрасова . А трумп , он же этот , как его , "демократ с причёской и расчёской ." Думает он так .
        Блаженны нищие духом , да , а дальше ? Никак ?Марк Твен припомнился .
        iliitchitch
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
          Позволю себе Вас чуток поправить : Трумп - дерьмократ , а к демократии имеет такое же отношение , как толчёный кирпич к инертным газам .
          bouncyhunter
  5. Spartanez300 Сегодня, 13:30
    Я все поражаюсь японцам как можно юлить перед страной которая в 1945 г сбросила на их территорию две атомные бомбы и уничтожили сотни тысяч мирных жителей , где пресловутая гордость самураев .
    Spartanez300
    1. Искандер Ш Сегодня, 13:35
      Вы были в Японии?
      Искандер Ш
    2. 3315061 Сегодня, 13:46
      Япония оккупирована США с 1945г. там 91 американская военная база, 47000 военных. Про атомную бомбардировку японцы, из вежливости, лишний раз стараются не вспоминать, только на годовщину в Хиросиме в колокол звонят. Молодые японцы в большинстве своём уверенны, что атомные бомбы на их страну сбросил СССР.
      3315061
      1. Vision Сегодня, 14:04
        Про СССР очередная сказка от Задорнова,которую лет 10 уже мусолят.
        Vision
      2. Искандер Ш Сегодня, 14:25
        Цитата: 3315061
        Молодые японцы в большинстве своём уверенны, что атомные бомбы на их страну сбросил СССР.



        Сразу видно, японцев только на экране монитора видел.
        Искандер Ш
  6. wku Сегодня, 13:40
    договариваются про фриковый КНДР, а подразумевают Россию и Китай, как говорил В.В. Маяковский: "мы говорим Леин, подразумеваем Партию!, мы говорим Партия подразумеваем Ленин!"
    wku
  7. Incvizitor Сегодня, 14:46
    Опять их корыта поплавают, опять свалят не с чем, рядом с Кимом что те что другие-клоуны.
    Incvizitor
Картина дня