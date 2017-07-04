08:55 04 июля

«Колоритный» Трамп и «четыре корзины» Путина: размышления на тему грядущих переговоров

Администрация мистера Трампа утверждает, что на встрече американского президента с В. В. Путиным будут обсуждаться те темы, о которых пожелают поговорить сами лидеры. Однако русские уже придумали «четыре корзины» просьб и предложений, которых американцу не избежать.



Журналист британской газеты «The Guardian» Джулиан Боргер поразмышлял на тему вероятной встречи мистера Трампа и господина Путина на саммите G20. Размышления написаны в виде довольного длинного эссе. Выделим главное.


Мир ждёт сигнала с саммита G20, считает автор. Кремль «сделал ставку» на рычаги, которыми можно ворочать в Овальном кабинете. Есть ли что возразить на это мистеру Трампу?

На полях саммита в Гамбурге Дональд Трамп и Владимир Путин впервые встретятся в качестве президентов. Однако не ясно, отмечает журналист, первая ли это их встреча вообще. За последние несколько лет Трамп утверждал противоположное: то он встречался с Путиным и «отлично с ним ладил», то никогда не встречал его.

Динамика отношений двух лидеров важна для всей планеты. Тут тоже не всё ясно. По широко распространённому мнению, один из них помог избраться другому, дела которого теперь «расследуют» дома.

Для человека со вспыльчивым характером Трамп всегда относился к Путину «с деликатностью», считает аналитик. Его восхищение российским коллегой никогда не подвергалось сомнению. А вот Путин был куда более осторожен. Он назвал Трампа «колоритным», и это определение в США сочли комплиментом. Однако в русском языке прилагательное «колоритный» имеет и положительный, и отрицательный оттенок.

Хизер Конли, директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, полагает, что Кремль «заблаговременно подготовился к этой встрече». У кремлёвцев есть и досье на Трампа, и чётко сформулированные цели.

Любопытно, что Герберт Раймонд Макмастер, советник по национальной безопасности Трампа, заявил журналистам, что встреча будет «свободной», «конкретной повестки дня нет».

Но у Кремля повестка дня есть! И господин Путина «считает встречу критической для перестройки двусторонних отношений», указывает Боргер.

Максим Сучков (Maxim Suchkov), член российского Совета по международным делам, сказал, что ещё в марте МИД РФ пригласил экспертов в области внешней политики для разработки «мозгового штурма» на тему просьб и предложений Кремля. Сучков отметил, что российские дипломаты говорили о «четырёх больших корзинах». В эти корзины уложены и региональные вопросы (Украина и Сирия), и создание военных каналов связи, и экономические отношения. Самый большой и самый нечёткий из вопросов касается контуров международного порядка (как США и России жить мирно). Также Сучков сказал, что у Москвы есть требование о немедленном возвращении двух российских дипломатических дач в штате Мэриленд и Нью-Йорке.

Надо полагать, добавим, что Россия с её грядущими просьбами на тему «экономических отношений» ждёт попросту смягчения санкций. Однако мистер Трамп на это, скорее всего, не пойдёт. «Дома» после такого санкционного послабления (вернее, обещания такого послабления) его встретят неласково. Подавляющее большинство конгрессменов выступает не только против какого-либо смягчения санкций, но готово запустить расширенные санкции, связанные как раз с тем, что русские «вмешались в выборы», то есть практически усадили на трон этого самого мистера Трампа. По этому вопросу демократы и республиканцы достигли консенсуса: это показало последнее дружное голосование законодателей по новым антироссийским санкциям.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Eduardo Munoz Alvarez / Getty
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. Владимирец Сегодня, 07:35
    Вангую, что ничего прорывного мы не увидим и не услышим, аналитики опять начнут гадать, что означало то или иное слово, жест, поза.
    Владимирец
    1. Злой543 Сегодня, 07:51
      ВВП надо просто предупредить Трампа что если "кто-то будет мухлевать, тот получит по наглой, рыжей морде"
      Злой543
    2. vkl.47 Сегодня, 08:42
      Даже если договорятся за закрытыми дверями.ты то вряд ли узнаешь о чём
      vkl.47
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
    Однако в русском языке прилагательное «колоритный» имеет и положительный, и отрицательный оттенок.

    Здравствуй, Олег ! Послушать мерикатосов, так они и свой язык даже со словарём толком не знают! Откуда им знать наши "оттенки" в разговорной речи?
    a.s.zzz888
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:49
      У них написанное не соответствует прочитанному (по звучанию), а уж по смыслу - так не поддается пониманию и логике ! what
      Uncle Lee
  3. Познающий Сегодня, 07:49
    И Никто Не узнает о чем Путин прийдет на те "G-20",- а по большому счету все свернулось к встрече Путин- Трамп..., ведь китаец все своим присутствием в Москве сказал... Да и Киссинджер... feel Все остальные по боку
    Познающий
  4. Altona Сегодня, 07:52
    Американцы в политике опустились до уровня торговки на Привозе. На самом деле речь должна пойти о "красных линиях", за которые заступать не стоит, ставки и так уже слишком высоки, уже начали помахивать ядерными бомбами. Другой вопрос будет о международном праве, а не "праве сильного" и экстерриториальной юрисдикции США, когда любого человека на планете можно засадить в американскую тюрьму по ложному обвинению, а то и подозрению и держать там без суда десятки лет. А уж потом речь пойдет о "санкциях" и доступе России к международным финансовым рынкам. Ну и об остальных видах бизнеса, в основном углеводородном.
    Altona
  5. ochakow703 Сегодня, 07:54
    Совсем не в тему, но в срок.
    Поздравляю народ Америки с Днем Независимости от совести, честности, человечности и многих положительных человеческих качеств. Вы действительно Великий народ!!! Варварски захватили целый материк, уничтожили коренное население, построили на лжи и крови Империю мирового Зла - оплот мирового фашизма, и продолжаете сеять горе по всему миру. Всего вам самого лучшего - сковородки в аду для всех вас уже смазаны салом (коклы постарались), а в котлах кипит мертвая водица. Счастья и процветания!
    ochakow703
  6. Masya Masya Сегодня, 08:02
    уже придумали «четыре корзины»

    всё сразу в мусор... lol
    Masya Masya
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:05
    ждёт попросту смягчения санкций

    Можно подумать, что Россия стоит с протянутой рукой и жалким лицом упрашивая отменить санкции. Президент ясно и четко отвечал на это журналистам нашим и зарубежным - "мы со своей стороны не будем поднимать вопрос о снятии санкций ни на каких встречах и переговорах".
    rotmistr60
  8. samarin1969 Сегодня, 08:22
    Трампа эта подборка могла бы вывести из равновесия:..... долго бы ржал над журналистскими фантазиями.
    samarin1969
  9. anjey Сегодня, 08:30
    дядя вова попросите что б санкции подольше не отменяли
    anjey
  10. afrikanez Сегодня, 08:40
    Такое впечатление, что что то изменится от этой встречи. Америкосы останутся америкосами, ну а нам как всегда "всё за всех разгребать".
    afrikanez
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