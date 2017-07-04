Ситуация в Сирии
Сирийская армия (САА) и союзные силы ведут ожесточённые бои с террористами в Дамаске, в Ракку для борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) направляется курдский женский батальон, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Проправительственные силы ведут ожесточенные бои с боевиками террористическими формированиями в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар. Правительственным войскам пока не удается продвинуться дальше своих позиций. Информации по этим боестолкновениям очень мало, в официальных СМИ она практически отсутствует.
Агентство напоминает, что бои в Айн Тарме разгорелись на прошлой неделе. Сирийская армия при поддержке шиитского ополчения пытается зачистить район от боевиков, входящих в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».
На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдами, входящими в коалицию «Демократические силы Сирии» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии». Возле деревень Кирата и Тухар Сагир, находящихся к северо-востоку от Манбиджа возобновилась боевая активность, слышны выстрелы. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, потери отмечаются с обеих сторон.
К востоку от Пальмиры продолжаются ожесточенные бои между подразделениями союзников САА и боевиками ИГ. 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс» шаг за шагом продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Далее – прямой путь на Дейр эз-Зор.
ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по террористам ИГ в населенном пункте Сувайя (провинция Дейр эз-Зор). В результате ударов были уничтожены две машины террористов.
Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжает штурм города Ракка. Источники сообщают о масштабных боях в квартале аль-Синаа. Боестолкновения разгорелись в ста метрах от входа в Старый город Ракки.
Курдский женский батальон Sengal Women Units (YJS) направляется из Ирака в сирийскую Ракку, чтобы вызволить своих соотечественниц-езидок из плена. Об этом сообщил ресурс En.hawarnews.com.
Проправительственные силы ведут ожесточенные бои с боевиками террористическими формированиями в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар. Правительственным войскам пока не удается продвинуться дальше своих позиций. Информации по этим боестолкновениям очень мало, в официальных СМИ она практически отсутствует.
Агентство напоминает, что бои в Айн Тарме разгорелись на прошлой неделе. Сирийская армия при поддержке шиитского ополчения пытается зачистить район от боевиков, входящих в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».
На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдами, входящими в коалицию «Демократические силы Сирии» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии». Возле деревень Кирата и Тухар Сагир, находящихся к северо-востоку от Манбиджа возобновилась боевая активность, слышны выстрелы. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, потери отмечаются с обеих сторон.
К востоку от Пальмиры продолжаются ожесточенные бои между подразделениями союзников САА и боевиками ИГ. 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс» шаг за шагом продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Далее – прямой путь на Дейр эз-Зор.
ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по террористам ИГ в населенном пункте Сувайя (провинция Дейр эз-Зор). В результате ударов были уничтожены две машины террористов.
Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжает штурм города Ракка. Источники сообщают о масштабных боях в квартале аль-Синаа. Боестолкновения разгорелись в ста метрах от входа в Старый город Ракки.
Курдский женский батальон Sengal Women Units (YJS) направляется из Ирака в сирийскую Ракку, чтобы вызволить своих соотечественниц-езидок из плена. Об этом сообщил ресурс En.hawarnews.com.
Использованы фотографии: facebook.com / Maher Al-Mounes
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