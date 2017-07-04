Предотвращён теракт против СММ ОБСЕ в Луганске
Заместитель министра обороны Украины Иван Руснак сегодня представил «сведения» о том, какие убытки понесла Украина с момента начала военной операции в Донбассе. По словам Руснака, сумма ущерба составляет «примерно 50 миллиардов долларов». Из заявления заместителя главы МО Украины:
Напомним, что на этом фоне Украина продолжает просить у США предоставления «помощи» в виде летального оружия. Накануне было заявлено, что с Россией «можно говорить только с позиции силы». Во сколько ещё миллиардов долларов майданной Украине может обойтись такой «разговор», - не сообщается.
Сегодня же в ЛНР заявили о предотвращении террористического акта в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Министра госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник цитирует РИА Новости :
Накануне экс-глава Минобороны Украины призывал украинские спецслужбы к организации терактов на территории Российской Федерации.
По предварительным оценкам, общая сумма прямых убытков Украины (речь об «АТО», - прим. «ВО») составляет около 50 млрд долларов. Более 2,7 тыс. военнослужащих погибли, более 10 тысяч ранены.
Напомним, что на этом фоне Украина продолжает просить у США предоставления «помощи» в виде летального оружия. Накануне было заявлено, что с Россией «можно говорить только с позиции силы». Во сколько ещё миллиардов долларов майданной Украине может обойтись такой «разговор», - не сообщается.
Сегодня же в ЛНР заявили о предотвращении террористического акта в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Министра госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник цитирует РИА Новости :
Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Диверсионная группа пришла в Луганск с подконтрольной Киеву территории. Диверсанты планировали физическую ликвидацию наблюдателей.
Накануне экс-глава Минобороны Украины призывал украинские спецслужбы к организации терактов на территории Российской Федерации.
Использованы фотографии: http://www.osce.org, https://www.facebook.com/ato.news
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