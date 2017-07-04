Предотвращён теракт против СММ ОБСЕ в Луганске

По предварительным оценкам, общая сумма прямых убытков Украины (речь об «АТО», - прим. «ВО») составляет около 50 млрд долларов. Более 2,7 тыс. военнослужащих погибли, более 10 тысяч ранены.

Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Диверсионная группа пришла в Луганск с подконтрольной Киеву территории. Диверсанты планировали физическую ликвидацию наблюдателей.