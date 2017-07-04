13:43 04 июля

Предотвращён теракт против СММ ОБСЕ в Луганске

Заместитель министра обороны Украины Иван Руснак сегодня представил «сведения» о том, какие убытки понесла Украина с момента начала военной операции в Донбассе. По словам Руснака, сумма ущерба составляет «примерно 50 миллиардов долларов». Из заявления заместителя главы МО Украины:
По предварительным оценкам, общая сумма прямых убытков Украины (речь об «АТО», - прим. «ВО») составляет около 50 млрд долларов. Более 2,7 тыс. военнослужащих погибли, более 10 тысяч ранены.


Предотвращён теракт против СММ ОБСЕ в Луганске


Напомним, что на этом фоне Украина продолжает просить у США предоставления «помощи» в виде летального оружия. Накануне было заявлено, что с Россией «можно говорить только с позиции силы». Во сколько ещё миллиардов долларов майданной Украине может обойтись такой «разговор», - не сообщается.


Сегодня же в ЛНР заявили о предотвращении террористического акта в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Министра госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник цитирует РИА Новости :

Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Диверсионная группа пришла в Луганск с подконтрольной Киеву территории. Диверсанты планировали физическую ликвидацию наблюдателей.


Накануне экс-глава Минобороны Украины призывал украинские спецслужбы к организации терактов на территории Российской Федерации.

Использованы фотографии: http://www.osce.org, https://www.facebook.com/ato.news
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Комментарии 7

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  3. Горный стрелок Сегодня, 11:05
    А группа то где? Которая зашла? Ухрюкали?
    Горный стрелок
    1. Комментарий был удален.
  4. сибиралт Сегодня, 11:05
    Прямые убытки от АТО Украине 50 лярдов долларов. А почему же не посчитали сколько из них разворовано и сколько остались должны? Да и потери ВСУ уж сильно занижены. Похоже, списали на дезертирства и бытовухи на почве пьянства.
    сибиралт
    1. Владимирец Сегодня, 11:11
      Цитата: сибиралт
      Прямые убытки от АТО Украине 50 лярдов долларов.

      Вообще странное слово "убытки" по отношению к военной операции, может "затраты"? what Можно подумать, что от АТО может быть прибыль (для государства, а не отдельных представителей smile ).
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
        Женя , ты подожди - скакуасы скоро России счёт выставят за "недополученную прибыль в ходе проведения АТО" . С этих мартышек станется . am
        bouncyhunter
  5. Венд Сегодня, 11:06
    подавляющее число граждан как России, так и Белоруссии – того, чтобы страны были не просто «самыми близкими союзниками», а, по сути, единым целым – тем самые Союзным государством.
    А нечего было начинать гражданскую войну. Теперь убытки считаете.
    Венд
  6. Spartanez300 Сегодня, 11:06
    Этот разговор закончится тогда когда со стороны укронацистов не кому будет подсчитывать эти убытки.
    Spartanez300
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ

    Вот и свели бы в одной комнате ОБСЕшников и диверсантов для предметного разговора. Или живых диверсантов нет? А может просто сняли мину и доложились, что предотвратили?
    rotmistr60
  8. Нормаль ок Сегодня, 13:14
    Ну да, только вот сами ОБСЕ-шники обвиняют во всём ЛДНР. Читал недавно, на сайте БиБиСи.
    Нормаль ок
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