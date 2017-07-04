Глава контрразведки Германии: Доказательств вмешательства России в выборы нет

У западных конспирологов появляется повод объявить «агентом Путина» главу немецкой контрразведки Ханса-Георга Маасена. Дело в том, что глава одной из немецких спецслужб сегодня заявил об отсутствии доказательств вмешательства Российской Федерации в предвыборные процессы в Германии. Напомним, что ранее западные «эксперты» упражнялись в риторике относительно того, "на кого свою ставку на выборах в ФРГ будет делать Владимир Путин, и по какому пути пойдёт вмешательство на этот раз".Помимо всего прочего Маасен заявил, что у контрразведки Германии нет оснований полагать, что за недавними кибератаками (и на ФРГ в том числе) стоит Российская Федерация.Высказыванием о том, что в Берлине не располагают данными о «готовящемся вмешательстве в выборы в Германии», ранее поделился с представителями СМИ глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.Обращает на себя внимание тот факт, что, сказав об отсутствии доказательств российского вмешательства, Маасен заявил о том, что в Германии "опасаются возможности влияния российских спецслужб на выборы, которые пройдут в Бундестаг в сентябре текущего года". Логика потрясающая: вмешательства нет, но вдруг будет - и мы его боимся...