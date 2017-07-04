13:42 04 июля

Глава контрразведки Германии: Доказательств вмешательства России в выборы нет

У западных конспирологов появляется повод объявить «агентом Путина» главу немецкой контрразведки Ханса-Георга Маасена. Дело в том, что глава одной из немецких спецслужб сегодня заявил об отсутствии доказательств вмешательства Российской Федерации в предвыборные процессы в Германии. Напомним, что ранее западные «эксперты» упражнялись в риторике относительно того, "на кого свою ставку на выборах в ФРГ будет делать Владимир Путин, и по какому пути пойдёт вмешательство на этот раз".

Глава контрразведки Германии: Доказательств вмешательства России в выборы нет


Помимо всего прочего Маасен заявил, что у контрразведки Германии нет оснований полагать, что за недавними кибератаками (и на ФРГ в том числе) стоит Российская Федерация.


Высказыванием о том, что в Берлине не располагают данными о «готовящемся вмешательстве в выборы в Германии», ранее поделился с представителями СМИ глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Обращает на себя внимание тот факт, что, сказав об отсутствии доказательств российского вмешательства, Маасен заявил о том, что в Германии "опасаются возможности влияния российских спецслужб на выборы, которые пройдут в Бундестаг в сентябре текущего года". Логика потрясающая: вмешательства нет, но вдруг будет - и мы его боимся...

Использованы фотографии: Thueringen.de
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Комментарии 9

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  1. Балу Сегодня, 13:18
    глава одной из немецких спецслужб сегодня заявил об отсутствии доказательств вмешательства Российской Федерации в предвыборные процессы в Германии.
    И это тоже русские хакеры.
    Балу
  2. Чёрный Сегодня, 13:19
    Глава контрразведки Германии: Доказательств вмешательства России в выборы нет
    Ну шо тут сказать...одно слово - СЕПАРАТИСТ laughing ....плохо работаете господин Маасен.. laughing
    Чёрный
  3. Andrew3000 Сегодня, 13:25
    Агенты Кремля в Германии:
    Andrew3000
    1. Копчёный Сегодня, 13:27
      Классика, да.
      Копчёный
  4. Владимирец Сегодня, 13:26
    "У западных конспирологов появляется повод объявить «агентом Путина» главу немецкой контрразведки Ханса-Георга Маасена."

    Да нууу, какой агент? Не в ушанке, в руках нет пакета пельменей. no
    Владимирец
  5. Ursus Сегодня, 13:30
    посчитали, сколько денег потрачено на поиски "русских хакеров" и прослезились: хакеров-то нет ;)
    А кто возместит убытки?
    Ursus
  6. volodya Сегодня, 13:34
    Запутались ребята совсем,то нет вмешательства, то ,а вдруг будет! Вообщем главное прокукарекать!
    volodya
  7. Logall Сегодня, 13:36
    Просто глава разведки Германии носит очки. Всё видит! Остальные, стесняясь слепоты, претворяются зрячими...
    Ключевое слово–претворяются...
    Logall
  8. Fedalex Сегодня, 13:41
    Глава контрразведки Германии, просто, наш агент! А все его заявления про " возможное вмешательство" - способ конспирации wassat .
    Fedalex
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