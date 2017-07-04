В ДНР сообщили о задержании майора ВСУ
Несколько часов назад заместитель командующего корпусом армии ДНР полковник Эдуард Басурин заявил о том, что в Донецке располагают данными о подготовке украинской стороной провокаций перед очередным раундом Минских переговоров и саммитом G20. Теперь силами безопасности ДНР публикуются данные о том, что в районе населённого пункта Пески задержан майор ВСУ. При этом заявлено, что у украинского майора при себе якобы были секретные документы.
Если верить данным, опубликованным командование ДНР, то майор 128-й отдельной горно-пехотной бригады оказался весьма подкованным в политическом плане. В ходе допроса украинский офицер сообщил, что Киев готовит серию кровавых провокаций перед встречей представителей Большой Двадцатки. Такую информацию представляет, в частности, ФАН . Публикуется короткое видео с украинским военнослужащим в автомобиле после задержания.
Кроме того, заявлено, что у майора (его имени и фамилии на данный момент не называется) при себе была обнаружена «флэшка» с картами расположения войск ЛДНР. Среди прочих документов на цифровом носителе содержалось распоряжение на боевое применение артиллерии по Донецку на ближайшие дни.
Отмечено, что майор был задержан на территории ДНР. Если это действительно так, то с какой целью майор перемещался по территории народной республики, в форме ВСУ и с флэшкой, на которой содержатся приказы командования?
В командовании ДНР заявили, что майор ВСУ «предположительно занимался вербовкой местных правоохранителей для проведения диверсий».
Если верить данным, опубликованным командование ДНР, то майор 128-й отдельной горно-пехотной бригады оказался весьма подкованным в политическом плане. В ходе допроса украинский офицер сообщил, что Киев готовит серию кровавых провокаций перед встречей представителей Большой Двадцатки. Такую информацию представляет, в частности, ФАН . Публикуется короткое видео с украинским военнослужащим в автомобиле после задержания.
Кроме того, заявлено, что у майора (его имени и фамилии на данный момент не называется) при себе была обнаружена «флэшка» с картами расположения войск ЛДНР. Среди прочих документов на цифровом носителе содержалось распоряжение на боевое применение артиллерии по Донецку на ближайшие дни.
Отмечено, что майор был задержан на территории ДНР. Если это действительно так, то с какой целью майор перемещался по территории народной республики, в форме ВСУ и с флэшкой, на которой содержатся приказы командования?
В командовании ДНР заявили, что майор ВСУ «предположительно занимался вербовкой местных правоохранителей для проведения диверсий».
Использованы фотографии: ФАН
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