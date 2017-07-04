17:49 04 июля

В ДНР сообщили о задержании майора ВСУ

Несколько часов назад заместитель командующего корпусом армии ДНР полковник Эдуард Басурин заявил о том, что в Донецке располагают данными о подготовке украинской стороной провокаций перед очередным раундом Минских переговоров и саммитом G20. Теперь силами безопасности ДНР публикуются данные о том, что в районе населённого пункта Пески задержан майор ВСУ. При этом заявлено, что у украинского майора при себе якобы были секретные документы.

Если верить данным, опубликованным командование ДНР, то майор 128-й отдельной горно-пехотной бригады оказался весьма подкованным в политическом плане. В ходе допроса украинский офицер сообщил, что Киев готовит серию кровавых провокаций перед встречей представителей Большой Двадцатки. Такую информацию представляет, в частности, ФАН . Публикуется короткое видео с украинским военнослужащим в автомобиле после задержания.




Кроме того, заявлено, что у майора (его имени и фамилии на данный момент не называется) при себе была обнаружена «флэшка» с картами расположения войск ЛДНР. Среди прочих документов на цифровом носителе содержалось распоряжение на боевое применение артиллерии по Донецку на ближайшие дни.

Отмечено, что майор был задержан на территории ДНР. Если это действительно так, то с какой целью майор перемещался по территории народной республики, в форме ВСУ и с флэшкой, на которой содержатся приказы командования?

В командовании ДНР заявили, что майор ВСУ «предположительно занимался вербовкой местных правоохранителей для проведения диверсий».

Использованы фотографии: ФАН
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 15:43
    Ну вот попался субчик...Сейчас терки начнутся с нашими задержанными погранцами..
    210окв
    1. Стропорез Сегодня, 15:47
      Цитата: 210окв
      Ну вот попался субчик...Сейчас терки начнутся с нашими задержанными погранцами..

      а чё тереть? поменяют и всё.
      Стропорез
      1. cniza Сегодня, 15:50
        Мутно как то все , кто то кого то хочет обмануть.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 15:59
          Ерунда! Зацепили они его сами, руки за спиной, наручники, это не перебежчик...Ток чего с полным набором документов ползаешь здесь? Или таким образом подкидывают "дезу"...
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 16:02
            Вот и я ж про это.
            cniza
          2. ЛукичЪ Сегодня, 16:38
            Цитата: Подрезчик
            Ток чего с полным набором документов ползаешь здесь?

            да фейк голимый. в форме всу по тылам шастал. цирк. как в анекдоте про Штирлица.
            ЛукичЪ
          3. Стропорез Сегодня, 16:41
            Цитата: Подрезчик
            Ток чего с полным набором документов ползаешь здесь?

            Цитата: cniza
            Вот и я ж про это.

            Парни,Вы как тока вчерась родились laughing
            Споймали каклы двух погранцов,небось за водярой попёрлись,раскололи по полной и фамилии и расположение и имена пароли явки ,вся фигня bully
            На кого двух оболтусов поменять? Тут чин нужен yes
            Ща майорчика тряханут ,как следоват,чтобы адекватная контра была и ченч сделают.
            А какла спецура приобрела,исключительно на размен,иначе инфы бы не было.
            В самом деле Вы дети что ли?
            Парни офигенно отработали ,аж с документами притянули!
            Уважуха!!! good soldier
            Стропорез
            1. Подрезчик Сегодня, 16:52
              Мы то это понимаем, сами таскали, тока не на войне, поэтому и разбирраем потиху. А тут пришел СТРОПОРЕЗ и все спалил. Выдать сразу точную инфу-ЗАЧЕМ тогда форум, посадим 20 специалистов в разных областях, статья-ответ, статья-ответ.... остальным неинтересно!!!! Дома лежит стропорез настоящий, на память, догадываюсь где служили....Как то так!
              Подрезчик
              1. Стропорез Сегодня, 16:58
                Цитата: Подрезчик
                Дома лежит стропорез настоящий, на память, догадываюсь где служили....

                На моём тоже цифирки имеются good drinks
                Зы! меньше месяца осталось wassat
                Стропорез
                1. Подрезчик Сегодня, 17:02
                  До дембеля?
                  Подрезчик
                  1. Стропорез Сегодня, 17:09
                    Цитата: Подрезчик
                    До дембеля?

                    До ПРАЗДНИКА!!!! soldier
                    Стропорез
                    1. Подрезчик Сегодня, 17:13
                      Тьфу ты, точно! Ого-го...
                      Подрезчик
                      1. Стропорез Сегодня, 17:24
                        Ну ,епересете! следи за календарём Коллега! laughing drinks
                        Стропорез
        2. tiredwithall Сегодня, 16:09
          Полностью с вами согласен - мутно. Да и по лицу майора не заметно, чтобы он сопротивлялся при задержании.
          tiredwithall
          1. Стропорез Сегодня, 16:54
            Цитата: tiredwithall
            Полностью с вами согласен - мутно. Да и по лицу майора не заметно, чтобы он сопротивлялся при задержании.

            А в видюхе Вам лицо какое нужно?Чётко отработали ,груз забрали! А вам переломаные скулы надо? Дык, это ж не менты ,это спецы laughing
            Стропорез
            1. tiredwithall Сегодня, 17:06
              Цитата: Стропорез
              А в видюхе Вам лицо какое нужно?Чётко отработали ,груз забрали! А вам переломаные скулы надо?

              Так ведь экран - это уже PR, народ смотрит. Вот и хочется, чтобы у оккупанта лицо соответствовало 44-45, а не 41.
              tiredwithall
              1. Стропорез Сегодня, 17:16
                Цитата: tiredwithall
                Так ведь экран - это уже PR, народ смотрит

                Гы-гы laughing Глянь,наши сидят ,как одуваны lol
                Цитата: tiredwithall
                Вот и хочется, чтобы у оккупанта лицо соответствовало

                Вот не советую к его штанам близко подходить laughing Тяжело ему совсем laughing
                Цитата: tiredwithall
                соответствовало 44-45, а не 41.

                Так то без шуток,небось пара по 200 там осталась,имиею ихних в виду... soldier
                Стропорез
  2. salat Сегодня, 15:43
    Допросить, простить и "отпустить"
    salat
  3. андрей юрьевич Сегодня, 15:44
    в районе населённого пункта Пески задержан майор ВСУ. При этом заявлено, что у украинского майора при себе якобы были секретные документы.
    так "попался" или " перебежчик" ? странная ситуация.
    андрей юрьевич
    1. vch Сегодня, 15:52
      Ситуация более чем странная. Майор в форме, с документами, с флешкой..... Склоняюсь к мысли, что скорее всего языка взяли......
      vch
      1. Стропорез Сегодня, 17:42
        Цитата: vch
        Ситуация более чем странная. Майор в форме, с документами, с флешкой..... Склоняюсь к мысли, что скорее всего языка взяли......

        Взяли за язык в клозете wassat так и потащили! laughing
        Парни отработали просто на ОТЛИЧНО!!!
        Стропорез
    2. Vita VKO Сегодня, 15:56
      Может и перебежчик, а может и агент с дезой. Будем надеется, что все таки совесть проснулась и майору стало тошно прислуживать бандеровцам - приятно думать о людях хорошее.
      Vita VKO
    3. pvv113 Сегодня, 16:02
      Пишут, что занимался вербовкой. Значит "попался"
      pvv113
  4. Юрий Николаевич Сегодня, 15:51
    Отмечено, что майор был задержан на территории ДНР. Если это действительно так, то с какой целью майор перемещался по территории народной республики, в форме ВСУ и с флэшкой, на которой содержатся приказы командования?

    Штирлиц шёл по улице, и, никак не мог понять, что в нем выдаёт русского шпиона.
    Или будденовка, или парашют волочащийся сзади подумал Штирлиц. laughing
    Юрий Николаевич
  5. vladimirvn Сегодня, 15:52
    Шел по дорожке,
    шел я и шел
    и секретные документы
    случайно нашел.
    Случайно споткнулся
    случайно упал
    и как бы случайно
    в ДНР я попал.
    vladimirvn
  6. Spartanez300 Сегодня, 15:53
    Отмечено, что майор был задержан на территории ДНР. Если это действительно так, то с какой целью майор перемещался по территории народной республики, в форме ВСУ и с флэшкой, на которой содержатся приказы командования?

    Ему осталось только еще с украинским флагом идти , что то хрень какая то с этим задержанием .
    Spartanez300
  7. Екатерина II Сегодня, 15:54
    эхх..жаль что у "майора" не было документов признаний в убийстве Кеннеди...
    удивительный случай, когда "майор" прям таки посвящен во все и вся-и бродит на территории противника..
    Ничто не выдавало Штирлица, как советского разведчика-- как советская форма в немецком Берлине...
    что то быстро сформировали дело то.
    Екатерина II
    1. AID.S Сегодня, 16:58
      Цитата: Екатерина II
      удивительный случай, когда "майор" прям таки посвящен во все и вся-и бродит на территории противника..

      Любой майор всяко информирован больше летехи...,а своей территорией ДНР считает всю Донецкую область, а не ОРДО.Так что возможно и был взят "язык", но подробностей нет.
      AID.S
  8. mahoney Сегодня, 15:54
    По описанию...липовый майор
    mahoney
  9. Ferdinant Сегодня, 15:55
    Отправить его на разминирование
    Ferdinant
  10. kepmor Сегодня, 15:55
    НЕ ВЕРЮ...в комужфляже, с нашивками ВСУ,с флешкой с расположением войск и даже с боевым распоряжением...да ещё "всё что знал - рассказал"...ну,блин, круто...
    kepmor
  11. Толстоевский Сегодня, 15:58
    не "у украинского майора при себе якобы были секретные документы" а "у якобы украинского майора при себе были секретные документы"
    Толстоевский
  12. dvina71 Сегодня, 16:00
    Это случайно не тот майор,что пропал с документами из штаба..бригаду не запомнил..? Решили его так легализовать..
    dvina71
  13. литератор Сегодня, 16:08
    Майор с секретными документами вербовал правоохранителей.
    Даже круче разведчиков ГРУ с паспортами.
    Хотят переплюнуть неадекватов с Украины
    литератор
  14. Пивасик Сегодня, 16:09
    Данные от горно-пехотного майора ВСУ надо проверять, думаю спецы разберутся
    Пивасик
  15. svp67 Сегодня, 16:17
    Чудны дела, одни с паспортами и военными билетами в разведку и на диверсии ходят, другие с секретными документами по чужой территории разгуливают.
    svp67
  16. Gamer Сегодня, 16:27
    "поставьте сюда шлагбаум или одного толкового майора" (анегдот)
    Gamer
  17. Гардамир Сегодня, 17:28
    Пока здесь обсуждают якобы задержанного майора ВСУ. Россия готовится сама выдать Украине комбата ДНР Вадима Погодина.
    Гардамир
  18. faterdom Сегодня, 17:33
    Наверное, это дорогое яичко ко христову дню хорошие пластуны скрали, только вот район "Пески" скорее всего в десятки километров, бо вряд ли такой ценный язык с документами и флэшками болтался на передовой, и, тем более на территории ДНР.
    faterdom
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