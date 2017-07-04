21:25 04 июля

У ВМФ возникли проблемы с безэкипажным катером тральщика "Александр Обухов"

Экипаж противоминного корабля базовой зоны "Александр Обухов" недоволен катером-беспилотником французской компании ECA Group, его критикуют за недоработки изготовителя. Об этом Центральному военно-морскому порталу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По отзывам членов экипажа, "катер еще сыроват и не может выполнять все положенные функции". Источник добавил, что отчасти поэтому он не пришел вместе с кораблем в акваторию Международного военно-морского салона.

У ВМФ возникли проблемы с безэкипажным катером тральщика "Александр Обухов"



Командир корабля, капитан III ранга Сергей Тихонов, отказался уточнить корреспонденту FlotProm подробности, однако добавил, что во время Международного военно-морского салона "катер находился на базе, выполняя задачи по ее охране". Источник FlotProm на Балтфлоте добавил, что 20 июня 2017 года Inspector с "Обухова" впервые самостоятельно вышел в Балтийское море.

28 июня в ходе МВМС-2017 коммерческий директор ECA Group Доминик Малле рассказал FlotProm, что компания в ближайшие два года организует российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk2.

По словам Малле, первоначально ECA Group планировала поставить ВМФ России по четыре безэкипажных катера (БЭК) и подводных аппарата для тральщиков типа "Александрит". Однако позднее стороны договорились о поставке лишь трех катеров. Два "Инспектора" российская сторона уже получила, еще один поставят до конца 2017 года. Стоимость контракта – порядка 10 млн евро.

И хотя наша продукция не попала под санкции, российская сторона отказалась от четвертого катера, приняв решение производить их самостоятельно
– сказал Малле, –
Мы намерены в ближайшие два года организовать производство катеров Inspector и подводных противоминных аппаратов для них в России


ECA Group с 1936 года занимается разработками в области робототехники, автоматизированных систем, моделирования и промышленных процессов. БЭК разработки компании используется на головном корабле противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов".

Базовый тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит") "Александр Обухов" спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для нужд ВМФ России. Корабли противоминной обороны этого типа созданы для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Предполагается, что тральщики данного проекта станут основой обновленных корабельных сил противоминной обороны ВМФ России.

Использованы фотографии: http://ursa-tm.ru/forum
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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 18:23
    Экипаж противоминного корабля базовой зоны "Александр Обухов" недоволен катером-беспилотником французской компании ECA Group, его критикуют за недоработки изготовителя. Об этом Центральному военно-морскому порталу сообщил источник, знакомый с ситуацией.


    А зачем закупали ? надо спросить с тех кто принимал решение.
    cniza
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:29
      Цитата: cniza
      А зачем закупали ?

      для опыта...изучат "косяки" и сделают лучше (надеюсь)
      андрей юрьевич
      1. cniza Сегодня, 18:32
        Дай Бог , если так.
        cniza
      2. Shurik70 Сегодня, 18:33
        ЧТО ЗА НАХРEН?
        Нам что, одних Мистралей от лягушатников мало было?
        Какая сволoчь заключила с Францией ВОЕННЫЙ КОНТРАКТ ?!!!
        Под суд, блин, иностранного агента!
        Shurik70
        1. Тралл Сегодня, 18:39
          Погоди, Лаврентий, не горячись smile
          Тралл
        2. Burbon Сегодня, 20:59
          Цитата: Shurik70
          Нам что, одних Мистралей от лягушатников мало было?

          fool а подумать?
          Цитата: Shurik70
          Какая сволoчь заключила с Францией ВОЕННЫЙ КОНТРАКТ ?!!!

          без Путина такие конракты не заключают - как минимум Медведев или Шойгу .....но по факту все вместе! - вытри сопли

          Цитата: Shurik70
          Под суд, блин, иностранного агента!

          так дай свой адрес и не выпендривайся....умничать могут все а ответить за слова?
          Burbon
        3. ava09 Сегодня, 21:05
          Цитата: Shurik70
          ЧТО ЗА НАХРEН?
          Нам что, одних Мистралей от лягушатников мало было?
          Какая сволoчь заключила с Францией ВОЕННЫЙ КОНТРАКТ ?!!!
          Под суд, блин, иностранного агента!

          Ответ: https://www.youtube.com/watch?v=zZAiFrGSIsQ
          ava09
      3. Алексей 2016 Сегодня, 19:05
        Хорошо если так, но наши не китайцы, поэтому на это я особо не расчитывал.
        Алексей 2016
      4. poquello Сегодня, 19:40
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: cniza
        А зачем закупали ?

        для опыта...изучат "косяки" и сделают лучше (надеюсь)

        сделают, вопрос скорее "на сколько лучше?", с 36 года чай глаз то совсем замылился, а у нас народ на коленке сварочных роботов разрабатывает, че будет если ему (народу) ещё и денег дать
        poquello
  2. 210окв Сегодня, 18:23
    Что тут и скажешь..Свои надо делать.И лучше!
    210окв
  3. МВГ Сегодня, 18:24
    По отзывам членов экипажа, "катер еще сыроват и не может выполнять все положенные функции". - в воде не держите, не отсыреет )))
    МВГ
    1. Alexey RA Сегодня, 18:48
      Цитата: МВГ
      По отзывам членов экипажа, "катер еще сыроват и не может выполнять все положенные функции". - в воде не держите, не отсыреет )))

      Дык... в том-то и проблема, что катер этот на палубу не влезает. Вот такие причудливые извивы технической и военной мысли - у ТЩ на палубе нет места для ключевого компонента своего собственного комплекса вооружения.
      Alexey RA
      1. donavi49 Сегодня, 19:07
        Там обоюдные проблемы. Тралец не сразу проектировался с учетом этого катера. С другой стороны и этот катер от базовой заявки вырос вдвое в серийном изделии.

        Ну, а главное тут злую службу сыграл метод строительства тральца. Если бы его набирали классикой - то проблемы были бы максимум у головного и то если бы финальная спецификация пришла уже когда корпус сформирован.

        Тут же - недуг неустраним, ибо две матрицы на невском уже созданы. А они самое дорогое. Более того следующие тральцы уже отлиты и секцию им не вставить.

        Вот и вышел косяк - основное ноу-хау Александрита, может действовать только автономно без возможности приема на носитель.
        donavi49
        1. Alexey RA Сегодня, 19:24
          Цитата: donavi49
          Вот и вышел косяк - основное ноу-хау Александрита, может действовать только автономно без возможности приема на носитель.

          Это уже не косяк. Это - вот он:

          Если с самого начала было ясно, что размеры корпуса ТЩ изменены быть не могут - какого ж тогда при заказе катера в качестве основных параметров не были даны именно размеры? Мол, делайте что хотите, но впишитесь в корпус катера с такой вот длиной, шириной и высотой.
          А то получилось, что купили гидромассажный бассейн в санузел хрущёвки. smile
          Alexey RA
          1. Deadушка Сегодня, 20:01
            Это уже не писец, а преступная халатность граничащая с саботажем.
            Время проходит, а люди остаются такими же... еще и удивляются почем таких в свое время арестовывали "пачками" и отправляли "снег убирать".
            Deadушка
        2. poquello Сегодня, 19:50
          Цитата: donavi49
          С другой стороны и этот катер от базовой заявки вырос вдвое в серийном изделии.

          ппростите, поперхнулся, а продавали значит хомячка?
          poquello
          1. donavi49 Сегодня, 20:38
            5 метров и 3 тонны в проекте и 9 метров и почти 5 тонн в реале.
            donavi49
            1. poquello Сегодня, 21:11
              Цитата: donavi49
              5 метров и 3 тонны в проекте и 9 метров и почти 5 тонн в реале.

              так этому Малле надо напильник дать в зубы, и пока не допилит никаких
              производство катеров Inspector и подводных противоминных аппаратов для них в России

              а то получается - они нам байду пятитонную, а от нас новаторские решения
              poquello
        3. midivan Сегодня, 20:05
          Цитата: donavi49
          Тут же - недуг неустраним, ибо две матрицы на невском уже созданы. А они самое дорогое. Более того следующие тральцы уже отлиты и секцию им не вставить.

          belay А куда подевалась русская смекалка? Его что нельзя на корме закрепить частично или полностью за ней, вес ну точно не более тонны на вид ну пусть две? Хрень какая то.
          midivan
          1. donavi49 Сегодня, 20:38
            Около 5 тонн с оборудованием.
            donavi49
      2. poquello Сегодня, 19:47
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: МВГ
        По отзывам членов экипажа, "катер еще сыроват и не может выполнять все положенные функции". - в воде не держите, не отсыреет )))

        Дык... в том-то и проблема, что катер этот на палубу не влезает. Вот такие причудливые извивы технической и военной мысли - у ТЩ на палубе нет места для ключевого компонента своего собственного комплекса вооружения.


        какая многофункциональная картинка
        poquello
  4. faiver Сегодня, 18:25
    они его случаем не за пивом посылали? laughing
    faiver
  5. kefan Сегодня, 18:30
    С этой французской компании надо неустойку взыскать.
    kefan
  6. Alexey RA Сегодня, 18:45
    Угу... а потом выяснится, что технику на корабле изучил всего 1 человек - и тот ушёл в отпуск. А заменявший его офицер документацию не читал - у него и по своему заведованию дел выше крыши. А сообщить об этом... ну зачем командиру по шапке получать - лучше свалить всё на технику.
    Была уже подобная картина - на Камчатке с "Веномом".
    По плану проведения операции, согласованному на всех уровнях, работать на антенной станции должен был именно «Venom». «Приз» под воду опускать никто не планировал. Разве что в резервном варианте. Правда, как было известно руководителю экспедиции еще перед выходом в море, все штатные, прошедшие спецкурс обучения операторы «Venomа» находились в отпусках. Однако этому факту на стадии подготовки операции никто должного внимания не придал. Подсадили на борт малообученного специалиста - и вперед, навстречу подвигам…
    - Никто не мешал тихоокеанцам связаться с управлением и доложить об отсутствии штатных операторов, - рассказывает начальник Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ контр-адмирал Василий Воробьев. – Без каких-либо особых проблем мы могли направить к ним специалистов из 328-го спасательного отряда. Есть у нас подготовленные операторы и в 40-м ГНИИ МО РФ. В конечном итоге есть профи в «промышленности». Любой из них мог подстраховать своих тихоокеанских коллег. Но местные начальники, так сказать, «постеснялись» тревожить нас и положились на собственные силы. В итоге на ранней стадии глубоководной операции «Venom» угробили…
    © Красная Звезда
    Вместо "Венома" послали АС-28 - с известным результатом.
    Alexey RA
  7. Egorovich Сегодня, 19:10
    Надо ,как китайцы,брать в ед.экземпляре что то интересное и делать свое ,на своей территории.А эти беспилотные катера наверное при Сердюкове заказывали.
    Egorovich
  8. Monster_Fat Сегодня, 19:40
    Прикол в том, что Китай беззастенчиво ворует технологии причем это воровство возвел в ранг государственной программы, а вот Россия...., а Россия типа- "честная"- она эти технологии "покупает"-угрохивая баснословные суммы и в основном на "пустышки", которые заботливо ей подсовывают ее западные, типа "партнеры".... Понятно, что как говорил Меченный, тут "собака порылась" очень хорошо и скорее всего в обоюдном интересе тех, кто продавал и тех кто покупал, "в то время как пенсионеры в России" (да-да, -именно "пенсионеры", можете меня за это "клевать"... laughing ).....
    Monster_Fat
  9. Простой Сегодня, 20:22
    Может израильский стоило взять?

    Простой
  10. max51423 Сегодня, 20:56
    Меня смущают такие автоматизированные комплексы купленные у вероятного противника - да и с чего он не попал под санкции если он официально числиться вооружением корабля ВМФ РФ. Я понимаю для спасательных операций, но для корабля, хоть и тральщика. Для того что бы быть уверенным в "лояльности" этого комплекса, надо его полностью разобрать, изучить.
    max51423
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