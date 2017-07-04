У ВМФ возникли проблемы с безэкипажным катером тральщика "Александр Обухов"
Экипаж противоминного корабля базовой зоны "Александр Обухов" недоволен катером-беспилотником французской компании ECA Group, его критикуют за недоработки изготовителя. Об этом Центральному военно-морскому порталу сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По отзывам членов экипажа, "катер еще сыроват и не может выполнять все положенные функции". Источник добавил, что отчасти поэтому он не пришел вместе с кораблем в акваторию Международного военно-морского салона.
Командир корабля, капитан III ранга Сергей Тихонов, отказался уточнить корреспонденту FlotProm подробности, однако добавил, что во время Международного военно-морского салона "катер находился на базе, выполняя задачи по ее охране". Источник FlotProm на Балтфлоте добавил, что 20 июня 2017 года Inspector с "Обухова" впервые самостоятельно вышел в Балтийское море.
28 июня в ходе МВМС-2017 коммерческий директор ECA Group Доминик Малле рассказал FlotProm, что компания в ближайшие два года организует российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk2.
По словам Малле, первоначально ECA Group планировала поставить ВМФ России по четыре безэкипажных катера (БЭК) и подводных аппарата для тральщиков типа "Александрит". Однако позднее стороны договорились о поставке лишь трех катеров. Два "Инспектора" российская сторона уже получила, еще один поставят до конца 2017 года. Стоимость контракта – порядка 10 млн евро.
ECA Group с 1936 года занимается разработками в области робототехники, автоматизированных систем, моделирования и промышленных процессов. БЭК разработки компании используется на головном корабле противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов".
Базовый тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит") "Александр Обухов" спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для нужд ВМФ России. Корабли противоминной обороны этого типа созданы для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Предполагается, что тральщики данного проекта станут основой обновленных корабельных сил противоминной обороны ВМФ России.
По отзывам членов экипажа, "катер еще сыроват и не может выполнять все положенные функции". Источник добавил, что отчасти поэтому он не пришел вместе с кораблем в акваторию Международного военно-морского салона.
Командир корабля, капитан III ранга Сергей Тихонов, отказался уточнить корреспонденту FlotProm подробности, однако добавил, что во время Международного военно-морского салона "катер находился на базе, выполняя задачи по ее охране". Источник FlotProm на Балтфлоте добавил, что 20 июня 2017 года Inspector с "Обухова" впервые самостоятельно вышел в Балтийское море.
28 июня в ходе МВМС-2017 коммерческий директор ECA Group Доминик Малле рассказал FlotProm, что компания в ближайшие два года организует российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk2.
По словам Малле, первоначально ECA Group планировала поставить ВМФ России по четыре безэкипажных катера (БЭК) и подводных аппарата для тральщиков типа "Александрит". Однако позднее стороны договорились о поставке лишь трех катеров. Два "Инспектора" российская сторона уже получила, еще один поставят до конца 2017 года. Стоимость контракта – порядка 10 млн евро.
И хотя наша продукция не попала под санкции, российская сторона отказалась от четвертого катера, приняв решение производить их самостоятельно– сказал Малле, –
Мы намерены в ближайшие два года организовать производство катеров Inspector и подводных противоминных аппаратов для них в России
ECA Group с 1936 года занимается разработками в области робототехники, автоматизированных систем, моделирования и промышленных процессов. БЭК разработки компании используется на головном корабле противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов".
Базовый тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит") "Александр Обухов" спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для нужд ВМФ России. Корабли противоминной обороны этого типа созданы для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Предполагается, что тральщики данного проекта станут основой обновленных корабельных сил противоминной обороны ВМФ России.
Использованы фотографии: http://ursa-tm.ru/forum
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти