Киев предлагает сдаться...

Пропуск на территорию Украины. Прекратите совершать преступления и сохраните свою жизнь. Всем кто сложит оружие и добровольно сдастся, гарантировано сохранение жизни и справедливое правосудие. В противном случае единственным финалом для вас будет ГИБЕЛЬ. НЕ выполняйте приказы людей считающих вас пушечным мясом. Больше предупреждений не будет! Данная листовка служит для вас пропуском в спокойную жизнь в правовом европейском государстве.

Инструкция. При переходе линии разграничения или встречи с украинскими военнослужащими – несите этот пропуск перед собой так, чтобы его было видно.

«Эта «макулатура» очень похожа на ту, что в 1941-42 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии под Москвой, Севастополем, Ленинградом и Сталинградом. Один «почерк», одна и та же чудовищная ложь, одни и те же нацисты. Украинские последыши Гитлера и Геббельса в общих чертах повторяют их «маршрут», который закончился для них посмертным осуждением в Нюрнберге. Точно такой же процесс ждёт и украинских бандеровцев.