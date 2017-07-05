09:26 05 июля

Киев предлагает сдаться...

Министерство внутренних дел Луганской народной республики сообщает о том, что украинские военнослужащие решили провести пропагандистскую акцию, направленную на силовиков ЛНР. Речь идёт об акции, в рамках которой распространяются листовки с призывами к представителям народной милиции сдаваться в плен. Текст листовки печатается на русском языке и выглядит следующим образом (орфография, пунктуация и стилистика сохранены):
Пропуск на территорию Украины. Прекратите совершать преступления и сохраните свою жизнь. Всем кто сложит оружие и добровольно сдастся, гарантировано сохранение жизни и справедливое правосудие. В противном случае единственным финалом для вас будет ГИБЕЛЬ. НЕ выполняйте приказы людей считающих вас пушечным мясом. Больше предупреждений не будет! Данная листовка служит для вас пропуском в спокойную жизнь в правовом европейском государстве.


Киев предлагает сдаться...


Листовка адресована «членам бандформирований». Так в Киеве именуют представителей ЛДНР.


Дополнение к листовке на белом листе бумаги.
Инструкция. При переходе линии разграничения или встречи с украинскими военнослужащими – несите этот пропуск перед собой так, чтобы его было видно.


Комментарий министра внутренних дел ЛНР генерал-майора И.Корнета:
«Эта «макулатура» очень похожа на ту, что в 1941-42 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии под Москвой, Севастополем, Ленинградом и Сталинградом. Один «почерк», одна и та же чудовищная ложь, одни и те же нацисты. Украинские последыши Гитлера и Геббельса в общих чертах повторяют их «маршрут», который закончился для них посмертным осуждением в Нюрнберге. Точно такой же процесс ждёт и украинских бандеровцев.



Использованы фотографии: http://mvdlnr.ru
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Комментарии 49

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  1. Егоза Сегодня, 06:50
    Это Киев пусть себе предлагает! И будет рассылать по ВСУ! tongue
    Егоза
    1. Владимирец Сегодня, 06:54
      Цитата: Егоза
      Это Киев пусть себе предлагает!

      Петя договорился о сдаче с ЕС, в принципе, логично, немцы тоже в американскую оккупационную зону бежали.
      Владимирец
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:52
        Цитата: Владимирец
        Петя договорился о сдаче с ЕС

        и выполняет их условия
        ЛукичЪ
        1. Балу Сегодня, 08:19
          Киев предлагает сдаться..

          Киев, сдавайся пока не поздно am
          Балу
          1. cniza Сегодня, 09:00
            Фашисты и методы у них фашистские.
            cniza
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:57
      Елена hi каждому призывнику такое в укровоенкомате нужно ложить в военный билет, и страну сдачи написать другую good
      Изгоняющий либероидов
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:05
      В своем маразме укропы превосходят уже самих себя , уж кому и сдаваться то только им и то не стоит в плен брать а расстреливать на месте как бешеных собак .
      Spartanez300
    4. vovanpain Сегодня, 07:55
      Это они чего,кружевные украинские труселя предлагают. feel laughing
      А если серьезно,неужели Киев считает что готов к масштабному наступлению. request
      vovanpain
    5. Венд Сегодня, 08:50
      Цитата: Егоза
      Это Киев пусть себе предлагает! И будет рассылать по ВСУ! tongue

      В худшие времена не сдались, а сейчас кинутся. Этот акт говорит о том, что Киев на последнем издыхании. Сил победить у него нет.
      Венд
  2. Logall Сегодня, 06:51
    [/quote]НЕ выполняйте приказы людей считающих вас пушечным мясом. [quote]

    Я бы эти слова вернул обратно ВСУ. Но они пьяны, неразумеют...
    Logall
  3. Don Karleone Сегодня, 06:52
    Туалетная бумага , не более
    Don Karleone
    1. Смог Сегодня, 07:30
      Цитата: Don Karleone
      Туалетная бумага , не более

      Жесковата.....
      Смог
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:47
        Цитата: Смог
        Жесковата.....

        недоглядели
        ЛукичЪ
        1. Смог Сегодня, 07:56
          Скорей понтанулись. Чай поди ЭУРОПА,опа,опа,опа...... laughing
          Смог
    2. Наган Сегодня, 07:32
      Цитата: Don Karleone
      Туалетная бумага , не более

      Очко пожалейте, этим пусть сами бандеровцы раздражение гемороя себе натирают. Немецкие хоть на это дело и на самокрутки годились, а бандеровские, судя по фотке, на жесткой бумаге, да еще с цветной печатью.
      Наган
    3. ссс Сегодня, 08:09
      А мне кажется, что помимо всего, это возможность отмыть бабки на организации такой акции. Деньги, может быть не весть какие (другие воруют более масштабно), но с их жадностью.....
      ссс
  4. Толстоевский Сегодня, 06:53
    даже на такую простенькую и незамысловатую провокацию у чубатых небратьев не хватает мозгов
    Толстоевский
  5. samarin1969 Сегодня, 06:56
    А как "распространяются листовки"?...Сбрасывают с самолёта или обстреливают "идеологическими снарядами"?
    samarin1969
    1. VadimSt Сегодня, 07:15
      Прилетает в болванках!
      VadimSt
      1. роман66 Сегодня, 09:12
        приносят болваны, сдающиеся в плен
        роман66
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:56
    У укроины новая "радость "-МВФ перенес дату выдачи следующего транша как минимум на осень, пускай теперь займется парошенко и банда внутренними проблемами, а то их самих к осени сьедят заживо.
    Изгоняющий либероидов
    1. Егоза Сегодня, 09:01
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      У укроины новая "радость "-МВФ перенес дату выдачи следующего транша как минимум на осень

      Но-но! Гройсман пообещал! "что главная проблема — с законопроектом о земельной реформе.
      «Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет»,
      Объясняю: сейчас активно разрабатывается закон, по которому возглавлять агрофирмы могут только люди с высшим аграрным образованием! Т.е. все, кто нахапал землю при разбазаривании колхозов, вплоть до рядовых колхозников, могут лишиться своих паев и земель, что были объединены хваткими "хозяевами". Надо полагать, что у Гройсмана и всех депутатов ВРУ корочки уже заготовлены! tongue
      Егоза
      1. роман66 Сегодня, 09:14
        а отдельно стоящий хутор - это уже агрофирма? а огород на даче?
        роман66
  7. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Вся эта бандеровская банда закончит так же как и гитлеровская.Убийцам только виселица.
    Александр 3
    1. Наган Сегодня, 07:34
      Какой Вы гуманный. А я бы предложил посадить на кол.
      Наган
  8. svp67 Сегодня, 06:57
    Вот, что значить нехватка снарядов. И агитационные в ход пошли...
    svp67
  9. ilimnoz Сегодня, 06:58
    столько лет прошло а стиль не изменился. такое ощущение что писал один и тот же исключительный.
    ilimnoz
  10. Roma-1977 Сегодня, 07:07
    типа так. Только что-тоне верится, что Порошенко застрелится в конце действа.
    Roma-1977
    1. Наган Сегодня, 07:45
      Не мучили и не убивали (за некоторыми исключениями), только кормили таким хлебом пополам с опилками, что пленные тихо за несколько месяцев мерли от дистрофии. Из тех сотен тысяч, что сдались летом 1941, выжили единицы.
      А Парашенке стреляться незачем, у него частный самолет всегда готов к вылету куда-нить типа на Каймановы острова. Вот только как бы его там не угостили чаем с полонием либо ледорубом имени Троцкого.
      Наган
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    Пропуск на территорию Украины...

    Правильно в ДНР подметили, что эту "листовку" скопировали с немецкой времен войны. Сейчас все валом попрут сдаваться предвкушая "счастливую" жизнь на территории фашистского государства. У Украины крупы не хватит, чтобы всех накормить горячей кашей.
    rotmistr60
    1. VadimSt Сегодня, 07:17
      Не в ДНР, а в ЛНР - такие прилеты агитболванок были пока у нас, в р-не Бахмутки!
      VadimSt
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:20
        Вам уже давно пора объединиться в одну республику и тогда путаницы не будет при написании и "одеяло" не будете перетягивать. Коль листовки появились в ЛНР, то появятся и в ДНР.
        rotmistr60
        1. Смог Сегодня, 08:14
          У немцев листовки поизобретательней были, по красочней.


          А тут? ни ума , ни фантазии Тьфу одно слово
          Смог
    2. Егоза Сегодня, 09:02
      Цитата: rotmistr60
      Правильно в ДНР подметили, что эту "листовку" скопировали с немецкой времен войны

      ну дайте ж и переводчикам заработать! wink
      Егоза
  12. Олаф Уксимае Сегодня, 07:17
    Цитата: Don Karleone
    Туалетная бумага , не более

    Точно, судя по внешнему виду такое ощущение, что командир "бандформирования" не уследил за бойцом и тот пропуском успел промокнуть ,то на чем
    сидят.
    Олаф Уксимае
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 07:28
    ...каждому всушнику эту бумагу прибить гвоздём на 150, на лоб... angry
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 09:16
      так там же кость одна - не войдет, тут перфоратор нужен!
      роман66
  14. Смог Сегодня, 07:34
    Сначала подумал что листовка напечатана на фоне "патриотичных" трусов. Ну а что делать, слабовато зрение. Потом пригляделся, итить в притолоку, нет. Оказывается на фоне "боевого" стяга.
    Хотя какая нахрен разница
    Смог
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:50
      Цитата: Смог
      Сначала подумал что листовка напечатана на фоне "патриотичных" трусов

      таких?
      ЛукичЪ
      1. Svarog51 Сегодня, 08:22
        Сергей, hi Зачётный глобус из двух полупо... пардон, с учётом того, что и мозги там находятся, то двух полушарий. good
        Svarog51
        1. роман66 Сегодня, 09:17
          так вот он какой - глобус украины!
          роман66
  15. Михаил м Сегодня, 07:42
    Интересно, а кто этот украинский Геббельс, который текст сочинял. Надо бы эту личность на особый учёт поставить, чтобы по стопам предшественника пошёл, не увильнул с натоптанной тропы.
    Михаил м
    1. Смог Сегодня, 07:47
      Да с фашистской списали. На сочинить ум иметь надобно.
      Смог
  16. Altona Сегодня, 07:44
    Какая поганая бумажонка. Такую даже в руки взять побрезгуешь, такая мерзостная.
    Altona
  17. Ferdinant Сегодня, 07:47
    Панство живет в облаках и рассылает такие вот бумажки
    Ferdinant
  18. Монархист Сегодня, 07:57
    "..Что 1941-42 гитлеровцы разбрасывали над позициями Красный Армии..",что вы хотели- это их незабвенный учителя. В первом классе все в рот смотрели учительницы,а они и сейчас получатся за своими учителями
    Монархист
  19. мичман Сегодня, 08:01
    Красная Армия довела гитлера до самоубийства. Это ждет всех членов правительства Украины и лично президента этой страны. Вспомните фашизм. Фашисты убили каждого третьего белоруса. Честь имею
    мичман
  20. anjey Сегодня, 08:04
    "спокойная жизнь в правовом европейском государстве" это банда порошенко о себе?- шизофреническо-сьюреалистичный бред и фантастическая мания величия
    anjey
  21. Олаф Уксимае Сегодня, 08:21
    Цитата: anjey
    "спокойная жизнь в правовом европейском государстве" это банда порошенко о себе?- шизофреническо-сьюреалистичный бред и фантастическая мания величия

    Точно, в этой фразе правдой является только предлог "в"
    Олаф Уксимае
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