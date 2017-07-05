Опрос: Чего боятся прибалты?
Группа ERGO заказала проведение на территории Литвы, Латвии и Эстонии опроса местного населения на предмет возможного конфликта. В ходе социологического исследования предлагалось ответить, обеспокоены ли граждане трёх прибалтийских стран возможностью вооружённого конфликта на территории республик Балтии.
Выяснилось, что больше других конфликта на своей территории опасаются граждане Литвы – 68%. Отмечается, что за 2 года, прошедшие с момента предыдущего опроса, это число выросло на 1%.
В Латвии возможного конфликта опасаются 62%, остальные либо воздержались от однозначного ответа, либо заявили, что считают военный конфликт маловероятным. Менее своих соседей возможностью военных действий в Прибалтике озабочены эстонцы – около 45% опрошенных жителей этой страны.
Куда существеннее жители Прибалтике, как выясняется, боятся экономической и политической нестабильности в своих странах. Так, в Литве около 77% процентов граждан заявили, что эта тема их волнует, и что именно экономическая и политическая нестабильность представляет реальную опасность для стран Балтии. Такие данные приводит портал Delfi .
Опасаются прибалты и возможного роста числа мигрантов. Результат по Литве – 55%, по Эстонии – 60%. А итог опроса в Латвии – 64%.
При этом менее всего прибалты опасаются террористических актов. Террористическую угрозу для своих стран ощущают лишь около трети населения республик.
Выяснилось, что больше других конфликта на своей территории опасаются граждане Литвы – 68%. Отмечается, что за 2 года, прошедшие с момента предыдущего опроса, это число выросло на 1%.
В Латвии возможного конфликта опасаются 62%, остальные либо воздержались от однозначного ответа, либо заявили, что считают военный конфликт маловероятным. Менее своих соседей возможностью военных действий в Прибалтике озабочены эстонцы – около 45% опрошенных жителей этой страны.
Куда существеннее жители Прибалтике, как выясняется, боятся экономической и политической нестабильности в своих странах. Так, в Литве около 77% процентов граждан заявили, что эта тема их волнует, и что именно экономическая и политическая нестабильность представляет реальную опасность для стран Балтии. Такие данные приводит портал Delfi .
Опасаются прибалты и возможного роста числа мигрантов. Результат по Литве – 55%, по Эстонии – 60%. А итог опроса в Латвии – 64%.
При этом менее всего прибалты опасаются террористических актов. Террористическую угрозу для своих стран ощущают лишь около трети населения республик.
Использованы фотографии: Baltictimes.com
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