09:26 05 июля

Опрос: Чего боятся прибалты?

Группа ERGO заказала проведение на территории Литвы, Латвии и Эстонии опроса местного населения на предмет возможного конфликта. В ходе социологического исследования предлагалось ответить, обеспокоены ли граждане трёх прибалтийских стран возможностью вооружённого конфликта на территории республик Балтии.

Выяснилось, что больше других конфликта на своей территории опасаются граждане Литвы – 68%. Отмечается, что за 2 года, прошедшие с момента предыдущего опроса, это число выросло на 1%.




В Латвии возможного конфликта опасаются 62%, остальные либо воздержались от однозначного ответа, либо заявили, что считают военный конфликт маловероятным. Менее своих соседей возможностью военных действий в Прибалтике озабочены эстонцы – около 45% опрошенных жителей этой страны.

Куда существеннее жители Прибалтике, как выясняется, боятся экономической и политической нестабильности в своих странах. Так, в Литве около 77% процентов граждан заявили, что эта тема их волнует, и что именно экономическая и политическая нестабильность представляет реальную опасность для стран Балтии. Такие данные приводит портал Delfi .

Опасаются прибалты и возможного роста числа мигрантов. Результат по Литве – 55%, по Эстонии – 60%. А итог опроса в Латвии – 64%.

При этом менее всего прибалты опасаются террористических актов. Террористическую угрозу для своих стран ощущают лишь около трети населения республик.

Использованы фотографии: Baltictimes.com
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Комментарии 18

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  1. Владимирец Сегодня, 08:29
    "Менее своих соседей возможностью военных действий в Прибалтике озабочены эстонцы – около 45% опрошенных жителей этой страны."

    До эстонцев пока не дошло. laughing
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 08:42
      Счастливые , меньше информации - меньше проблем , а есть и такие у кого вообще проблем нет. lol
      cniza
      1. Татьяна Сегодня, 08:58
        Для достоверности результатов опроса важна ещё и выборка опроса - т.е. информация хотя бы о том, у какой социальной группы по профессии, национальности и возрастов проводился опрос.
        Татьяна
        1. cniza Сегодня, 09:02
          Зачем усложнять и так все работает.
          cniza
          1. Татьяна Сегодня, 09:10
            Группа ERGO – одна из крупнейших страховых групп в Германии и Европе входит в Minich Rt Group.
            Munich Re Group (нем: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) — германская ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ компания, один из лидеров глобального страхового рынка и лидер мирового рынка перестрахования в начале XXI века. Штаб-квартира — в Мюнхене.

            Достоверность обзоров подобных страховых компаний могут выражать собою исключительно интересы самих страховщиков от страхового бизнеса и не более того. Поэтому картина опроса не вполне ясна и не внушает особого доверия.
            Татьяна
            1. g1washntwn Сегодня, 09:18
              Опрос начинали фразой: - А не хотите застраховаться от военного вторжения?
              Нет? Тогда у нас есть еще несколько предложений специально для Вас...

              А сколько опасается вторжения инопланетян и Годзиллы? Тема сисег не раскрыта.
              g1washntwn
              1. Татьяна Сегодня, 09:26
                g1washntwn
                Опрос начинали фразой: - А не хотите застраховаться от военного вторжения?
                Нет? Тогда у нас есть еще несколько предложений специально для Вас...

                laughing Вот именно! good
                Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 08:44
      Все вокруг нас чего-то опасаются. И только мы - ничего. laughing У нас даже летом цены на фрукты и овощи все выше и выше! Доходы населения не растут, а тарифы ЖКХ да. Вот такой парадокс.
      сибиралт
    3. влад66 Сегодня, 08:47
      В ходе социологического исследования предлагалось ответить, обеспокоены ли граждане трёх прибалтийских стран возможностью вооружённого конфликта на территории республик Балтии.

      Правильно опасаются,только претензии пускай адресуют собственным правителям,хотели в НАТО,вот иполучили возможность стать мишенью номер 1. laughing
      влад66
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:30
    Странный опрос.И его итоги.Нам что- больше Балтику нельзя захватывать? request Привыкли за десяток лет.Только-никак захватить не можем.Кретиноподобные мешают.Да и зачем они нам.Надо будет-просто придём и возмём.
    ВЕРЕСК
  3. Altona Сегодня, 08:33
    Чего можно на хуторе бояться?
    Altona
    1. Владимирец Сегодня, 08:34
      Цитата: Altona
      Чего можно на хуторе бояться?

      Плохого опороса.
      Владимирец
      1. Svarog51 Сегодня, 09:01
        Плохого опороса.

        Зато урожай увеличится, от страха и присутствия НАТО - увеличилось колличество "удобрений". good
        Svarog51
  4. olhon Сегодня, 08:34
    Хорошо им мозг промыли..
    olhon
  5. Altona Сегодня, 08:36
    Цитата: Владимирец
    Плохого опороса.

    --------------------
    Аха, отёла и удоя.
    Altona
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:18
      Цитата: Altona
      Аха, отёла и удоя.

      Яйценоскости и медосбора !
      А так же плохого урожая мака и конопли !
      Uncle Lee
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:13
    Странно, что еще есть кому отвечать в Прибалтике на опросы. Может лучше задали вопрос солдатам НАТО - А вы, что делаете на это земле? Вот тогда был бы 100% ответ об угрозе военного конфликта. Прибалтам задавать такие вопросы бесполезно. Одни уже слиняли в старую Европу, другие как жили на своих хуторах. так и живут ни о чем не думая и твердо зная, что приспособятся к любой власти.
    rotmistr60
  7. Lycan Сегодня, 09:22
    О! Я знаю - как повысить озабоченность военными действиями на своей территории (со стороны прибалтов)!
    Им следует разместить на своей территории пусковые ракетные установки радиусом действия до Москвы.
    А МО РФ следует официально (на гос. каналах) заявить о том, что эти территории заведены в базу даннных первой волны "зачистных" залпов неядерными средствами широкого радиуса действия и последующей зачистки регулярными войсками. Ну и, разумеется, показать это всё по в передаче по Вестям на экране театра военных действия МО РФ.
    Гарантирую, процент озабоченности поднимется ударными темпами.
    P.S.: Хотя, эстонцы...... но рано или поздно и до "держателей крупнейшего пакета акций МММ" тоже дойдёт вся прелесть ситуации "стерильной земли".
    Lycan
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