Пушилин: Донбасс заинтересован в поставках угля на Украину

Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан – ЮАР, Австралии, а сейчас и США,

По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно,