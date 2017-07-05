09:26 05 июля

Пушилин: Донбасс заинтересован в поставках угля на Украину

Предприятия Донбасса могут полностью покрыть потребности Украины в угле, несмотря на существующие разногласия, передает РИА Новости заявление полпреда ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина.

Пушилин: Донбасс заинтересован в поставках угля на Украину


Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан – ЮАР, Австралии, а сейчас и США,
сказал Пушилин.


По его словам, несмотря на политические разногласия, «ДНР может обеспечить Украину углем».

Пушилин отметил, что «в ДНР работают над диверсификацией рынков сбыта, однако также заинтересованы в поставках на Украину».

Он рассказал, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, при этом делает это через посредников и платит завышенную цену.

По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно,
добавил представитель республики.

Использованы фотографии: MPE.KMU.GOV.UA
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Комментарии 9

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:36
    Да копай лопатой.Чего-то не то твориться.Кто-то где-то под кого-то...Непонимаю ничерта.
    ВЕРЕСК
    1. cniza Сегодня, 08:38
      Маразм Украины : - "Назло бабушке отморожу уши".
      cniza
      1. KUOLEMA Сегодня, 09:12
        давай Грицко я тебе угля подкину а ты мне снарядов по мирняку а то ишо пенсии платить а баблишко за уголь ты мне на тот счет переведи на Кайманах там где мы последний раз вместе бухали))) кстати ты в отпуск не собираешься? можем пересечься ))
        KUOLEMA
  2. Spartanez300 Сегодня, 08:46
    Злейший враг со злейшим врагом торгует (убийства и разрушения не в счет ) , такое может быть на Украине .
    Spartanez300
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:54
      Вы по нам стреляйте, а мы вам уголь подешевле продадим ! wassat
      Uncle Lee
  3. Екатерина II Сегодня, 08:55
    Купите у нас уголь! Как то так.
    С одной стороны они наши, с другой стороны мы с ними по разную линию фронта-а коррупционная составляющая на любом угле-велика.
    Торговля есть торговля. Она выше разногласий. ВОн государство "агрессор" больше всех вложило в Украину. И поставляет немало для ВСУ. Да и мы продаем РФ несмотря на крики и разногласия...
    Впрочем впервые с этим познакомился, прочитав в 8 лет Порт Артур...РЯВ- а поставки с Японии не прекращались...консервы и патроны, снаряды и уголь..
    Екатерина II
  4. anjey Сегодня, 08:58
    вот еще потверждение что это война олигархов ,о новороссии и истинно народных республиках можно забыть,новые "хозяева" за Бабло будут торговать как с идеологическим противником так и с чертом,прикрываясь заботой о народе
    anjey
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:16
    Зря так резко реагируем. Всего лишь МАСКА дружелюбия на встрече в Минске перед саммитом. С заведомо известным результатом. Ну очевидно, что никто не будет прерывать блокаду. Очевидно, что Донецкий уголь под маркой Русский будет поступать вна, с соответствующей наценкой. Схемы с распиловкой бюджетных средств Внакраины никто не отменял. Мы то чего возбудились.
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:23
    Странная ситуация. ВСУ их ежедневно обстреливает, гибнет мирное население, разрушается инфраструктура, а они пытаются доказать. что уголь выгоднее покупать на Донбассе. Конечно выгодно. Так через Россию и продаете, а хочется напрямую и наверное желательно за наличку.
    несмотря на политические разногласия

    Только политические? А разрушенные города и поселки тысячи погибших - это просто политические разногласия?
    rotmistr60
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