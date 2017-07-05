Пушилин: Донбасс заинтересован в поставках угля на Украину
Предприятия Донбасса могут полностью покрыть потребности Украины в угле, несмотря на существующие разногласия, передает РИА Новости заявление полпреда ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина.
По его словам, несмотря на политические разногласия, «ДНР может обеспечить Украину углем».
Пушилин отметил, что «в ДНР работают над диверсификацией рынков сбыта, однако также заинтересованы в поставках на Украину».
Он рассказал, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, при этом делает это через посредников и платит завышенную цену.
Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан – ЮАР, Австралии, а сейчас и США,сказал Пушилин.
По его словам, несмотря на политические разногласия, «ДНР может обеспечить Украину углем».
Пушилин отметил, что «в ДНР работают над диверсификацией рынков сбыта, однако также заинтересованы в поставках на Украину».
Он рассказал, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, при этом делает это через посредников и платит завышенную цену.
По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно,добавил представитель республики.
Использованы фотографии: MPE.KMU.GOV.UA
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