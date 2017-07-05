Ситуация в Сирии
ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям террористов в провинции Хомс и Хама; турецкая армия обстреляла позиции курдов в провинции Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере Алеппо.
Ранее в ходе обстрела, предпринятого турецкими артиллеристами, в курдском кантоне Африн по состоянию на 00.45 были ранены минимум четыре человека. По данным СМИ, турецкая артиллерия обстреляла окрестности Африна, селение Кафр-Антон и район город Шалба. Также под ударом ВС Турции и боевиков ССА оказались укрепрайоны на горе Кастель Джимду рядом с сирийско-турецкой границей.
Недавно сообщалось, что российские военные прибыли в курдский кантон Африн на северо-западе провинции Алеппо. Колонна российских военных прибыла в кантон Африн перед предстоящим наступлением турецких сил.
К западу от населенного пункта Хамим, находящегося к юго-востоку от Пальмиры, проходят бои между сирийской армией и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ). К востоку от Пальмиры уже долгое время идут ожесточенные бои между подразделениями союзников сирийской армии и ИГ. Так, на помощь сирийской армии пришёл 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс». Бойцы планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Впереди – наступление на Дейр эз-Зор.
Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в деревне Искат. Сообщается о десятках раненых среди гражданского населения. Как сообщает издание Syriahr.com, в провинции Идлиб в результате взрывов самодельных взрывных устройств, мин, бомб за последние две недели пострадали десятки мирных граждан.
ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГв деревне Абу Хбелат на востоке Хамы. Об этом сообщает оппозиционный источник в Facebook (@SyriaPress12). Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ на востоке Саламии в провинции Хама.
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере Алеппо.
Ранее в ходе обстрела, предпринятого турецкими артиллеристами, в курдском кантоне Африн по состоянию на 00.45 были ранены минимум четыре человека. По данным СМИ, турецкая артиллерия обстреляла окрестности Африна, селение Кафр-Антон и район город Шалба. Также под ударом ВС Турции и боевиков ССА оказались укрепрайоны на горе Кастель Джимду рядом с сирийско-турецкой границей.
Недавно сообщалось, что российские военные прибыли в курдский кантон Африн на северо-западе провинции Алеппо. Колонна российских военных прибыла в кантон Африн перед предстоящим наступлением турецких сил.
К западу от населенного пункта Хамим, находящегося к юго-востоку от Пальмиры, проходят бои между сирийской армией и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ). К востоку от Пальмиры уже долгое время идут ожесточенные бои между подразделениями союзников сирийской армии и ИГ. Так, на помощь сирийской армии пришёл 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс». Бойцы планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Впереди – наступление на Дейр эз-Зор.
Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в деревне Искат. Сообщается о десятках раненых среди гражданского населения. Как сообщает издание Syriahr.com, в провинции Идлиб в результате взрывов самодельных взрывных устройств, мин, бомб за последние две недели пострадали десятки мирных граждан.
ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГв деревне Абу Хбелат на востоке Хамы. Об этом сообщает оппозиционный источник в Facebook (@SyriaPress12). Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ на востоке Саламии в провинции Хама.
Использованы фотографии: ФАН / Ammar Safarjalani/Xinhua
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