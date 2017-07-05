В Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу

Безусловно, в полной мере перемирие не соблюдается, но количество провокаций и обстрелов с украинской стороны существенно уменьшилось,

Сегодня в Минске состоится очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости Участники встречи проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности, политики, экономики и гуманитарной сфере.В частности, сторонам предстоит обсудить итоги реализации договоренности об очередном перемирии в Донбассе, которое получило символичное название «хлебное».Как известно, полного режима тишины в зоне конфликта добиться опять не удалось. Однако представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил во вторник, что количество обстрелов со стороны украинских силовиков уменьшилось.сказал Марочко.Ожидается также, что в ходе переговоров будет поднята тема подготовки «большого» обмена пленными.Представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко выразила надежду, что 5 июля на заседании контактной группы по Донбассу «будет определена дата начала освобождения пленных и согласованы списки».Вместе с тем, по ее словам, ополченцы «требуют включить в список на освобождение людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе». Кроме того, «в списке ополченцев есть около 15 человек, которые вообще не попадают под амнистию», добавила Геращенко.В конце июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова объявила об успешном окончании проверки списков пленных сторонников ДНР и ЛНР, «выявлены лица, которые не подтвердили отказ (возвращаться с подконтрольной Киеву территории), подписанный под давлением украинских спецслужб».Она добавила, что до следующего заседания в Минске, которое назначено на 5 июля, стороны «обязаны проработать и привести в надлежащий вид списки для того, чтобы говорить о конкретной дате обмена всех установленных на всех установленных лиц».При этом Морозова отметила, что на очередной встрече в Минске планирует поднять вопрос об условиях содержания в тюрьмах пленных сторонников республик.