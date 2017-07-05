В Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу
Сегодня в Минске состоится очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости .
Участники встречи проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности, политики, экономики и гуманитарной сфере.
В частности, сторонам предстоит обсудить итоги реализации договоренности об очередном перемирии в Донбассе, которое получило символичное название «хлебное».
Как известно, полного режима тишины в зоне конфликта добиться опять не удалось. Однако представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил во вторник, что количество обстрелов со стороны украинских силовиков уменьшилось.
Ожидается также, что в ходе переговоров будет поднята тема подготовки «большого» обмена пленными.
Представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко выразила надежду, что 5 июля на заседании контактной группы по Донбассу «будет определена дата начала освобождения пленных и согласованы списки».
Вместе с тем, по ее словам, ополченцы «требуют включить в список на освобождение людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе». Кроме того, «в списке ополченцев есть около 15 человек, которые вообще не попадают под амнистию», добавила Геращенко.
В конце июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова объявила об успешном окончании проверки списков пленных сторонников ДНР и ЛНР, «выявлены лица, которые не подтвердили отказ (возвращаться с подконтрольной Киеву территории), подписанный под давлением украинских спецслужб».
Она добавила, что до следующего заседания в Минске, которое назначено на 5 июля, стороны «обязаны проработать и привести в надлежащий вид списки для того, чтобы говорить о конкретной дате обмена всех установленных на всех установленных лиц».
При этом Морозова отметила, что на очередной встрече в Минске планирует поднять вопрос об условиях содержания в тюрьмах пленных сторонников республик.
Участники встречи проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности, политики, экономики и гуманитарной сфере.
В частности, сторонам предстоит обсудить итоги реализации договоренности об очередном перемирии в Донбассе, которое получило символичное название «хлебное».
Как известно, полного режима тишины в зоне конфликта добиться опять не удалось. Однако представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил во вторник, что количество обстрелов со стороны украинских силовиков уменьшилось.
Безусловно, в полной мере перемирие не соблюдается, но количество провокаций и обстрелов с украинской стороны существенно уменьшилось,сказал Марочко.
Ожидается также, что в ходе переговоров будет поднята тема подготовки «большого» обмена пленными.
Представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко выразила надежду, что 5 июля на заседании контактной группы по Донбассу «будет определена дата начала освобождения пленных и согласованы списки».
Вместе с тем, по ее словам, ополченцы «требуют включить в список на освобождение людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе». Кроме того, «в списке ополченцев есть около 15 человек, которые вообще не попадают под амнистию», добавила Геращенко.
В конце июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова объявила об успешном окончании проверки списков пленных сторонников ДНР и ЛНР, «выявлены лица, которые не подтвердили отказ (возвращаться с подконтрольной Киеву территории), подписанный под давлением украинских спецслужб».
Она добавила, что до следующего заседания в Минске, которое назначено на 5 июля, стороны «обязаны проработать и привести в надлежащий вид списки для того, чтобы говорить о конкретной дате обмена всех установленных на всех установленных лиц».
При этом Морозова отметила, что на очередной встрече в Минске планирует поднять вопрос об условиях содержания в тюрьмах пленных сторонников республик.
Использованы фотографии: https://www.slobodnaevropa.mk
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