13:00 05 июля

В Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу

Сегодня в Минске состоится очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости .



Участники встречи проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности, политики, экономики и гуманитарной сфере.


В частности, сторонам предстоит обсудить итоги реализации договоренности об очередном перемирии в Донбассе, которое получило символичное название «хлебное».

Как известно, полного режима тишины в зоне конфликта добиться опять не удалось. Однако представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил во вторник, что количество обстрелов со стороны украинских силовиков уменьшилось.

Безусловно, в полной мере перемирие не соблюдается, но количество провокаций и обстрелов с украинской стороны существенно уменьшилось,
сказал Марочко.

Ожидается также, что в ходе переговоров будет поднята тема подготовки «большого» обмена пленными.

Представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко выразила надежду, что 5 июля на заседании контактной группы по Донбассу «будет определена дата начала освобождения пленных и согласованы списки».

Вместе с тем, по ее словам, ополченцы «требуют включить в список на освобождение людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе». Кроме того, «в списке ополченцев есть около 15 человек, которые вообще не попадают под амнистию», добавила Геращенко.

В конце июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова объявила об успешном окончании проверки списков пленных сторонников ДНР и ЛНР, «выявлены лица, которые не подтвердили отказ (возвращаться с подконтрольной Киеву территории), подписанный под давлением украинских спецслужб».

Она добавила, что до следующего заседания в Минске, которое назначено на 5 июля, стороны «обязаны проработать и привести в надлежащий вид списки для того, чтобы говорить о конкретной дате обмена всех установленных на всех установленных лиц».

При этом Морозова отметила, что на очередной встрече в Минске планирует поднять вопрос об условиях содержания в тюрьмах пленных сторонников республик.

Использованы фотографии: https://www.slobodnaevropa.mk
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Комментарии 16

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:45
    по нашим киевским партнёрам верёвка плачет, а мы с ними в дипломатию играем
    Толстоевский
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:45
    Очередная беспонтовая стрелка . angry
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 09:52
      Эти переговоры, только Лукашенко радуют. Значимость какую-то сулят. Минск мол не задворки Европы...
      А сами переговоры– игра краплёными..
      Logall
      1. KUOLEMA Сегодня, 11:00
        Да какие там переговоры гляньте кто эти соглашения подписал со стороны Украины просто хороший человек кучма который ни за что не отвечает с нашей посол Зурабов тоже не вершина а со стороны ес посол Тьяльви дальше бис его знае с такими подписантами вобще что нибудь легитимно,?
        KUOLEMA
  3. vovanpain Сегодня, 09:47
    Очередное переливание из пустого в порожнее. yes
    vovanpain
    1. cniza Сегодня, 09:50
      Приветствую Владимир! hi , зато все при деле и бюджет осваивается , но и без этой возни нельзя.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:01
        Они будут сопли жевать под водочку-селёдочку , а в ЛДНР люди гибнут . Самим-то не стыдно , контактная группа ? Тьфу , дармоеды ! am
        bouncyhunter
    2. Лелёк Сегодня, 10:36
      Цитата: vovanpain
      Очередное переливание из пустого в порожнее.


      Привет, Владимир. Похоже, что Вы правы. Минский междусобойчик ничего не значит для киевских нациков, начиная от "рукамиводства" и заканчивая "оголтелыми". Доказательствами тому служат высказывания Кравчука:

      и ярого наци-бандерлога Мосийчука:
      Лелёк
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:51
    Самим не надоело ля. ля. тополя разводить. Не может быть договоренностей с теми кто не желает договариваться.
    rotmistr60
  5. wku Сегодня, 09:58
    как-то даже не смешно! похоже эти "переговоры" нужны только функционерам которые в них принимают участие, как из Киева, так из Донецка и Луганска!
    wku
  6. Altona Сегодня, 10:03
    Цитата: Толстоевский
    по нашим киевским партнёрам

    ---------------------------
    Помойная собака их партнер.
    Altona
  7. Altona Сегодня, 10:06
    Цитата: wku
    похоже эти "переговоры" нужны только функционерам которые в них принимают участие, как из Киева, так из Донецка и Луганска!

    -------------------------
    Мне тоже кажется, что любое комфортное и малообязывающее мероприятие имеет склонность превращаться в вещь в себе. Всем хорошо, процесс идет, чиновники проживают в роскошном отеле. Я и миссию ОБСЕ имею в виду, которая непонятно чем занимается, но живет в люксовой гостинице.
    Altona
    1. Roma-1977 Сегодня, 10:47
      Как в анекдоте про Рабиновича, который из СССР репатриировался в Израиль, потом попросил политического убежища в СССР, потом опять репатриировался, потом опять вернулся. Его спрашивают:"Разве вы до сих пор не определились, где вам лучше?" На что тот ответил:"И тут, и там плохо. Но две недели транзитом через Вену - это просто сказка!"
      Roma-1977
  8. Altona Сегодня, 10:07
    Цитата: bouncyhunter
    Они будут сопли жевать под водочку-селёдочку

    -----------------------
    Что то я сомневаюсь. Там вряд что то дешевле Хэннесси пьют и дешевле гусиной печени кушают.
    Altona
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:21
      Батька их на диете держит, чтобы "работоспособность" повысить - бульба, дранники из нее же и конечно первач.
      rotmistr60
  9. Roma-1977 Сегодня, 10:49
    И, что характерно, Россия продолжает юридически оставаться стороной конфликта на этих переговорах, в отличие от всяких радужных. Хотя делает вид, что таки нет.
    Roma-1977
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