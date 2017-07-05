На Украине ответили на высказывания польского МИД о Бандере
Киев должен потребовать от Варшавы объяснений за высказывание главы МИД Польши касательно исторического прошлого Украины, передает РИА Новости заявление украинского эксперта-международника, экс-советника главы СБУ Маркияна Лубкивского.
Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Украина не попадет в Евросоюз «с Бандерой». По его словам, экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но «хуже всего, конечно, в вопросах исторических». При этом министр отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.
Он добавил, что подобные высказывания являются «вмешательством во внутренние дела Украины».
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в ЕС в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры.
Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Украина не попадет в Евросоюз «с Бандерой». По его словам, экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но «хуже всего, конечно, в вопросах исторических». При этом министр отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.
Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений. Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны, или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений,сказал Лубкивский в эфире канала «112.Украина».
Он добавил, что подобные высказывания являются «вмешательством во внутренние дела Украины».
Мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент – до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется не один Ващиковский,сказал эксперт.
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в ЕС в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры.
Использованы фотографии: http://soborna.net
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