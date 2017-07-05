13:00 05 июля

На Украине ответили на высказывания польского МИД о Бандере

Киев должен потребовать от Варшавы объяснений за высказывание главы МИД Польши касательно исторического прошлого Украины, передает РИА Новости заявление украинского эксперта-международника, экс-советника главы СБУ Маркияна Лубкивского.

На Украине ответили на высказывания польского МИД о Бандере


Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Украина не попадет в Евросоюз «с Бандерой». По его словам, экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но «хуже всего, конечно, в вопросах исторических». При этом министр отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.


Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений. Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны, или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений,
сказал Лубкивский в эфире канала «112.Украина».

Он добавил, что подобные высказывания являются «вмешательством во внутренние дела Украины».

Мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент – до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется не один Ващиковский,
сказал эксперт.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в ЕС в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры.

Использованы фотографии: http://soborna.net
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Комментарии 45

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  1. rotmistr60 Сегодня, 10:27
    Киев должен потребовать от Варшавы...

    У кого собрались требовать? У тех кто вас активно поддерживает? А если обидятся, то много потеряете требовальщики на понтах.
    «вмешательством во внутренние дела Украины»

    С каких пор у Украины появились свои "внутренние дела"? Скоро на перекур и в сортир с разрешения запада ходить будете
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:31
      Паны и майдауны грызутся ? О цэ добре ! Интересно , какова будет реакция кукловода ? Всем заткнуться и дружить ?
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:37
        Польская заносчивость шляхтича нашла на непросветную глупость украинца. Обменяются упреками и заткнуться, чтобы и дальше "дружить" против России. Но при этом нациков будут пока периодически (а затем систематически) бить в Польше за их выходки.
        rotmistr60
        1. Татьяна Сегодня, 10:38
          Экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский может говорит всё, что ему угодно. Но в в вопросах геноцида поляков бандеровцами во время ВМВ простые поляки в своей исторической памяти "клали" на бандеровскую сегодняшнюю Украину с большой вышки!
          Признать такую бандеровскую Украину в составе ЕС поляки могут только НАСИЛЬНО !
          Татьяна
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:44
            Признать такую бандеровскую Украину в составе ЕС поляки могут только НАСИЛЬНО !

            Может быть, может быть. Да вот только пану Качинскому во главе правящей партии, по моему, на Бандеру можно посмотреть и сквозь пальцы. Главное "дружить" против нашей страны. Тот же Якуб заявляет, что Украина извинилась за Волынь и у нас сейчас очень хорошие отношения.
            rotmistr60
            1. Владимир16 Сегодня, 10:52
              Нацисты захватили власть на украине. Как это случилось все видели.
              Мы наблюдали.
              Макаревичи-ахиджаково-клоуны призывали к этому. Евреи покидали территорию и наблюдали. Поляки наблюдали. Евросоюз продвигал этот процесс и гарантировал поддержку. Матрасы - движетели процесса развала Руси.
              Поляки не желают быть вместе с нацистами, которые уничтожали поляков. НО!!!, не против нацистов уничтожающих русских. Поляки просто требуют заменить главного упыря.
              А мы снова наблюдаем.
              Европа тихой сапой придала понятию холокост узкий смысл. Теперь лишь преследование евреев большинство считают холокостом. И это заслуга евреев, что они всему миру постоянно напоминают о своих предках погибших от рук немцев и прочих фашистов. Еврее помнят. Честь и хвала им. Прочие заигрывают с потомками фашистов.
              А мы лишь наблюдаем.
              Владимир16
              1. Синьор Помидор Сегодня, 11:10
                Цитата: Владимир16
                А мы лишь наблюдаем.


                Древняя мудрость: "Если долго сидеть на берегу реки, то можно дождаться проплывающий труп врага" ???
                Синьор Помидор
                1. Владимир16 Сегодня, 11:15
                  Синьор!, можно и сдохнуть не дождавшись. hi
                  А можно дождаться очередной агрессии со стороны европы. И ежели посмотрим в прошлое, то поймем, что так и было раз за разом. Европейцы неизменно повторяют свою агрессию и идут к нам с войной.
                  Владимир16
              2. Татьяна Сегодня, 11:11
                Владимир16
                Поляки просто требуют ЗАМЕНИТЬ главного упыря.

                В этом-то и проблема! Колонизаторы Польши и Украины "главного упыря" заменять не собираются!!!
                Татьяна
                1. Владимир16 Сегодня, 11:21
                  Татьяна, я думаю это нам на руку, что нацисты украинские и польские не могут договориться. И те и другие наши враги. Пусть жрут друг друга.
                  Так, что это не наша проблема. Это их проблема.
                  Вам - love
                  Владимир16
            2. Тралл Сегодня, 11:00
              В ответ на спуск на веревке Макрона на АПЛ во время учений Петр Порошенко испытал свой личный батискаф и погрузился на дно. smile
              Тралл
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:39
          Иными словами , будет продолжаться то , что и сейчас происходит .
          bouncyhunter
      2. Комментарий был удален.
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
          Татьяна , приветствую ! hi love
          Цитата: Татьяна
          Признать такую бандеровскую Украину в составе ЕС поляки могут только НАСИЛЬНО !

          Это паны думают , что они самостоятельны в принятии решений . У залужного кукловода иное мнение . Скажут признать - признают .
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 10:55
            Руководство Польши - ставленники США - признает, конечно, и бандеровскую Украину!
            Однако, правда, с оглядкой на возмущение своего народа - т.е. простых поляков.
            Отсюда в Польше предусмотрительно и находятся ИНОСТРАННЫЕ по составу войска НАТО, а не только НАТО против России.
            У НАТО в Польше ещё и полицейские функции против волеизъявления самих простых поляков и в пользу интересов иностранных оккупантов Польши со сторны США - т.е. в пользу глобалистских финансовых и транснациональных компаний США.
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
              Совершенно верно . Ваши бы слова да полякам дать почитать . Да только без толку : мозги промыты , реакция известна заранее : "Фыфсёфрёте !" .
              bouncyhunter
      3. Чеширский Сегодня, 10:40
        Военное обозрение превращается в Вестник Украины. Каким боком тут эта новость? Модераторы, вам что военных вопросов мало?
        Чеширский
      4. ЛукичЪ Сегодня, 10:40
        Цитата: bouncyhunter
        Интересно , какова будет реакция кукловода ?

        ему не до них. своих проблем выше крыши. поэтому они и собачатся. Привет Павел hi
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
          Привет , Сергей ! hi
          Цитата: ЛукичЪ
          ему не до них. своих проблем выше крыши. поэтому они и собачатся.

          Вот пока ослабло внимание хозяина - и те , и другие решили поиграть в "самостоятельность" .
          bouncyhunter
      5. pvv113 Сегодня, 11:13
        Паша, приветствую!
        Самое интересное, что и те, и другие хотят от кукловода халявное оружие. В этом они как близнецы wink
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
          Володя , привет ! hi
          Цитата: pvv113
          Самое интересное, что и те, и другие хотят от кукловода халявное оружие. В этом они как близнецы

          Вот и грызутся как близнецы за приоритет у родителя . wink
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 11:20
            Среди шавок у хозяина одна может быть более любимая
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
              Вот и выясняют , кто "любимая жена" . lol
              bouncyhunter
      6. Лелёк Сегодня, 11:16
        Цитата: bouncyhunter
        Паны и майдауны грызутся ?

        hi , Павел. Прямо - по насреддиновски: кто раньше умрёт - султан или осёл. Всё это - разговоры "в пользу бедных". Киевские ушлёпки пыжатся и фантазируют о "завтрашнем" вхождении под фанфары в ЕС и НАТО, но это - от мёртвого осла уши, а варшавские ушлёпки надувают щёки и животики и пыжатся показать, что их слово что-то значит в принятии решений в ЕС. Напоминает "диалог" двух котов сидящих морда к морде и старающихся переорать друг дружку, а стоящие рядом люди наблюдают эту картину и хохочут. Бандерлоги не отойдут от своей практики прославления нациков, иначе исчезнут, как явление. Вот и приемница закостенелой нацистки Фарион - некая Ницой тому пример.
        Лелёк
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
          Лев , моё почтение ! hi
          Цитата: Лелёк
          Напоминает "диалог" двух котов сидящих морда к морде и старающихся переорать друг дружку, а стоящие рядом люди наблюдают эту картину и хохочут.

          Сравнение - good Осталось дождаться появления хозяина этих мяукал , который даст обоим по мордасам и разведёт по углам . До следующей склоки . А в том что таковая будет - сомнений нет .
          bouncyhunter
          1. Лелёк Сегодня, 11:40
            Цитата: bouncyhunter
            Осталось дождаться появления хозяина этих мяукал


            Павел, "хозяин" то есть - ООН, но он какой-то не правильный, желеподобный и чётко управляемый тем, кто больше вносит тугриков в его казну. Весь мир "осудил фашизм" и что? Весь мир признал главенство человеческой жизни и что? Весь мир признал право народов на самоопределение и что? А ведь эти пункты прописаны в уставе этой самой ООН. Отсюда вывод: их кредо - "тили-дили, трали-вали...". yes
            Лелёк
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:47
              Всем известно чья карманная собачонка ООН , отсюда и ноги растут . Многие США называют "4-ый рейх" и я с этим полностью согласен .
              bouncyhunter
      7. doubovitski Сегодня, 11:24
        Цитата: bouncyhunter
        Паны и майдауны грызутся ? О цэ добре ! Интересно , какова будет реакция кукловода ? Всем заткнуться и дружить ?

        Игнатий Лойола учил, что для получения власти, нужно разделять.
        doubovitski
    2. василий50 Сегодня, 10:48
      Претензии поляков странны и даже откровенно наглы.
      В самой Польше возвели в ранг героя откровенного военного преступника Пилсудского, того самого который умудрился развязать войну со всеми соседями поляков,. По его приказу уничтожали в польских концлагерях не только военнопленных но и гражданских, в том числе и женщин с детьми.
      С 1919 года и по 1939 год поляки проводили с помощью армии-полиции и добровольцев т.н. *полонизацию* оккупированных земель. Когда изымали земли а местное население в роли быдла обязано было работать на *панов*. Несогласных пороли-вешали или на каторгу.
      Сегодня они прославляют бандитов АК, которые совместно с немцами, воевали против КРАСНОЙ АРМИИ, а ещё больше убили тех кого только заподозрили в *нелояльности* к себе, любимым, или ещё в чём.
      василий50
    3. Ныробский Сегодня, 11:00
      Цитата: rotmistr60
      С каких пор у Украины появились свои "внутренние дела"?

      Хорррррррооший вопрос! +! hi
      Ныробский
  2. МВГ Сегодня, 10:30
    А еще у них претензии к ученым-геологам относительно теории происхождения Черного моря, а так же претензии к Чарльзу Дарвину относительно теории происхождения человека: в соответствии с последними открытиями украинских ученых человек произошел не от обезьяны, а от протоукра.
    МВГ
  3. Spartanez300 Сегодня, 10:35
    Что воздух сотрясать вцепитесь друг другу в глотки .
    Spartanez300
  4. Canecat Сегодня, 10:35
    Как бы поляки не любили русских, но они помнят про недавний геноцид собственного народа.
    Canecat
    1. mayday Сегодня, 10:38
      Как бы поляки не любили русских, но они помнят про недавний геноцид собственного народа.


      Собственно это Польский посол и будет вдалбливать в их тупые бошки)
      mayday
    2. Alexey RA Сегодня, 11:14
      Цитата: Canecat
      Как бы поляки не любили русских, но они помнят про недавний геноцид собственного народа.

      Не обольщайтесь - просто поляки любят вспоминать, как их обижали все их соседи. Вот только почему все соседи Польши, мягко говоря, не любили её - об этом поляков лучше не спрашивать.
      Alexey RA
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:38
    Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружественными
    Любопытно, когда Польше будет ругать Бендеру своевременно? Через год, через два....
    А может его нужно было ругать год назад или три, а не радостно хлопать в ладошки. Да это было бы своевременно.
    (укрэксперды это даже не отстой, тупость)
    Mavrikiy
  6. Толстоевский Сегодня, 10:44
    что и говорить - распустили поляки своёбыдло
    Толстоевский
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 10:48
    до членства Украины в ЕС еще очень далеко

    Единственная здравая мысль на все эти перлы.
    Кому и на кой вы там здались, ушлепки, этого вообще никто не понимает.
    КОТ БАЮН
  8. Антон Болдаков Сегодня, 10:55
    Ну всё - началось всё по новой... опять поляки и украинцы в свои исторические холивары полезли...
    Антон Болдаков
  9. Синьор Помидор Сегодня, 11:02
    Что за страна, где ХЕРоями (от слова xep) являются бандиты, трусливо уничтожающие соотечественников и соседей и надзиратели фашистских концлагерей?
    Синьор Помидор
    1. Лелёк Сегодня, 11:29
      Цитата: Синьор Помидор
      Синьор Помидор


      Привет. Вопрос риторический и набивший оскомину. Задаёмся им уже четыре года, а оно ("404") существует и продолжает смердеть и убивать своих сограждан, и мечтает о ещё более масштабном уничтожении. А мир спокойно смотрит на это безобразие и ограничивается советами и бла-бла. Ведь в мире существуют две самые лёгкие работы - пИсать в ванне и давать советы.
      Лелёк
  10. Alexey RA Сегодня, 11:12
    Еще один момент – до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется не один Ващиковский,

    От ведь зрадник! Ведь каждому здравомыслящему украинцу ясно, что ЕС уже завтра готов принять Украину полноценным членом. smile
    Alexey RA
  11. pvv113 Сегодня, 11:18
    пройдет много времени и, очевидно, поменяется не один Ващиковский

    Будет ли тогда Бандерштат вообще существовать?
    pvv113
  12. pussamussa Сегодня, 11:19
    Примет бандеровцев гейропа или нет , ну какая разница.
    pussamussa
  13. Berkut24 Сегодня, 11:35
    В общем, на украине очередная новая реальность. Это не Украина хочет вступить в ЕС, а ЕС в Украину. Посему все , и прежде всего Польша должны принести всёневмерщикам свои извенения, отсыпать денет, дать газу и стоять в длинной очереди за правом присовокупиться к 120 000 летней украинской цивилизации
    Berkut24
  14. vladimirw Сегодня, 12:09
    пшеки по говорят, получат пендаль от штатоов и заткнуться!
    vladimirw
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