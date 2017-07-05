На Украине ответили на высказывания польского МИД о Бандере

Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений. Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны, или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений,

Мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент – до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется не один Ващиковский,