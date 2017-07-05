13:00 05 июля

В РФ запущен портал с инновационными разработками в интересах Минобороны

В России запущен портал оборонных технологий на котором представлены инновационные разработки российских предприятий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В РФ запущен портал с инновационными разработками в интересах Минобороны


«Портал предназначен для создания единого информационного ресурса по инновационным предложениям и разработкам российских предприятий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации с целью поддержки инновационной деятельности в Минобороны России», – говорится в релизе.


Сообщается, что «система обеспечивает взаимодействие заинтересованных субъектов инновационной деятельности Минобороны России через специально создаваемый единый информационный ресурс, обеспечивающий поддержку принятия решений по внедрению инноваций, а также предполагает использование инструментов комплексного анализа и визуализации отчетных материалов».

В дальнейшем ресурс будет представлять собой «единое информационное пространство по инновационным технологиям Министерства обороны Российской Федерации, что позволит обеспечить органы военного управления актуальной информацией в режиме реального времени», отметили в ведомстве.

Координацию проекта осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ).

В пресс-службе подчеркнули, что «данная система является полностью российской разработкой и доступна по адресу "Оборонные-технологии.рф"».

«Портал оборонных технологий представляет собой площадку, которая вызывает высокий интерес у целевой аудитории: разработчиков, потребителей, широкого круга специалистов и экспертов в области вооружений. Новый ресурс позволяет не только заявить о своем инновационном продукте, но и получить подробную информацию об аналогичных разработках, оценив их актуальность», – приводит пресс-служба слова заместителя начальника ГУНИД МО РФ генерал-майора Романа Кордюкова.

Использованы фотографии: http://www.voen-pravo.ru
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Комментарии 4

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  1. Удав КАА Сегодня, 11:39
    Портал оборонных технологий представляет собой площадку, которая вызывает высокий интерес у целевой аудитории:
    Конечно! РАЗВЕДОК всех мастей! Даже искать не нужно -- сразу же указан точный адрес, где искать, подкупать, воровать! am
    Блин, сервис с доставкой на дом. Нашему ФСБ видимо надоело гоняться за резентурой, решили взять "на прикорме"! bully
    Удав КАА
    1. Правда Сегодня, 11:56
      Да какие разработки!? Кто разрабатывал? Олигархи? Образованные мажоры в торговых центрах и офисах, переделанных из нии?
      Правда
    2. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:38
      Цитата: Удав КАА
      Портал оборонных технологий представляет собой площадку, которая вызывает высокий интерес у целевой аудитории:
      Конечно! РАЗВЕДОК всех мастей! Даже искать не нужно -- сразу же указан точный адрес, где искать, подкупать, воровать! am
      Блин, сервис с доставкой на дом. Нашему ФСБ видимо надоело гоняться за резентурой, решили взять "на прикорме"! bully

      Я думаю,что на этом портале будут выкладываться официальные программы,а секретные-нет
      Сухой_Т-50
      1. stalkerwalker Сегодня, 12:52
        Почему нет? Оплата по ценнику МО, по карте, иным образом. Хватило б грошей. А уж если что не так - звыняйте, хлопцы, деньги не возвертаем...
        lol
        stalkerwalker
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