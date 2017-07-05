В РФ запущен портал с инновационными разработками в интересах Минобороны
В России запущен портал оборонных технологий на котором представлены инновационные разработки российских предприятий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Портал предназначен для создания единого информационного ресурса по инновационным предложениям и разработкам российских предприятий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации с целью поддержки инновационной деятельности в Минобороны России», – говорится в релизе.
Сообщается, что «система обеспечивает взаимодействие заинтересованных субъектов инновационной деятельности Минобороны России через специально создаваемый единый информационный ресурс, обеспечивающий поддержку принятия решений по внедрению инноваций, а также предполагает использование инструментов комплексного анализа и визуализации отчетных материалов».
В дальнейшем ресурс будет представлять собой «единое информационное пространство по инновационным технологиям Министерства обороны Российской Федерации, что позволит обеспечить органы военного управления актуальной информацией в режиме реального времени», отметили в ведомстве.
Координацию проекта осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ).
В пресс-службе подчеркнули, что «данная система является полностью российской разработкой и доступна по адресу "Оборонные-технологии.рф"».
«Портал оборонных технологий представляет собой площадку, которая вызывает высокий интерес у целевой аудитории: разработчиков, потребителей, широкого круга специалистов и экспертов в области вооружений. Новый ресурс позволяет не только заявить о своем инновационном продукте, но и получить подробную информацию об аналогичных разработках, оценив их актуальность», – приводит пресс-служба слова заместителя начальника ГУНИД МО РФ генерал-майора Романа Кордюкова.
«Портал предназначен для создания единого информационного ресурса по инновационным предложениям и разработкам российских предприятий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации с целью поддержки инновационной деятельности в Минобороны России», – говорится в релизе.
Сообщается, что «система обеспечивает взаимодействие заинтересованных субъектов инновационной деятельности Минобороны России через специально создаваемый единый информационный ресурс, обеспечивающий поддержку принятия решений по внедрению инноваций, а также предполагает использование инструментов комплексного анализа и визуализации отчетных материалов».
В дальнейшем ресурс будет представлять собой «единое информационное пространство по инновационным технологиям Министерства обороны Российской Федерации, что позволит обеспечить органы военного управления актуальной информацией в режиме реального времени», отметили в ведомстве.
Координацию проекта осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ).
В пресс-службе подчеркнули, что «данная система является полностью российской разработкой и доступна по адресу "Оборонные-технологии.рф"».
«Портал оборонных технологий представляет собой площадку, которая вызывает высокий интерес у целевой аудитории: разработчиков, потребителей, широкого круга специалистов и экспертов в области вооружений. Новый ресурс позволяет не только заявить о своем инновационном продукте, но и получить подробную информацию об аналогичных разработках, оценив их актуальность», – приводит пресс-служба слова заместителя начальника ГУНИД МО РФ генерал-майора Романа Кордюкова.
Использованы фотографии: http://www.voen-pravo.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти