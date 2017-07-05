12:59 05 июля

Великобритания и Франция вооружаются "морским ядом"

Военно-морские силы Великобритании и Франции вооружатся противокорабельными ракетами нового поколения. Пресс-служба компании MBDA сообщила о том, что на испытательном полигоне, расположенном на французском острове Леван в Средиземном море, состоялись первые испытания ракеты Sea Venom, передает "Warspot" .

Испытание ракеты было полным успехом, и это прекрасный момент для компании и всех тех, кто участвует в проекте. Когда ракета поступит в эксплуатацию, она обеспечит значительное увеличение возможностей для вооруженных сил Франции и Великобритании
– заявил Фрэнк Бастарт, руководитель программы Sea Venom в компании MBDA.


Первый пуск ракеты Sea Venom



Sea Venom (англ. – «морской яд») представляет собой дозвуковую противокорабельную ракету «стокилограммового класса», рассчитанную на пуск с вертолетов. Благодаря наличию боеголовки с инфракрасной системой наведения она может использоваться для уничтожения различных типов надводных и наземных целей. Разработчики указывают, что несмотря на сравнительно малые габариты, ракета Sea Venom может эффективно поражать корабли прибрежной зоны.

Разработка ракеты была заказана в 2014 году и финансировалась военными ведомствами Великобритании и Франции в соотношении 50/50. На вооружении военно-морских сил Sea Venom должны будут заменить сразу два типа противокорабельных ракет – британские Sea Skua и французские AS15TT.

Ракета Sea Venom имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 110 кг и «высокую дозвуковую скорость» полета. Заявленная максимальная дальность поражения целей составляет 20 км. В Великобритании новую ракету планируют использовать на вертолетах типа AW159 Wildcat, во Франции – на перспективных вертолетах, которые будут закуплены в рамках программы Helicoptère Interarmées Léger (HIL).

Использованы фотографии: mbda-systems.com
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Комментарии 15

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
    Ракета Sea Venom имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 110 кг и «высокую дозвуковую скорость» полета. Заявленная максимальная дальность поражения целей составляет 20 км. В Великобритании новую ракету планируют использовать на вертолетах типа AW159 Wildcat, во Франции – на перспективных вертолетах, которые будут закуплены в рамках программы Helicoptère Interarmées Léger (HIL).

    Вопрос знатокам : какой уважающий себя боевой корабль позволит вертолёту приблизиться к себе на дистанцию выстрела ? what
    bouncyhunter
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:16
      Ракетой массой в 110 кг имеет смысл стрелять разве что по катерам. Я думаю, это реакция на ввод в строй четвертого катера "Гюрза" ВМС Украины laughing laughing laughing
      Андрей из Челябинска
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:20
        Вполне себе подходящая цель для такой ракеты . wink
        bouncyhunter
    2. inkass_98 Сегодня, 12:18
      Первая мысль была: а не захреначат ли вертолет задолго до достижения рубежа пуска ракеты?
      inkass_98
    3. donavi49 Сегодня, 12:20
      Например этот - а там 8 Калибров. Ясно что не КУГи топить. Мелочь всякую. У того же Ирана вагон кораблей даже 1000т+ с ЗРК который на 10 км едва бьет.
      donavi49
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
        Цитата: donavi49
        У того же Ирана вагон кораблей даже 1000т+ с ЗРК который на 10 км едва бьет.

        А этот ЗРК дозвуковую ПКР не возьмёт ?
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 12:43
          корабельные зенитные ракеты SM-1. Все модификации SM-1 могут использоваться для стрельбы по надводным целям в пределах радиогоризонта корабля. В то же время, ряд модификаций SM-1 был специально разработан для применения по наземным/надводным объектам за горизонтом.
          это матрасовские, но иранцы их модифицируют hi
          pjastolov
      2. Удав КАА Сегодня, 12:32
        Цитата: donavi49
        Например этот - а там 8 Калибров.

        А вот и не угадал ни разу! Даже "Буян-М" сможет теперь потягаться с ВЦ на Д=20км!
        В сентябре 2016 года, в ходе международного военно-технического форума «Армия-2016» между министерством обороны и Зеленодольским судостроительным заводом был подписан контракт на постройку дополнительных трех малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М». При этом предполагается, что корабли, которые планируются к закладке на 2017 год, оснастят новой РЛС с активной фазированной решеткой и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СМ», который, по мнению проектировщиков, должен обеспечить кораблям достаточный уровень защищенности.
        Удав КАА
    4. pjastolov Сегодня, 12:21
      Российский флот в качестве ЗРК дальнего действия использует "оморяченную" версию зенитно-ракетного комплекса С-300, известную под индексом С-300Ф. Первый образец этого комплекса был установлен на БПК "Азов" в конце 70-х годов прошлого века. В настоящее время комплекс установлен на тяжелых атомных ракетных крейсерах проекта 1144 (96 ракет) и ракетных крейсерах проекта 1164 (64 ракеты).


      Крейсер "Петр Великий" проекта 1144. Фото ВМФ России

      В ходе испытаний и дальнейшей эксплуатации характеристики ЗРК значительно улучшились, в основном за счет последовательной модернизации систем управления огнем и замены зенитных ракет. Последние модификации С-300Ф с ракетами 48Н6Е2 обеспечивают поражение целей на дистанции до 200 километров. Базовый С-300Ф был предназначен только для борьбы с аэродинамическими целями (самолеты, крылатые ракеты, вертолеты, БПЛА). Модернизированный комплекс с ракетами 48Н6Е2 может поражать и баллистические ракеты, хотя ВМФ России никогда не планировал использовать боевые корабли для перехвата баллистических целей.

      В перспективе С-300Ф планируется перевооружить новыми малогабаритными ракетами семейства 9М96, что позволит в четыре раза увеличить боекомплект ЗРК без потери других характеристик. Снижение габаритов ракет достигнуто за счет использования технологии hit-to-kill - боевые части 9М96 не несут взрывчатых веществ и поражают цель прямым попаданием.
      Основной российской корабельной системой этого типа является комплекс "Кинжал". Дальность стрельбы "Кинжала" достигает 12 километров, потолок поражения целей - шесть километров. ЗРК использует радиолокационную систему наведения и устанавливается как в качестве основного средства ПВО кораблей малого и среднего водоизмещения, так и в качестве "второго эшелона" на тяжелых кораблях.
      вот как то так, привет Паша hi
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
        Привет , Володя ! hi Я там выше ещё вопрос задал :
        Цитата: bouncyhunter
        А этот ЗРК дозвуковую ПКР не возьмёт ?
        bouncyhunter
  2. Челябинск1973 Сегодня, 12:20
    Высокая до звуковая,ха-ха.
    Челябинск1973
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:23
    Баркасы гонять папуасские в прибрежной зоне. На худой конец, катера, на которых не стоят наши системы типа "Панцирь -МЭ". Эти в аккурат вертолет на такой дистанции - достанут, а ракеты - как минимум собьют.
    Горный стрелок
    1. Fei_Wong Сегодня, 12:33
      Цитата: Горный стрелок
      а ракеты - как минимум собьют.

      Боюсь даже предположить, что же будет "как максимум". Цунами поднимется или взорвётся сверхновая?
      Fei_Wong
  4. НЕКСУС Сегодня, 12:50
    Запад все вооружается против войны с папуасами. Сам вертолет весьма тихоходная и очень удобная цель для средств ПВО. Пока он выйдет на дистанцию пуска такой ПКР,его сто раз приземлят. Полагаю,такая ракета будет использоваться как раз по наземным целям,а не надводным.
    НЕКСУС
  5. Fei_Wong Сегодня, 12:56
    Цитата: НЕКСУС
    Полагаю,такая ракета будет использоваться как раз по наземным целям,а не надводным.

    Противокорабельная по наземным? Чота взоржал. Ну тогда точно Андрей был прав, против 2-х достраивающихся украинских "Гюрза-М".
    Fei_Wong
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