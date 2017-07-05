Великобритания и Франция вооружаются "морским ядом"

Испытание ракеты было полным успехом, и это прекрасный момент для компании и всех тех, кто участвует в проекте. Когда ракета поступит в эксплуатацию, она обеспечит значительное увеличение возможностей для вооруженных сил Франции и Великобритании

Первый пуск ракеты Sea Venom